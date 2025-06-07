AUI Eagle Duel

Bot AUI - Ultra Instinct Artificiel

ATTENTION : Ce bot N'EST PAS fait pour vous si vous recherchez des gains quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.

Ce bot est conçu uniquement pour une rentabilité ANNUELLE. Donc, si vous n'êtes pas prêt à le laisser travailler tranquillement pendant une année entière sans intervenir, il n'est pas fait pour vous.

Comment fonctionne ce bot ?

Le bot analyse de multiples facteurs du marché à différentes temporalités pour prendre des décisions très strictes. Il n'entre en opération que lorsqu'il détecte une confluence parfaite de conditions favorables. De ce fait, il peut se passer des semaines, voire des mois, sans qu'il n'ouvre une seule opération.

Mais quand il décide d'entrer… il le fait avec tout.

Il ouvre plusieurs opérations dans la même direction, en utilisant 100 % de la marge disponible du compte. Cela signifie qu'il n'entre pas "petit à petit", mais en bloc, en tirant le meilleur parti du moment.

Quand achète-t-il ou vend-il ?

Pour acheter, le bot attend que le marché soit bon marché, sans forte pression de vente, avec des signaux d'impulsion positive et une faible saturation. De plus, il vérifie la force de la tendance de fond avant d'agir.

Pour vendre, il attend le contraire : que le marché soit cher, avec des signaux d'épuisement de l'achat, une légère pression baissière, et une tendance générale qui soutient la chute.

Pour sortir des opérations, il analyse si le prix commence à montrer des signes d'épuisement dans la direction actuelle, ainsi que des changements d'impulsion et de surachat ou de survente. Il ne clôture pas pour de petits retraits ; il ne le fait que lorsqu'il voit une véritable menace pour le mouvement.

Gestion des risques

Le bot utilise un Trailing Stop de 14 points, ce qui signifie que si le prix évolue en votre faveur, il sécurise une partie des gains tout en laissant courir le reste.

Il est recommandé de commencer avec un lot de 0,03 pour les comptes de 1000 USD.

Pour chaque 1000 $ supplémentaires, vous pouvez augmenter le lot initial de +0,01.

Exemple :

  • Compte de 2000 $ → Lot initial : 0,04
  • Compte de 3000 $ → Lot initial : 0,05
  • Si votre compte est inférieur à 1000 $, utilisez un lot de 0,01.

Considérations importantes

Ce bot fait partie de la famille AUI – Ultra Instinct Artificiel, une série de bots conçus pour opérer comme s'ils avaient un "instinct" spécial : ils attendent le moment parfait, et quand ils le trouvent, ils utilisent toute la force disponible.

En utilisant 100 % de la marge disponible, il est recommandé de commencer avec de petits comptes (ex. 1000 $) pour éviter une surexposition.

Il est obligatoire d'avoir un VPS pour laisser le bot fonctionner 24h/24 et 7j/7 pendant toute l'année sans interruption.

N'attendez pas de voir des opérations tous les jours. Ce bot peut n'entrer que quelques fois par an, mais chaque entrée sera forte et appuyée par de multiples signaux.

À qui s'adresse ce bot ?

  • Traders ayant une vision à long terme
  • Personnes qui ne veulent pas surveiller les graphiques tous les jours
  • Utilisateurs disciplinés qui laissent le bot travailler sans interférence
  • Ceux qui comprennent le pouvoir de la patience en trading

Si vous recherchez un outil pour opérer avec intelligence, force et une vision stratégique annuelle, ce bot AUI est conçu pour vous.

Sinon, il est préférable de chercher une option plus active et avec des entrées fréquentes.

Note importante :

Ce bot ne sera jamais à vendre. Son utilisation sera disponible uniquement par location annuelle et débutera au prix le plus bas autorisé par la plateforme MQL5.

Cependant, veuillez noter que lorsque les périodes de rentabilité arriveront, la valeur de la location augmentera progressivement. Cela récompense ceux qui ont fait confiance à sa logique à long terme dès le début.


Produits recommandés
Volatility 75 Castle
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
World Investor Volatility 75 - Automated Trading System Technical Specifications High-Precision Expert Advisor for the Volatility 75 Index This Expert Advisor has been specifically designed to trade in the Deriv synthetic index market, focusing on the Volatility 75 Index, an instrument that simulates market volatility with an approximate annualized standard deviation of 75%. Main Features Timeframe and Capital Required: Optimal Timeframe: M15 (15 minutes) Minimum Recommended Capital: $1,000 U
Quanterly
Samuel Mkandawire
4.75 (4)
Experts
[Intentionally Retired/Expired. For DEMONSTRATIVE PURPOSES ONLY!!] Quanterly EA—Precision Meets Automation | Developed by Ravefxt | Contact: Ravefxt@gmail.com Unlock consistent trading potential with Quanterly EA , a sophisticated Expert Advisor designed for traders seeking reliable automation in dynamic markets. This EA combines adaptive sensitivity with robust risk management to capitalise on price movements, offering a seamless blend of performance and control. Key Features: Customisable Se
FREE
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Experts
EURUSD London Breakout Pro Développé avec le soutien d’outils avancés d’intelligence artificielle, EURUSD London Breakout Pro offre un code propre et efficace, optimisé pour la vitesse et la stabilité. Cet Expert Advisor applique un cadre de gestion des risques de niveau institutionnel et évite les stratégies à haut risque telles que le martingale, le grid averaging ou le hedging non contrôlé. Conçu pour les traders exigeant à la fois précision et sécurité, le système combine un concept éprouvé
FREE
AdaptiveQ Trader MT5
Ruslan Udintsev
Experts
AdaptiveQ Trader: Самообучающийся ИИ — забудьте о ручной настройке! Ваш персональный торговый робот на основе Q-Learning + Double DQN + PER, который учится на ваших деньгах — и делает это лучше вас. Что Это? AdaptiveQ Trader — это не просто советник, а   живой, самообучающийся агент , основанный на передовых алгоритмах машинного обучения (Reinforcement Learning). Он анализирует рынок в реальном времени, адаптируется к его изменениям и постоянно совершенствует свою стратегию — без вашего у
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
Experts
Présentation de Titan Backup : Prêt à améliorer vos performances de trading avec un système automatisé, conçu pour la précision et la flexibilité ? Découvrez Titan Backup , votre assistant de trading expert, conçu pour capturer des breakouts à fort potentiel en identifiant les zones d'accumulation . Ce puissant Expert Advisor (EA) excelle sur les marchés à forte volatilité comme le Nasdaq 100 et le Crypto 10 , offrant à la fois une automatisation complète et une assistance manuelle pour soutenir
Cangaceiro B3 Trader
Renato Takahashi
Experts
NOVIDADE!!! STOPS FIXOS , dando mais estabilidade ao robô e do jeito que você gosta! CANGACEIRO B3 TRADER é um robô especializado para negociação na Bolsa Brasileira B3 , em minicontratos de miniíndice ( WIN ) e minidólar ( WDO ). O robô tem como característica a entrada em operações na tendência do mercado (alta ou baixa), de acordo com pontos de entrada (trigger) consistentes e que podem ser configurados para cada ativo e gerenciamento de riscos. O robô Cangaceiro B3 Trader utiliza o indicad
Ai UsDCaD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.33 (3)
Experts
Only 5 copies for $220, next price: $240(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For USDCAD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Experts
Send me a message so I can send you the setfile 498 $ pour l'introduction, il augmentera de 100 par mois jusqu'à atteindre 1298 $ Bot de trading automatisé pour XAUUSD (GOLD). Connectez ce bot à vos graphiques XAUUSD (GOLD) H1 et laissez-le trader automatiquement avec une stratégie éprouvée ! Conçu pour les traders à la recherche d'une automatisation simple mais efficace, ce bot exécute des transactions basées sur une combinaison d'indicateurs techniques et d'action des prix, optimisés pour
Emilian
Kaloyan Ivanov
Experts
Emilian: L'Expert Advisor pour MetaTrader 5 Aperçu Rencontrez Emilian, l'Expert Advisor qui utilise des Moyennes Mobiles Exponentielles (MME) et l'Indice de Force Relative (RSI 21) pour ouvrir et fermer des trades. Offrant des stratégies de gestion des risques personnalisables, Emilian utilise également la True Range Moyenne (ATR 12) ou des valeurs spécifiques en pips pour définir les niveaux de Take Profit et de Stop Loss. Caractéristiques Clés Stratégie de Croisement de MME: Utilise des MME
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Experts
The Advanced BreakOut Scalper is an effective trading system with predetermined Take Profit, Stop Loss, and Trailing Stop settings. As the name implies, its strategy is trading breakouts. It is professionally coded and runs quickly in backtesting or optimization mode. It does not employ grid, martingale, averaging, or any other risky money management strategies. It is recommended to use a tight spread broker, preferably an ECN broker with good liquidity. For a list of brokers that work well wi
Gravota
Jimmy Musyoki Mwongela
Experts
GRAVOTA - Professional Momentum Spike Scalping Expert Advisor Product Overview Gravota is an advanced momentum-based scalping Expert Advisor developed by Sapplanta Enterprise. This sophisticated trading bot specializes in detecting and capitalizing on rapid price movements (spikes) in real-time, executing trades with precision timing and professional-grade risk management. VERSION 1.10 - Universal Broker Compatibility Update Now featuring automatic adaptation to any broker's lot size requiremen
Genius EA Creator for MT5
Baha Eddine Tahouri
Experts
Introducing Genius EA Creator for MetaTrader 5: Simplify Your Automated Trading Like Never Before Ready to automate your trading without worrying about coding? Genius EA Creator for MetaTrader 5 is here to transform the way you trade by offering a flexible and powerful platform that anyone can use. Whether you’re a beginner or an experienced trader, you’ll appreciate how this tool allows you to design and execute strategies tailored to your needs—no programming skills required! Key Features and
Neuron for EURUSD
Dmitriy Antsiferov
Experts
Shoulder 1:500 0.01 - Lot of the first warrant for each Control Balance of $ a deposit 100 - Maximum lot 50 - Stop Loss in points 20 - Take Profit in points 40 - Distance to the averaging warrant in points 400 - The size of means for calculation of the first lot 2 - Multiplication coefficient for the warrant   124 - Magic number false is Printing of notices 0 - The commission for a tester and optimization
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Experts
Crypto Price Action EA is a trading robot specially designed for forex trading as well as trading crypto-currencies (as soon as the latter ones can be traded for reasonable spreads again). The EA uses the ATR indicator. A trade is opened when the price within a candle moves away from the opening price by an adjustable ATR factor ("Open trade factor"). Many currency pairs have the tendency of continuing a trend once it has started so that exactly the direction the price has exceeded the factored
Interest Arbitrage
Yan Jian Luo
Experts
High frequency arbitrage brushing orders! Attention! Attention! Attention!: Low cost and low point platforms are necessary for brushing orders. Please review first and then simulate trading. Do not directly conduct actual trading and test suitable trading varieties A set of arbitrage brushing strategies developed after years of research and development Suggested variety of gold
GoldenTron X
PETER OMER M DESCHEPPER
3 (2)
Experts
GoldenTron X est un robot de swing trading à la pointe de la technologie, doté d'une IA. Il suit les tendances du XAUUSD (or) et utilise deux stratégies de trading distinctes pour optimiser ses performances. Des années de développement intensif ont permis de créer un algorithme de trading performant. J'ai utilisé un jeu de données de haute qualité couvrant la période de 2000 à nos jours. L'IA a été entraînée sur un serveur grâce aux techniques d'apprentissage automatique les plus récentes, suivi
The Fool
Abdelhamid Jabour
Experts
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Partie 1 : L'EA MT5 Description : ______________________________________________________________________________________________________________________________________ Titre : The Fool : Système de cassures professionnelles. Lassé des EA Martingale et Grid risqués qui peuvent ruiner votre compte du jour au lendemain ? The Fool est un Expert Advisor
Range BOS Pro
Daniel Mukururo Muthee
Experts
Range BOS Pro – Professional Daily Range Breakout EA A powerful, institutional-grade Expert Advisor that combines: • Daily Range Detection (customizable session) • Break of Structure (BOS) confirmation • SuperTrend trend filter • Two strategies: Continuation & Reversal (Fade) • Smart 1% risk per trade (based on fixed pip distance) • One trade per day with strict session control • No martingale, no grid – pure price action Features: • Fully automatic – set and forget • Built-in dashboard with
News History Analyzer
Szabo Bence
Experts
Améliorez vos décisions de trading avec l'outil d'analyse des actualités, un plugin avancé conçu pour vous tenir pleinement informé des derniers événements économiques, directement à partir de votre graphique. Cet outil expert superpose les actualités de la semaine en cours directement sur vos graphiques, afin que vous puissiez rester au courant des événements qui font bouger le marché sans avoir à changer d'écran. Avec une interface utilisateur intuitive et conviviale, vous pouvez parcourir s
You shall not pass MT5
Marta Gonzalez
Experts
You shall not pass - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. This system detects the ranges between the end of the American session and the beginning of the Asian session, operating thinking that the volume of the market will not be able to maintain the break of the support or resistance, thinking that this break. To adapt to the different schedules of the different brokers, you have to set the closing time of the American session of your broker in the configuratio
Dinasty Trader Bot
Renato Takahashi
Experts
Dinasty Trader Bot é o robô de negociação de trades no iBovespa que utiliza uma estratégia única e dominante, baseado em média móvel e também em definição de suportes e resistências por meio de Canal Keltner, que pode ser configurado em máximo/mínimo ou por indicador ATR. Os trades podem ser configurados para serem conforme tendência ou em reversões/repiques de movimentos, resultando em flexibilidade na definição de estratégia de conta. O sistema ainda considera um sistema de trail de média móve
High frequency Arbitrage
Yan Jian Luo
Experts
High frequency arbitrage brushing orders! Attention! Attention! Attention!: Low cost and low point platforms are necessary for brushing orders. Please review first and then simulate trading. Do not directly conduct actual trading and test suitable trading varieties A set of arbitrage brushing strategies developed after years of research and development Suggested variety of gold
SmartTime Range EA
Omar Taki Eddine Boulahia
Experts
SmartTimeRangeEA offre un trading 100% automatisé, conçu pour s'adapter à divers styles de trading. Avec des paramètres flexibles, vous pouvez personnaliser votre stratégie en fonction de vos préférences et des conditions du marché. Les principales fonctionnalités incluent : Début et fin de la plage : Définissez votre plage horaire souhaitée pour des entrées plus précises. Stop Loss et Take Profit : Gérez vos risques et vos gains avec des niveaux de stop loss et take profit personnalisés. Jours
Kc
Andre Fonseca Loureiro
Experts
This EA combines signals from Keltner's channels and other indicators, executes buy and sell against the trend of the selected time frame, great assertiveness with selection of specific parameters for each asset. Ideally, you should test the parameters in the backtest to validate the strategy. Enjoy the best that technology has to offer you. If you are interested in my individual presets please contact us here in the chat or send an email, vendas.mercadocapital@gmail.com.
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Experts
Fibonacci EA MT5 is an Expert Advisor for automating trading based on Fibonacci levels. It determines the minimum and maximum prices over a specified number of bars, builds Fibonacci levels, and opens trades when the current price reaches the selected levels. The EA can trade with the trend or against it, depending on the given parameters. It also allows you to configure levels for closing trades, risk management, and time filters. Features Automatic detection of local extremes and the construct
Swag EA
Joshua Didas Taban
Experts
Overview Swag Expert Advisor Pro is an advanced trading tool designed to help you make informed buy and sell decisions in the forex market. This expert advisor analyzes price movements in relation to the Exponential Moving Averages (EMAs) to identify optimal entry points, ensuring you stay ahead of market trends. Key Features EMA Analysis: Executes buy orders when the price is above the 200 EMA and when the 25, 30, 35, 40, 45, and 50 EMAs cross upwards on candle ID 1. The opposite is true for s
Lizard MT5
Fatme Othman Goehringer
Experts
5 copies left at $70                                                         Next price - - > $100                                                        **Leave a 5-star review and get a second EA for free**                                   Introduction: Are you tired of losing you money with curve fitted experts or so called holy grails which promise thousands of dollars every day? Did you spent hours of research or while developing y
High Low Break EA
Xavier Jane I Canellas
Experts
HLB EA – High-Low Breakout Expert Advisor Maximize your trading potential with a precision breakout strategy! HLB EA is a fully automated trading system designed to capture explosive market movements through a proven High-Low Breakout strategy. Built for traders who demand reliability, control, and transparency, this EA identifies price momentum and enters trades when volatility surges beyond key levels. Key Features Breakout Strategy Logic Automatically places trades when the price brea
Super Oscillator EA MT5
Marta Gonzalez
Experts
Super Oscillator   is an ea based on the super oscillator indicator.  https://www.mql5.com/es/market/product/59071 This ea uses the indicator's trend exhaustion signal to initiate a countertrend strategy. The system has a costly lotage, although it can have more than one operation open at a time It does not require large capital or margin requirements to be operated. You can download the demo and test it yourself.  Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first"
QuantumGold Matrix
Mohammed Lamine Kasmi
Utilitaires
QuantumXAU Matrix – Smart Gold Trading EA for MetaTrader 5 QuantumXAU Matrix is a powerful, fully automated Expert Advisor specifically designed for XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. It follows a smart averaging strategy with controlled risk management, aiming for consistent profits through adaptive lot sizing and precise trade timing. Symbol-specific : Trades only on XAUUSD for optimized performance Automated logic : Opens positions based on market distance and profit targets
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Experts
AOT MT5 - Système Multi-Devises IA de Nouvelle Génération Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |   [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANT! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration: Ressource Description Comprendre la Fréquence de Trading d'AOT Pourquoi le bot ne trade pas tous les jours Comment Configurer le Bot AOT Guide d'installation étape par étape Set files AOT MT5 est un Expert Adv
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Note importante : Pour garantir une transparence totale, je fournis un accès au compte d'investisseur réel lié à cet EA, vous permettant de surveiller ses performances en direct sans manipulation. En seulement 5 jours, l'intégralité du capital initial a été entièrement retiré, et depuis lors, l'EA négocie exclusivement avec des fonds de profit, sans aucune exposition au solde d'origine. Le prix actuel de 199 $ est une offre de lancement limitée, et il sera augmenté après la vente de 10 copies o
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P rix spécial de  $109  (prix régulier: $365) . Guide de configuration et d'utilisation :  ABS Channel . Surveillance en temps réel:   ABS Signal .  Fichier de configuration du signal en direct Fichier de configuration de base Qu'est-ce qu'ABS EA? ABS EA est un robot de trading professionnel développé spécifiquement pour XAUUSD (Or) sur la période H1. Il est basé sur un système Martingale avec des contrôles de risque intégrés . Conçu pour les traders débutants et expérimentés, ABS EA est
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Experts
X Fusion AI — Système de Trading Hybride à Adaptation Neuronale Remise limitée dans le temps. Plus que 7 sur 20 disponibles — presque épuisé. Le prix promotionnel actuel est de 149 USD et reviendra bientôt à 999 USD. Démonstration de fonctionnement Performance en compte réel Après l’achat, merci de nous envoyer un message privé afin de recevoir les paramètres recommandés, les instructions, les précautions, les conseils d’utilisation et d’autres informations. Merci beaucoup pour votre soutien. 1
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Système de Trading Autonome doté d’un Noyau d’Analyse Quantique SIGNAL RÉEL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543   Aujourd’hui, de nombreux traders manipulent leurs résultats en faisant tourner leurs Expert Advisors sur des comptes cent ou avec des soldes très faibles , ce qui montre en réalité qu’ils ne font pas confiance à leurs propres systèmes . Ce signal, au contraire, fonctionne sur un vrai compte réel de 20 000 USD . Il reflète un engagement réel en capital et offre u
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE RÉDUCTION Offre valable 24 heures seulement. La promotion se termine le 29 novembre. Ce sera la seule promotion pour ce produit. Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Experts
Surveillance réelle. Tests honnêtes. Aucun battage. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Avant d’entrer dans les détails techniques, voici deux informations essentielles que vous devez connaître : PipsHunter est confirmé par un signal de surveillance en compte réel. L’EA fonctionne en direct depuis plusieurs mois sur un compte réel (Pepperstone), et tout le suivi est entièrement public. Aucune simulation, aucun compte caché, aucun “backtest parfait uniquement” — les résultats du trading réel confirm
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Experts
Le premier algorithme d'arbitrage public au monde entre l'or et le Bitcoin ! Offres valables tous les jours ! Signal en direct -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA : Courtiers recommandés au fil du temps :   IC Markets Paires négociées :   XAUUSD, BTCUSD Symbole de pièce jointe :   XAUUSD H1 Assurez-vous de vérifier que   les paires de devises négociées sont bien ajoutées   à la fenêtre   Observateur de marché  ! Type de compte : ECN/Raw Spread Paramètres du préfixe : Si votre court
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un conseiller de trading professionnel pour trader n'importe quel actif sans martingale ni grilles de l'auteur avec plus de 25 ans d'expérience. La plupart des conseillers top fonctionnent avec l'or en hausse. Ils paraissent brillants dans les tests... tant que l'or monte. Mais que se passe-t-il quand la tendance s'épuise ? Qui protège votre dépôt ? HTTP EA ne croit pas à une croissance éternelle — il s'adapte au marché changeant et est conçu pour diversifier largeme
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rej
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Aperçu Golden Hen EA est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour XAUUSD . Il fonctionne en combinant huit stratégies de trading indépendantes, chacune déclenchée par différentes conditions de marché et unités de temps (M5, M30, H2, H4, H6, H12). L'EA est conçu pour gérer ses entrées et ses filtres automatiquement. La logique centrale de l'EA se concentre sur l'identification de signaux spécifiques. Golden Hen EA n'utilise pas de techniques de grille (grid), de martingale ou de moyenne
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Plus de l'auteur
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
Indicateurs
Indicateur Trend BB MACD avec filtre ADX L' indicateur Trend BB MACD avec filtre ADX est un outil technique avancé qui combine les bandes de Bollinger (BB) , le MACD et l' Average Directional Index (ADX) . Il intègre désormais un système complet d'analyse directionnelle avec +DI et -DI , ainsi que des options de confirmation croisée avec le MACD. Il est conçu pour offrir des signaux de trading précis et filtrés, optimisés pour le scalping , le trading intraday et le swing trading , aidant à ide
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Projective SR – Supports et Résistances Projetés en Temps Réel Projective SR est un indicateur avancé qui détecte automatiquement les points clés de support et de résistance sur le graphique et les projette de manière diagonale et dynamique vers le futur , anticipant ainsi les zones potentielles où le prix pourrait réagir. Contrairement aux indicateurs traditionnels qui n'affichent que des niveaux fixes, Projective SR analyse la géométrie des prix , identifie les points pivots les plus pertinent
FREE
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Que fait cet indicateur ? Il analyse automatiquement le graphique pour identifier les modèles de vagues d'Elliott (impulsions et corrections) et vous montre en temps réel où se trouvent les vagues 1, 2, 3, 4 et 5. De plus, il inclut des projections de prix , la validation par le volume et la détection de triangles . En quoi cette version "Radar" est-elle améliorée ? Projection d'objectifs : Elle suggère la direction que le prix pourrait prendre pendant la vague 5. Validation par le volume : Elle
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Advanced ADX Pro : Amenez votre analyse ADX au niveau supérieur  L' Advanced ADX Pro est un outil de trading avancé conçu pour transformer votre expérience avec l'indicateur traditionnel Average Directional Index (ADX) . Créé pour offrir plus de confort, de contrôle et de clarté visuelle et auditive , cet indicateur va bien au-delà des capacités de l'ADX natif de MetaTrader 5 (MT5).  Qu'est-ce que l'ADX et pourquoi est-il crucial ?  L'ADX est un indicateur technique vital qui mesure la force de
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Indicateurs
Oscillateur de Momentum StochW%R – Votre Indicateur de Momentum Hybride Intelligent Précision. Filtrage du Bruit. Plus Fiable. Fatigué(e) des oscillateurs traditionnels qui génèrent de faux signaux sur les marchés volatils ? L' Oscillateur de Momentum StochW%R est l'évolution pour analyser le momentum, combinant le meilleur du Stochastique et du Williams %R en un seul indicateur puissant et personnalisable. Avantage clé : Il réduit le bruit du marché et offre des signaux plus clairs grâce à son
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Virtual Candle Blocks – Visualisez le marché sans limites Virtual Candle Blocks est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 qui vous permet de créer et de visualiser des bougies de n'importe quelle période personnalisée, même celles qui n'existent pas nativement sur la plateforme. Caractéristiques principales : Périodes personnalisées : Regroupez les bougies de base en blocs de la durée que vous souhaitez (ex. 5h, 14h, 28h, 72h, etc.) pour créer une nouvelle bougie virtuelle. Cela vous donne accè
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilitaires
Changeur de Thème - Personnalisez votre Terminal de Trading Description Le Changeur de Thème est un panneau interactif qui vous permet de modifier rapidement le jeu de couleurs de votre graphique dans MetaTrader 5. Conçu pour les traders à la recherche d'un environnement visuel confortable et personnalisé, cet indicateur propose une variété de styles thématiques inspirés de marques, de films et de designs professionnels. Comment l'utiliser ? Ouvrir le panneau : Ajoutez simplement l'indicateur à
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Qu'est-ce que Pi Cycle Projections ? Pi Cycle Projections est un système de trading complet pour MetaTrader 5 qui vous offre un double avantage : il identifie non seulement des signaux d'entrée à haute probabilité (croisement de moyennes mobiles) dans le moment présent, mais il trace également une carte visuelle des scénarios futurs possibles du marché. Pensez-y comme à un système deux-en-un : Un générateur de signaux intelligent qui vous dit quand agir, via les croisements de moyennes mobiles P
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
LCD Laguerre Convergence Divergence : Une version améliorée du MACD classique Le LCD Laguerre Convergence Divergence est un indicateur technique avancé conçu pour améliorer le MACD classique, offrant une détection de l'élan plus rapide, plus sensible et plus adaptable. Son principal avantage est l'utilisation de filtres de Laguerre , qui réagissent aux changements de prix avec plus de précision que les moyennes mobiles traditionnelles. Avantages clés Sensibilité accrue et moins de décalage : Les
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Scalping Timer – Précision en Temps Réel pour les Scalpers Exigeants Le Scalping Timer est un indicateur visuel compact conçu spécifiquement pour les scalpers et les day traders qui dépendent d'un timing parfait et d'un coût de transaction minimal . Ce tableau de bord en temps réel affiche deux métriques essentielles pour le scalping : Le compte à rebours exact du temps restant avant la clôture de la bougie définie sur le graphique. La visualisation immédiate du spread actuel du symbole. Avec ce
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
MarketCrack – Whale Detector : S'aligner avec l'argent intelligent MarketCrack – Whale Detector est un indicateur professionnel conçu pour détecter visuellement et de manière anticipée l'activité des grands acteurs du marché, connus sous le nom de « baleines ». Son objectif est d'identifier les moments clés de pression institutionnelle significative, permettant au trader de s'aligner avec la direction de l'argent intelligent et de prendre des décisions stratégiques avec une plus grande confiance
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5, conçu pour exporter des données de trading complètes et structurées au format JSON. Son objectif est de permettre à tout assistant d'Intelligence Artificielle (IA) — qu'il soit gratuit ou payant, comme ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude ou DeepSeek — d'analyser ces informations et de fournir des recommandations, des stratégies et des explications personnalisées. Recommandation spé
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Trading Advisor - Un coup de main Cet indicateur est conçu pour conseiller et accompagner le trader dans ses opérations, en offrant une analyse quantitative du marché en temps réel. Ce n'est pas un outil de prise de décision automatique, mais un assistant intelligent qui fournit : Diagnostic du marché (tendance haussière/baissière, range, volatilité) Recommandations générales (quand acheter, vendre ou attendre) Gestion des risques suggérée (Stop Loss et Take Profit basés sur l'ATR) Conseils psyc
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Le Laguerre RSI : Un Oscillateur Avancé pour l'Analyse de Marché Le Laguerre RSI est un oscillateur avancé basé sur des filtres numériques, développé par John Ehlers . Cet indicateur lisse les fluctuations de prix en utilisant une technique appelée filtre de Laguerre , ce qui permet de détecter avec plus de précision les zones de surachat et de survente , tout en réduisant le bruit du marché. Le Laguerre RSI oscille entre 0 et 1 , et ses niveaux standard sont : Surachat : au-dessus de 0.75 Surve
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Cet indicateur est un moniteur avancé des positions en perte , conçu pour vous aider à réagir à temps et à protéger votre capital. Il analyse en temps réel toutes les opérations ouvertes sur le symbole actuel, calcule la volatilité à l'aide de l'ATR sur plusieurs échelles de temps et détermine à quelle distance le prix se trouve de votre Stop Loss. Il affiche des lignes visuelles ( Stop Loss dynamique et Break-Even ) ainsi qu'un panneau de style Bloomberg avec des informations clés pour chaque o
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Signaux intelligents basés sur l'action des prix avec des filtres avancés GoGo Breaker est un puissant indicateur de trading qui utilise le modèle "Master Candle" pour identifier en temps réel des opportunités à haute probabilité. Conçu pour les traders recherchant des entrées rapides et précises , il est idéal pour le scalping, l'intraday et le swing trading . Détecte automatiquement les signaux d'achat/vente avec des flèches claires. Fonctionne sur tous
Real Time Synthetic FX Rate
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Taux de Change Synthétique en Temps Réel (Real-Time Synthetic FX Rate) Real-Time Synthetic FX Rate est un indicateur conçu pour calculer une estimation synthétique et robuste du taux de change pour toute paire de devises disponible chez votre courtier (y compris les paires majeures, mineures et exotiques). Son objectif est d'offrir une référence dynamique qui reflète la formation du prix minute par minute , fournissant un guide d'orientation avant la publication des taux officiels ou des validat
FREE
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Correlation Nexus Correlation Nexus : Maîtrisez la Relation entre les Paires de Manière Directe ou Inverse Correlation Nexus est un indicateur technique avancé pour MetaTrader 5 qui détecte des opportunités de trading basées sur la corrélation statistique entre deux instruments financiers. Ce système permet au trader de tirer profit des corrélations positives (directes) et des corrélations négatives (inverses) , en s'adaptant dynamiquement à différentes paires de devises, indices ou matières pre
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
L'indicateur Adaptive Fibonacci Zones est une version améliorée et dynamique du retracement de Fibonacci classique de MetaTrader 5. Sa principale différence avec l'outil natif est que vous n'avez pas besoin de tracer manuellement les niveaux , ni de décider à l'œil de quel point à quel point mesurer le retracement. L'indicateur fait ce travail pour vous : il détecte automatiquement les swings (points hauts et points bas pertinents) du marché en utilisant des fractales et un filtre de volatilité
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Smart Volume Flow (Flux de Volume Intelligent) Smart Volume Flow est un outil d'analyse de volume professionnel qui élève l'interprétation du flux d'ordres à un niveau supérieur. Il est conçu pour aller au-delà du simple comptage de barres, en combinant le volume hybride , le contexte de tendance , des filtres multi-périodes et la validation par la force directionnelle (ADX et +DI/-DI) . Son objectif est de décomposer, pondérer et contextualiser l'activité du marché, transformant les données bru
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
"La Stratégie d'Échecs Appliquée au Trading Forex" Imaginez le marché comme un échiquier. Chaque indicateur technique est une pièce unique et puissante, avec une fonction distinctive. Ce système intelligent combine six "pièces" clés qui travaillent en harmonie pour détecter des signaux d'entrée à haute probabilité : Pion (EMA 50) : Votre éclaireur agile, détecte les changements rapides dans la tendance à court terme. Tour (EMA 200) : Une forteresse inébranlable, confirme la tendance principale
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
DominoSync DoubleSix : Un Indicateur Avancé pour des Signaux de Trading Fiables DominoSync DoubleSix est un indicateur avancé qui aide les traders à identifier des signaux d'entrée plus fiables en analysant plusieurs temporalités et en filtrant les bougies à faible volume ou à la fourchette atypique. Les signaux d'entrée sont affichés dans l' histogramme de l'indicateur , ce qui permet une analyse plus claire et moins intrusive sur le graphique des prix. Ce Qui Rend DominoSync DoubleSix Unique A
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Pro MA 5 – La Suite Professionnelle des Moyennes Mobiles  Le système de moyennes mobiles le plus complet sur MetaTrader 5 Pro MA 5 révolutionne l'analyse technique en offrant une interface puissante, personnalisable et efficace pour détecter les tendances avec une précision chirurgicale.  Qu'est-ce que Pro MA 5 ? C'est un indicateur avancé qui intègre jusqu'à 5 moyennes mobiles configurables avec des alertes intelligentes, un panneau interactif et un design optimisé pour opérer sur n'importe que
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
TDI Laguerre Le TDI Laguerre est une évolution du populaire indicateur Traders Dynamic Index (TDI) . Il remplace le RSI classique par un filtre de Laguerre pour offrir une lecture plus fluide, sensible et précise de l'action des prix. Cette version avancée combine des éléments de volatilité, de moyennes mobiles et de détection de signaux visuels avec des alertes configurables.  Que fait cet indicateur ? Cet indicateur représente : Une ligne de Laguerre lissée basée sur le prix de clôture. Une l
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
BB KC Hybrid Squeeze Band – Indicateur Avancé de Volatilité et de Compression La BB KC Hybrid Squeeze Band est un indicateur technique de nouvelle génération qui combine intelligemment les Bandes de Bollinger (BB) et le Canal de Keltner (KC) en une structure hybride unique. Conçu pour offrir une lecture plus précise de l'environnement de volatilité, de compression et d'expansion du marché, cet indicateur permet de détecter les zones clés d'opportunité avec une plus grande anticipation et moins d
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Indicateur MultiFrame Momentum Le MultiFrame Momentum est un indicateur avancé qui analyse simultanément plusieurs temporalités du marché pour identifier les moments de convergence directionnelle . Sa conception unique recherche les coïncidences de momentum entre différents timeframes , générant des signaux visuels clairs par le biais d'une ligne qui change entre le vert (haussier) , le rouge (baissier) et le gris (neutre) . Configuration Essentielle et Tests L'efficacité de l'indicateur dépend
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Legion of Soldiers – Manuel d'utilisation Approche principale L'indicateur Legion of Soldiers est conçu pour être un indicateur de re-entrées au sein de stratégies de tendance déjà établies . Cet indicateur ne définit pas la tendance par lui-même, mais il est utilisé pour accompagner et renforcer un système de tendance préalablement identifié. La direction de la tendance doit être confirmée au préalable en utilisant des outils tels que : MarketCrack – Whale Detector (recommandé). Ou toute autre
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
L' Oracle Oscillator est une véritable révolution dans l'analyse technique. Au lieu d'obliger le trader à surveiller plusieurs oscillateurs en même temps — tels que le RSI , le Stochastique , le Williams %R , le DeMarker et le Filtre de Laguerre — cet indicateur unifie le meilleur de chacun dans une seule ligne hybride (couleur DodgerBlue ). Elle est parfaitement calibrée pour être réactive aux mouvements réels tout en filtrant le bruit du marché , évitant ainsi les fausses impulsions qui sèment
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Dragon Bands Z : Indicateur d'Analyse Visuelle de Tendance Dragon Bands Z est un indicateur conçu pour simplifier la lecture des graphiques grâce à la consolidation visuelle de multiples sources techniques. Son objectif est de fournir une indication claire de la direction du marché et de sa force, sans la nécessité de graphiques surchargés de nombreux indicateurs individuels. L'indicateur utilise un remplissage de couleur hybride pour traduire l'action des prix en quatre états visuels primaires
Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Découvrez les secrets que les grands acteurs ne veulent pas que vous voyiez. Vous êtes-vous déjà demandé si les « baleines » du marché entraient toujours à la même heure et dans la même direction ? Cet indicateur vous le montre. Il ne donne pas de signaux d'entrée, mais il révèle des modèles historiques de mouvement par heure ou par jour qui passeraient normalement inaperçus. Par exemple, vous pourriez découvrir que le jeudi à 15h00 , l' EURUSD a 80 % de chances de progresser . Il est idéal pour
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis