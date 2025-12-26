挪威国内生产总值(GDP)年率y/y (Norway Gross Domestic Product (GDP) y/y)
国家：
挪威
NOK, 挪威克朗
部门：
GDP
|低级别
|2.1%
|-1.2%
|
-0.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|1.7%
|
2.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
挪威国内生产总值(GDP)年率y/y反映了与去年同季度相比，在指定季度内挪威国内生产的全部商品和服务的货币价值。
计算GDP的方法有三种：从生产的角度计算，依据所得收入来计算和从产生支出的角度来计算。
- GDP生产角度计算的方法是基于附加值的计算（从制成品的总值减去中间成本）。
- 基于收入的计算包括四个部分的附加总值：就业补助、产品和生产税减少、总营业盈余和其他收入。
- 支出方法是经济中所有最终支出的总和。这个包含了消费，资本形成总值和商品与服务净出口的最终支出。
这三种方法都用于挪威的GDP计算。GDP计算的源数据来自国民经济核算，其中包括生产者和消费者价格指数、零售价格数据、生产产出数据、劳动力市场指标、家庭收入数据等。为了将国内生产总值(GDP)的实际变化与通货膨胀过程分开，还需要使用平减指数。
GDP是衡量国家经济实力的主要指标。GDP稳定增长意味着经济和金融体系的可持续性发展。因此，它可被视为对挪威克朗报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"挪威国内生产总值(GDP)年率y/y (Norway Gross Domestic Product (GDP) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
2.1%
-1.2%
-0.6%
2 Q 2025
-2.1%
-0.3%
-0.3%
1 Q 2025
-0.4%
1.6%
-0.3%
4 Q 2024
-0.3%
3.9%
3.7%
3 Q 2024
3.5%
1.8%
5.4%
2 Q 2024
4.2%
-0.1%
-0.9%
1 Q 2024
-0.8%
-0.7%
0.4%
4 Q 2023
0.5%
-0.6%
-1.9%
3 Q 2023
-1.9%
1.8%
0.3%
2 Q 2023
0.7%
2.2%
3.3%
1 Q 2023
3.0%
1.9%
1.2%
4 Q 2022
1.3%
3.2%
2.4%
3 Q 2022
2.5%
4.5%
4.4%
2 Q 2022
3.9%
6.4%
4.9%
1 Q 2022
4.8%
1.9%
5.3%
4 Q 2021
5.4%
0.8%
5.3%
3 Q 2021
5.1%
1.9%
6.2%
2 Q 2021
6.1%
1.2%
-1.4%
1 Q 2021
-1.4%
0.4%
-0.6%
4 Q 2020
-0.6%
0.3%
-0.1%
3 Q 2020
-0.2%
-3.5%
-4.0%
2 Q 2020
-4.7%
2.1%
0.9%
1 Q 2020
1.1%
-0.2%
1.8%
4 Q 2019
1.8%
1.2%
3 Q 2019
1.3%
-0.7%
2 Q 2019
-0.7%
2.3%
1 Q 2019
2.5%
1.9%
4 Q 2018
1.7%
1.2%
3 Q 2018
1.1%
3.4%
2 Q 2018
3.3%
0.3%
1 Q 2018
0.3%
1.6%
4 Q 2017
1.4%
3.4%
3 Q 2017
3.2%
0.1%
2 Q 2017
0.2%
2.5%
1 Q 2017
2.6%
1.9%
4 Q 2016
1.8%
-0.9%
3 Q 2016
-0.9%
2.5%
2 Q 2016
2.5%
0.6%
1 Q 2016
0.7%
0.1%
4 Q 2015
0.1%
2.6%
3 Q 2015
3.0%
2.3%
2 Q 2015
2.2%
1.5%
1 Q 2015
1.5%
3.0%
4 Q 2014
3.2%
1.8%
3 Q 2014
2.1%
0.0%
2 Q 2014
-0.3%
3.9%
1 Q 2014
3.9%
1.1%
4 Q 2013
1.1%
2.2%
3 Q 2013
2.1%
2.0%
2 Q 2013
2.6%
-2.6%
