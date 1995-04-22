交易員請注意！ 此套餐將以當前價格限量發售。 價格將很快上漲至 999 美元。 購買後，請私訊我領取您的贈品。

EA New Level Trading 是「百萬之路」計畫中經過全面測試的引擎的直接延續。我們保留了交易核心和倉位管理系統，但移除了所有不必要的元素：不再使用一系列指標，而是採用單一的訊號核心——內建的趨勢突破演算法，用於偵測動態趨勢線的突破。

決策過程：EA 基於波動極值繪製上下趨勢線，追蹤 K 線收盤價超出通道邊界的情況，並透過多時間框架投票確認事件。只有當較高時間框架與較低時間框架的訊號一致時，才會發出訊號。





功能亮點：

透明的邏輯：單一策略，而非一堆指標。

指標已內建於 EA 中—無需在指標資料夾中添加任何內容。資金管理：固定手數或基於餘額的自動手數。

只需一個參數即可停用馬丁格爾網格－「純止盈/停損」模式即刻可用。

內建新聞過濾器，可在圖表上顯示事件。

圖表上的資訊面板在測試器中自動停用。

K線計算快取－快速優化，不損失精度。





適用人群：需要清晰易懂的突破系統，而非「黑箱」的交易者。





預設設定是XAUUSD的簡單範例。因此，您可以直接運行，無需加載任何設定檔。

包含超過10個設定檔。所有文件都指定了要使用的時間週期和交易對。只需上傳設定檔（在“輸入”視窗中右鍵單擊，按一下“上傳”，然後選擇設定檔），然後在測試器中設定正確的交易對和時間週期即可。

您可以使用“1分鐘OHLC”品質運行大多數設定以進行快速測試。

測試時，請使用至少5000的餘額（這是進行全面測試、涵蓋整個市場的最佳選擇）。





最低要求和建議：

平台：MetaTrader 5

交易品種：XAUUSD（黃金）

圖表時間週期：M5 - M15 - M30 - H1

最低入金：1500美元

帳戶類型：對沖帳戶（建議ECN/RAW帳戶）

推薦槓桿：1:500

VPS：強烈推薦





免責聲明

外匯、黃金和差價合約交易風險龐大，可能不適合所有投資者。過往業績不代表未來表現，虧損可能發生。

由於訂單執行條件、點差、滑點、流動性和技術基礎設施的差異，不同經紀商和交易帳戶的交易結果可能有所不同。

雖然新等級交易EA採用了預設的風險控制機制、停損保護、選擇性訂單執行和自動交易管理，但沒有任何系統可以完全消除交易風險或保證完全相同的交易結果。

強烈建議您在使用真實資金之前，先在模擬帳戶上測試該EA。

新層級交易EA本質上是一個選擇性交易平台。交易活動會根據市場情況而變化，在某些時期，交易量可能很少甚至沒有交易。