AUI Eagle Duel

Bot AUI - Ultra Instinto Artificial

ATENÇÃO: Este bot NÃO é para você se busca lucros diários, semanais ou mensais.

Este bot foi projetado exclusivamente para rentabilidade ANUAL. Portanto, se você não está disposto a deixá-lo trabalhar tranquilamente durante todo um ano sem intervir, ele não é para você.

Como Este Bot Funciona?

O bot analisa múltiplos fatores do mercado em diferentes temporalidades para tomar decisões muito rigorosas. Ele só entra em operação quando detecta uma confluência perfeita de condições favoráveis. Por conta disso, podem passar semanas ou até meses sem que ele abra uma única operação.

Mas quando decide entrar… ele o faz com tudo.

Ele abre várias operações na mesma direção, utilizando 100% da margem disponível da conta. Isso significa que ele não entra "pouco a pouco", mas em bloco, aproveitando o momento ao máximo.

Quando Ele Compra ou Vende?

Para comprar, o bot espera que o mercado esteja barato, sem forte pressão de venda, com sinais de impulso positivo e baixa saturação. Além disso, ele verifica se há força na tendência de fundo antes de agir.

Para vender, ele espera o contrário: que o mercado esteja caro, com sinais de esgotamento da compra, leve pressão de baixa e uma tendência geral que suporte a queda.

Para sair das operações, ele analisa se o preço começa a mostrar sinais de esgotamento na direção atual, juntamente com mudanças de impulso e sobrecompra ou sobrevenda. Ele não fecha por pequenos recuos; só o faz quando vê uma verdadeira ameaça ao movimento.

Gestão de Risco

O bot usa um Trailing Stop de 14 pontos, o que significa que se o preço for a favor, ele garante parte dos lucros enquanto deixa o resto correr.

Recomenda-se iniciar com um lote de 0.03 para contas de $1000 USD.

Para cada $1000 adicionais, você pode aumentar +0.01 ao lote inicial.

Exemplo:

  • Conta de $2000 → Lote inicial: 0.04
  • Conta de $3000 → Lote inicial: 0.05
  • Se sua conta for menor que $1000, use lote 0.01

Considerações Importantes

Este bot faz parte da família AUI – Ultra Instinto Artificial, uma série de bots projetados para operar como se tivessem um "instinto" especial: eles esperam o momento perfeito, e quando o encontram, usam toda a força disponível.

Ao usar 100% da margem disponível, é recomendado iniciar com contas pequenas (ex: $1000) para evitar superexposição.

É obrigatório ter um VPS para deixar o bot rodando 24/7 durante todo o ano sem interrupções.

Não espere ver operações todos os dias. Este bot pode entrar poucas vezes em um ano, mas cada entrada será forte e respaldada por múltiplos sinais.

Para Quem É Este Bot?

  • Traders com visão de longo prazo
  • Pessoas que não querem ficar acompanhando o gráfico todos os dias
  • Usuários com disciplina para deixar o bot trabalhar sem interferências
  • Aqueles que compreendem o poder da paciência no trading

Se você busca uma ferramenta para operar com inteligência, força e visão estratégica anual, este bot AUI foi projetado para você.

Caso contrário, é melhor procurar uma opção mais ativa e com entradas frequentes.

Nota Importante:

Este bot nunca estará à venda. Seu uso estará disponível apenas por arrendamento anual e começará com o preço mais baixo permitido pela plataforma MQL5.

No entanto, observe que, quando os períodos de rentabilidade chegarem, o valor do aluguel aumentará progressivamente. Isso premia aqueles que confiam desde o início em sua lógica de longo prazo.


