AUI Eagle Duel

Bot AUI - Ultra Instinto Artificial

ATENCIÓN: Este bot NO es para ti si buscas ganancias diarias, semanales o mensuales.

Este bot está diseñado únicamente para rentabilidad ANUAL. Así que si no estás dispuesto a dejarlo trabajar tranquilamente durante todo un año sin intervenir, no es para ti.





¿Cómo funciona este bot?

El bot analiza múltiples factores del mercado en diferentes temporalidades para tomar decisiones muy estrictas. Solo entra en operación cuando detecta una confluencia perfecta de condiciones favorables. Debido a esto, pueden pasar semanas o incluso meses sin que abra una sola operación.

Pero cuando decide entrar… lo hace con todo.

Abre varias operaciones en la misma dirección, utilizando el 100% del margen disponible de la cuenta. Esto significa que no entra “poco a poco”, sino en bloque, aprovechando el momento al máximo.

¿Cuándo compra o vende?

Para comprar , el bot espera que el mercado esté barato, sin presión de venta fuerte, con señales de impulso positivo y baja saturación. Además, verifica que haya fuerza en la tendencia de fondo antes de actuar.

Para vender , espera lo contrario: que el mercado esté caro, con señales de agotamiento de la compra, presión bajista leve, y una tendencia general que respalde la caída.

Para salir de las operaciones, analiza si el precio empieza a mostrar señales de agotamiento en la dirección actual, junto con cambios de impulso y sobrecompra o sobreventa. No cierra por pequeños retrocesos; solo lo hace cuando ve una verdadera amenaza al movimiento.

Gestión del riesgo

El bot usa un Trailing Stop de 14 puntos , lo que significa que si el precio va a favor, asegura parte de las ganancias mientras deja correr el resto.

Se recomienda iniciar con un lote de 0.03 para cuentas de $1000 USD.

Por cada $1000 adicionales, puedes subir +0.01 al lote inicial.

Ejemplo: Cuenta de $2000 → Lote inicial: 0.04 Cuenta de $3000 → Lote inicial: 0.05 Si tu cuenta es menor a $1000, usa lote 0.01



Consideraciones importantes

Este bot hace parte de la familia AUI – Ultra Instinto Artificial , una serie de bots diseñados para operar como si tuvieran un “instinto” especial: esperan el momento perfecto, y cuando lo encuentran, usan toda la fuerza disponible.

Al usar el 100% del margen disponible , se recomienda iniciar con cuentas pequeñas (ej. $1000) para evitar sobreexposición.

Es obligatorio tener un VPS para dejar el bot corriendo 24/7 durante todo el año sin interrupciones.

No esperes ver operaciones todos los días. Este bot puede entrar pocas veces en un año, pero cada entrada será fuerte y respaldada por múltiples señales.

¿Para quién es este bot?

Traders con visión de largo plazo

Personas que no quieren estar pendientes todos los días del gráfico

Usuarios con disciplina para dejar al bot trabajar sin interferencias

Aquellos que comprenden el poder de la paciencia en el trading

Si estás buscando una herramienta para operar con inteligencia, fuerza, y visión estratégica anual, este bot AUI está diseñado para ti.

De lo contrario, mejor busca una opción más activa y con entradas frecuentes.





Nota Importante:

Este bot nuca estará a la venta.

Su uso estará disponible únicamente por arrendamiento anual y comenzará con el precio más bajo permitido por la plataforma MQL5.

Sin embargo, ten en cuenta que cuando lleguen los periodos de rentabilidad, el valor del alquiler aumentará progresivamente.

Esto premia a quienes confían desde el inicio en su lógica a largo plazo.





