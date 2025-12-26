挪威央行利率决策 (Norges Bank Interest Rate Decision)
挪威央行利率决策是影响挪威克朗报价的关键事件之一。它是挪威央行用来控制通胀稳定和挪威经济发展的主要工具。在挪威，利率（政策利率）是挪威央行隔夜存款的利率。
利率主要影响银行同业利率以及客户存款和贷款利率。此外，挪威央行的利率会影响对通货膨胀和经济发展的预期。
利率决策由挪威央行的货币政策委员会决定。监管机构可能会降息以帮助通货膨胀上升到目标水平。相反，如果通胀超过目标水平，挪威央行将试图使挪威克朗升值，进而提高利率（除了一系列其他复杂措施之外）。
交易者密切关注利率变化，因为短期利率是货币估值的主要因素。加息决策通常会被视为使挪威克朗报价升值的因素。
最后值:
真实值
"挪威央行利率决策 (Norges Bank Interest Rate Decision)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.00%
4.00%
3.75%
3.75%
3.25%
3.25%
3.00%
3.00%
2.75%
2.75%
2.75%
2.75%
2.50%
2.50%
2.25%
2.25%
1.75%
1.75%
1.25%
1.25%
0.75%
0.75%
0.75%
0.75%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.25%
1.00%
1.00%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
