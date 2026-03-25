Smart Gold Hunter
- 专家
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- 版本: 2.0
- 更新: 29 七月 2026
- 激活: 5
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。
您可以在购买前查看实时信号：
Live Signal - IC Markets:
https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site+Signals+My
Live Signal - Ultima Markets:
https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site+Signals+My
Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。
该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUUSDm、GOLD 或类似名称。黄金交易非常受点差和滑点影响，因此建议使用低点差、低佣金、快速执行和稳定交易环境的 raw spread ECN 账户。
您可以将 Smart Gold Hunter 加载到 XAUUSD 图表上。所选择的交易模式和 EA 设置比图表周期更重要。为了稳定运行，特别是在真实账户和 prop firm 账户上，建议使用 VPS。
Smart Gold Hunter 提供多种交易模式，适合不同交易风格。Scalper Mode 用于更高频率和更快速的交易管理。Prop Scalper Mode 适合 prop firm 风格交易，并具有更受控的行为。Positive RR Mode 适合偏好正向风险回报比和更大行情目标的交易者。Balanced Mode 用于更稳定、较低风险暴露的交易。Custom Mode 适合高级用户自行调整 TP、SL、追踪止损、暂停和保护设置。
EA 包含多种保护功能，例如每日盈利目标、每日亏损限制、权益保护、高影响新闻过滤、点差保护、交易时段关闭保护和周五关闭保护。这些功能有助于风险控制和 prop firm 账户交易，但每家 prop firm 规则不同，因此用户在使用任何 EA 前都应自行检查相关规则。
回测可以帮助用户了解 EA 的行为，但真实交易结果可能会因经纪商点差、滑点、佣金、执行速度、VPS 质量和市场条件而有所不同。因此，我建议同时查看截图和 MQL5 实时信号。
开始使用时，租用或购买 EA，从 MQL5 Market 安装，将其加载到 XAUUSD 图表，选择适合的交易模式，并谨慎设置手数/风险。基础使用不需要复杂的 set 文件，因为 EA 已经内置了现成模式。
Main features:
No grid
No martingale
No dangerous averaging
Real Stop Loss and Take Profit logic
Strict risk control
Optimized for XAUUSD / Gold
Ready trading profiles
Daily profit target
Daily loss limit
Equity protection
High-impact news filter
Spread protection
Session close protection
Friday close protection
Real-time information panel
Simple setup
Live MQL5 signals available
使用前请仔细阅读用户手册。黄金是波动性很高的品种，交易没有保证盈利。请使用合适的手数，避免激进风险，并始终检查经纪商条件、点差、滑点和交易规则。
Smart Gold Hunter 是为重视稳定性、严格风险控制和真实交易表现的交易者设计的。它不是用危险平均加仓来隐藏亏损，也不是在亏损后加倍手数。它的目标是使用受控逻辑、保护功能和清晰的风险管理来交易 XAUUSD。
⭐⭐⭐⭐⭐ Smart Gold Hunter – excellent value for money I test different Gold EAs and nowadays I mainly focus on what actually happens on a live account. Smart Gold Hunter has positively surprised me so far. During today’s fast Gold move, it opened my long at 4370.59 and closed only a few seconds later at 4377.14. Interestingly, a new and heavily promoted premium Gold EA priced at around $1,000 was trading at almost the same time. Anyone interested can compare the public live signals and today’s entries for themselves. That is exactly why I find Smart Gold Hunter so interesting: it costs only a fraction of that price and already provides real live results that I can also verify directly on my own account. Of course, every EA has to prove itself over the long term. But for me: Price and marketing do not determine quality — live performance, drawdown and real execution do. Smart Gold Hunter has impressed me so far.....