挪威失业率反映了普通劳动力总数当中目前处于失业状态的居民的比重。就业人口的年龄段为15-74岁，且在报告期间从事有报酬的工作至少一小时，以及有工作但因病、休假、罢工等原因缺勤的人们。

该指标由挪威统计局(SSB)根据每季度进行的劳动力电话调查计算得出的。调查抽样包括12,000个家庭或24,000名个人。受访者在调查周期间回答有关他们就业的问题。抽样中的每个家庭每3个月接受一次问卷调查，为期两年，即共参与8次调查。然后，更新选择目标。

失业人口是指在调查周内没有工作的人们。最终指标计算的是3个月反馈的平均值，该数据受季节调整，并在延迟一个月后发布。此外，关于失业的信息已发送至收集汇编欧洲一般统计数据的欧盟统计局(Eurostat)。

从社会和经济角度来看，失业率是一项重要指标。失业的增长导致个人收入的减少，从而导致消费活动的减少。此外，这增加了国家预算的压力，减少了税收。因此，高于预期的数值被视为对挪威经济和本国货币报价不利。

