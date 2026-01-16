挪威工业信心指数 (Norway Industrial Confidence)
国家：
挪威
NOK, 挪威克朗
部门：
业务
|低级别
|2.6
|1.2
|
0.2
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
挪威工业信心指数(ICI)反映了该国工业企业对当前经济状况的乐观态度。该指数是根据挪威统计局进行的全行业商业调查中的以下三个问题，按季度进行计算的：
- 订单总数与上一季度相比的实际变化
- 与当前季度相比，下一季度产量的预期变化
- 评估自己仓库中可供出售的库存。
约800个业务单位，至少300名员工，参与调查。最终指数计算为答案的算术平均值。高于50的数值表示工业生产部门在积极发展。
ICI被认为是制造业生产的领先指标。如果受访者表示出预期的生产增长，则可能表明产量即将增加。如果报告订单增加，则可能表明与满足已接收订单的需求相关的未来产量增长。库存增加表示销售活动减少，因此在计算指数时，此组件以反斜号使用。
高于预期的指数增长数值被视为对挪威克朗报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"挪威工业信心指数 (Norway Industrial Confidence)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4 Q 2025
2.6
1.2
0.2
3 Q 2025
-0.3
1.8
0.4
2 Q 2025
0.9
4.4
3.4
1 Q 2025
4.0
4.6
5.3
4 Q 2024
5.5
3.7
1.8
3 Q 2024
1.5
2.4
3.5
2 Q 2024
3.9
0.6
1 Q 2024
0.0
-4.3
4 Q 2023
-4.9
-2.2
3 Q 2023
-2.2
-3.7
-5.1
2 Q 2023
-5.3
-3.0
-0.7
1 Q 2023
-0.4
-4.2
-3.3
4 Q 2022
-3.9
-0.6
-4.4
3 Q 2022
-4.4
6.0
2.3
2 Q 2022
3.2
10.3
8.2
1 Q 2022
8.8
13.5
8.6
4 Q 2021
8.6
15.8
8.8
3 Q 2021
8.8
17.5
11.0
2 Q 2021
11.3
12.4
8.6
1 Q 2021
8.2
-7.7
3.8
4 Q 2020
3.1
12.5
2.0
3 Q 2020
1.7
-12.4
-9.6
2 Q 2020
-10.1
-15.2
-17.4
1 Q 2020
-17.5
-0.2
4 Q 2019
0.7
2.3
3 Q 2019
2.5
5.1
2 Q 2019
6.0
7.0
1 Q 2019
7.0
8.7
4 Q 2018
9.0
9.0
3 Q 2018
9.0
8.9
2 Q 2018
9.0
7.0
1 Q 2018
6.0
6.0
4 Q 2017
6.0
3.0
3 Q 2017
2.0
4.0
2 Q 2017
4.0
2.0
1 Q 2017
1.0
0.0
4 Q 2016
0.0
-5.0
3 Q 2016
-5.0
-2.0
2 Q 2016
-2.0
-7.0
1 Q 2016
-7.0
-8.0
4 Q 2015
-8.0
-8.0
3 Q 2015
-8.0
-8.0
2 Q 2015
-8.0
-4.0
1 Q 2015
-3.0
-2.0
4 Q 2014
-2.0
1.0
3 Q 2014
2.0
