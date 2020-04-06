AUIボット - 人工ウルトラ本能

注意： 毎日、毎週、または毎月の利益を追求する方には、このボットはおすすめできません。

このボットは年間の収益性のみを目的として設計されています。そのため、1年間介入せずに静かに稼働させる意思がない場合、このボットはあなたには不向きです。

このボットの仕組み

このボットは、市場の複数の要因を異なる時間軸で分析し、非常に厳格な判断を下します。有利な条件の完璧な合致を検出した場合にのみ、取引に入ります。このため、一度も取引を開かないまま数週間、あるいは数ヶ月が経過することがあります。

しかし、一旦入ると決めたら…全力を尽くします。

口座の利用可能な証拠金100%を使用して、同じ方向に複数の取引を開きます。 これは、徐々にではなく、一括でエントリーし、その瞬間を最大限に活用することを意味します。

いつ買い、いつ売るのか？

購入する場合、ボットは市場が安値で、強い売り圧力がなく、ポジティブな勢いの兆候があり、飽和度が低いことを待ちます。さらに、行動する前に基調トレンドに力があることを確認します。

売却する場合、その逆を待ちます。市場が高値で、買いの消耗の兆候があり、わずかな下降圧力がかかり、下落を支持する全体的なトレンドがある場合です。

取引から撤退する場合、価格が現在の方向で消耗の兆候を示し始めたか、勢いの変化や買われすぎ、売られすぎと合わせて分析します。小さな逆行では閉じません。真に動きへの脅威を認めた場合にのみ閉じます。

リスク管理

このボットは14ポイントのトレーリングストップを使用します。これは、価格が有利な方向に動いた場合、利益の一部を確保しつつ、残りを走らせることを意味します。

1000ドルの口座では、0.03ロットから開始することをお勧めします。

追加の1000ドルごとに、初期ロットを+0.01増やすことができます。

例：

2000ドル口座 → 初期ロット：0.04

3000ドル口座 → 初期ロット：0.05

口座が1000ドル未満の場合、0.01ロットを使用してください。

重要な考慮事項

このボットは、AUI（人工ウルトラ本能）ファミリーの一部です。これは、特別な「本能」を持っているかのように動作するように設計された一連のボットであり、完璧な瞬間を待ち、それを見つけたら利用可能なすべての力を使用します。

利用可能な証拠金の100%を使用するため、過剰な露出を避けるために、少額の口座（例：1000ドル）から始めることをお勧めします。

VPSの利用は必須です。 これにより、ボットを中断することなく一年中24時間稼働させることができます。

毎日取引が行われることを期待しないでください。このボットは年に数回しか取引しないかもしれませんが、各エントリーは強力で、複数のシグナルに裏付けられます。

このボットは誰のためのもの？

長期的な視野を持つトレーダー

毎日チャートを監視したくない人

介入せずにボットに任せる規律を持つユーザー

取引における忍耐の力を理解している人

もしあなたが、知性、力、そして年間の戦略的視野を持って取引するためのツールを探しているなら、このAUIボットはあなたのために設計されています。

そうでなければ、より活発で頻繁にエントリーするオプションを探すことをお勧めします。

重要事項：

このボットが販売されることはありません。その使用は年間リースのみで利用可能であり、MQL5プラットフォームで許可されている最低価格から開始されます。

ただし、収益期間が到来すると、レンタル料は段階的に上昇します。 これは、最初からその長期的なロジックを信頼してくれた方々への報奨となります。



