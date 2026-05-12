Osloma Gold (OG) 是一款基于动态市场结构的智能交易系统，专为 黄金（XAUUSD） 设计。它结合了结构化入场逻辑、多周期市场分析，以及智能四级网格交易管理，用于识别关键入场区域和价格水平。该系统旨在动量延续阶段的回调中寻找入场机会，同时保持严格的订单篮子和风险管理。EA 使用最高 4 级网格，并为每个网格订单篮子预设最大硬性止损，以实现可控的风险敞口。



功能特点

示例（模型 A） ：资金 1000 | 固定手数 0.01 | 篮子止损 $150

：资金 1000 | 固定手数 0.01 | 篮子止损 $150 每个篮子交易（原始订单 + 网格加仓）在 0.01 手的情况下，最大风险为 $150

篮子胜率高于模型 B，但如果发生止损事件，恢复时间通常会更长。

可以使用恢复模块来加快恢复速度。但它会增加允许的回撤。

示例（模型 B） ：资金 1000 | 固定手数 0.01 | 篮子止损 $100

：资金 1000 | 固定手数 0.01 | 篮子止损 $100 每个篮子交易（原始订单 + 网格加仓）在 0.01 手的情况下，最大风险为 $100

篮子胜率比模型 A 略低，但恢复时间会快得多。

由于每个篮子的风险大幅降低，回撤可以得到更好的控制。





功能特点

结构化的 4 级网格恢复系统

多时间框架分析，用于识别入场区域

智能的基于交易篮子的交易管理

灵活的手数设置，支持固定手数和自动手数模型

内置最大交易篮子亏损保护

最高使用 4 级网格，并为每个网格序列预设最大交易篮子止损

不使用马丁格尔或指数倍增手数系统



要求



交易品种：Gold / XAUUSD

账户类型：建议使用对冲账户，但默认情况下并非强制要求

风险模型：基于净值的手数计算或固定手数设置

扩展结构：如果固定手数设置为 0.01，则每组入场结构的最大组合为 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01

建议起始账户资金：$500，对应起始固定手数 0.01，单个交易篮子的最大亏损设置在 100 到 150 之间





基于需求的定价

当前价格：$349 为了保护早期买家并反映产品采用情况，价格将在每 10 次购买后增加 $50，直到达到 $999



未来更新

我会持续改进我的交易系统。对该产品所做的任何有意义的改进或优化，都将通过未来更新分享给用户。

如需获取产品新闻、更新和公告，请在 MQL5 上关注 Osloma Fx 公共频道。我也创建了一个公共讨论组，用于一般产品相关问题、更新和用户讨论。









输入参数

Magic Numbers：使用两个 Magic Number 来识别两组入场信号。您可以只运行单个信号，也可以同时运行两个信号。

仓位大小：用户可以根据自己偏好的风险模型，在固定手数和基于净值的 Autolot 设置之间进行选择。

备用手数大小：这些设置应根据账户规模、杠杆和个人风险承受能力进行配置，尤其是在计算出的手数超出经纪商限制时。

交易时段控制：这些设置允许用户根据经纪商服务器时间定义 EA 的开始和结束运行时间。





如何联系我

如果您已经购买了该产品并需要紧急帮助，请在产品页面发布评论，或向我发送私人消息，这样我可以优先回复。对于与产品、功能或未来更新相关的其他讨论，您可以使用任何可用渠道，包括产品评论、公共群组或频道讨论。



