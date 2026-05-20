Byrdi

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BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络

大多数 EA 只看到一个终端。

BYRDI 看到整个网络。

在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。

BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。

BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。

单个节点可以独立交易。

多个节点可以作为一个网络协同运作。

超越入场。超越账户。

一位交易者。多个市场。一个智能网络。

BYRDI 投资组合搭建活动

在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。

以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得：

  • 1 个 Mean Machine GPT 激活额度
  • 1 个 AiQ 激活额度
  • 私享投资组合部署研讨会
  • 国际在线问答参与权限
  • 完整研讨会录像
  • 投资组合入门蓝图

前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。

无需现场参加。无论所在国家或时区，所有资料和录像均包含在内。

72 小时后或完成 15 笔符合条件的购买后结束。

现有 BYRDI 用户同样可获得研讨会、录像、蓝图以及在线问答参与权限。

在过去 14 天内购买 BYRDI 的用户也将获得本次促销的激活礼包。

公开 mesh 网络表现

BYRDI 目前运行在三个公开跟踪的真实资金节点上。

  • 3 个实盘 BYRDI 节点
  • 相对入金资本 +12.88% 的已平仓利润
  • $1,198.00 总入金
  • $1,352.40 合计余额
  • $1,253.80 合计净值
  • $154.30 已平仓利润
  • 约 7.29% 的当前合计浮动回撤

这些数据反映的是截取时点完整的、公开跟踪的三节点 BYRDI mesh 网络。随着仓位开平、净值波动以及资金存取，结果会发生变化。

这是完整的实盘 BYRDI mesh 网络，而不是单独挑选出来展示的某一个信号。

在我的 MQL5 主页查看公开跟踪的账户

频道与社区

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快速概览

  • 平台：MetaTrader 5
  • 市场：外汇、黄金、金属、指数、加密货币、原油，以及经纪商支持的其他品种
  • 部署方式：单个独立节点，或协调运作的多节点 mesh 网络
  • 入场：AI Entry 或机械式 EA Core
  • 管理：Single Entry、自适应管理，或可选的 Sacred Phi
  • 执行：轮换执行或基于上限的并行执行
  • Mesh 控制：品种限制、货币敞口限制、节点容量与故障转移
  • AI：支持多家提供商与多种模型
  • 更新与买家支持：已包含

独立账户。共享的投资组合感知。

同时运行多个 EA 并不会自动带来分散化。

不同账户仍可能持有相同的货币、相同的市场方向或相关联的风险。

一个节点可能开立 USD 仓位，而另一个节点通过不同货币对增加了同类敞口。单独来看，两个决策都可能是合理的。合在一起，可能造成风险集中。

BYRDI 让每个节点保持独立的同时，共享协调所需的信息：

  • 持仓与挂单
  • 品种与货币敞口
  • 节点可用性与容量
  • 每个节点支持的市场
  • 当前的执行分配

每个节点都可以保留自己的经纪商、品种、AI 模型、入场引擎、管理模式、资金分配和账户边界。

节点不会失去独立性。

网络获得投资组合层面的感知。

网络如何作为一个整体交易

轮换执行

当多个节点都能交易同一市场时，BYRDI 可以把该机会分配给一个合格节点，而不是让每个终端重复同一个决策。

受控并行执行

希望多个节点同时参与的交易者，可以使用基于上限的并行执行，同时按品种和货币限制总持仓数量。

资格与容量感知

BYRDI 会考虑节点是否支持该市场、是否有可用容量、是否在线，以及是否符合当前分配的条件。

故障转移与跨经纪商识别

如果被分配的节点变为不可用，在条件支持的情况下，另一个合格节点可以接手。BYRDI 还能识别兼容的经纪商品种命名差异，从而在不同命名格式之间协调共享市场。

不同的终端。不同的经纪商。一个协调统一的执行层。

选择每个节点的交易方式

AI Entry

所选 AI 模型在做出决策前，会评估当前市场结构、实时环境、新闻和节点状况。

EA Core

机械式引擎采用确定性的多形态反转逻辑，对相同的形态给出一致的评估。

Single Entry 模式

一次入场、一个硬性止损、一个硬性止盈。没有补仓、加仓，也没有 Secondary Strategy。

自适应模式

主要入场可以随着条件变化使用主动持仓管理、动态离场以及具备 mesh 感知的风险控制。

自适应模式配合 Sacred Phi

可选的 Secondary Strategy 可加入 Sacred Phi 回撤入场、在设定限额内的受控加仓、自动回撤暂停以及分组持仓管理。

Sacred Phi 是可选功能，可按节点单独关闭。

无论你每次只持有一个仓位，还是采用结构化的多仓位方式，mesh 智能、敞口感知和全局控制始终可用。

每一个层级的风险

  1. 单笔交易
  2. 品种敞口
  3. 货币敞口
  4. 节点账户
  5. 完整 mesh 网络

可用的控制包括每日亏损限制、回撤上限、账户净值止损、持仓数量限制、品种与货币敞口上限，以及面向 prop firm 的配置方案。

节点保护自己的账户。Mesh 网络考虑更大的系统。

分布式并不意味着彼此割裂。

用公开实盘证明取代简化回测

BYRDI 完整的 mesh 网络无法在传统的单终端策略测试中复现。

实盘系统可能包含 AI API 调用、终端之间的通信、执行轮换、节点可用性、故障转移、跨经纪商品种名称归一化以及总体敞口控制。

这正是 BYRDI 通过公开的、真实资金的、由 MQL5 跟踪的节点来展示的原因。

应当把 mesh 网络作为一个投资组合来评估，因为每个账户都是完整系统中的一个节点。

过往表现不代表未来结果。

从一个节点开始

你不需要多个账户或多个终端才能开始。

BYRDI 在单个 MetaTrader 5 终端上就是一套完整的 AI 交易系统。

先从一个节点开始，等你准备好时，再增加账户、经纪商、市场、策略或风险配置。

这个网络不需要在第一天就搭建完成。

当你准备扩展时，它已经在那里等着你。

要求与支持

  • MetaTrader 5
  • 用于 AI 运行的受支持 AI 提供商账户
  • 稳定的网络连接
  • 建议使用 VPS 以实现 24/5 不间断运行
  • 经纪商支持的品种与交易权限
  • 为额外节点准备独立的 MT5 终端

购买包含私享买家社区访问权限、开发者直接支持、设置指导以及终身产品更新。

重要风险提示

交易涉及重大风险，可能导致部分或全部入金资本的损失。

AI 分析、mesh 协调、执行轮换、故障转移、敞口跟踪和回撤控制并不能保证盈利决策，也不能避免亏损。

Single Entry 模式同样可能出现亏损、滑点、跳空和连续亏损。

自适应管理会改变持仓时间长短以及交易的管理方式。

Sacred Phi 可能使用多个仓位，并可能在价格向初始入场的不利方向运行时增加敞口、浮动回撤、保证金占用和持仓时间。

在实盘部署前，应先配置好持仓限制、回撤控制、净值保护、品种限制、货币限制以及保守的资金分配。

Mesh 感知并不保证分散化。当市场、货币、策略或方向相关时，多个节点可能同时出现下滑。

故障转移取决于是否有另一个合格节点在线并能够交易被分配的市场。

经纪商条件、网络中断、终端关闭、价格跳空、滑点和极端波动都可能影响实际结果。

在实盘使用前请先在模拟账户上测试 BYRDI，并且只使用你能够承受损失的资金进行交易。

过往表现不代表未来结果。

超越入场。超越账户。

大多数 EA 只从一个终端分析一个市场。

BYRDI 可以在更大的运作范围内协调智能。

一个节点就是一套完整的 AI 交易系统。

由它们组成的 mesh 网络，如同一个整体进行交易。

评分 21
Ramazan Turkhan
2141
Ramazan Turkhan 2026.08.10 18:29 
 

Very impressive and outstanding EA . I have tested and used more than 1000 EAs , but this one is highly outstanding and exclusive one among the others . Special thanks to William Brandon Autry ,Alessadro Saman Razgi , Michal for their incredible works and guidance . Also thanks to group members of this exclusive EA

Teddy Castelnau
287
Teddy Castelnau 2026.08.08 18:50 
 

Byrdi is absolutely incredible. Configured correctly, it manages well risk and delivers solid performance over and over again. Very stable, and Brandon is quietly listening and analysing our requests and findings in the telegram group to implement new features and major updates. Brandon's EAs are a living ecosystem worth buying to mitigate risk and let your portfolio grow. Byrdi is a tremendous addition to diversify your risk and portfolio. It's clever, and getting better each time. Makes profits constantly, in my case I trade mostly indices with it, with very strong results. But it seems like it can trade pretty much anything. I see most of other users trading forex with outstanding results too. And this is probably the worst historic moment to trade, look at the world right now, a mess...but Byrdi just delivers, with AIs getting better and better, and Brandon always finding ways to reduce costs and increase precision / efficiency. That's jut a no brainer. Looking for a reliable EA you can trust, and a reliable and trustworthy developper? There you go... You can't go wrong with any of Brandon's EA. I only own 2 of his EAs right now, and both are really killing it right now: Nano Machine, and now Byrdi after a few months of trading. No way back. Thanks Brandon.

Jun Jie Li
150
Jun Jie Li 2026.07.01 04:55 
 

Having used Byrdi for half a month, I feel it's quite impressive. With the integration of AI, I can confidently increase my position size while effectively controlling risks. So far, the returns have been relatively stable, and there is dedicated customer service for after-sales support, ensuring both safety and reliability.

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交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 实时信号监控结果   可在此查看：   MQL5 信号 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
专家
Golden Tree 是一款专为 Gold (XAUUSD) M1 设计的激进型 多周期 剥头皮 EA。 每个周期都是 独立的 。它使用一系列订单，并拥有各自的 TP 和 SL 。它采用 马丁格尔 系统。 该 EA 利用过去的 强烈重复规律 来建仓，以实现 较高的胜率 。 开始之前，务必阅读 博客文章 。 在 1:500 杠杆下， 最低 入金为 100 美元 。已 内置 自动手数 系统。 我建议使用 低点差 的 1:500 ECN 账户和 快速的 VPS 。 该 EA 每个图表至少需要 1000 MB（1 GB）可用内存才能正常运行。 此版本新增了可选的 交互式面板 、基于 ForexFactory 的新闻过滤器 以及 FTMO 自营交易模式 （每日亏损、最大亏损、新闻暂停）。均为可选项，默认关闭。 设置和参数文件： https://www.mql5.com/en/blogs/post/747168 信号： https://www.mql5.com/en/users/myxx/seller Sun 系列： Sun (EURUSD)： https://www.mql5.com/e
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
专家
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
专家
SmartChoise Battery EA 是经典 SmartChoise Expert Advisor（v8.2）的精炼且稳定的延续版本。 用户手册可以通过我个人主页上的链接获取。 本版本保留了早期的神经逻辑和经典过滤系统，许多交易者正是因为其稳定、可预测的表现而认可它。它专为偏好原始交易节奏的用户打造，更注重清晰与简洁，而不是不断的功能变动。 Battery EA 集成了 SmartChoise 全套安全层、风险控制和回撤恢复机制，确保在各种市场环境下都能进行有纪律的交易管理。它同样兼容既有的保护逻辑，例如 Hard Stops、Daily and Weekly Limits、Equity Controls 和 Safe Mode，以在长期内维持账户的安全与稳定。 与较新的版本不同，此分支将保持逻辑固定，几乎无需维护，适合希望在不改变内部逻辑和参数行为的前提下，获得稳定表现的交易者。 简单来说，SmartChoise Battery EA 在保留原始 SmartChoise 引擎可靠性的同时，结合了先进保护系统带来的安全性，以及经过验证结构的简洁性，非常适合重视信任、掌控感和
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
SentinelAI MT5
Valeriia Mishchenko
4 (2)
专家
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 4 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
专家
BULLETPROOF BTC — Session Breakout EA for BTC/USD A fully automated session-breakout system for Bitcoin. NO martingale. NO grid. NO averaging down. NO hidden recovery tricks. SL and TP on every position, always. 6 risk profiles with one-click configuration. Validated on a full year of out-of-sample data. ------------------------------- WHY THIS EA IS DIFFERENT: VALIDATION, NOT PROMISES ------------------------------- Most EAs show you one beautiful backtest. BulletProof BTC was built the har
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
专家
描述。 该产品是作为“ PULSE_OF_MARKET ”项目的一部分创建的。 EA“Undefeated Triangle”是一个先进的系统，利用澳元、加元和新西兰元货币之间的独特波动。历史结果表明，组合中使用的这些对总是在向一个方向快速移动后返回第一个移动的对。这种观察可以允许包含一个网格-鞅系统，该系统可以获得这些独特情况的最大点数。 EA“不败三角”仅使用 3 对：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD。 MT4 version 好处。 真实账户监控 ； 比类似的替代品便宜得多； 操作迷你账户甚至 1 美元； 没有复杂的针参数； 便于使用。 参数。 Short Name (In Comment Section) – 出现在评论部分的日记或帐户历史中；  Print Logs On Chart - 开/关信息面板；  Display Options – 允许调整 4K 显示分辨率；  One Chart Setup Pairs – 选定的交易对列表（必须更改后缀）；  Magic - 交易头寸标识符；  No more Initial Trades (onl
Super Hybrid Ultimate With 5 AI Engine Version
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid AI Gold Engine 是一款面向 MetaTrader 5 上 XAUUSD 黄金交易 的高级智能交易系统，围绕结构化市场分析、分阶段篮子订单管理、智能恢复控制、交易时段过滤、新闻保护以及多层 AI 风格决策逻辑而设计。 该 EA 适合希望使用黄金自动化交易系统的交易者，系统提供清晰的图表反馈、灵活的风险设置，并围绕 Grid、Martingale、Hedge 和趋势跟随行为建立多层保护机制。 该 Expert Advisor 并不依赖单一信号。它会在允许新的交易周期或恢复操作之前，综合分析趋势结构、市场状态识别、Fair Value Gap、支撑与阻力、点差变化、新闻过滤、美联储事件过滤、篮子订单风险敞口、回撤速度、保证金水平以及执行质量。 主要交易理念 该 EA 专注于 XAUUSD ，并采用混合型交易结构，结合以下功能： 趋势跟随入场 智能 BUY / SELL / WAIT / BLOCK 决策逻辑 Fair Value Gap 识别与回测分析 支撑与阻力冲突检查 分阶段 Grid 恢复系统 标准 Martingale 选项 Hedging 与
CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader
Imad Saadeh
5 (2)
专家
Official Purchase Notice CasperIT AMI Trader is sold exclusively through the MQL5 Market. We do not authorize any Telegram channels, websites, or third-party sellers to distribute or sell this product. Software obtained from unofficial sources is not supported, does not receive updates, and may be modified or unsafe. CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader MT5 Overview CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader (AMI) is a fully automated Meta Trader 5 Expert Advisor that combines trend, m
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
作者的更多信息
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (17)
专家
Nano Machine GPT Version 2 (Generation 2) – 持久回调智能 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售外汇交易的系统之一。 Nano Machine GPT Version 2是这条路线上的下一次进化。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 Nano Machine GPT Version 2不会。 它记住每一个分析过的回调形态、每一次入场、每一次拒绝、每个决策背后的推理、市场的后续反应，以及每个Machine Symmetry篮子的实际表现。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的专注智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个为回调交易而生的持久专业智能。 传统EA仍然困在固定规则中。Nano Machine GPT Version 2从真实结果中学习，磨练其回调逻辑，优化市场状态检测，并持续改进在实盘条件下管理对称性的方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 Nano Machine GPT Version 2是一个完整的独立系统，围绕一个强大的优势构建：AI辅助回调交
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Mean Machine One
William Brandon Autry
专家
隆重推出 Mean Machine One —— 专注的均值回归 EA,为当下重新打造。 Mean Machine One 就是如果 Mean Machine 在今天发布会是的样子。原本的均值回归专家,在现代技术基础上重新构建 —— 而 AI 集成交易本来就应该从一开始就建立在这种基础之上。 一个 EA。一个策略。精确执行的英联邦货币对均值回归。 由率先在 MQL5 上推出 AI 集成零售交易 EA 的开发者打造。 专注。专精。现代。 把均值回归做对 有些交易系统试图什么都做。Mean Machine One 只做一件事,而且做得极好。 英联邦货币对上的均值回归。AUDCAD、NZDCAD、AUDNZD。这些货币对正是均值回归的栖息地 —— 稳定的相关性行为、可预测的轮动模式、波动率较低的交易时段结构。 Mean Machine One 并不是被调整以适应这种环境。它就是为此而生。 三层架构 Mean Machine One 将三个组件融合成一个连贯的专家系统: 前沿 AI 推理。 来自你所选前沿模型的实时背景分析。 XGBoost 方向预测。 基于英联邦货币对行为训练的机器学习。
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
专家
Mean Machine GPT Gen 2 – 原创。现在更智能、更强大、前所未有的卓越。 我们在2024年末用Mean Machine开启了整个变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 Mean Machine GPT Gen 2是那个原创愿景的下一次进化。 我们没有替换原版。我们让它进化了。 大多数系统响应一次、行动一次，然后忘记一切。 Mean Machine GPT Gen 2不会。 它记住每一笔交易、每一个决策、每一个结果，以及为什么入场、为什么持有、为什么退出背后的确切推理。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是原版Mean Machine，重建为持久的专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。Mean Machine GPT Gen 2从真实结果中学习，跨越变化的市场状态进行适应，并持续优化在实盘条件下应用均值回归和趋势跟随逻辑的方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 核心保持不变：围绕英联邦货币对构建的专业策略，针对低波动性时段优化，由Sacred Phi仓位管理和多模型共识驱动。 但现
筛选:
Ramazan Turkhan
2141
Ramazan Turkhan 2026.08.10 18:29 
 

Very impressive and outstanding EA . I have tested and used more than 1000 EAs , but this one is highly outstanding and exclusive one among the others . Special thanks to William Brandon Autry ,Alessadro Saman Razgi , Michal for their incredible works and guidance . Also thanks to group members of this exclusive EA

Teddy Castelnau
287
Teddy Castelnau 2026.08.08 18:50 
 

Byrdi is absolutely incredible. Configured correctly, it manages well risk and delivers solid performance over and over again. Very stable, and Brandon is quietly listening and analysing our requests and findings in the telegram group to implement new features and major updates. Brandon's EAs are a living ecosystem worth buying to mitigate risk and let your portfolio grow. Byrdi is a tremendous addition to diversify your risk and portfolio. It's clever, and getting better each time. Makes profits constantly, in my case I trade mostly indices with it, with very strong results. But it seems like it can trade pretty much anything. I see most of other users trading forex with outstanding results too. And this is probably the worst historic moment to trade, look at the world right now, a mess...but Byrdi just delivers, with AIs getting better and better, and Brandon always finding ways to reduce costs and increase precision / efficiency. That's jut a no brainer. Looking for a reliable EA you can trust, and a reliable and trustworthy developper? There you go... You can't go wrong with any of Brandon's EA. I only own 2 of his EAs right now, and both are really killing it right now: Nano Machine, and now Byrdi after a few months of trading. No way back. Thanks Brandon.

Jun Jie Li
150
Jun Jie Li 2026.07.01 04:55 
 

Having used Byrdi for half a month, I feel it's quite impressive. With the integration of AI, I can confidently increase my position size while effectively controlling risks. So far, the returns have been relatively stable, and there is dedicated customer service for after-sales support, ensuring both safety and reliability.

ys1267 tkhs
309
ys1267 tkhs 2026.07.01 01:12 
 

The advantage of using AI is that it can observe far more factors across a much wider scope than any human, allowing it to identify fundamental market truths that people often overlook. The greatest strength of this EA is that it corrects the fluctuations in reasoning patterns and inconsistencies in output quality that occur when using standard AI models as‑is—much like Copilot does—and further resolves these contradictions through a chain of accumulated knowledge from past data, resulting in a significant improvement in reasoning quality. Every single trade executed by the EA becomes a piece of knowledge accumulated for you. It doesn’t just operate as an EA; it also allows you to understand the meaning behind each trade. In other words, this is not only an EA—it is also a learning tool that provides trading knowledge. Ever since I started using this EA, reviewing its entries and exits has helped me improve my own discretionary trading skills. My risk management capabilities have also expanded. I believe this EA is not just an EA, but knowledge itself.

Chong Wai How
272
Chong Wai How 2026.06.28 08:29 
 

After deploying Byrdi on 2 live MetaTrader 5 accounts for approximately two trading weeks, the most important thing I can say is not simply that the system has been profitable so far. What has impressed me more is how selectively and calmly it has behaved while producing those results.

On one of my live accounts, configured mainly for commodities and indices, the account was approximately 1.34% in profit after 27 completed trades at the time of writing. The win rate was around 55%, the profit factor was approximately 1.35, and peak drawdown remained below 1%.

My average risk was kept at no more than approximately 0.5% of the account balance per trade. In this configuration, Byrdi did not trade more than two symbols concurrently or attempt to create exposure across a large number of instruments at the same time.

I understand that 27 trades are still a relatively small sample, so I am not presenting these figures as proof of future profitability. Market conditions, brokers, spreads, execution, symbols, AI models, settings, and risk preferences can all affect results. Nevertheless, this is a very encouraging beginning because the return was achieved without excessive trading, uncontrolled exposure, or uncomfortable drawdown.

That restraint is currently the most convincing sign of intelligence I have observed!

Many automated systems appear active because they constantly search for reasons to enter the market. Byrdi has felt different in my testing. It does not need to trade every symbol or fill the account with positions to justify its existence. It can remain selective, manage existing positions and wait until its conditions support another decision.

My results so far were produced using the *primary strategy only*. I did not depend on the optional Secondary Strategy or Sacred Phi recovery layer to generate the reported performance. This distinction matters to me because I wanted to evaluate the cleaner primary-strategy behaviour before deciding whether an additional management layer was necessary.

The Secondary Strategy remains available for users who understand it and deliberately choose to use it, but it is not compulsory. Traders can begin with the primary strategy, observe the system under controlled conditions, and decide later whether a hybrid approach suits their risk tolerance.

My personal configuration primarily uses DeepSeek for the trading analysis and OpenAI’s GPT model for position management. Other users may prefer different model combinations, but the ability to assign different responsibilities and models to different nodes is one of Byrdi’s most interesting strengths.

The mesh architecture is often described as a way to connect multiple accounts, but I believe its greater value is 'specialization and separation of duties'.

Instead of forcing 1 EA configuration to trade every possible market, a trader can build a portfolio of specialized Byrdi nodes. 1 node might focus only on commodities. Another could trade selected forex pairs. A third could use a forex-hybrid approach, while another account might test a different model, strategy preference or risk profile.

This makes the overall system feel less like 1 trading agent/EA copied across several terminals and more like a group of 'specialized trading desks' operating within a coordinated structure.

For example, a commodities node does not need to behave exactly like a forex node. Each can be configured around the characteristics of the instruments it is responsible for, while the wider architecture remains aware of portfolio exposure. This creates possibilities that are difficult to achieve with several unrelated EAs making isolated decisions.

The lesson from my early testing is that more symbols do not automatically mean better results. In fact, I currently prefer 1 to 2 carefully selected instruments per account rather than overloading a terminal simply because the system is technically capable of trading more.

1 well-chosen symbol can sometimes produce a cleaner test than 2 or 3 simultaneous instruments. Increasing the number of symbols too quickly can introduce more variables, correlation, and exposure before the user fully understands how the configuration behaves.

If you're grabbing your Byrdi real soon and deploy it into your MT5 accounts, we should therefore avoid treating Byrdi as an 'instant-profit installation'. It is highly configurable, and that flexibility rewards patience. Read the available documentation, begin on demo, verify the broker’s symbol names and trading conditions, keep risk conservative, record every important setting change, and allow each configuration enough time to produce meaningful observations.

Changing several inputs, models, and symbols every few hours will make it difficult to determine what is actually working. The early adopters already had those mistakes, so we don't need to keep repeating these types of mistakes.

Byrdi also uses persistent context and memory, which gives each node continuity instead of treating every analysis as a completely disconnected event. I would describe this as an important foundation for increasingly informed decision-making, but not as a guarantee that the system must automatically become more profitable over time. Real improvement still depends on sensible configuration, sufficient observation, and responsible risk management.

Having previously followed Brandon’s work with products such as AiQ, Syna and Nano Machine, Byrdi feels like a natural portfolio-level evolution of those AI-integrated trading concepts. Instead of concentrating only on the intelligence of 1 EA instance, BYRDI expands the concept into a collection of configurable 'nodes' that can perform different roles.

The strongest compliment I can give BYRDI after my first 2 live trading weeks is this: it has not impressed me by being aggressive. It has impressed me by being selective!

Approximately 1.34% growth with a profit factor around 1.35 and a peak drawdown below 1% is definitely a positive start！ But the greater achievement is that the system produced this result while respecting the conservative structure I gave it!

It is still early, and I will continue evaluating it across a larger trade sample, say until it reaches my 2nd threshold for # of trades, 60, 100, and beyond. Based on what I have observed so far, however, Byrdi deserves serious consideration from traders like you who understand that good automation is not about opening the most trades. It is about coordinating analysis, exposure, position management and risk without allowing activity to become chaos.

For traders who are prepared to configure it properly, forward-test responsibly and build your Byrdi network gradually, Byrdi is not merely another EA with an AI label. It is a flexible framework for developing a specialized, coordinated and potentially scalable automated trading portfolio!

My early live experience has been genuinely encouraging, and Byrdi has earned a continuing place in my forward-testing and live-trading process! To our continued success, cheers!

John Lim
88
John Lim 2026.06.17 09:47 
 

This is not just one EA — it's a whole mesh network. Each of my accounts runs its own AI model and strategy, and through rotation they build on each other, not just run in parallel. A coordinated portfolio for the price of a single EA — honestly a steal. Genuinely impressed. Great product, Brandon!

astroem
44
astroem 2026.06.16 06:33 
 

I've been curious about real AI implementation in trading for a while, not the buzzword kind, and had been following Brandon's work before jumping into Byrdi. It hasn't disappointed. The manual genuinely explains the reasoning behind each setting, so setup never felt like guesswork, and the community turned out to be the part I enjoy most. The Telegram group is active and welcoming, and Brandon and the moderators are around and happy to help; I've asked some pretty detailed questions and always got thoughtful, quick answers. The whole group has a calm, do-it-properly attitude — demo first, go slow, no hype. I'm still early in my testing so no performance claims yet, but as an experience it's been one of the better ones out there. Glad I joined.

Konrad Mieszkowski
964
Konrad Mieszkowski 2026.06.09 23:46 
 

Brandon Autry is someone I’ve trusted from day one. His approach to crafting Expert Advisors has always focused on long-term reliability and security. Byrdie AI is yet another testament to his consistency. This tool fits perfectly into long-term trading because it’s built with stability, thoughtful strategy, and the trust I’ve had in him for years. If you’re serious about a long horizon—this is it!

Ludvig Bent Olsen
312
Ludvig Bent Olsen 2026.06.05 14:47 
 

It looks like it is really good EA, has good instructions and good community, real usage of AI which learns market while trading, with lots of symbol trading potentials, can choose which AI to use for trading, looking forward to its future results.

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1092
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2026.06.02 10:36 
 

It is a stable and profitable product, following the configurations suggested by the author and his group.

maddeekay
114
maddeekay 2026.06.02 07:05 
 

I’ve purchased and activated BYRDI, and I’m still in the setup phase, so this isn’t a results review yet. It’s more of a first-impression review from someone who has already been through the SYNA journey and learned the hard way not to ignore the lightning-bolt moment. Before SYNA, I did the usual EA hopping — scraping small wins and chasing “the one”. When I first read the SYNA product page, I knew something was different, but I hesitated. That hesitation cost me. I watched the price move up more than once, and by the time I finally acted, I paid close to double what I could have. BYRDI gives me that same early feeling, so this time I’m not waiting around. The other thing that deserves credit is the support around it. The manuals are detailed and actually walk you through the setup step by step, and the community fills in the human side of that really well. It’s not just Brandon and the developers helping people — members genuinely help each other too, especially with translating the advanced stuff into language that meets you where you are. I’m not pretending I’ve mastered BYRDI yet, but if it follows the path of Brandon’s other products, I’d rather be learning it now while it’s still reasonably accessible than kicking myself later when the entry price is much higher. Even then, I suspect it’ll still be worth it — but saving yourself some pain along the way isn’t a bad strategy either.

Bram Wittock
40
Bram Wittock 2026.05.30 10:27 
 

I think this strategy has a lot of potential, especially when I see the results of previous strategies of the seller. The community is very active and helpful. Also, definitely do not forget to read the manual. This strategy could offer a solution for various stocks (Forex, BTC, S&P500, Tesla,...) If you are just starting out with MT5, I might be able to point you in the right direction. It took me a while to get the strategy into action (1W). Definitely keep the following things in mind: > Backtest of this strategy is not possible, this strategy is very complex due to AI > you will need to use at least 2 AI's; this costs money (activating API keys). > Add all URLs to your MT5 account, not just the URLs of your AI. > Do not use the MT5 VPS, but another VPS; it costs ~30% more, but you can clone multiple MT5 programs (https://youtu.be/AABorPRtiz4?is=yXM2182DHGB-75Dp). > You have to create the mesh yourself by creating different nodes; this can be done by running each cloned MT5 application on a different broker account.

Cristóbal Manuel
524
Cristóbal Manuel 2026.05.28 12:23 
 

Very innovative EA. BYRDI is not just a single trading robot, but a coordinated mesh system with AI, shared exposure awareness and strong risk-control features. It feels much more advanced than a traditional EA, especially for traders running multiple accounts, symbols or prop firm setups. The concept is excellent, the developer is active, and the community support adds a lot of value. Highly recommended.

William Brandon Autry
21673
来自开发人员的回复 William Brandon Autry 2026.05.28 12:26
Thank you, Cristobal. Your review and support mean a lot to me.
Antoine Robillard
352
Antoine Robillard 2026.05.28 10:09 
 

I've been exploring Algo trading for a year and half now. I know all Brandon's products and I've been activly part of the community around it as well. Byrdi is very special. I see in it all what Brandon learned in these last years about the market, algo trading, AI, and porfolio diversity. Brandon has work a lot to make this system coherent with his approach of trading by using different strategies on different accounts but managing them as a whole. Byrdi does it wonderfully. I think it is a strong system and I'm looking forward to see where Brandon will bring this system. One thing that need to be mention is : this is not just a static product. Brandon is behind it, he updates it, and help us to use it properly. Also, and it is extremly valuable, maybe even more, a solid community has build around Brandons products on Telegram. It is almost a research community where everybody is sharing results and learn from each other. By being part of this community you are actually getting a better trader yourself and a wiser algo trading user. For me, Brandon demonstrated one more time his commitment toward his community of traders and he has delivered...

William Brandon Autry
21673
来自开发人员的回复 William Brandon Autry 2026.05.28 11:54
Antoine, thank you so much. You’ve been here since the early days, and I’m very grateful for that and for you.
Ruben
312
Ruben 2026.05.28 09:58 
 

The EAs from these developers use AI on a whole different level. Because there are so many possible settings, the EA comes across as overwhelming, but the community is strong and helpful with default settings. I also have other EAs from this developer and use them all to my full satisfaction.

William Brandon Autry
21673
来自开发人员的回复 William Brandon Autry 2026.05.28 11:55
Ruben, thank you for the kind words. I’m very happy to have you as a client and a part of the community.
fragz
69
fragz 2026.05.27 20:55 
 

This EA is on another level. I've read about and used many claiming the AI buzz word but this is the first time I see it properly leveraged. Byrdi mesh works great, full awareness of exposure and a shared memory across all your instances. Brandon and the team are very supportive and react quickly to messages. Results so far looking great too. Can fully recommend!

William Brandon Autry
21673
来自开发人员的回复 William Brandon Autry 2026.05.28 11:56
Fragz, thank you for the review. I appreciate how you take the time to understand and learn these systems. You’re a very valuable part of the community.
Deffrint. SwiftKey
96
Deffrint. SwiftKey 2026.05.27 19:53 
 

Brandon’s bots honestly keep surprising me. Every time I get one, I say “this is the best bot, I’m sticking with this one” … then he releases another one and somehow adds even more real value to the trading bot space. What I like is that it’s not just random features or marketing hype. Every bot has a different approach, a new mechanic, and ideas that actually make sense when you understand trading deeply. Trading normally takes a lot of patience, discipline, and emotional control before even entering a trade, and sometimes emotions still win. But the logic behind this latest bot genuinely impressed me. The biggest thing that caught my attention is how the bot distributes exposure across assets instead of entering similar correlated pairs that can stack losses on the account. That level of risk management and awareness is something a lot of people in this industry still haven’t figured out even after years. You can tell there’s serious work behind these bots … data collection, analysis, optimization, continuous learning, and constant improvement. That’s probably one of the biggest reasons his bots stay consistent over time. Honestly Brandon is the only person in this market who has consistently proven that nobody is really competing on his level right now. And the best part is the development never stops across all his EA bots. Every time I pay for a new bot, I genuinely feel like I got something worth the money. Worth every cent

Fabio Mu
88
Fabio Mu 2026.05.27 14:46 
 

Byrdi EA represents a leap forward in the field of automated trading, but above all in AI-driven trading. Is it a 'click and forget' EA? Not really, in fact it will probably be greatly appreciated by those who love to customize and test a wide variety of configurations and trading styles; in any case, you'll always have the support of the welcoming Telegram Community. In this regard, those who don't want to put in too much effort will certainly find a set of rules to copy quickly and effectively. I believe that Byrdi, the first EA to introduce trading with 'mesh nodes,' can be considered the avant-garde of diversified portfolio management and will give us a lot of excitement. Brandon could have kept it for himself, but instead he brought it into the world of retail trading!

William Brandon Autry
21673
来自开发人员的回复 William Brandon Autry 2026.05.27 20:11
Thank you, Fabio. You’re a positive force of nature, and I’m happy to have you as a client.
Guus
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Guus 2026.05.23 11:15 
 

Normally I try to wait a while before posting a review, but with Byrdi I didn't have to. I purchased it right after its release a few days ago and honestly I was immediately impressed— it is brilliant, there are no other words for it. It connects different terminals running the Byrdi EA into a mesh of nodes where all information is shared. One of the smart parts is that each terminal (node) can have its own AI strategy, while the mesh decides in rotation which asset is analyzed where. This allows each node to benefit from the other strategies, creating even better diversification. In just over a day of running four terminals (nodes) with 9 assets, it has already successfully closed 16 trades with minimal drawdown. It is still early days, I confess, but it is a very good start. It’s a completely different setup and a must-have—definitely a 5-star product. (Just an FYI for others: this is a standalone EA that operates outside the Syna ecosystem).

William Brandon Autry
21673
来自开发人员的回复 William Brandon Autry 2026.05.24 00:36
Guus, thank you for the review. I enjoy having you as a client, and look forward to seeing your progress. I would recommend you as a customer to any developer.
Michael 888
450
Michael 888 2026.05.22 09:50 
 

Hello guys,Im really impressed with the all Brandon products although i do not own them all.Nano Machine working great which was my first and now this masterpiece comes out.I have set it up and already closed some profits.This is the only systems that I can really trust in this market place backed with great community and great honest developer.This system is real intelligence on MT5 platform,amazing!Try it and you will love it,Brandon Thank you :)

William Brandon Autry
21673
来自开发人员的回复 William Brandon Autry 2026.05.22 18:25
Thank you, Michael. I’m grateful for this review and I appreciate your mindset. I would recommend you as a customer to any developer.
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