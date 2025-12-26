NAV失业率n.s.a. 反映了普通劳动力总数当中目前处于失业状态居民的比重的变化。挪威NAV失业变化衡量的是根据挪威劳工和福利署(NAV)提供的数据。

失业人员表示16岁至65岁之间的挪威居民，即在报告周内准备开始工作但还没有工作，以及在过去的四个周内一直通过直接向职业介绍所或雇主申请，或通过回应招聘广告来寻求工作的人们。

挪威劳工和福利署(NAV)根据求职者向NAV提交的申请收集失业数据。该报告仅包括前两周提交或更新的申请。

该指标用于评估劳动力市场的状况。它不是预测指标，而其增长或下降是经济形势变化的结果。

从社会和经济角度来看，失业率指标很重要。失业的增长导致个人收入的减少，从而导致消费活动的减少。此外，这增加了国家预算的压力，减少了税收。因此，高于预期的指标数值可被视为对挪威克朗报价不利。

最后值: