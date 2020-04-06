AUI Eagle Duel

AUI Бот - Искусственный Ультра Инстинкт

ВНИМАНИЕ: Этот бот НЕ для вас, если вы ищете ежедневную, еженедельную или ежемесячную прибыль.

Этот бот разработан исключительно для ГОДОВОЙ доходности. Поэтому, если вы не готовы позволить ему спокойно работать целый год без вмешательства, он не для вас.

Как Работает Этот Бот?

Бот анализирует множество рыночных факторов на разных таймфреймах для принятия очень строгих решений. Он входит в операцию только тогда, когда обнаруживает идеальное совпадение благоприятных условий. Из-за этого могут пройти недели или даже месяцы, прежде чем он откроет хотя бы одну сделку.

Но когда он решает войти… он делает это со всей мощью.

Он открывает несколько операций в одном направлении, используя 100% доступной маржи счета. Это означает, что он входит не "постепенно", а единым блоком, максимально используя момент.

Когда Он Покупает или Продает?

Для покупки бот ждет, когда рынок будет дешевым, без сильного давления продаж, с признаками положительного импульса и низкой насыщенности. Кроме того, он проверяет наличие силы в базовом тренде, прежде чем действовать.

Для продажи он ждет обратного: когда рынок будет дорогим, с признаками истощения покупок, небольшим давлением на понижение и общей тенденцией, поддерживающей падение.

Для выхода из операций он анализирует, начинает ли цена показывать признаки истощения в текущем направлении, наряду с изменениями импульса и перекупленности или перепроданности. Он не закрывается из-за небольших откатов; он делает это только тогда, когда видит реальную угрозу движению.

Управление Рисками

Бот использует Трейлинг-стоп в 14 пунктов, что означает, что если цена движется в вашу пользу, он фиксирует часть прибыли, позволяя остальному продолжать расти.

Рекомендуется начинать с лота 0.03 для счетов в $1000 USD.

За каждую дополнительную $1000 вы можете увеличить начальный лот на +0.01.

Пример:

  • Счет $2000 → Начальный лот: 0.04
  • Счет $3000 → Начальный лот: 0.05
  • Если ваш счет меньше $1000, используйте лот 0.01

Важные Соображения

Этот бот является частью семейства AUI – Искусственный Ультра Инстинкт, серии ботов, разработанных для работы так, как если бы у них был особый "инстинкт": они ждут идеального момента, и когда они его находят, они используют всю доступную силу.

Используя 100% доступной маржи, рекомендуется начинать с небольших счетов (например, $1000), чтобы избежать чрезмерной подверженности риску.

Обязательно наличие VPS, чтобы бот работал 24/7 в течение всего года без перерывов.

Не ожидайте ежедневных операций. Этот бот может входить в сделки несколько раз в год, но каждая сделка будет сильной и подкрепленной множеством сигналов.

Для Кого Этот Бот?

  • Трейдеры с долгосрочной перспективой
  • Люди, которые не хотят ежедневно следить за графиком
  • Пользователи с дисциплиной, чтобы позволить боту работать без вмешательства
  • Те, кто понимает силу терпения в торговле

Если вы ищете инструмент для торговли с интеллектом, силой и годовым стратегическим видением, этот бот AUI создан для вас.

В противном случае, лучше ищите более активный вариант с частыми входами.

Важное Примечание:

Этот бот никогда не будет продаваться. Его использование будет доступно только по годовой аренде и начнется с самой низкой цены, разрешенной платформой MQL5.

Однако имейте в виду, что когда наступят периоды прибыльности, стоимость аренды будет постепенно увеличиваться. Это поощряет тех, кто с самого начала доверяет его долгосрочной логике.


