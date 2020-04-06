AUI Eagle Duel

Bot AUI - Ultra Istinto Artificiale

ATTENZIONE: Questo bot NON è adatto a te se cerchi guadagni giornalieri, settimanali o mensili.

Questo bot è progettato esclusivamente per la redditività ANNUALE. Quindi, se non sei disposto a lasciarlo lavorare tranquillamente per un anno intero senza intervenire, non fa per te.

Come funziona questo bot?

Il bot analizza molteplici fattori del mercato in diverse temporalità per prendere decisioni molto rigorose. Entra in operazione solo quando rileva una perfetta confluenza di condizioni favorevoli. Per questo motivo, possono passare settimane o addirittura mesi senza che apra una singola operazione.

Ma quando decide di entrare… lo fa con tutto.

Apre diverse operazioni nella stessa direzione, utilizzando il 100% del margine disponibile del conto. Ciò significa che non entra "poco a poco", ma in blocco, sfruttando al massimo il momento.

Quando compra o vende?

Per comprare, il bot attende che il mercato sia a buon mercato, senza forte pressione di vendita, con segnali di impulso positivo e bassa saturazione. Inoltre, verifica che ci sia forza nella tendenza di fondo prima di agire.

Per vendere, attende il contrario: che il mercato sia caro, con segnali di esaurimento dell'acquisto, una leggera pressione ribassista e una tendenza generale che supporti il calo.

Per uscire dalle operazioni, analizza se il prezzo inizia a mostrare segni di esaurimento nella direzione attuale, insieme a cambiamenti di impulso e a condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Non chiude per piccoli ritracciamenti; lo fa solo quando vede una vera minaccia al movimento.

Gestione del rischio

Il bot utilizza un Trailing Stop di 14 punti, il che significa che se il prezzo va a favore, assicura parte dei guadagni mentre lascia correre il resto.

Si consiglia di iniziare con un lotto di 0,03 per conti da $1000 USD.

Per ogni $1000 aggiuntivi, puoi aumentare il lotto iniziale di +0,01.

Esempio:

Conto di $2000 → Lotto iniziale: 0,04

Conto di $3000 → Lotto iniziale: 0,05

Se il tuo conto è inferiore a $1000, usa il lotto 0,01

Considerazioni importanti

Questo bot fa parte della famiglia AUI – Ultra Istinto Artificiale, una serie di bot progettati per operare come se avessero un "istinto" speciale: aspettano il momento perfetto, e quando lo trovano, usano tutta la forza disponibile.

Utilizzando il 100% del margine disponibile, si consiglia di iniziare con conti piccoli (es. $1000) per evitare la sovraesposizione.

È obbligatorio disporre di un VPS per lasciare il bot in esecuzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutto l'anno senza interruzioni.

Non aspettarti di vedere operazioni tutti i giorni. Questo bot può entrare poche volte all'anno, ma ogni entrata sarà forte e supportata da molteplici segnali.

A chi è destinato questo bot?

Trader con una visione a lungo termine

Persone che non vogliono monitorare quotidianamente il grafico

Utenti con disciplina per lasciare il bot lavorare senza interferenze

Coloro che comprendono il potere della pazienza nel trading

Se stai cercando uno strumento per operare con intelligenza, forza e una visione strategica annuale, questo bot AUI è progettato per te.

Altrimenti, è meglio cercare un'opzione più attiva e con entrate frequenti.

Nota importante:

Questo bot non sarà mai in vendita. Il suo utilizzo sarà disponibile solo tramite locazione annuale e inizierà al prezzo più basso consentito dalla piattaforma MQL5.

Tuttavia, tieni presente che quando arriveranno i periodi di redditività, il valore dell'affitto aumenterà progressivamente. Questo premia coloro che si fidano fin dall'inizio della sua logica a lungo termine.



