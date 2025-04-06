Aura Bitcoin Hash EA 是一款独特的专家顾问，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura BTC 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款专家顾问完全自动化，旨在交易货币对 BTCUSD（比特币）。从 2017 年到 2025 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔或网格交易。Aura Bitcoin Hash 由多层感知器 (MLP) 神经网络提供支持，利用它来预测市场趋势和动向。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura BTC 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够做出更准确的预测，从而随着时间的推移提高性能。

安装（如何设置）

Aura BTC 专为长期、可靠的性能而设计，由神经网络算法提供支持。 其创新设计确保没有马丁格尔或网格交易等风险策略，使其成为自动交易的安全选择。

信息：



工作交易对 ： 比特币、BTC、BTCUSD

比特币、BTC、BTCUSD 时间范围：H1

最低存款：100 美元

最小杠杆 1:20

推荐ECN经纪商。请向作者询问经纪商推荐。

特征：

无马丁格尔

无网格交易

无平均值

没有危险的资金管理技术

每笔交易均严格止损和获利

自 2017 年以来业绩稳定，报价质量达 99.9%

非常容易安装和使用

FTMO 和 Prop 公司准备就绪

符合先进先出 (FIFO) 规则 为避免过度优化做了哪些工作 前向优化：将历史数据分成几段，对一部分进行优化，对另一部分进行测试，以避免过度拟合。

稳健性检查：测试参数变化并应用随机噪声以确保策略在不同场景下的一致性。

最低利润因子/性能指标：设置关键性能指标的阈值，以避免选择过度优化的参数。

参数稳定性：确保优化参数在不同的市场条件下保持稳定。

数据窥探偏差控制：随机化测试期并使用多个数据集以避免挑选有利的结果。

跨市场测试：在各种工具上测试该策略，以确保其在不同市场条件下的稳健性。

优化周期限制：限制优化运行的次数，以防止过度曲线拟合。

向数据添加随机噪声：在优化过程中向历史数据引入随机噪声，以避免记住特定的价格变动。

避免硬编码数据：使用动态变量而不是静态历史数据，以确保实时交易的灵活性。

遗传算法优化：使用遗传算法对有希望的参数集进行优先排序，而无需测试每种组合，从而降低过度优化的风险。 安装（如何设置） 风险警告 ： 过去的表现并不能保证未来的结果。与任何交易系统一样，Aura Bitcoin Hash EA 仍可能存在亏损风险。



