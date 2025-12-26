挪威一般公共国内贷款债务年率y/y (Norway General Public Domestic Loan Debt y/y)
|低级别
|3.9%
|3.9%
|
3.9%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|4.0%
|
3.9%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
一般公共国内贷款债务年率y/y反映了以挪威克朗和外币计入挪威信贷机构的家庭债务。这里的公共部门是指政府机构部门、非金融公司、家庭等。家庭还包括为家庭服务的非营利组织。
该统计数据涵盖了国内银行、国家信贷机构、金融和非寿险公司、抵押公司、养老基金等机构发行的所有贷款债务。还包括在挪威发行的债务证券。
挪威统计局从银行、抵押公司、政府信贷机构和金融企业提交的报告中收集债务数据。其他数据由养老基金、中央存管处和中央金融监管局提供。
贷款债务指标直接反映了挪威的私营部门贷款。发放给家庭和私营企业的信贷贷款的数量代表了该国银行业发展、消费者福利以及部分零售的水平。该指标不具有预测性：当利率下降或劳动力市场上升时（家庭对未来收入更有信心），人们就会增加贷款。这一数字很少被解释为单独指标，经济学家通常将其与其他指标一起分析，例如消费者支出、薪资、银行业状况。
总体而言，零售销售额增长表示消费活动有所增加，可被视为对挪威克朗报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"挪威一般公共国内贷款债务年率y/y (Norway General Public Domestic Loan Debt y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
