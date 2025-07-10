VolumeHedger

4.95

VolumeHedger EA

推荐账户类型：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Prop Firm（FTMO 等）

该 EA 的开发者已通过其其他机器人产品的质量证明了自己的专业性。

使用 Volume Hedger EA 

借助使用自定义指标定义入场策略的能力，您将不再需要购买额外的 EA！
该 EA 是一款先进的交易算法，将马丁格尔策略与对冲及智能风险管理相结合，专为高波动市场设计。它并不尝试预测趋势方向，而是分析交易量并通过智能策略进行入场。在合适的参数文件配置下，可在外汇、黄金、股票及加密货币等品种上取得有效结果。它在波动剧烈或趋势稳定的品种上表现尤为出色。交易过程通过在特定成交量阈值触发的双向循环来执行。在合适条件下启动该循环可降低风险并提高潜在收益。

  • 系统性地同时在 Buy 和 Sell 两个方向开仓。
  • 当对冲被激活时，关闭较早的持仓以最小化亏损。
  • 若发生滑点，会自动检测并进行相应调整。
  • 完成第一个循环后，会重新分析市场以进一步降低风险（第一个循环后亏损风险降低）。

最低余额：10 美元（使用定制参数文件）
推荐杠杆：500x 或更高（如更低请联系我）
点差范围：不限
服务器速度：不限（即使 500ms 延迟也能良好运行）

第一笔交易会启动一个循环。参数文件规则仅适用于第一笔交易。循环仅在获得盈利或达到持仓上限时结束，并以最后一笔持仓盈利平仓结束。但如果保证金不足或达到持仓上限，则会以亏损结束。

默认参数为 XAUUSD Standard Account（PU） 准备！（$750 入金，500x 杠杆）可根据更低资金进行重新配置。

下载更高质量的参数文件 点此。评论区中的旧参数文件已不再适用。

如需针对 BTCUSD、XAUUSDFX 品种的参数文件个性化建议，请联系开发者。

可同时运行在多个不同图表上的能力是 EA 的一项改进功能，可提升您的月度盈利预期。

如果在未实际使用 EA 的情况下撰写评价，将被视为诈骗！

如果没有终身购买选项，请给我留言。


EA 功能

增强型交易选项：

  • 仅首单使用止盈（Take Profit）：
    为首笔交易设置较低的 TP，以提高成功概率。
  • 点差控制：
    设置最大允许点差，避免糟糕的成交。
  • 关键点差：
    若循环期间点差过度扩大，EA 将暂停交易，待其恢复正常后继续。
  • 滑点控制（自动）：
    若经纪商产生滑点，EA 会自动检测并更新活动单及挂单的 TP、SL 和价格值。

多品种 & 多 EA 兼容性：

如果您希望在已有持仓时阻止新的入场，请提供需要阻止的 Magic Number 列表（例如：12345,65431,34123）。
这仅影响循环的第一笔交易，同时确保与其他 EA 顺序开仓，从而降低回撤。 
未来版本将支持过滤机制，使在一个品种上开 Buy 不会阻止另一品种上的 Sell。
同时也将支持允许或阻止 Buy->Buy 或 Sell->Sell 行为。

  • Blocked Magic Numbers：当存在相同 Magic Number 的持仓时，阻止新开仓。
  • Allowed Only Reversal  Direction:  根据持仓类型开仓
  • Allowed Only Same Direction   根据持仓类型开仓

欺骗攻击（Spoofing）防护：

这是为防止外汇市场中针对算法交易者的操纵行为而开发的防御机制。无论是中心化交易所还是经纪商，都不应知道您的精确出场点位。该功能对热门机器人尤为重要。由于操纵行为和市场环境变化，回测结果可能无法反映未来表现。

  • 隐藏真实 TP 水平：防止经纪商看到您的 TP，降低被操纵风险。
  • 应用隐藏出场策略：当价格到达目标时手动平仓。
  • 提供更公平的交易环境：帮助顺利完成交易，避免陷入算法陷阱。
  • 处理滑点：在剧烈出场时考虑滑点因素，许多情况下滑点可能对交易者有利。该防护在低流动性或激进经纪商环境中具有显著优势。

动态手数倍率：

我们的目标是随着余额增长增加交易次数，而不是单笔手数。这有助于避免经纪商限制，并使交易管理与平仓更加容易。在多 EA 环境中，建议使用基于 Equity 的模式。 

  • 基于余额
  • 基于 Equity 

说明：EA 会记住智能起始余额。即使因其他交易导致 equity 或余额变化，也会继续使用原始起始余额进行手数计算，从而允许您自由出入金。

入场策略：

提供多种入场策略选项，以确保循环中的第一笔交易在最佳时机开仓。由于在强趋势中入场可降低风险，所有策略均基于此原则设计。

  • 蜡烛形态 + ATR
  • ADX 指标
  • 自定义指标

使用第二指标交叉： 在上述选项基础上，允许基于第二个自定义指标的交叉信号进行入场。
请使用 “Second Custom Indicator” 部分下的参数。

自定义指标（将成为您的专属策略）：

您是否知道比横盘更有效的方式来识别垂直行情？是否有相应的指标？那就使用并测试它吧！您可以使用自定义或市场指标，只需填写正确路径。 

选择自定义指标后，您需要知道其 Buffer Index。通常，“Data Window” 中的数值代表指标缓冲区，按 0、1、2 等顺序排列。如有例外，请联系指标开发者。Shift 值表示使用哪一根 K 线的信号：0 为当前 K 线，1 为上一根已收盘 K 线。

时间权限控制：

趋势强度在一天中会变化，您可以将交易限制在特定的时间/日期。 以数字输入需要屏蔽的日期（例如 1,2,3,4,5,6,7）——6 和 7 分别代表周六和周日。 时间格式：HH:MM–HH:MM（例如 03:30–21:30 或 21:30–03:00）

注意： EA 会在每个交易日的前 75 分钟内阻止第一笔交易的开仓。

跳空保护设置：

若启用，EA 在周末持仓时会在相反方向开启对冲，以防止周一跳空带来的损失。对冲会在指定时间解除，并从中断处继续运行。如果对冲以盈利或亏损平仓，将相应更新原始交易的 TP 和 SL。 
这使您可以安全地将周五纳入允许交易的工作日。 

市场冷却计时器：

用于防止在剧烈波动后立即重新入场的等待计时器：

  • After Last Trade Pending Timer：
    在最后一笔交易关闭后等待一定数量的 K 线（例如在 H1 图表上等待 6 根 K 线）。

银行假日保护：

假日期间会打破买卖双方的平衡，可能导致不可预测的震荡行情。您可以在假日前后 X 天阻止新的循环。

示例：在假日前后 2 天阻止交易

  • 假日数据库包含 USD、EUR、GBP、JPY、CAD、CHF、AUD、NZD、CNY，覆盖 2022–2026 年。

动态点数调整：

TP 和 Distance 值会随市场价格变化自动调整，尤其适合 XAUUSD，并有助于长期回测。
5 年内 1% 的价格变动无法匹配当前的点值，该功能用于回答此类动态变化对结果的影响。

  • 基准价格：参考价格点。
  • 价格区间：价格变化阈值（例如 200）。
  • 百分比：达到阈值时的调整比例（例如 10%）。

示例：若黄金从 $3,000 上涨至 $3,300，且 Distance 为 1,300 点，百分比为 10%，则会自动调整为 1,430 点。

有趣的事实：我注意到黄金的平均生产成本约为 $1,600，当前价格约为 $3,200，相差 $1,600。当我将价格区间设为 $200、百分比设为 13% 时，获得了最佳效果。 


使用建议

为每个交易品种优化入场参数：

  1. 根据 Distance 和 Take Profit 比例调整手数列表
  2. 启用 “After Trade Timer”，为市场提供 6–12 小时的休息时间
  3. 启用 Dynamic Volume Multiplier 以实现复利增长
  4. 测试 Dynamic Pips 以进行长期点值匹配（高级用户）
  5. 使用银行假日过滤器，避免在不稳定时期交易
  6. 在多个品种上安装 EA，并使用 Blocked Magic 列表提高交易频率
  7. 结合多个参数文件使用 Allowed magic list 以提升收益
  8. 尝试启用 Gap Protection 以避免周末跳空

说明：所需最低余额会显示在图表上。 
关于开发者

他拥有 10 年以上的软件开发经验。作为金融和数学爱好者，他在过去 3 年以上专注于算法交易机器人。他为自己创建的大量算法和策略感到自豪，能够基于任何指标构建算法策略。他相信免费分享机器人能进一步提升自己的知识和技能，并十分重视您的反馈与建议。 

评分 43
chacha
22
chacha 2025.11.30 12:38 
 

I've been using this EA on my live account for two months now, and the results have been excellent. This is an excellent EA, and the developer's support is also top-notch. The developer is constantly releasing updates and feature development, and this EA has us even more excited.

MohamedRashedy
19
MohamedRashedy 2025.11.24 17:18 
 

Amazing respect to the developer. This EA performs incredibly well, and the results have exceeded my expectations. I’m genuinely impressed and plan to purchase all of your trading robots. Thank you for your support, dedication, and brilliant work, Looking forward for new setfiles with Lorentzian indicator and the new upcoming version of your great EA.

Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.11.23 11:48 
 

Best EA on the market. Huseyin’s support is genuinely next level — he’s responsive, knowledgeable and actually takes the time to make sure you’re set up correctly. Follow his recommended setup and you’ll be off to a strong start. Once you explore the EA properly and understand how it thinks, the performance will honestly blow your mind. Smooth execution, smart logic, and consistent results. Highly recommend.

chacha
22
chacha 2025.11.30 12:38 
 

I've been using this EA on my live account for two months now, and the results have been excellent. This is an excellent EA, and the developer's support is also top-notch. The developer is constantly releasing updates and feature development, and this EA has us even more excited.

MohamedRashedy
19
MohamedRashedy 2025.11.24 17:18 
 

Amazing respect to the developer. This EA performs incredibly well, and the results have exceeded my expectations. I’m genuinely impressed and plan to purchase all of your trading robots. Thank you for your support, dedication, and brilliant work, Looking forward for new setfiles with Lorentzian indicator and the new upcoming version of your great EA.

Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.11.23 11:48 
 

Best EA on the market. Huseyin’s support is genuinely next level — he’s responsive, knowledgeable and actually takes the time to make sure you’re set up correctly. Follow his recommended setup and you’ll be off to a strong start. Once you explore the EA properly and understand how it thinks, the performance will honestly blow your mind. Smooth execution, smart logic, and consistent results. Highly recommend.

Cristian Salute
209
Cristian Salute 2025.11.21 21:18 
 

I will never buy any other EAs again. Because this one is the best. This isn't just about the product itself, but the person behind it. This is a truly special, one-of-a-kind case. The authentic value here isn't just in the EA, which is truly extraordinary, meticulously crafted in every detail, complex yet made simple, completely customizable! The real value is the person behind all of this. He loves what he does, and it shows; he loves his clients, and it shows. He is not only a genuine GENIUS, a true GENIUS in his field, and precisely for this reason, sometimes misunderstood and unfairly discriminated against, but he is also an authentic, genuine, generous person (see HedgingMartingale), who does not compromise his values and his clients for profit. This market, and more generally the entire trading robot sector, let's be clear... is full of garbage, scams, trickery, people who want to sell you a bot to make easy money and who will then abandon it at the first difficulty. One might ask: "If it's truly so extraordinary, why isn't it first in the market?" The answer is simple (besides the fact that HedgingMartingale, the younger brother of VolumeHedger, is absolutely first among free EAs): the world isn't truly meritocratic. The masses want smoke and mirrors, appearances, promises. But true value doesn't need any of this; it doesn't need marketing. So here we have a rare gem... a truly excellent EA from a technical standpoint, created by a GENIUS, with the best intentions, with his clients' best interests at heart, and with love for what he does. This is a recipe that guarantees assured success. He will never leave his clients behind and will always continue to improve this EA until he deems it perfect. Seriously, if you haven't realized what we have before us... open your eyes. How many here in the market are so scrupulous as to follow the progress of every single client?! How many are always kind and honest, and instead of promises and chatter, help you find solutions to problems?! How many constantly provide you with updates and an embarrassing amount of customized Set files for every single broker?! And how many provide you with tailor-made ones?! Huh?! Long live this man, because his EA is extraordinary, but he is the true strength behind all of this. I wish this man that all his dreams come true and that he always has the strength to remain genuine without being brought down by malicious tongues. I recently started my journey with VolumeHedger, but I can already say that it will be extraordinary, because the vision of this man is extraordinary. Keep striving in what you love, and know that there are those who have seen your value and genuinely and deeply appreciate it. THANK YOU

Bon Lee
83
Bon Lee 2025.11.19 17:03 
 

Best EA I’ve ever used – highly recommended! After testing many EAs, this is by far the most reliable and profitable one. Great strategy, solid risk management, consistent results, and excellent developer support. The developer is clearly very experienced and actually cares about the product. Updates are regular, the code is clean, and support is fast and helpful whenever I had questions. To anyone reading the negative reviews: please keep in mind that no EA can win 100% of the time in all market conditions, and most bad reviews come from users who either overuse leverage, trade on bad brokers, or simply don't follow the very clear instructions and recommended settings. Used properly, this EA performs exactly as described. Author, please don’t let unfair 1-star reviews discourage you. Your EA is exceptional and many of us truly appreciate it. Keep up the fantastic work! 5 stars without any hesitation.

Carmelo Monaco
296
Carmelo Monaco 2025.11.18 21:04 
 

Often reviews are written just for the sake of writing them; I believe they are an important way to truly highlight a product. These are my honest impressions: 1) Strategy Volume Hedger is clearly the result of a brilliant vision. It’s based on a system that I would describe as almost infallible: growth is steady, controlled, and only rarely does a significant loss occur (it may happen, or sometimes not even once a year) — something completely normal for a strategy of this type. 2) Consistent and honest backtests The backtests are completely transparent. The rule is always the same: your yearly profit will match your maximum drawdown. If you want a 20% profit, you must accept a 20% drawdown. With the right settings, you can achieve around 240% per year, and the only real risk is possibly facing one loss over the course of a year, equal to the drawdown you selected. To me, this is an exceptional compromise: many months of steady growth and, in the worst case, sacrificing only one month. 3) Genuine reviews There are no rewards or incentives here, unlike 90% of what you see on MQL5. Nobody gave me anything. I’m writing this review to reward the developer for his outstanding work and to genuinely recommend this EA to those looking for a real additional income. 4) The developer He is a kind, helpful, and incredibly supportive person. He will assist you all the way with impressive patience. 5) A personal note He once said he dreams of building a hotel to host his clients. I honestly can’t wait to meet him in person one day and congratulate him.

Emo84
29
Emo84 2025.11.16 13:21 
 

I purchased this product after long consideration and research. Last week, I bought it and installed 3 set files from a folder named 'BTC_GOLD_B1k_L350_TrCatcher_Lydians' onto my MT5 demo account with a balance of 5,000 euros from PU Prime (as recommended and 500x leverage). After just 3 days, the EA generated 370 euros, which is an incredible result! Unfortunately, the weekend has now intervened, so I have turned the EA off. I will turn it back on on Monday. The support provided by Mr. Öztürk is simply unique, and I am profoundly grateful for it. I plan to test many more folders containing different set files on several MT5 terminals using demo accounts in the coming weeks before I go live. I am very confident that the EA will continue to deliver excellent results. So far, I can definitely recommend the product. The effort required to install it is absolutely worth it and, thanks to the support from Mr. Öztürk, it wasn't difficult at all! I give it a clear buy recommendation! I have put screenshots from the trading results of the EA in the "diskussion" area. you can check it! thx!

Update 18.11.2025:

I will give a Update, I started the EA on Sunday evening at 6:00 PM (18:00), on six different MetaTrader 5 platforms with six different SET files (Setfile folders) and with a starting balance of 5000 Euros for each MT5 account (and a leverage of x500). This morning (Tuesday) at 3:00 AM, the EA had generated 590 Euros. Screenshots will follow soon. The result is very good from my perspective; I am truly excited to see how the EA will perform in the coming days!

OMG FZE LLC
64718
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.18 20:49
Thank you so much for your amazing feedback and for taking the time to test multiple set files! I’m really happy to see your results, and your excitement motivates me even more. 🙏
Also, I’ve shared an Excel sheet where everyone can see my clients’ performances — anyone can check it 🌟
Abel Liu
1189
Abel Liu 2025.11.11 04:51 
 

This EA takes a very systematic approach — using real volume spike triggers to activate hedge positioning, then managing exposure with controlled logic rather than chasing price direction blindly. The mechanics are transparent and easy to follow, which gives confidence during live forward testing and avoids emotional confusion. Most importantly, the author is extremely responsive, patient in explaining logic, and genuinely helpful when it comes to optimization questions. You can clearly see effort, passion and professionalism behind this product. Overall, this is a solid volume-based hedging engine with good support from the developer.

OMG FZE LLC
64718
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.13 04:12
Thank you so much for this thoughtful review! 🙏
I’m really glad to read that you appreciate how the system uses volume (rather than guessing price direction) and that you’ve found the logic clear and professional ❤️
wyoung2025
24
wyoung2025 2025.11.09 00:18 
 

Developer support is attentive and proactive. Updates roll out smoothly, responding to market conditions and user feedback. Documentation is clear, making it easy for even moderately experienced traders to implement and optimize the EA. Unlike most EAs, which promise much and deliver little, this system is remarkably consistent. Day after day, the profit curve climbs, with average daily returns and fully reinvested cycles showing both steady growth and low variance. Weekly and monthly projections routinely exceed initial backtest expectations.

OMG FZE LLC
64718
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.09 23:09
Thank you so much for your fair and thoughtful feedback! 🙏
As long as there are users like you who appreciate and value my work, I’ll keep improving the product continuously. 🚀
maakufx
254
maakufx 2025.11.07 13:22 
 

been running great for 6 weeks, giving an average of maybe 0.5% a day, then 1 loss and you get 70% down. maybe because it's friday? i would never know because i'm removing this on my account.

OMG FZE LLC
64718
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.08 17:46
There are countless set files available, and I’ve already shared all possible combinations with you. Since your balance is relatively small, it’s unfortunately not possible to create a lower-risk setup for 300$. I’m still fully confident that you’ll continue using this powerful system. To show my commitment, I plan to cover your losses if you contact with me.
You can also view my live trading signals and see the overall performance of all users in the publicly shared spreadsheet. Thank you sincerely for your understanding and trust.
Tomi Luv
694
Tomi Luv 2025.11.03 02:59 
 

I took some time with the EA before this review. In the beginning we had a rough start. Huseyin has been very patient with me. I'm new to Mt5, it's been a learning curb and I'm far from done. (I still like MT4 better) he has been patient with my horrible choice of brokers since I live in USA. Bottom line is Huseyin customer service is amazing. The ea is on demo and has make 260 USD demo dollars in its first week or trading. I feel bad I need a set file for 8.1 with a horrible broker but I'm thankful he's willing to do it. I look forward to the day I can go live.

OMG FZE LLC
64718
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.03 15:49
Wishing you continued success and steady profits! ❤️ I hope we can work together in the long run 🙏
hubergut
109
hubergut 2025.10.27 08:21 
 

Highly recommended to use this EA. The support is outstanding and very professional. I have already made some profits with "safe" settings. I am excited to have more updates and more profits with profitable settings. This EA is the number 1 in the market for me and an absolute 5star rating.

OMG FZE LLC
64718
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.27 22:34
Thank you so much for the amazing 5-star review! 🌟 Your success is our priority, and I am here to support you every step of the way. Happy trading! ❤️❤️
junedkk
24
junedkk 2025.10.24 18:14 
 

用户没有留下任何评级信息

OMG FZE LLC
64718
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.26 23:16
Thank you for your amazing feedback! 🚀 I’m happy to see you getting great results — even more powerful updates are on the way!
halil özarslan
82
halil özarslan 2025.10.23 05:30 
 

Foreks uzun yıllar boyunca karmaşadan uzak standartlarda gelir sağlıyorum. Ekranın başında takibe gerek kalmadan bitkilerin bir tanesi olmuş. Üreticinin hızlı etkileşimi ve anında yanıt vermesi kişiye özel dosyaların saklanması. Bu ea'nın ve üreticinin profesyonelliğidir. mutlaka bu benzersiz ea ile işlem yapılması önerilir

OMG FZE LLC
64718
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.23 16:14
Teşekkür ederim kıymetli yorumun için 🙏 Bol kazançlar dilerim
Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.10.22 13:08 
 

I’ve been using this EA for about two weeks with the settings provided by the author. The account performance has been stable, and whenever I have any questions, the author is always willing to provide assistance.

OMG FZE LLC
64718
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.23 16:13
Looking forward to hearing your profits in long term ❤️
Michal
269
Michal 2025.10.21 16:50 
 

Good evening, for me it's the best you can buy. Stable results, great support and simply a robot as it should be.

OMG FZE LLC
64718
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.21 17:02
Thank you for your valuable review.🙏 I hope to keep improving this more and more for my clients’ stable results 🚀
Thomas Maehrel
723
Thomas Maehrel 2025.10.21 09:19 
 

I've been using it for a few days and so far everything is going well. The developer has created a set for my broker and has great after-sales customer service.

OMG FZE LLC
64718
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.21 15:21
Wishing you continued success and steady profits! ❤️❤️
nobbie
51
nobbie 2025.10.15 22:10 
 

Well.. I've bought this EA about month ago. I started with 10k demo account at first, to get to know how it works and the logic of opening trades. After one week I've opened a live account at recommended broker and made a deposit. So, the EA have been working on my VPS since three weeks now. The most important for me is the right money management, to protect the funds on live account and.. surely I'm impressed. After one month I still have the demo and live accounts going together and the results for me are very good for now. The contact with Huseyin is also very good, he puts some new stuff everyday on chat and privat messages, like new set files for different instruments and using different indicators. There are also new updates coming, so.. yeah, I'm excited with the things to go on :-)

OMG FZE LLC
64718
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.17 23:23
Thank you so much for your thoughtful and detailed feedback — I really appreciate it! ❤️
It’s great to hear that you took the time to test the EA properly and that both your demo and live results have been positive so far. the upcoming versions will bring even more exciting features and smarter improvements 🚀
Fabio Quantumless
307
Fabio Quantumless 2025.10.14 11:44 
 

I’ve been using this EA for a while now and I have to say — it’s easily one of the best experiences I’ve ever had on the MQL5 marketplace. The developer is not only extremely professional but also a genuinely kind and supportive person. He truly stands out as a rare pearl in this space. What really impressed me is how he provides personal settings for each user, carefully tuning the EA based on individual goals and broker conditions. He knows exactly how different brokers work, which makes a huge difference in performance and consistency. The support is simply amazing — fast, detailed, and always helpful. You can feel that he actually cares about his users’ success, not just selling a product. So far, this has been the best experience I’ve had in the entire MQL5 marketplace. I 100% recommend both the EA and the developer — true professionalism and passion combined!

OMG FZE LLC
64718
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.17 23:22
Your feedback gives me even more motivation to keep improving and pushing the limits.
Thanks again for your trust and support — it’s a real pleasure to have you in the community ❤️
rojith
121
rojith 2025.10.13 02:49 
 

I just bought and used it for three week - one word, great. And as expected good support from developer to start using it. Thanks. Highly appreciate Huseyin Furkan Ozturk for your real time support.

OMG FZE LLC
64718
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.13 16:09
Glad I could help. I hope you make all the profits you're hoping for ❤️
123
