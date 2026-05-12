Osloma Gold

3.53

OslomaGold 现已支持 单次入场模式实盘信号 (网格模式) | 实盘信号 （单次入场模式）

今日购买仅需 $199 （此价格仅剩 9 份 | 下一价格： $399 | 有关设置方法，请参阅 设置与输入参数指南

Osloma Gold (OG) 是一款基于动态市场结构的智能交易系统，专为 黄金（XAUUSD） 设计。它结合了结构化入场逻辑、多周期市场分析，以及智能四级网格交易管理，用于识别关键入场区域和价格水平。该系统旨在动量延续阶段的回调中寻找入场机会，同时保持严格的订单篮子和风险管理。EA 使用最高 4 级网格，并为每个网格订单篮子预设最大硬性止损，以实现可控的风险敞口。


功能特点

  • 示例（模型 A）：资金 1000 | 固定手数 0.01 | 篮子止损 $150
  • 每个篮子交易（原始订单 + 网格加仓）在 0.01 手的情况下，最大风险为 $150
  • 篮子胜率高于模型 B，但如果发生止损事件，恢复时间通常会更长。
  • 可以使用恢复模块来加快恢复速度。但它会增加允许的回撤。

  • 示例（模型 B）：资金 1000 | 固定手数 0.01 | 篮子止损 $100
  • 每个篮子交易（原始订单 + 网格加仓）在 0.01 手的情况下，最大风险为 $100
  • 篮子胜率比模型 A 略低，但恢复时间会快得多。
  • 由于每个篮子的风险大幅降低，回撤可以得到更好的控制。


功能特点

  • 结构化的 4 级网格恢复系统
  • 多时间框架分析，用于识别入场区域
  • 智能的基于交易篮子的交易管理
  • 灵活的手数设置，支持固定手数和自动手数模型
  • 内置最大交易篮子亏损保护
  • 最高使用 4 级网格，并为每个网格序列预设最大交易篮子止损
  • 不使用马丁格尔或指数倍增手数系统


要求

  • 交易品种：Gold / XAUUSD
  • 账户类型：建议使用对冲账户，但默认情况下并非强制要求
  • 风险模型：基于净值的手数计算或固定手数设置
  • 扩展结构：如果固定手数设置为 0.01，则每组入场结构的最大组合为 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01
  • 建议起始账户资金：$500，对应起始固定手数 0.01，单个交易篮子的最大亏损设置在 100 到 150 之间

基于需求的定价

当前价格：$349

为了保护早期买家并反映产品采用情况，价格将在每 10 次购买后增加 $50，直到达到 $999


未来更新

我会持续改进我的交易系统。对该产品所做的任何有意义的改进或优化，都将通过未来更新分享给用户。

如需获取产品新闻、更新和公告，请在 MQL5 上关注 Osloma Fx 公共频道。我也创建了一个公共讨论组，用于一般产品相关问题、更新和用户讨论。


公共频道链接: https://www.mql5.com/en/channels/osloma


输入参数

  • Magic Numbers：使用两个 Magic Number 来识别两组入场信号。您可以只运行单个信号，也可以同时运行两个信号。
  • 仓位大小：用户可以根据自己偏好的风险模型，在固定手数和基于净值的 Autolot 设置之间进行选择。
  • 备用手数大小：这些设置应根据账户规模、杠杆和个人风险承受能力进行配置，尤其是在计算出的手数超出经纪商限制时。
  • 交易时段控制：这些设置允许用户根据经纪商服务器时间定义 EA 的开始和结束运行时间。


如何联系我

如果您已经购买了该产品并需要紧急帮助，请在产品页面发布评论，或向我发送私人消息，这样我可以优先回复。对于与产品、功能或未来更新相关的其他讨论，您可以使用任何可用渠道，包括产品评论、公共群组或频道讨论。


免责声明: 杠杆产品交易具有较高风险，可能并不适合所有投资者。本智能交易系统不承诺保证盈利，也不承诺无风险交易。市场条件可能发生变化，亏损可能发生，过去的表现并不保证未来结果。请使用适当的风险管理，并且只使用您能够承受损失的资金进行交易。 
评分 19
linsklaus
164
linsklaus 2026.08.07 15:50 
 

Ich handle diesen EA nun ca. 2 Monate und ich denke es ist Zeit, eine Bewertung abzugeben. Ich habe auf meinem Konto einen Gewinn von 10 %. Ich wurde einmal mit 150 $ Verlust ausgestoppt. Ich bin der Meinung, dass das ein sehr gutes Ergebnis ist und hoffe, dass der EA seine Arbeit weiter so verrichtet. Das Konzept, ein Grittsystem mit einem Stopp zu verbinden gefällt mir sehr gut, es gibt mir auch ein gewisses Maß an Sicherheit. Was ich auch interessant finde ist, dass ich den EA nicht nur auf verschiedene Risikostufen einstellen kann, sondern auch auf unterschiedliche Strategien . Der Entwickler war bei allen Fragen vor und nach dem Kauf sehr hilfsbereit!

Sebastián
62
Sebastián 2026.07.13 07:56 
 

While it's true that it hit a stop loss, it is recovering the loss very fast through very consistent trading. Stop loss is a part of trading, the key is that the system can recover it successfully. Another major benefit of the EA is an active and friendly developer. Please continue improving this EA, I think it still has a lot of potential to grow from here, thanks!

Yengkok
44
Yengkok 2026.06.18 14:58 
 

Its a solid bot with excellent entries. The risk is clearly defined and basket win rate is super high. The dev is also very supportive and created a special set for me with reduced risk on request and its performing really well and as intended. I am very happy with my purchase and god bless you my brother

推荐产品
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
4.5 (8)
专家
這款EA專為機構交易者設計，運用ICT（內部交易者）的核心原則。它分析市場結構、流動性水平和不平衡區域，以找到高機率的入場和出場點。 1+1 優惠：買一送一！ 數量有限！ 關鍵邏輯元件 市場結構： Cyber​​Punk EA辨識短期（STH/STL）、中期（ITH/ITL）和長期（LTH/LTL）極值，形成支撐位和阻力位。 這些水平用於建構突破、回調和趨勢延續的情景。 流動性池： 自動辨識關鍵極值上下的停損累積區域。 Cyber​​Punk EA考慮了價格向流動性方向移動的可能性，避免了錯誤的入場。位移與FVG： 公允價值缺口 (FVG) 區域、交易量不平衡和缺口可用於識別動量走勢以及大型交易者感興趣的領域。 EA 可以在動量事件後 FVG 恢復時入場。 信號過濾： 入場由位移條件、流動性以及是否符合市場結構來確認。 FVG 和不平衡類型的敏感度等級可調整。 優勢 安全性：Cyber​​Punk EA 避免在不確定區域交易，專注於已確認的水平。 靈活性：支援多種時間範圍，並可調整對結構的敏感度。 透明度：所有水平和區域均顯示在圖表上，方便交易者監控交易邏輯。 理想的使用條
Pound Pulse
Simen Staaby Knudsen
专家
“Pound Pulse” 是我开发的一个交易机器人，用于在30分钟图表上交易GBP/USD货币对。这是一个在市场中确实有优势的“真实”策略。该策略结合了纯价格行为，以及RSI和MACD指标的信号。 这个机器人非常适合那些希望在不承担巨大风险的情况下稳定获利的交易者。 没有马丁格尔策略 没有向亏损头寸加码 纯粹的稳健交易 盈利因子为1.91，夏普比率为6.25，显示出强劲且稳定的结果。最大回撤仅为5.36%，非常安全。不过，您可以通过增加手数来承担更大的风险并获得更多利润。 该机器人在空头交易中赢得75.09%的胜率，在多头交易中赢得67.37%的胜率，证明其在不同的市场条件下都能成功。它的交易频率不高，有助于减少过度交易、手续费和点差的影响。 如果您对机器人或如何在免费VPN账户上进行设置有任何疑问，我很乐意为您提供帮助。 祝好！
Fvg In Fvg
Claudiu-georgian Zavera
专家
FVG In FVG EA — From Learn to Earn. The most-watched imbalance on any chart, taken where you have not seen it before: a Fair Value Gap confirmed inside a Fair Value Gap. A GAP EVERYONE WATCHES. AN EXECUTION NO ONE ELSE HAS. The EA detects the Fair Value Gap — the 3-candle imbalance — on a higher timeframe, then requires a second FVG, formed inside the first, on the timeframes you choose. Only an overlap above your threshold validates the zone: Most Powerful Overlap FVG Zones — rigorously selec
Trend light AI
Younes Bordbar
专家
Anyone who purchases the robot, please leave a comment so I can send you the optimal input values for each currency pair to maximize your profits in the market TIME FRIM :15min Are you looking for a way to begin trading with low risk and excellent results? Or perhaps you’re ready to take on slightly higher risks for bigger rewards? Our trading robot, designed for MetaTrader 4 and 5, is exactly what you need! Why Choose This Robot? Adjustable Risk Levels: Use the Input section to customize the r
FxHydra
Sif-eddine Tabet
专家
Live Signal Tickmill :   CLICK HERE  !!!! This account reflects the actual live trading results of the EA , including verified statistics such as profit, drawdown, win rate, and trade history. Users can independently review the performance directly on MQL5 to ensure full transparency before using the system. All published backtests of FX Hydra are conducted using the safest risk settings , designed to prioritize stability and controlled drawdown rather than aggressive profit optimization. FX
Golden Ai EA MT5
Mansour Babasafary
2.76 (29)
专家
Expert Golden Ai Combined with artificial intelligence Control the AI with a variety of simple settings Without using dangerous strategies (all trades have a profit limit and a loss limit) Can be used in Gold (XAUUSD) currency pair and 3 important time frames An expert who has been trained by artificial intelligence for years to correctly recognize trends(with the latest methods of the world) With world-class settings, can be used in different accounts and different brokers and the lowest capita
XAU Endurance Portfolio M5
Fernando Medina Villanueva
专家
XAU Endurance Portfolio M5 策略概述 XAU Endurance Portfolio M5 是一个专业的多策略专家顾问投资组合，专为在 M5 时间框架上交易黄金（XAUUSD）而设计。该投资组合结合了六种精心挑选的策略，这些策略具有不相关的亏损模式，构建了一个稳健的交易系统，旨在承受最严峻的市场条件并实现长期可持续增长。 开发与稳健性测试 该投资组合使用超过 20 年的历史 tick 数据进行开发，为策略验证提供了坚实的统计基础。我们在多个时间框架上进行了广泛的稳健性测试——包括高于和低于主要交易时间框架——以确保在不同市场条件下的适应性和弹性。这种多时间框架测试方法有助于识别真正稳健的策略，而不是仅仅针对特定时期过度优化的策略。 开发过程包括严格的样本外验证和统计分析，以过滤掉过度拟合的策略，并识别那些具有真正预测优势的策略。通过在开发周期中应用数学和统计学的严谨性，我们旨在在未来市场条件下实现更一致的表现。 交易逻辑与市场分析 该投资组合采用专有的多阶段市场分析逻辑。它不依赖于随机入场，也不基于任意条件生成交易。相反，系统会等待特定的市场条
GBP Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (3)
专家
GBP Miner Pro EA is a fully intelligent and 100% automatic robot designed based on Price And Time theory and controls its trades based on a smart and powerful Money Management and Position Management system. Due to the high stability and stability in trading, you can also use accounts with low balances, which is compatible with the GBPUSD currency pair. MT4 :  https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blog :   https://www.mql5.com/en/blogs/post/764565 Public channel :  https://www.mql5.com/
XpertTrader Pro
Divyansh Ingle
专家
XpertTrader Pro - Multi-Filter Trading System XpertTrader Pro is an Expert Advisor that combines multiple technical analysis filters with grid trading and advanced risk management. It provides both automated and manual trading capabilities through a built-in control panel. XAUUSD SET FILE Signal Filters The EA uses three independent filters that work together to generate high-quality trading signals: OBV Filter - On-Balance Volume analysis with movement detection, trend confirmation, divergence
Tralalelo EA
Brian Mutuku Mwanthi
专家
STOP TRADING ALONE. LET THE ALGORITHM HUNT PROFITS. TIRED OF MISSING THE MOVES? WATCHING PRICE FILL GAPS... WITHOUT YOU? MANUALLY MARKING FVGs AT 3 AM? GETTING STOPPED OUT BY NOISE? THIS EA DOES IT ALL. AUTOMATICALLY. 24/7. WHAT SMART MONEY KNOWS (AND YOU'RE ABOUT TO EXPLOIT) When institutions move billions, they leave GAPS in price. These "Fair Value Gaps" are like brea
AIS TrailingStop Moral Expectation MT5
Aleksej Poljakov
专家
该交易专家的主要目的是利用追踪止损来支持未平仓头寸。专家可以跟踪手动和其他顾问开设的头寸。 止损和止盈水平的计算是基于市场价格变化的统计关系。借助这一点，顾问可以选择利润和风险之间的最佳比率。一有机会，专家就会将仓位移至盈亏平衡点，然后开始跟踪价格。头寸的盈亏平衡点是根据累计掉期和佣金来计算的。 此外，还增加了使用您自己的算法开仓的功能。因此，对顾问进行了重大更改，包括输入参数。 追踪止损参数： Trailing Stop timeframe-顾问用来计算止损和获利水平的时间范围； UseTakeProfit-跟踪仓位时使用您自己的获利。 交易策略主要参数： Lot – 如果使用其内部策略，专家将开设的头寸数量； Slippage – 价格滑点（最小值 1）； Best price-专家开仓时使用的过滤器； MinRisk-控制风险。启用此过滤器可以降低风险，但也会降低盈利能力。 策略参数： Symbol Name——顾问应该监控的符号。如果未指定参数，则使用安装顾问的符号； Strategy-选择您自己的交易策略。 None- 未发生该符号的交易； Strategy para
PythonX SwissCore USDCHF
Abhinav Puri
专家
PythonX SwissCore USDCHF Precision Market Structure Trading Engine PythonX SwissCore USDCHF is a professional-grade Expert Advisor built around one of the most respected concepts in modern trading: market structure. By combining Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) with EMA-based trend filtering, the system is designed to execute trades with discipline, clarity, and consistency. Why This System Stands Out Most automated systems rely heavily on lagging indicators. PythonX Swi
Gold XIII
Malik Korrich
专家
Gold XIII EA is an advanced breakout trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) . The EA identifies key breakout opportunities, places intelligent pending orders around important price levels, and manages trades automatically using a dynamic profit-protection and trailing stop system. Designed for traders seeking a disciplined and fully automated approach to Gold trading, Gold XII EA combines multiple independent breakout strategies working simultaneously to capture market momentum w
Aladin AI Bot MT5
Albertas Guscius
专家
Aladin AI Bot MT5: Your Ultimate Trading Companion Unlock the power of artificial intelligence in trading with Aladin AI Bot MT5 , the next-generation MetaTrader 5 indicator designed to revolutionize your trading experience. Whether you're a seasoned trader or just starting, Aladin AI Bot MT5 is your key to smarter, faster, and more efficient trading decisions. What Makes Aladin AI Bot MT5 Special? Intelligent Trend Analysis : Aladin AI Bot MT5 uses advanced algorithms to analyze market trends d
Kiwi Forex Engine MT5
- Nguyen Ngoc Diep
专家
Kiwi Forex Engine MT5 Overview Kiwi Forex Engine MT5 is a multi-currency Expert Advisor designed for traders who prefer one chart to monitor and trade several Forex pairs. Instead of opening trades on every signal, the EA continuously scans all configured symbols, ranks available opportunities, and selects only the strongest setups that satisfy its internal filters. The focus is on portfolio management, controlled exposure, and disciplined trade selection. Main Features • Multi-pair portfolio sc
FREE
Gold Scalping Machine Pro
Kennedy Odhiambo Oluoch
专家
Gold Scalping Machine Pro – XAUUSD Smart Recovery EA Gold Scalping Machine Pro is a fully automated XAUUSD scalping Expert Advisor built with a last-trade recovery averaging system . It targets fast consistent profits with intelligent drawdown control. Unlike risky martingale systems, this EA only opens new trades when the most recent trade reaches controlled drawdown , making it smarter and safer for long-term trading. Gold Expert Pro is a fully automated scalping Expert Advisor designed exc
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
专家
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Financial Control
Vitalii Zakharuk
专家
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
Mac Rider Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
MacRider GOLD is a professional grid-based Expert Advisor (EA) specifically designed for XAUUSD (Gold). It combines MACD signal filtering with dynamic trailing stops and advanced money management. The EA uses the MACD indicator to detect trend direction before placing pending orders, filtering out low-quality entries and focusing on high-probability setups. The grid system places BUY STOP and SELL STOP orders at configurable distances, while automatic profit closing and dynamic trailing stops
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
专家
The Catalyst EA The Catalyst EA 是一款为 MetaTrader 5 平台设计的精密智能交易系统（EA）。它专为在   H1 时间周期 上交易   AUDUSD 货币对 而开发。该EA采用多指标策略，旨在识别并利用潜在的市场反转和回调行情。 其设计的核心重点是稳健的风险管理，具有动态手数计算和多层交易保护功能，可有效管理您的资金。 策略 The Catalyst EA 结合了多种广受认可的技术指标，从多个角度分析市场状况。 它利用 抛物线转向指标 (Parabolic SAR)   来识别潜在的入场和出场点，该指标也作为其动态追踪止损的基础。 动量震荡指标 (Awesome Oscillator)   用于衡量市场动能，并确认潜在走势背后的力量。 RSI 过滤器 帮助评估超买或超卖状况，增加一层额外的确认，以避免在市场极端位置入场。 最后，包含一个 基于ATR的波动率过滤器 ，以确保EA在合适的市场环境中运行，避免在波动性过低或过高的时期进行交易。 该策略的内部参数已针对 AUDUSD 货币对的特定行为进行了仔细校准，使其成为一个专用工具，而非“一刀切”的
QTS Gold Guardian AI
Benny Hidayat
专家
QTS Gold Guardian AI 机构级黄金短线交易系统，采用神经网络驱动。具备智能对冲、资金保护和波动率适应功能。无需使用危险的马丁格尔策略。 QTS Gold Guardian AI 是 XAUUSD（黄金）短线交易的终极解决方案，旨在应对波动剧烈的市场环境。与爆仓的传统短线交易系统不同，QTS 的首要目标是保本。 主要功能： 神经网络逻辑：运用先进的逻辑技术，在 M5/H1 时间框架内检测微趋势。 智能恢复：采用智能对冲系数，在不影响保证金的情况下，有效抵消亏损交易。 资金保护：内置硬止损机制。如果回撤达到临界水平，EA 将暂停交易以保护账户（这对自营交易公司至关重要！）。 新闻过滤：自动避免在重大新闻发布期间进行交易。 动态间隙：根据实时市场波动率（ATR）调整网格间距。 ️ 推荐： 交易品种：XAUUSD（黄金）。 时间周期：M15 或 H1。 最低入金：100 美元（美分）或 1000 美元（标准）。 账户类型：推荐低点差/ECN 账户。 VPS：强烈建议使用 VPS 以实现 24/7 全天候运行。 注意：此 EA 已通过严格的
Box Breaker
Ionut-alexandru Margasoiu
专家
The Edge Every Trader Wants. Built Into a Single EA. BoxBreaker is a professional-grade Expert Advisor for MetaTrader 5 that trades range breakouts — one of the most battle-tested setups in technical analysis. It detects consolidation zones across multiple symbols and timeframes, waits for the decisive move, and executes with surgical precision. No guesswork. No manual intervention. Just systematic, rules-based trading. What It Does BoxBreaker identifies a price range during a specific session w
Scorpion Multi Logic Pro
Premananth R
专家
Scorpion MultiLogic Pro EA is a professional multi-strategy Expert Advisor built for structured, rule-based trading on MT5. Rather than reacting to every candle, it runs two independent trading engines in parallel, each continuously scanning price structure in the background and only stepping in once its own internal confirmation conditions genuinely align. Scorpion MultiLogic Pro EA does not use grid, martingale, or averaging techniques. Every trade is protected by a defined Stop Loss and Take
Ethereum Wave
Kenichiro Sakamoto
专家
ETHEREUM WAVE — ETHUSD Donchian Trend Follower 重要提示 — 请将EA挂载到 ETHUSD H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 ETHUSD H4，否则交易数将为零。 RISK WARNING FIRST: This is a trend-following system. Trends do not appear every week, so expect quiet periods and occasional losing trades. Every position carries a hard stop loss. There is NO grid, NO martingale, NO averaging down. Backtests are historical results, not a live track record. Never trade money you cannot afford to lose. Ethereum W
SupplyDemand Trader
Themichl LLC
专家
SD Trader Combined — Product Description SD Trader Combined Find the zone. Trade the reaction. Protect the account. A single-file, broker-safe Expert Advisor for MetaTrader 5 that detects high-quality supply & demand zones, scores them objectively, and executes three configurable strategies with strict, rules-based risk control. At a glance Platform MetaTrader 5 (build 3815+) Account Hedging or Netting Symbols Any liquid FX, metals, indices, crypto Timeframes M5 – H4 (optimized for M15 / H1) Fil
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
专家
AI Nodiurnal EA是一款先进的外汇机器人，利用尖端的机器学习技术优化交易策略，在动态的外汇市场中提升性能。术语“Nodiurnal”反映了它的适应能力，不仅在典型的白天交易时间内运行，而且在非标准时段也能持续运行，为外汇交易提供连续和适应性的方法。 设置：货币对的默认设置：EURUSD H1。特殊设置仅在购买后提供。 市场推出促销！仅剩下10份中的3份，价格为：5,000美元，下一个价格为：7,500美元，最终价格为：10,000美元 主要特点： 机器学习算法：AI Nodiurnal EA的核心优势在于利用机器学习算法。这些算法分析大量的历史市场数据，识别模式、趋势和潜在的交易机会。通过不断学习，系统优化其策略，适应不断变化的市场条件。 适应性交易策略：与静态算法的传统交易机器人不同，AI Nodiurnal EA设计为适应不断变化的市场动态。它可以动态调整交易参数，优化其应对当前条件的方法，减少市场不确定性的影响。 24/5交易能力：该EA全天候运行，顺利地穿越全球各种市场时段。这确保潜在的交易机会不会被错过，并且系统在不同的时区保持活跃，提高整体效果。 风险管理：AI
Aurum Cipher
Zhi Jie Jin
专家
简短介绍 Aurum Cipher 是一款主要为 XAUUSD M5 设计的 MetaTrader 5 趋势延续型 EA。它在 K 线收盘后检查趋势、波动和价格结构，并在条件一致时执行交易。 交易方式 Aurum Cipher 采用选择性入场方式，不追求高频交易。系统通过内部的均线结构、趋势斜率、波动水平、K 线质量和摆动位置过滤信号。核心信号参数已在程序内设置，用户输入主要用于交易方向、执行、仓位、止损、持仓管理和交易时段。 系统具有以下交易特征： - 信号仅在已收盘 K 线上确认 - 使用市价单入场 - 多单和空单可分别启用或关闭 - 同一品种和 Magic Number 同时只管理一个持仓 - 不使用网格、马丁格尔或亏损加仓 当品种名称包含 XAUUSD 或 GOLD 时，EA 会将其识别为黄金品种，包括带有后缀的名称，例如 XAUUSD.m。默认参数主要围绕 XAUUSD M5 设计。其他品种可以测试，但应在对应经纪商的报价、合约和交易成本环境中单独验证。 信号周期可选 M5、M15、M30 或 H1。在黄金 M5 模式下，如果当前 M5 周期没有入场，EA 还
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
专家
This EA is sessions trading robot that allows you to trade the trading session of yours choice as it waits for market markers to make decision for the direction of the day before taking any trades. It has 3 entry signals that uses candle stick patterns, Moving Averages and Range Break to maximize profits and to take advantage of the trending market. The EA practices risk management and has the ability to grow account by risking certain percentage of your account(risk percentage) each time there
Adaptive trader
Tshemokgolo Douglas Kgeresi
专家
Adaptive AI Trader - Complete User Guide Overview The   Adaptive AI Trader   is a sophisticated Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 that combines neural network technology with traditional technical analysis to execute automated trades. This EA is designed for both novice and experienced traders who want to leverage AI-powered trading strategies. Key Features   AI-Powered Trading Neural Network Prediction : Uses machine learning to predict price movements Adaptive Learning : Continuous
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (28)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
Microedge Neural Matrix EA
Peter Robert Grange
5 (4)
专家
MICROEDGE NEURAL MATRIX EA 市场结构边界上的精准交易 实盘账户监控 https://www.mql5.com/en/signals/2383765 您可以通过公开信号观察 MicroEdge Neural Matrix EA 在真实市场环境中的运行情况，包括当前与历史交易、余额与净值变化、实际回撤、交易频率，以及订单在真实经纪商环境中的执行表现。 历史回测展示系统架构在过去市场数据中的运行方式，而实盘信号则展示系统在当前市场条件下的真实表现。 产品概述 MicroEdge Neural Matrix EA 是一套结构化算法交易系统，专门为 XAUUSD 黄金 H1 周期 开发。 系统将市场视为一个持续变化的动态矩阵，其中包括价格结构、动量、波动率、流动性、交易时段特征以及价格方向性扩张。 MicroEdge 不会因为每一根K线的波动就立即作出反应，也不会仅仅因为市场开始移动就开启交易。系统会在多个内部条件形成一致后，才允许执行交易。 它的目标并不是持续不断地交易。 它的目标是识别结构清晰的市场机会，过滤不稳定环境，并以纪律化方式完成执行。 精准。智能。执行。
筛选:
Ahmed Taha
1445
Ahmed Taha 2026.08.08 23:13 
 

King of crap Don’t waste your money I don’t recommend

Uttam Kumar Nandeibam
935
来自开发人员的回复 Uttam Kumar Nandeibam 2026.08.09 03:37
It is sad to see a negative review based solely on a price reduction for short promotions. The current price reduction offer is just for 24hours and the price will be back to normal after this. Performance wise, the EA is doing very well, specially after the last update and all my accounts are in good profit, including the live signals.
linsklaus
164
linsklaus 2026.08.07 15:50 
 

Ich handle diesen EA nun ca. 2 Monate und ich denke es ist Zeit, eine Bewertung abzugeben. Ich habe auf meinem Konto einen Gewinn von 10 %. Ich wurde einmal mit 150 $ Verlust ausgestoppt. Ich bin der Meinung, dass das ein sehr gutes Ergebnis ist und hoffe, dass der EA seine Arbeit weiter so verrichtet. Das Konzept, ein Grittsystem mit einem Stopp zu verbinden gefällt mir sehr gut, es gibt mir auch ein gewisses Maß an Sicherheit. Was ich auch interessant finde ist, dass ich den EA nicht nur auf verschiedene Risikostufen einstellen kann, sondern auch auf unterschiedliche Strategien . Der Entwickler war bei allen Fragen vor und nach dem Kauf sehr hilfsbereit!

Uttam Kumar Nandeibam
935
来自开发人员的回复 Uttam Kumar Nandeibam 2026.08.07 16:57
Vielen Dank, Bruder, für dieses ermutigende Feedback. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und noch viel mehr Erfolg für die Zukunft!
Simone Pozzi
529
Simone Pozzi 2026.07.16 02:02 
 

Just it two stop loss in one month. This is too much for me. Until this EA will use grid system, I will not use it anymore

Uttam Kumar Nandeibam
935
来自开发人员的回复 Uttam Kumar Nandeibam 2026.08.09 05:32
Hello brother, I have updated the EA with WeekendGuard and NewYork Open filters and it is performing really well. I have also added options to remove the grid entirely with a SingleEntry mode. If you have any issue with the new version, I will be more than happy to help.
Sebastián
62
Sebastián 2026.07.13 07:56 
 

While it's true that it hit a stop loss, it is recovering the loss very fast through very consistent trading. Stop loss is a part of trading, the key is that the system can recover it successfully. Another major benefit of the EA is an active and friendly developer. Please continue improving this EA, I think it still has a lot of potential to grow from here, thanks!

Uttam Kumar Nandeibam
935
来自开发人员的回复 Uttam Kumar Nandeibam 2026.07.13 09:24
Thank you very much for your feedback and encouragement. I truly appreciate your trust in the system. I will continue working to improve the EA and strengthen its performance. Your support means a lot to me. Thank you!
Massini28
230
Massini28 2026.06.27 09:36 
 

I am very disappointed in this developer. He keeps making rookie mistakes—issues that should have been ironed out before the product hit the market; the EA simply isn't market-ready. A few weeks ago, an update caused a massive stop-loss hit—his excuse was that the entry signal was "too sensitive." WTF. Then, another update later, the EA opened a trade right at the New York market open there wasn't even a filter for that again a massiv SL. This was the last time I’ll buy an EA based on backtests; from now on, I’m only buying EAs with a solid live signal showing good results over at least 3 to 6 months.

Uttam Kumar Nandeibam
935
来自开发人员的回复 Uttam Kumar Nandeibam 2026.08.09 05:39
Hello, the EA took a stoploss and it's reflected on the live signal as well. UPDATE: The EA is performing very well after the last update. It already is out of the stoploss DD and crossed twice the initial investment in the last 3 months. I hope you will consider testing the new update.
Chun Hua Li
482
Chun Hua Li 2026.06.26 13:04 
 

"I have also suffered significant losses. Not only have all my profits from the past month been wiped out, but I am also down over $3,000 in principal."

Uttam Kumar Nandeibam
935
来自开发人员的回复 Uttam Kumar Nandeibam 2026.08.09 03:10
I really feel sorry for the loss brother but loss is a part of trading. UPDATE: The live signal has already recovered its loss. I sincerely hope your account is also out of DD now.
EA--TESTER--REALMONEY
1491
EA--TESTER--REALMONEY 2026.06.24 13:59 
 

A Brutal SL hit today on all of my Accounts. 4700 USD loss. Stopped using this dangerous EA.

Edit after answer of the seller: When 2 SL hits will happen the Account is wiped out. Too dangerously this EA.

Uttam Kumar Nandeibam
935
来自开发人员的回复 Uttam Kumar Nandeibam 2026.08.09 05:45
I understand that it has hit a stoploss today and it will also be reflected in the live signal. Historically, stoploss is usually rare and DD is usually covered in 12 to 15 days. But please avoid risking more than 15% of the capital, which can be set through the settings.
Unknown Trader
247
Unknown Trader 2026.06.24 13:57 
 

This EA is a losing EA with a 100:1 risk-to-reward ratio. You would need around 100 winning trades to recover a single losing basket. When an EA has such a poor risk-to-reward ratio, it needs extremely high accuracy, but this EA doesn't have that either. In fact, it hit a stop loss today, and that single loss wiped out two months' worth of profits. You can check the live signals and see that one loss erased about 70% of the profit made over the previous two months.

To anyone reading my review, I would recommend using EAs like Gold House or Gold Reaper instead. The losses I suffered from Osmola EA were recovered by Gold Reaper in just one day because it has a positive risk-to-reward ratio.

Uttam Kumar Nandeibam
935
来自开发人员的回复 Uttam Kumar Nandeibam 2026.08.09 05:34
Hello brother, I understand that it has hit a stoploss today and it will also be reflected in the live signal. The basket risk is comparatively large because it is a Grid system with high win rate. Please try to understand the system and its edge before using it as it would be wrong to compare a grid system with a breakout EA. Different systems have different core logic and what matters at the end is the long term profitability.
Yengkok
44
Yengkok 2026.06.18 14:58 
 

Its a solid bot with excellent entries. The risk is clearly defined and basket win rate is super high. The dev is also very supportive and created a special set for me with reduced risk on request and its performing really well and as intended. I am very happy with my purchase and god bless you my brother

Uttam Kumar Nandeibam
935
来自开发人员的回复 Uttam Kumar Nandeibam 2026.06.18 15:20
Thank you so much for this heartwarming feedback and the kind words. I am really happy to hear that the EA is performing well for you and that the reduced-risk set is working as intended. Your support truly means a lot, and I wish you great success ahead. God bless you too, brother :)
Amit-AX
741
Amit-AX 2026.06.17 16:45 
 

Excellent EA buy a friendly and supportive DEV! Welldone for coming up with EA that only opens small trades or grid with movement and precise entries. EA has nearly paid for itself now and look forward to the growth it will bring :) thank you!

Uttam Kumar Nandeibam
935
来自开发人员的回复 Uttam Kumar Nandeibam 2026.06.17 17:14
Thank you so much for your wonderful feedback! I’m really happy to hear that the EA is performing well for you and that you are satisfied with the entries and risk-controlled grid approach. Your support means a lot and motivates me to keep improving the EA further. I sincerely look forward to seeing the growth it brings to your trading journey. Thank you once again :)
Chris Hanscher
286
Chris Hanscher 2026.05.27 18:07 
 

It’s still too early for a review, but since the EA has received a negative rating because of a stop-loss, I feel I must add my two cents. In a nutshell: the EA identifies trends across all timeframes, waits for a pullback on the shortest timeframe, and opens up to four further positions if the price moves in the opposite direction. Take-profit levels are reasonable. I recommend small lot sizes; many in the group have lot sizes that are far too large, in some cases 0.20 or more on a 7K account. I have a fixed lot size of 0.02 on a 5K account, so you can cope with a stop loss now and then.

Uttam Kumar Nandeibam
935
来自开发人员的回复 Uttam Kumar Nandeibam 2026.05.27 18:48
Thank you, Chris, for the feedback. It really means a lot to me. I am constantly working to make Osloma Gold a better bot, and feedback like yours genuinely helps me continue working tirelessly to bring more improvements.
Omar Fellah
297
Omar Fellah 2026.05.27 00:53 
 

Testing with 0.01. In less than 10 days it already hit SL which is super huge compared to TP. In backtests it never hits SL, manipulation, manipulation....

Uttam Kumar Nandeibam
935
来自开发人员的回复 Uttam Kumar Nandeibam 2026.08.09 07:59
Hello, this particular entry seemed to have been triggered only in few brokers/accounts due to price data differences, and the trade was also held overnight. The same trade was not triggered in the live signal account. Nevertheless, I understand your disappointment. Regarding manipulation, I can assure you that the backtest is 100% genuine without any manipulation or blocked dates or data. You can confirm this by using an AI data analysis tool. Please do not put blame without any evidence.
Vee
421
Vee 2026.05.21 20:27 
 

Have been using this for a couple of weeks and it is working nicely and made profit. Support also great and Uttam always trying to make the EA better. Thank you. Looking forward for a long term use with the EA :)

Uttam Kumar Nandeibam
935
来自开发人员的回复 Uttam Kumar Nandeibam 2026.05.21 20:53
Thank you so much Vee for your kind review and support. I truly appreciate your trust, and I’ll keep working to improve the EA further over time. Wishing you continued success, and I’m looking forward to supporting you in the long term :)
Ryan Nathaniel Richa
152
Ryan Nathaniel Richa 2026.05.21 19:32 
 

Overall a really solid bot, takes precise entries with controlled risk. Which can be very rare in grid systems. Bought it this week and its been very profitable so far. Support is great, Author is very responsive and answers to my queries. Hoping to see more from Osloma Gold!

Uttam Kumar Nandeibam
935
来自开发人员的回复 Uttam Kumar Nandeibam 2026.05.21 19:56
Hi Ryan, thank you so much for your kind and thoughtful review. I’m really happy to hear that Osloma Gold has been profitable for you so far and that you’re satisfied with the support. I truly appreciate the trust you have put in. I’ll continue working on improvements and future updates for Osloma Gold. Wishing you continued success with it.
Invest3IO
651
Invest3IO 2026.05.21 18:16 
 

Trading for two weeks now, not many trades but very accurate and profitable. I expect he’ll create a new version (or update this one) with more pairs. After all, he’s a nice and supportive developer, always ready to help and clear up any misunderstandings. Great bot and great developer!

Uttam Kumar Nandeibam
935
来自开发人员的回复 Uttam Kumar Nandeibam 2026.05.21 18:24
Thank you so much brother for your thoughtful review and kind words. I’m very happy to hear that it has made some good trades for you. I’m continuously working to add extra signals and improve its performance. Really appreciate your support and wish you continued success with the EA.
Traderhub
356
Traderhub 2026.05.21 09:36 
 

I am very happy with my purchase so far. Uttam is a pleasure to deal with also, he is always very responsive and helpful. he seems committed to developing the EA as well. So far just profit from using the EA

Uttam Kumar Nandeibam
935
来自开发人员的回复 Uttam Kumar Nandeibam 2026.05.21 10:20
Thank you so much brother for your kind words and for sharing your experience. I’m really happy to hear that the EA has been performing well for you so far. I truly appreciate your support, and I will continue working on improvements, updates, and support to make the EA even better over time. Wishing you continued success and profit with it 😊
Sergei Vasil Ev
1236
Sergei Vasil Ev 2026.05.20 20:20 
 

Great, promising advisor, I like everything so far!

Uttam Kumar Nandeibam
935
来自开发人员的回复 Uttam Kumar Nandeibam 2026.05.20 21:03
Thank you Sergei 😊
Yaswanth Katakam
145
Yaswanth Katakam 2026.05.15 21:24 
 

First Day EA Review Started with a $100 deposit using 0.01 lot size, and the EA performed really well on the first day. The trades were managed smoothly, and the results were impressive for such a small account size. I’m happy with the performance so far, especially considering the low-risk lot setting. Of course, it’s only the first day, so I’ll continue monitoring consistency, drawdown, and long-term performance. But based on today’s results, the EA looks promising and handled the account very well. Overall first impression: very good performance with a small deposit and 0.01 lot.

Uttam Kumar Nandeibam
935
来自开发人员的回复 Uttam Kumar Nandeibam 2026.05.15 23:06
Thank you Yashwanth for this feedback. I hope the trend continues. I would however strongly recommend a minimum deposit of $200 for a 0.01 setup. We can alternatively look into cent accounts if we want less risk exposure. Thank you once again :)
220072256
4881
220072256 2026.05.15 21:04 
 

I bought this EA yesterday.

I've already made my first profits today using the file set I received from the author.

This file set is the same as the one used for the live signal.

The author is extremely attentive and very helpful!!!

Uttam Kumar Nandeibam
935
来自开发人员的回复 Uttam Kumar Nandeibam 2026.05.15 23:07
Thank you for the positive feedback 👍
回复评论