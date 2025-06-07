AUI Eagle Duel

Bot AUI - Ultra Instinct Artificiel

ATTENTION : Ce bot N'EST PAS fait pour vous si vous recherchez des gains quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.

Ce bot est conçu uniquement pour une rentabilité ANNUELLE. Donc, si vous n'êtes pas prêt à le laisser travailler tranquillement pendant une année entière sans intervenir, il n'est pas fait pour vous.

Comment fonctionne ce bot ?

Le bot analyse de multiples facteurs du marché à différentes temporalités pour prendre des décisions très strictes. Il n'entre en opération que lorsqu'il détecte une confluence parfaite de conditions favorables. De ce fait, il peut se passer des semaines, voire des mois, sans qu'il n'ouvre une seule opération.

Mais quand il décide d'entrer… il le fait avec tout.

Il ouvre plusieurs opérations dans la même direction, en utilisant 100 % de la marge disponible du compte. Cela signifie qu'il n'entre pas "petit à petit", mais en bloc, en tirant le meilleur parti du moment.

Quand achète-t-il ou vend-il ?

Pour acheter, le bot attend que le marché soit bon marché, sans forte pression de vente, avec des signaux d'impulsion positive et une faible saturation. De plus, il vérifie la force de la tendance de fond avant d'agir.

Pour vendre, il attend le contraire : que le marché soit cher, avec des signaux d'épuisement de l'achat, une légère pression baissière, et une tendance générale qui soutient la chute.

Pour sortir des opérations, il analyse si le prix commence à montrer des signes d'épuisement dans la direction actuelle, ainsi que des changements d'impulsion et de surachat ou de survente. Il ne clôture pas pour de petits retraits ; il ne le fait que lorsqu'il voit une véritable menace pour le mouvement.

Gestion des risques

Le bot utilise un Trailing Stop de 14 points, ce qui signifie que si le prix évolue en votre faveur, il sécurise une partie des gains tout en laissant courir le reste.

Il est recommandé de commencer avec un lot de 0,03 pour les comptes de 1000 USD.

Pour chaque 1000 $ supplémentaires, vous pouvez augmenter le lot initial de +0,01.

Exemple :

Compte de 2000 $ → Lot initial : 0,04

Compte de 3000 $ → Lot initial : 0,05

Si votre compte est inférieur à 1000 $, utilisez un lot de 0,01.

Considérations importantes

Ce bot fait partie de la famille AUI – Ultra Instinct Artificiel, une série de bots conçus pour opérer comme s'ils avaient un "instinct" spécial : ils attendent le moment parfait, et quand ils le trouvent, ils utilisent toute la force disponible.

En utilisant 100 % de la marge disponible, il est recommandé de commencer avec de petits comptes (ex. 1000 $) pour éviter une surexposition.

Il est obligatoire d'avoir un VPS pour laisser le bot fonctionner 24h/24 et 7j/7 pendant toute l'année sans interruption.

N'attendez pas de voir des opérations tous les jours. Ce bot peut n'entrer que quelques fois par an, mais chaque entrée sera forte et appuyée par de multiples signaux.

À qui s'adresse ce bot ?

Traders ayant une vision à long terme

Personnes qui ne veulent pas surveiller les graphiques tous les jours

Utilisateurs disciplinés qui laissent le bot travailler sans interférence

Ceux qui comprennent le pouvoir de la patience en trading

Si vous recherchez un outil pour opérer avec intelligence, force et une vision stratégique annuelle, ce bot AUI est conçu pour vous.

Sinon, il est préférable de chercher une option plus active et avec des entrées fréquentes.

Note importante :

Ce bot ne sera jamais à vendre. Son utilisation sera disponible uniquement par location annuelle et débutera au prix le plus bas autorisé par la plateforme MQL5.

Cependant, veuillez noter que lorsque les périodes de rentabilité arriveront, la valeur de la location augmentera progressivement. Cela récompense ceux qui ont fait confiance à sa logique à long terme dès le début.



