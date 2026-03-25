Smart Gold Hunter

4.87

Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。

您可以在购买前查看实时信号：

Live Signal - IC Markets:

https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site+Signals+My

Live Signal - Ultima Markets:

https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site+Signals+My

Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。

该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUUSDm、GOLD 或类似名称。黄金交易非常受点差和滑点影响，因此建议使用低点差、低佣金、快速执行和稳定交易环境的 raw spread ECN 账户。

您可以将 Smart Gold Hunter 加载到 XAUUSD 图表上。所选择的交易模式和 EA 设置比图表周期更重要。为了稳定运行，特别是在真实账户和 prop firm 账户上，建议使用 VPS。

Smart Gold Hunter 提供多种交易模式，适合不同交易风格。Scalper Mode 用于更高频率和更快速的交易管理。Prop Scalper Mode 适合 prop firm 风格交易，并具有更受控的行为。Positive RR Mode 适合偏好正向风险回报比和更大行情目标的交易者。Balanced Mode 用于更稳定、较低风险暴露的交易。Custom Mode 适合高级用户自行调整 TP、SL、追踪止损、暂停和保护设置。

EA 包含多种保护功能，例如每日盈利目标、每日亏损限制、权益保护、高影响新闻过滤、点差保护、交易时段关闭保护和周五关闭保护。这些功能有助于风险控制和 prop firm 账户交易，但每家 prop firm 规则不同，因此用户在使用任何 EA 前都应自行检查相关规则。

回测可以帮助用户了解 EA 的行为，但真实交易结果可能会因经纪商点差、滑点、佣金、执行速度、VPS 质量和市场条件而有所不同。因此，我建议同时查看截图和 MQL5 实时信号。

开始使用时，租用或购买 EA，从 MQL5 Market 安装，将其加载到 XAUUSD 图表，选择适合的交易模式，并谨慎设置手数/风险。基础使用不需要复杂的 set 文件，因为 EA 已经内置了现成模式。

Main features:

No grid
No martingale
No dangerous averaging
Real Stop Loss and Take Profit logic
Strict risk control
Optimized for XAUUSD / Gold
Ready trading profiles
Daily profit target
Daily loss limit
Equity protection
High-impact news filter
Spread protection
Session close protection
Friday close protection
Real-time information panel
Simple setup
Live MQL5 signals available

使用前请仔细阅读用户手册。黄金是波动性很高的品种，交易没有保证盈利。请使用合适的手数，避免激进风险，并始终检查经纪商条件、点差、滑点和交易规则。

Smart Gold Hunter 是为重视稳定性、严格风险控制和真实交易表现的交易者设计的。它不是用危险平均加仓来隐藏亏损，也不是在亏损后加倍手数。它的目标是使用受控逻辑、保护功能和清晰的风险管理来交易 XAUUSD。

评分 36
KSTshine
152
KSTshine 2026.08.10 19:37 
 

⭐⭐⭐⭐⭐ Smart Gold Hunter – excellent value for money I test different Gold EAs and nowadays I mainly focus on what actually happens on a live account. Smart Gold Hunter has positively surprised me so far. During today’s fast Gold move, it opened my long at 4370.59 and closed only a few seconds later at 4377.14. Interestingly, a new and heavily promoted premium Gold EA priced at around $1,000 was trading at almost the same time. Anyone interested can compare the public live signals and today’s entries for themselves. That is exactly why I find Smart Gold Hunter so interesting: it costs only a fraction of that price and already provides real live results that I can also verify directly on my own account. Of course, every EA has to prove itself over the long term. But for me: Price and marketing do not determine quality — live performance, drawdown and real execution do. Smart Gold Hunter has impressed me so far.....

Bei_pixiu
19
Bei_pixiu 2026.08.09 00:50 
 

Hello, I’ve successfully purchased the Smart Gold Hunter. Is there any manual I can get? The default settings work great already. You’re a great author.

Andrew Lee
2538
Andrew Lee 2026.08.07 22:06 
 

Impressive system with great logic that won’t blow your account if it has a losing trade. So far my live results match the signal identically. Amazing and super fast support from author with great support from other users as well in an extremely well moderated chat group. Author also doesn’t hound you for a review - I was never asked. This is a nice change from the norm.

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LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
Microedge Neural Matrix EA
Peter Robert Grange
5 (4)
专家
MICROEDGE NEURAL MATRIX EA 市场结构边界上的精准交易 实盘账户监控 https://www.mql5.com/en/signals/2383765 您可以通过公开信号观察 MicroEdge Neural Matrix EA 在真实市场环境中的运行情况，包括当前与历史交易、余额与净值变化、实际回撤、交易频率，以及订单在真实经纪商环境中的执行表现。 历史回测展示系统架构在过去市场数据中的运行方式，而实盘信号则展示系统在当前市场条件下的真实表现。 产品概述 MicroEdge Neural Matrix EA 是一套结构化算法交易系统，专门为 XAUUSD 黄金 H1 周期 开发。 系统将市场视为一个持续变化的动态矩阵，其中包括价格结构、动量、波动率、流动性、交易时段特征以及价格方向性扩张。 MicroEdge 不会因为每一根K线的波动就立即作出反应，也不会仅仅因为市场开始移动就开启交易。系统会在多个内部条件形成一致后，才允许执行交易。 它的目标并不是持续不断地交易。 它的目标是识别结构清晰的市场机会，过滤不稳定环境，并以纪律化方式完成执行。 精准。智能。执行。
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
专家
你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
作者的更多信息
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Easy Funded MT5
Barbaros Bulent Kortarla
4.65 (37)
专家
Easy Funded MT5是专为通过允许使用的HFT（高频交易）挑战而设计的专家顾问，适用于MT5。 我可以使用哪些HFT专有公司？到目前为止，它已在Kortana FX和Nova Funding上进行了测试和验证。我将继续在其他HFT专有公司测试其使用情况，并在需要时进行更新。 那么MT4的HFT呢？请查看 Smart Funded HFT ，适用于所有允许HFT的MT4专有公司。 选择哪家HFT专有公司？我也是一位交易员，和你一样，我对HFT专有公司、它们的支付、规则和独家折扣选项有着丰富的经验。请阅读下面基于我与HFT专有公司的真实经验编写的博客。 我被资助了，接下来呢？ 1）我有一款数量有限的资助EA，您可以在您的资助账户中使用，并且符合所有HFT专有公司的规则，包括一致性规则。请给我发私信以获取更多信息。 2）通过我的链接购买挑战并撰写评论的所有人都将免费获得一个月的 Smart Funded Signals 。 我需要VPS、配置文件或频繁调整设置吗？不需要，该EA旨在简化操作，不需要VPS、配置文件或复杂的设置调整。只需加载、设置手数并运行即可。请查看下面的简易设置视
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.69 (67)
专家
解锁您的交易潜力，使用智能资金化HFT EA！ 无需VPS/无需设置文件/享受即插即用/请查看下方的简易设置视频 限时促销价格 我很兴奋地分享我的交易秘密——智能资金化EA。我已经用完美的成功率征服了数百个挑战，现在轮到您提升您的交易游戏了！ 此EA旨在通过允许使用其服务的道具公司的HFT挑战。如果挑战不允许使用HFT/资金账户/实盘账户，请不要使用它。 智能资金化HFT EA的独特之处： 挑战掌控： 在几乎所有HFT挑战中经过验证的成功，确保了100%的成功率。它不仅仅是一个工具；它是一个经过验证的强大工具。 极致简约： 无需陷入复杂的设置或VPS设置。加载它，调整手数大小，然后点击运行按钮——极致简约。 为什么分享？时间宝贵，挑战可能真的令人头疼。由于我不能再承担更多的挑战，我想，为什么不分享财富呢？所以我们来到了这里。 独家限时租赁选项：限时抓住机会在MQL5市场以促销价格租赁智能资金化EA。在您的挑战中测试它，体验它的魔力。 购买它：准备承诺？购买智能资金化EA，将您的交易提升到新的水平。在成功的挑战后请留下真实的评论。 评论激励：对于买家，这里有一个特别的待遇。留下评论后，如
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lGausl
44
lGausl 2026.08.11 09:59 
 

用户没有留下任何评级信息

Barbaros Bulent Kortarla
9539
来自开发人员的回复 Barbaros Bulent Kortarla 2026.08.11 10:13
Hi thank you but this is REVIEW section .After your purchase, please leave a quick comment on the product page (for example: "I need the set files" or "Bought the EA"). Since only buyers can comment, this is how I verify your purchase.Once you comment, you will receive my exclusive signal setup guide and access links to my announcement channel and private group chat, where members test EAs and share results. I will also provide optional info and links for signal brokers offering special conditions and up to a 150% bonus options.
Old Grumpy Man
81
Old Grumpy Man 2026.08.10 23:11 
 

Before you rush into buying this EA, run a back test on the year 2025 to 2026.

Barbaros Bulent Kortarla
9539
来自开发人员的回复 Barbaros Bulent Kortarla 2026.08.11 08:56
This person bought the EA yesterday, now writes review. I can say good luck and happy trading for him. Backtest results from 2025-2026 can be seen in product page. I also think forward testing live signal is more important than backtesting. Reason bactesting an EA using todays SL TP Trailing parameters is not very accurrate IMO, these values will be optimised in profiles in uptades when needed so that EA performs better in recent conditions. NEW VERSION LOADING ))
KSTshine
152
KSTshine 2026.08.10 19:37 
 

⭐⭐⭐⭐⭐ Smart Gold Hunter – excellent value for money I test different Gold EAs and nowadays I mainly focus on what actually happens on a live account. Smart Gold Hunter has positively surprised me so far. During today’s fast Gold move, it opened my long at 4370.59 and closed only a few seconds later at 4377.14. Interestingly, a new and heavily promoted premium Gold EA priced at around $1,000 was trading at almost the same time. Anyone interested can compare the public live signals and today’s entries for themselves. That is exactly why I find Smart Gold Hunter so interesting: it costs only a fraction of that price and already provides real live results that I can also verify directly on my own account. Of course, every EA has to prove itself over the long term. But for me: Price and marketing do not determine quality — live performance, drawdown and real execution do. Smart Gold Hunter has impressed me so far.....

Bei_pixiu
19
Bei_pixiu 2026.08.09 00:50 
 

Hello, I’ve successfully purchased the Smart Gold Hunter. Is there any manual I can get? The default settings work great already. You’re a great author.

Andrew Lee
2538
Andrew Lee 2026.08.07 22:06 
 

Impressive system with great logic that won’t blow your account if it has a losing trade. So far my live results match the signal identically. Amazing and super fast support from author with great support from other users as well in an extremely well moderated chat group. Author also doesn’t hound you for a review - I was never asked. This is a nice change from the norm.

DutchOD
167
DutchOD 2026.08.07 08:47 
 

Excellent EA! I look for EAs which I can trust and run on Autopilot. This is the case here with SGH and good support as well. Strong recommendation.

Amit-AX
741
Amit-AX 2026.08.06 20:03 
 

Excellent and well thought out! I am impressed with fast TPs and small SL. Decent profits, I will post profits in comments! Love reliable EA to slowly grow the account so welldone to DEV!

David Laird
851
David Laird 2026.08.05 15:35 
 

an EA that works with a fixed SL and TP and a good win rate..... proper trading without martingale risk

goldsmith92
36
goldsmith92 2026.08.05 09:32 
 

This is a reliable EA. Do not expect a surge of orders like others. I used default setfiles and and it's consistent. Do not be greedy this is not a money machine making. Otherwise it's stable a consistent. Just to note, it's broker and account sensitive so choose a reliable broker and always RAW account. Support from the author is available and communicative. Once again, if you're looking for stable and consistent EA, this will work for a long run.

Myroslav Tsymbalistyi
217
Myroslav Tsymbalistyi 2026.08.05 04:26 
 

Solid concept for XAUUSD traders Smart Gold Hunter looks like a well-structured EA for traders who want a more controlled approach to gold trading. I especially like the focus on no grid, no martingale, no hedging, and single-entry trading with real Stop Loss and Take Profit levels. The risk management approach sounds much more reasonable than strategies that rely on averaging down or increasing lot sizes after losses. Of course, live results and verified performance are what really matter, but the strategy concept is definitely worth testing. I’d be interested to see long-term live results, drawdown statistics, and performance across different XAUUSD market conditions.

Carlos Alberto Castillo Luzon
494
Carlos Alberto Castillo Luzon 2026.08.04 14:47 
 

用户没有留下任何评级信息

chuayeanlam
59
chuayeanlam 2026.08.04 08:15 
 

Very good value of money, it worth it. my portfolio is up 70% in a month with small risk.

Manolo1993
33
Manolo1993 2026.07.28 15:12 
 

用户没有留下任何评级信息

Barbaros Bulent Kortarla
9539
来自开发人员的回复 Barbaros Bulent Kortarla 2026.07.31 10:08
Hi here is review section, please send a message from comment section. Thanks
fbi333444
463
fbi333444 2026.07.28 04:01 
 

用户没有留下任何评级信息

Barbaros Bulent Kortarla
9539
来自开发人员的回复 Barbaros Bulent Kortarla 2026.07.28 04:35
Hi here is review section, please send a message from comment section. Thanks
Gatto001
20
Gatto001 2026.07.24 08:02 
 

Barbaros very supportive and helpful however considering I am living in UAE I am a bit limited with brokers. It's running, it places a reasonable amount of trades but so far not many running. Only few days I am using it so I might change idea next week. Good point......no loss at all so far!

Barbaros Bulent Kortarla
9539
来自开发人员的回复 Barbaros Bulent Kortarla 2026.07.28 04:36
Thank you very much.
minder amiri
34
minder amiri 2026.07.23 13:23 
 

Merhabalar kullanım klavuzu paylaşır mısınız?

Barbaros Bulent Kortarla
9539
来自开发人员的回复 Barbaros Bulent Kortarla 2026.07.23 13:34
Can you please.send a message from comment section please. Thank you from purchase
AI-Lab
292
AI-Lab 2026.07.19 22:13 
 

Running well on multiple brokers for a week now with good results. Real stop losses on every trade, clean execution, no issues. A good EA.

Barbaros Bulent Kortarla
9539
来自开发人员的回复 Barbaros Bulent Kortarla 2026.07.23 13:35
Thank you very much, I am glad to hear this.happy tading
SkyBlue Fintech Solutions LLP
764
Vignesh Kumaravel 2026.07.11 00:26 
 

I'm quite surprised by how well this EA functions. As pointed out by others, it doesn't gave the usual martingale/grid style trading and opens trade setups similar to manual traders with good R:R. The developer is also very responsive and friendly.

Barbaros Bulent Kortarla
9539
来自开发人员的回复 Barbaros Bulent Kortarla 2026.07.11 04:48
Thank you very much, Vignesh, for your kind review. I’m glad you appreciate the manual-style trade setups, balanced risk-to-reward approach, and the fact that Smart Gold Hunter does not use grid or martingale. Your support means a lot to me!
liganss
841
liganss 2026.07.10 04:26 
 

This EA is the most satisfying one I've come across so far. No grid, no Martingale, most EAs on the market that close one trade at a time have a low risk-reward ratio, but this one averages RR 1:1, with a current win rate of 69%, very impressive. I'm currently using it on three charts: Scalper, Prop Scalper, and RR, among them, RR is the one I consider the best. Many thanks to Barbaros. Compared to other high-priced EAs on the market, if 10 is a perfect score, I'd give this one 100.

Barbaros Bulent Kortarla
9539
来自开发人员的回复 Barbaros Bulent Kortarla 2026.07.11 04:49
Thank you so much for this amazing review! I’m very happy that you are satisfied with Smart Gold Hunter and especially the RR Mode. Your comparison and generous score truly made my day. I hope the EA continues delivering strong and consistent results for you on all three charts!
Dmitrii Kovalevskii
826
Dmitrii Kovalevskii 2026.07.07 07:47 
 

Great pre-purchase consultation! I would like to thank Barbaros for the detailed and clear answers to all my questions before I decided to buy. His explanations about the Prop Scalper Mode, the drawdown protection settings, and the risk recommendations were extremely helpful and made me confident in my choice. I will update this review with my live trading results in a couple of weeks. However, my first impression of the support and professionalism is already very positive.

Barbaros Bulent Kortarla
9539
来自开发人员的回复 Barbaros Bulent Kortarla 2026.07.11 04:49
Thank you very much, Dmitrii. I’m glad my explanations about Prop Scalper Mode, drawdown protection, and risk settings helped you make a confident decision. I truly appreciate your trust
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