AUI Eagle Duel

AUI Bot - Künstlicher Ultra-Instinkt

ACHTUNG: Dieser Bot ist NICHT für Sie, wenn Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Gewinne anstreben.

Dieser Bot ist ausschließlich für JÄHRLICHE Rentabilität konzipiert. Wenn Sie also nicht bereit sind, ihn ein ganzes Jahr lang ohne Eingriffe ruhig arbeiten zu lassen, ist er nichts für Sie.

Wie funktioniert dieser Bot?

Der Bot analysiert mehrere Marktfaktoren in verschiedenen Zeiträumen, um sehr strenge Entscheidungen zu treffen. Er geht nur dann in eine Operation, wenn er eine perfekte Konvergenz günstiger Bedingungen erkennt. Aus diesem Grund können Wochen oder sogar Monate vergehen, ohne dass er eine einzige Operation eröffnet.

Aber wenn er sich entscheidet einzusteigen… tut er es mit allem, was er hat.

Er eröffnet mehrere Operationen in dieselbe Richtung, wobei er 100% der verfügbaren Marge des Kontos nutzt. Das bedeutet, er steigt nicht „nach und nach“ ein, sondern im Block, um den Moment maximal auszunutzen.

Wann kauft oder verkauft er?

Zum Kauf wartet der Bot darauf, dass der Markt günstig ist, ohne starken Verkaufsdruck, mit Anzeichen für positive Impulse und geringer Sättigung. Außerdem prüft er, ob die zugrunde liegende Trendstärke vorhanden ist, bevor er handelt.

Zum Verkauf wartet er auf das Gegenteil: dass der Markt teuer ist, mit Anzeichen von Kauferschöpfung, leichtem Abwärtsdruck und einem allgemeinen Trend, der den Rückgang unterstützt.

Um aus Operationen auszusteigen, analysiert er, ob der Preis Anzeichen von Erschöpfung in der aktuellen Richtung zeigt, zusammen mit Impulswechseln und Überkauf oder Überverkauf. Er schließt nicht bei kleinen Rücksetzern; dies tut er nur, wenn er eine echte Bedrohung für die Bewegung sieht.

Risikomanagement

Der Bot verwendet einen Trailing Stop von 14 Punkten, was bedeutet, dass er bei einem positiven Preisverlauf einen Teil der Gewinne sichert, während er den Rest weiterlaufen lässt.

Es wird empfohlen, mit einem Lot von 0,03 für Konten von 1000 USD zu beginnen.

Für jede zusätzlichen 1000 USD können Sie das Startlos um +0,01 erhöhen.

Beispiel:

  • 2000-Dollar-Konto → Startlos: 0,04
  • 3000-Dollar-Konto → Startlos: 0,05
  • Wenn Ihr Konto kleiner als 1000 Dollar ist, verwenden Sie Los 0,01

Wichtige Überlegungen

Dieser Bot ist Teil der AUI – Künstlicher Ultra-Instinkt-Familie, einer Reihe von Bots, die so konzipiert sind, als hätten sie einen besonderen „Instinkt“: Sie warten auf den perfekten Moment, und wenn sie ihn finden, nutzen sie die gesamte verfügbare Kraft.

Da 100 % der verfügbaren Marge genutzt werden, empfiehlt es sich, mit kleinen Konten (z. B. 1000 $) zu beginnen, um eine Überbelichtung zu vermeiden.

Ein VPS ist obligatorisch, um den Bot das ganze Jahr über ununterbrochen 24/7 laufen zu lassen.

Erwarten Sie nicht, jeden Tag Operationen zu sehen. Dieser Bot kann nur wenige Male im Jahr einsteigen, aber jeder Einstieg wird stark sein und durch mehrere Signale unterstützt.

Für wen ist dieser Bot geeignet?

  • Trader mit langfristiger Vision
  • Personen, die nicht täglich die Charts im Auge behalten möchten
  • Nutzer mit der Disziplin, den Bot störungsfrei arbeiten zu lassen
  • Diejenigen, die die Kraft der Geduld im Trading verstehen

Wenn Sie ein Werkzeug suchen, um mit Intelligenz, Stärke und einer jährlichen strategischen Vision zu handeln, ist dieser AUI-Bot für Sie konzipiert.

Andernfalls sollten Sie besser eine aktivere Option mit häufigen Einstiegen suchen.

Wichtiger Hinweis:

Dieser Bot wird niemals zum Verkauf angeboten. Seine Nutzung ist ausschließlich im Rahmen einer jährlichen Miete verfügbar und beginnt mit dem niedrigsten von der MQL5-Plattform zugelassenen Preis.

Beachten Sie jedoch, dass in Zeiten der Rentabilität der Mietwert progressiv steigen wird. Dies belohnt diejenigen, die von Anfang an auf seine langfristige Logik vertrauen.


