BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。

BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度

1 个 AiQ 激活额度

私享投资组合部署研讨会

国际在线问答参与权限

完整研讨会录像

投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现场参加。无论所在国家或时区，所有资料和录像均包含在内。 72 小时后或完成 15 笔符合条件的购买后结束。 现有 BYRDI 用户同样可获得研讨会、录像、蓝图以及在线问答参与权限。 在过去 14 天内购买 BYRDI 的用户也将获得本次促销的激活礼包。

公开 mesh 网络表现

BYRDI 目前运行在三个公开跟踪的真实资金节点上。

3 个实盘 BYRDI 节点

相对入金资本 +12.88% 的已平仓利润

$1,198.00 总入金

$1,352.40 合计余额

$1,253.80 合计净值

$154.30 已平仓利润

约 7.29% 的当前合计浮动回撤

这些数据反映的是截取时点完整的、公开跟踪的三节点 BYRDI mesh 网络。随着仓位开平、净值波动以及资金存取，结果会发生变化。

这是完整的实盘 BYRDI mesh 网络，而不是单独挑选出来展示的某一个信号。

在我的 MQL5 主页查看公开跟踪的账户

快速概览

平台： MetaTrader 5

MetaTrader 5 市场： 外汇、黄金、金属、指数、加密货币、原油，以及经纪商支持的其他品种

外汇、黄金、金属、指数、加密货币、原油，以及经纪商支持的其他品种 部署方式： 单个独立节点，或协调运作的多节点 mesh 网络

单个独立节点，或协调运作的多节点 mesh 网络 入场： AI Entry 或机械式 EA Core

AI Entry 或机械式 EA Core 管理： Single Entry、自适应管理，或可选的 Sacred Phi

Single Entry、自适应管理，或可选的 Sacred Phi 执行： 轮换执行或基于上限的并行执行

轮换执行或基于上限的并行执行 Mesh 控制： 品种限制、货币敞口限制、节点容量与故障转移

品种限制、货币敞口限制、节点容量与故障转移 AI： 支持多家提供商与多种模型

支持多家提供商与多种模型 更新与买家支持：已包含

独立账户。共享的投资组合感知。

同时运行多个 EA 并不会自动带来分散化。

不同账户仍可能持有相同的货币、相同的市场方向或相关联的风险。

一个节点可能开立 USD 仓位，而另一个节点通过不同货币对增加了同类敞口。单独来看，两个决策都可能是合理的。合在一起，可能造成风险集中。

BYRDI 让每个节点保持独立的同时，共享协调所需的信息：

持仓与挂单

品种与货币敞口

节点可用性与容量

每个节点支持的市场

当前的执行分配

每个节点都可以保留自己的经纪商、品种、AI 模型、入场引擎、管理模式、资金分配和账户边界。

节点不会失去独立性。

网络获得投资组合层面的感知。

网络如何作为一个整体交易

轮换执行

当多个节点都能交易同一市场时，BYRDI 可以把该机会分配给一个合格节点，而不是让每个终端重复同一个决策。

受控并行执行

希望多个节点同时参与的交易者，可以使用基于上限的并行执行，同时按品种和货币限制总持仓数量。

资格与容量感知

BYRDI 会考虑节点是否支持该市场、是否有可用容量、是否在线，以及是否符合当前分配的条件。

故障转移与跨经纪商识别

如果被分配的节点变为不可用，在条件支持的情况下，另一个合格节点可以接手。BYRDI 还能识别兼容的经纪商品种命名差异，从而在不同命名格式之间协调共享市场。

不同的终端。不同的经纪商。一个协调统一的执行层。

选择每个节点的交易方式

AI Entry

所选 AI 模型在做出决策前，会评估当前市场结构、实时环境、新闻和节点状况。

EA Core

机械式引擎采用确定性的多形态反转逻辑，对相同的形态给出一致的评估。

Single Entry 模式

一次入场、一个硬性止损、一个硬性止盈。没有补仓、加仓，也没有 Secondary Strategy。

自适应模式

主要入场可以随着条件变化使用主动持仓管理、动态离场以及具备 mesh 感知的风险控制。

自适应模式配合 Sacred Phi

可选的 Secondary Strategy 可加入 Sacred Phi 回撤入场、在设定限额内的受控加仓、自动回撤暂停以及分组持仓管理。

Sacred Phi 是可选功能，可按节点单独关闭。

无论你每次只持有一个仓位，还是采用结构化的多仓位方式，mesh 智能、敞口感知和全局控制始终可用。

每一个层级的风险

单笔交易 品种敞口 货币敞口 节点账户 完整 mesh 网络

可用的控制包括每日亏损限制、回撤上限、账户净值止损、持仓数量限制、品种与货币敞口上限，以及面向 prop firm 的配置方案。

节点保护自己的账户。Mesh 网络考虑更大的系统。

分布式并不意味着彼此割裂。

用公开实盘证明取代简化回测

BYRDI 完整的 mesh 网络无法在传统的单终端策略测试中复现。

实盘系统可能包含 AI API 调用、终端之间的通信、执行轮换、节点可用性、故障转移、跨经纪商品种名称归一化以及总体敞口控制。

这正是 BYRDI 通过公开的、真实资金的、由 MQL5 跟踪的节点来展示的原因。

应当把 mesh 网络作为一个投资组合来评估，因为每个账户都是完整系统中的一个节点。

过往表现不代表未来结果。

从一个节点开始

你不需要多个账户或多个终端才能开始。

BYRDI 在单个 MetaTrader 5 终端上就是一套完整的 AI 交易系统。

先从一个节点开始，等你准备好时，再增加账户、经纪商、市场、策略或风险配置。

这个网络不需要在第一天就搭建完成。

当你准备扩展时，它已经在那里等着你。

要求与支持

MetaTrader 5

用于 AI 运行的受支持 AI 提供商账户

稳定的网络连接

建议使用 VPS 以实现 24/5 不间断运行

经纪商支持的品种与交易权限

为额外节点准备独立的 MT5 终端

购买包含私享买家社区访问权限、开发者直接支持、设置指导以及终身产品更新。

重要风险提示

交易涉及重大风险，可能导致部分或全部入金资本的损失。

AI 分析、mesh 协调、执行轮换、故障转移、敞口跟踪和回撤控制并不能保证盈利决策，也不能避免亏损。

Single Entry 模式同样可能出现亏损、滑点、跳空和连续亏损。

自适应管理会改变持仓时间长短以及交易的管理方式。

Sacred Phi 可能使用多个仓位，并可能在价格向初始入场的不利方向运行时增加敞口、浮动回撤、保证金占用和持仓时间。

在实盘部署前，应先配置好持仓限制、回撤控制、净值保护、品种限制、货币限制以及保守的资金分配。

Mesh 感知并不保证分散化。当市场、货币、策略或方向相关时，多个节点可能同时出现下滑。

故障转移取决于是否有另一个合格节点在线并能够交易被分配的市场。

经纪商条件、网络中断、终端关闭、价格跳空、滑点和极端波动都可能影响实际结果。

在实盘使用前请先在模拟账户上测试 BYRDI，并且只使用你能够承受损失的资金进行交易。

过往表现不代表未来结果。

超越入场。超越账户。

大多数 EA 只从一个终端分析一个市场。

BYRDI 可以在更大的运作范围内协调智能。

一个节点就是一套完整的 AI 交易系统。

由它们组成的 mesh 网络，如同一个整体进行交易。