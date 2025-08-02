交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元（或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是



Mad Turtle 项目的主要特点：

真正的机器学习

此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。

模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。CLICK

参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。

资金安全性

不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易；

不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔；

也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。

独特性

EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。

模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。

它们以点数（pips）而非手数（lots）为单位产生稳定、清晰的利润。

验证：

信号统计：

>旧 WT 信号：在 1250 笔交易中实现 440 万点，总体每笔约 3500 点（截图）。

>新 ICM 信号：在 103 笔交易中实现 12.7 万点，每笔约 1200 点（截图）。

这意味着： 低资金压力，因为无需使用大手数。 高抗亏能力，因为盈亏比近似平衡。要在相同手数下亏掉累积利润，需要连续经历多个日波动区间的亏损。

盈利时间越长，亏损的可能性越低。这是策略的核心特点： 即时结算 。

将这些统计数据与其他信号比较，您将明白此 EA 的不同之处。





项目理念与目标

Mad Turtle 项目的主要目标是创建一种工具，比银行利息更有吸引力地获得利润，同时不增加资金风险，也不打扰您的睡眠。

没有暴利幻想或短期博弈，只有适合理解安全策略价值的专业交易者的长期思维。

该项目持续进化，您可以通过参与影响更新并分享想法——好的建议将被采纳。



不适用人群

为避免负面反馈，不建议以下用户购买此产品：

期望快速盈利、想将 500 美元迅速变成 5 万美元的用户；

缺乏耐心，经常手动干预 EA 交易、破坏盈亏平衡并归咎于 EA 的用户；

手动更改模型系数或阈值，造成亏损后指责 EA 行为异常的用户。

此 EA 具有推荐使用的全自动模式。内部提供的模型列表与参数仅供有经验的交易者用于个人测试，不建议在真实账户使用。请仅使用开发者推荐设置。



信号



购买前须知

此 EA 基于多分类模型，每个模型包含 2–4 个子模型：部分负责 BUY，部分负责 SELL（2x2）。这些模型相互支持，但不像线性策略那样镜像对称——它们的行为不同。

由于黄金在高时间框架上的长期上升趋势，BUY 模型在训练中获得了更多正样本，因此表现通常优于 SELL 模型。

部分模型的 SELL 类仅以“ONLY CLOSE”模式工作，即不再开新仓，只用于平仓。

部分 SELL 模型虽训练良好，但目前未被官方推荐使用，因为黄金的长期上涨趋势尚无逆转迹象。

请注意，这指的是长期趋势而非短期波动。过去 20 年黄金上涨约 1000%，仅有 3 年出现明显下跌。

止损（SL）是策略的重要组成部分。您将看到信号中包含许多 SL 激活，这是因为 EA 始终依据当下数据执行，不持亏单。

这不是每天赚 1 美元的网格策略。使用本策略，您可能在一天内获得一个月的利润，也可能经历连续多次止损的困难时期。

即使您在不利阶段加入项目也没关系，我建议至少观察几个月而非 1–2 周来评估策略表现。

模型的目标是从每笔交易中榨取最大利润，因此没有移动止损或快速止盈。即便模型似乎可以提前平仓盈利但没有，也不应干预。

每次入市都存在风险。过早获利总会破坏风险回报比。频繁的小利润会造成稳定的假象，而一两次止损即可回吐所有收益。耐心是交易效率的关键。

黄金是一种高价值资产，即使是 0.01 手交易也需要一定的最低保证金。若资金较少，请考虑使用美分账户——本 EA 支持美分账户。



项目透明度

所有信号均无预先加仓或拉升。

不存在充值、提现或隐藏净值曲线的操控。

训练周期信息公开列在评论前几页中。

若新增模型后发现过拟合，我会公开说明并将其隐藏。

部分新模型具有年度季节性聚类，但只有验证通过的模型会保留在主集成中。

无虚假方案：无伪造回测、无假评论，只有真实信号与真实结果。

本项目不承诺盈利——它只是一次创建稳定交易工具的尝试。



定价策略

租赁选项暂时移除。若您曾租用且许可已过期，请联系我以延长租期。

为保护买卖双方利益，价格每售出 10 份将逐步上调。之后将关闭购买选项，仅保留年度租赁。





