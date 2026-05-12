Osloma Gold
- 专家
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Uttam Kumar NandeibamComputer Engineer & full-time Trader since 2018.
Youtube Link: https://www.youtube.com/@OslomaFx
- 版本: 3.2
- 更新: 25 七月 2026
- 激活: 5
OslomaGold 现已支持 单次入场模式 | 实盘信号 (网格模式) | 实盘信号 （单次入场模式）
今日购买仅需 $199 （此价格仅剩 9 份） | 下一价格： $399 | 有关设置方法，请参阅 设置与输入参数指南。
Osloma Gold (OG) 是一款基于动态市场结构的智能交易系统，专为 黄金（XAUUSD） 设计。它结合了结构化入场逻辑、多周期市场分析，以及智能四级网格交易管理，用于识别关键入场区域和价格水平。该系统旨在动量延续阶段的回调中寻找入场机会，同时保持严格的订单篮子和风险管理。EA 使用最高 4 级网格，并为每个网格订单篮子预设最大硬性止损，以实现可控的风险敞口。
功能特点
- 示例（模型 A）：资金 1000 | 固定手数 0.01 | 篮子止损 $150
- 每个篮子交易（原始订单 + 网格加仓）在 0.01 手的情况下，最大风险为 $150
- 篮子胜率高于模型 B，但如果发生止损事件，恢复时间通常会更长。
- 可以使用恢复模块来加快恢复速度。但它会增加允许的回撤。
- 示例（模型 B）：资金 1000 | 固定手数 0.01 | 篮子止损 $100
- 每个篮子交易（原始订单 + 网格加仓）在 0.01 手的情况下，最大风险为 $100
- 篮子胜率比模型 A 略低，但恢复时间会快得多。
- 由于每个篮子的风险大幅降低，回撤可以得到更好的控制。
功能特点
- 结构化的 4 级网格恢复系统
- 多时间框架分析，用于识别入场区域
- 智能的基于交易篮子的交易管理
- 灵活的手数设置，支持固定手数和自动手数模型
- 内置最大交易篮子亏损保护
- 最高使用 4 级网格，并为每个网格序列预设最大交易篮子止损
- 不使用马丁格尔或指数倍增手数系统
要求
- 交易品种：Gold / XAUUSD
- 账户类型：建议使用对冲账户，但默认情况下并非强制要求
- 风险模型：基于净值的手数计算或固定手数设置
- 扩展结构：如果固定手数设置为 0.01，则每组入场结构的最大组合为 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01
- 建议起始账户资金：$500，对应起始固定手数 0.01，单个交易篮子的最大亏损设置在 100 到 150 之间
基于需求的定价
当前价格：$349
为了保护早期买家并反映产品采用情况，价格将在每 10 次购买后增加 $50，直到达到 $999
未来更新
我会持续改进我的交易系统。对该产品所做的任何有意义的改进或优化，都将通过未来更新分享给用户。
如需获取产品新闻、更新和公告，请在 MQL5 上关注 Osloma Fx 公共频道。我也创建了一个公共讨论组，用于一般产品相关问题、更新和用户讨论。
输入参数
- Magic Numbers：使用两个 Magic Number 来识别两组入场信号。您可以只运行单个信号，也可以同时运行两个信号。
- 仓位大小：用户可以根据自己偏好的风险模型，在固定手数和基于净值的 Autolot 设置之间进行选择。
- 备用手数大小：这些设置应根据账户规模、杠杆和个人风险承受能力进行配置，尤其是在计算出的手数超出经纪商限制时。
- 交易时段控制：这些设置允许用户根据经纪商服务器时间定义 EA 的开始和结束运行时间。
如何联系我
如果您已经购买了该产品并需要紧急帮助，请在产品页面发布评论，或向我发送私人消息，这样我可以优先回复。对于与产品、功能或未来更新相关的其他讨论，您可以使用任何可用渠道，包括产品评论、公共群组或频道讨论。
Ich handle diesen EA nun ca. 2 Monate und ich denke es ist Zeit, eine Bewertung abzugeben. Ich habe auf meinem Konto einen Gewinn von 10 %. Ich wurde einmal mit 150 $ Verlust ausgestoppt. Ich bin der Meinung, dass das ein sehr gutes Ergebnis ist und hoffe, dass der EA seine Arbeit weiter so verrichtet. Das Konzept, ein Grittsystem mit einem Stopp zu verbinden gefällt mir sehr gut, es gibt mir auch ein gewisses Maß an Sicherheit. Was ich auch interessant finde ist, dass ich den EA nicht nur auf verschiedene Risikostufen einstellen kann, sondern auch auf unterschiedliche Strategien . Der Entwickler war bei allen Fragen vor und nach dem Kauf sehr hilfsbereit!