VolumeHedger EA

推荐账户类型：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Prop Firm（FTMO 等）

该 EA 的开发者已通过其其他机器人产品的质量证明了自己的专业性。



使用 Volume Hedger EA

借助使用自定义指标定义入场策略的能力，您将不再需要购买额外的 EA！

该 EA 是一款先进的交易算法，将马丁格尔策略与对冲及智能风险管理相结合，专为高波动市场设计。它并不尝试预测趋势方向，而是分析交易量并通过智能策略进行入场。在合适的参数文件配置下，可在外汇、黄金、股票及加密货币等品种上取得有效结果。它在波动剧烈或趋势稳定的品种上表现尤为出色。交易过程通过在特定成交量阈值触发的双向循环来执行。在合适条件下启动该循环可降低风险并提高潜在收益。

系统性地同时在 Buy 和 Sell 两个方向开仓。

当对冲被激活时，关闭较早的持仓以最小化亏损。

若发生滑点，会自动检测并进行相应调整。

完成第一个循环后，会重新分析市场以进一步降低风险（第一个循环后亏损风险降低）。

最低余额：10 美元（使用定制参数文件）

推荐杠杆：500x 或更高（如更低请联系我）

点差范围：不限

服务器速度：不限（即使 500ms 延迟也能良好运行）

第一笔交易会启动一个循环。参数文件规则仅适用于第一笔交易。循环仅在获得盈利或达到持仓上限时结束，并以最后一笔持仓盈利平仓结束。但如果保证金不足或达到持仓上限，则会以亏损结束。

默认参数为 XAUUSD Standard Account（PU） 准备！（$750 入金，500x 杠杆）可根据更低资金进行重新配置。 下载更高质量的参数文件 点此。评论区中的旧参数文件已不再适用。 如需针对 BTCUSD、XAUUSD 和 FX 品种的参数文件个性化建议，请联系开发者。 可同时运行在多个不同图表上的能力是 EA 的一项改进功能，可提升您的月度盈利预期。



EA 功能

增强型交易选项：

仅首单使用止盈（Take Profit）：

为首笔交易设置较低的 TP，以提高成功概率。 点差控制：

设置最大允许点差，避免糟糕的成交。 关键点差：

若循环期间点差过度扩大，EA 将暂停交易，待其恢复正常后继续。 滑点控制（自动）：

多品种 & 多 EA 兼容性：

如果您希望在已有持仓时阻止新的入场，请提供需要阻止的 Magic Number 列表（例如：12345,65431,34123）。

这仅影响循环的第一笔交易，同时确保与其他 EA 顺序开仓，从而降低回撤。

未来版本将支持过滤机制，使在一个品种上开 Buy 不会阻止另一品种上的 Sell。

同时也将支持允许或阻止 Buy->Buy 或 Sell->Sell 行为。

Blocked Magic Numbers：当存在相同 Magic Number 的持仓时，阻止新开仓。

Allowed Only Reversal Direction: 根据持仓类型开仓

Allowed Only Same Direction : 根据持仓类型开仓

欺骗攻击（Spoofing）防护：

这是为防止外汇市场中针对算法交易者的操纵行为而开发的防御机制。无论是中心化交易所还是经纪商，都不应知道您的精确出场点位。该功能对热门机器人尤为重要。由于操纵行为和市场环境变化，回测结果可能无法反映未来表现。



隐藏真实 TP 水平：防止经纪商看到您的 TP，降低被操纵风险。

应用隐藏出场策略：当价格到达目标时手动平仓。

提供更公平的交易环境：帮助顺利完成交易，避免陷入算法陷阱。

处理滑点：在剧烈出场时考虑滑点因素，许多情况下滑点可能对交易者有利。该防护在低流动性或激进经纪商环境中具有显著优势。

动态手数倍率：

我们的目标是随着余额增长增加交易次数，而不是单笔手数。这有助于避免经纪商限制，并使交易管理与平仓更加容易。在多 EA 环境中，建议使用基于 Equity 的模式。

基于余额

基于 Equity

说明：EA 会记住智能起始余额。即使因其他交易导致 equity 或余额变化，也会继续使用原始起始余额进行手数计算，从而允许您自由出入金。

入场策略：

提供多种入场策略选项，以确保循环中的第一笔交易在最佳时机开仓。由于在强趋势中入场可降低风险，所有策略均基于此原则设计。

蜡烛形态 + ATR

ADX 指标

自定义指标

使用第二指标交叉： 在上述选项基础上，允许基于第二个自定义指标的交叉信号进行入场。

请使用 “Second Custom Indicator” 部分下的参数。

自定义指标（将成为您的专属策略）： 您是否知道比横盘更有效的方式来识别垂直行情？是否有相应的指标？那就使用并测试它吧！您可以使用自定义或市场指标，只需填写正确路径。



选择自定义指标后，您需要知道其 Buffer Index。通常，“Data Window” 中的数值代表指标缓冲区，按 0、1、2 等顺序排列。如有例外，请联系指标开发者。Shift 值表示使用哪一根 K 线的信号：0 为当前 K 线，1 为上一根已收盘 K 线。

时间权限控制：

趋势强度在一天中会变化，您可以将交易限制在特定的时间/日期。 以数字输入需要屏蔽的日期（例如 1,2,3,4,5,6,7）——6 和 7 分别代表周六和周日。 时间格式：HH:MM–HH:MM（例如 03:30–21:30 或 21:30–03:00）

注意： EA 会在每个交易日的前 75 分钟内阻止第一笔交易的开仓。

跳空保护设置：

若启用，EA 在周末持仓时会在相反方向开启对冲，以防止周一跳空带来的损失。对冲会在指定时间解除，并从中断处继续运行。如果对冲以盈利或亏损平仓，将相应更新原始交易的 TP 和 SL。

这使您可以安全地将周五纳入允许交易的工作日。

市场冷却计时器：

用于防止在剧烈波动后立即重新入场的等待计时器：

After Last Trade Pending Timer：

在最后一笔交易关闭后等待一定数量的 K 线（例如在 H1 图表上等待 6 根 K 线）。

银行假日保护：

假日期间会打破买卖双方的平衡，可能导致不可预测的震荡行情。您可以在假日前后 X 天阻止新的循环。

假日数据库包含 USD、EUR、GBP、JPY、CAD、CHF、AUD、NZD、CNY，覆盖 2022–2026 年。

动态点数调整：

TP 和 Distance 值会随市场价格变化自动调整，尤其适合 XAUUSD，并有助于长期回测。

5 年内 1% 的价格变动无法匹配当前的点值，该功能用于回答此类动态变化对结果的影响。

基准价格：参考价格点。

价格区间：价格变化阈值（例如 200）。

百分比：达到阈值时的调整比例（例如 10%）。

示例：若黄金从 $3,000 上涨至 $3,300，且 Distance 为 1,300 点，百分比为 10%，则会自动调整为 1,430 点。

有趣的事实：我注意到黄金的平均生产成本约为 $1,600，当前价格约为 $3,200，相差 $1,600。当我将价格区间设为 $200、百分比设为 13% 时，获得了最佳效果。

使用建议

为每个交易品种优化入场参数：

根据 Distance 和 Take Profit 比例调整手数列表 启用 “After Trade Timer”，为市场提供 6–12 小时的休息时间 启用 Dynamic Volume Multiplier 以实现复利增长 测试 Dynamic Pips 以进行长期点值匹配（高级用户） 使用银行假日过滤器，避免在不稳定时期交易 在多个品种上安装 EA，并使用 Blocked Magic 列表提高交易频率 结合多个参数文件使用 Allowed magic list 以提升收益 尝试启用 Gap Protection 以避免周末跳空

说明：所需最低余额会显示在图表上。

您可以阅读我关于 Prop firm（资金账户）的 博客



关于开发者

他拥有 10 年以上的软件开发经验。作为金融和数学爱好者，他在过去 3 年以上专注于算法交易机器人。他为自己创建的大量算法和策略感到自豪，能够基于任何指标构建算法策略。他相信免费分享机器人能进一步提升自己的知识和技能，并十分重视您的反馈与建议。