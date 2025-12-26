一般公共国内贷款债务年率y/y反映了以挪威克朗和外币计入挪威信贷机构的家庭债务。这里的公共部门是指政府机构部门、非金融公司、家庭等。家庭还包括为家庭服务的非营利组织。

该统计数据涵盖了国内银行、国家信贷机构、金融和非寿险公司、抵押公司、养老基金等机构发行的所有贷款债务。还包括在挪威发行的债务证券。

挪威统计局从银行、抵押公司、政府信贷机构和金融企业提交的报告中收集债务数据。其他数据由养老基金、中央存管处和中央金融监管局提供。

贷款债务指标直接反映了挪威的私营部门贷款。发放给家庭和私营企业的信贷贷款的数量代表了该国银行业发展、消费者福利以及部分零售的水平。该指标不具有预测性：当利率下降或劳动力市场上升时（家庭对未来收入更有信心），人们就会增加贷款。这一数字很少被解释为单独指标，经济学家通常将其与其他指标一起分析，例如消费者支出、薪资、银行业状况。

总体而言，零售销售额增长表示消费活动有所增加，可被视为对挪威克朗报价有利。

最后值: