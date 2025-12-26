挪威生产者物价指数(PPI)月率m/m (Norway Producer Price Index (PPI) m/m)
国家：
挪威
NOK, 挪威克朗
部门：
价格
|低级别
|2.0%
|
0.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
2.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
挪威生产者物价指数月率m/m反映了在挪威国内市场和海外市场，挪威企业生产和销售的商品价格的动态。该指数将指定月份与上一月份相比，从生产者的角度衡量价格变化。该指数由挪威统计局(SSB)在每月10日公布。
该统计数据涵盖了制造业、石油和天然气生产、能源业、采矿业和一些服务业。该指数涵盖了作为最终产品向零售贸易交付，经过投资，或者作为中间产品转移到其他生产部门的产品。
主要数据源是对生产者的调查，其中报告了630个产品组的样本价格。该调查问卷每月发送给提供有关大约5000种商品价格数据的大约1300家企业。这一指标计算不包含雇员少于100人的企业。填好的问卷通过电子邮件提交。
生产者物价指数被认为是消费价格的一个领先指标，也是通货膨胀的重要指标。如果与CPI相比，PPI是更为准备的初步指标：如果生产者物价增长，消费者价格也会相应上涨。这两个指标密切相关。
生产者物价指数是消费价格通货膨胀的领先指标， 因此CPI增长可被视为对挪威克朗报价有利。
最后值:
真实值
"挪威生产者物价指数(PPI)月率m/m (Norway Producer Price Index (PPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
2.0%
0.1%
10月 2025
0.1%
-1.7%
9月 2025
-1.7%
-0.9%
8月 2025
-0.9%
0.8%
7月 2025
0.8%
-0.3%
6月 2025
-0.3%
-3.0%
5月 2025
-3.0%
-5.4%
4月 2025
-5.4%
-7.1%
3月 2025
-7.1%
1.7%
2月 2025
1.7%
4.7%
1月 2025
4.7%
1.1%
12月 2024
1.1%
3.3%
11月 2024
3.3%
4.6%
10月 2024
4.6%
-1.9%
9月 2024
-1.9%
1.9%
8月 2024
1.9%
0.1%
7月 2024
0.1%
0.5%
6月 2024
0.5%
-0.9%
5月 2024
-0.9%
3.4%
4月 2024
3.4%
2.7%
3月 2024
2.7%
-2.5%
2月 2024
-2.5%
-3.2%
1月 2024
-3.2%
-7.4%
12月 2023
-7.4%
-0.3%
11月 2023
-0.3%
5.2%
10月 2023
5.2%
4.8%
9月 2023
4.8%
4.8%
8月 2023
4.8%
-2.9%
7月 2023
-2.9%
0.3%
6月 2023
0.3%
-8.3%
5月 2023
-8.3%
0.8%
4月 2023
0.8%
-3.5%
3月 2023
-3.5%
-2.9%
2月 2023
-2.9%
-17.3%
1月 2023
-17.3%
4.9%
12月 2022
4.9%
5.2%
11月 2022
5.2%
-16.5%
10月 2022
-16.5%
-7.2%
9月 2022
-7.2%
8.2%
8月 2022
8.2%
7.5%
7月 2022
7.5%
7.2%
6月 2022
7.2%
1.7%
5月 2022
1.7%
-7.2%
4月 2022
-7.2%
16.9%
3月 2022
16.9%
2.1%
2月 2022
2.1%
-1.2%
1月 2022
-1.2%
8.1%
12月 2021
8.1%
3.0%
11月 2021
3.0%
6.2%
10月 2021
6.2%
8.0%
