NAV挪威失业率n.s.a. (NAV Norway Unemployment Rate n.s.a.)
|低级别
|2.1%
|2.1%
|
2.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|2.2%
|
2.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
NAV失业率n.s.a. 反映了普通劳动力总数当中目前处于失业状态居民的比重的变化。挪威NAV失业变化衡量的是根据挪威劳工和福利署(NAV)提供的数据。
失业人员表示16岁至65岁之间的挪威居民，即在报告周内准备开始工作但还没有工作，以及在过去的四个周内一直通过直接向职业介绍所或雇主申请，或通过回应招聘广告来寻求工作的人们。
挪威劳工和福利署(NAV)根据求职者向NAV提交的申请收集失业数据。该报告仅包括前两周提交或更新的申请。
该指标用于评估劳动力市场的状况。它不是预测指标，而其增长或下降是经济形势变化的结果。
从社会和经济角度来看，失业率指标很重要。失业的增长导致个人收入的减少，从而导致消费活动的减少。此外，这增加了国家预算的压力，减少了税收。因此，高于预期的指标数值可被视为对挪威克朗报价不利。
最后值:
真实值
预测值
"NAV挪威失业率n.s.a. (NAV Norway Unemployment Rate n.s.a.)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
