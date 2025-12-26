挪威核心居民消费价格指数（核心CPI）月率m/m反映了与上一月份相比，在指定月份消费篮子中的消费品和服务价格的变化。该指数反映的是家庭角度的价格变化，也就是商品和服务的最终消费者。

CPI是采用不同来源的数据计算得出的：在线调查、挪威统计局商业登记的营业额信息、商品贸易统计数据和家庭预算调查的预算份额。挪威居民消费价格指数数据会另外提交给欧盟统计局，并纳入欧洲统计数据中。

居民消费价格指数是根据固定消费者篮子中商品和服务价值的变化来计算的，其中包括650种商品和服务。由于高波动性，核心CPI不包括食品、酒类、烟草和能源价格。这个核心指数忽略了不属于家庭最终消费支出的商品和服务，以及一些不能包括在单一系统中的费用类别，如赌博、估算房屋租赁、人寿保险、国家医疗保险、间接的金融中介服务等。

居民消费价格指数是衡量通货膨胀的重要指标之一。CPI被用作支付修正的基础，以及在计算零售销售指标时的平减指数。高于预期CPI的数值被视为对NOK报价有利，而低于预期的数值则被视为不利。

