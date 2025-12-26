经济日历部分

挪威失业率 (Norway Unemployment Rate)

国家：
挪威
NOK, 挪威克朗
源：
挪威统计局(SSB) (Statistics Norway (SSB))
部门：
劳动力
低级别 4.5% 4.8%
4.4%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
4.5%
4.5%
下次发布 实际值 预测值
以前
挪威失业率反映了普通劳动力总数当中目前处于失业状态的居民的比重。就业人口的年龄段为15-74岁，且在报告期间从事有报酬的工作至少一小时，以及有工作但因病、休假、罢工等原因缺勤的人们。

该指标由挪威统计局(SSB)根据每季度进行的劳动力电话调查计算得出的。调查抽样包括12,000个家庭或24,000名个人。受访者在调查周期间回答有关他们就业的问题。抽样中的每个家庭每3个月接受一次问卷调查，为期两年，即共参与8次调查。然后，更新选择目标。

失业人口是指在调查周内没有工作的人们。最终指标计算的是3个月反馈的平均值，该数据受季节调整，并在延迟一个月后发布。此外，关于失业的信息已发送至收集汇编欧洲一般统计数据的欧盟统计局(Eurostat)。

从社会和经济角度来看，失业率是一项重要指标。失业的增长导致个人收入的减少，从而导致消费活动的减少。此外，这增加了国家预算的压力，减少了税收。因此，高于预期的数值被视为对挪威经济和本国货币报价不利。

最后值:

真实值

预测值

"挪威失业率 (Norway Unemployment Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
4.5%
4.8%
4.4%
10月 2025
4.5%
4.6%
4.8%
9月 2025
4.8%
5.1%
4.9%
8月 2025
4.9%
4.5%
4.5%
7月 2025
4.5%
4.7%
5.5%
6月 2025
5.4%
4.5%
4.6%
5月 2025
4.6%
4.3%
4.4%
4月 2025
4.3%
4.1%
4.4%
3月 2025
4.4%
3.9%
4.0%
2月 2025
3.8%
3.9%
3.7%
1月 2025
3.7%
4.0%
4.2%
12月 2024
4.2%
3.8%
3.7%
11月 2024
3.7%
3.9%
4.0%
10月 2024
4.1%
4.0%
4.0%
9月 2024
4.0%
4.0%
4.0%
8月 2024
4.0%
4.1%
3.8%
7月 2024
3.9%
4.0%
4.1%
6月 2024
4.1%
3.9%
4.1%
5月 2024
4.1%
3.8%
4.3%
4月 2024
4.3%
3.7%
4.0%
3月 2024
4.0%
3.4%
3.4%
2月 2024
3.6%
4.0%
4.5%
1月 2024
4.5%
3.4%
3.5%
12月 2023
3.5%
3.9%
3.8%
11月 2023
3.7%
3.8%
3.7%
10月 2023
3.6%
3.2%
3.5%
9月 2023
3.5%
3.3%
3.6%
8月 2023
3.6%
3.7%
3.6%
7月 2023
3.5%
3.4%
3.4%
6月 2023
3.4%
2.7%
3.1%
5月 2023
3.0%
3.2%
3.6%
4月 2023
3.5%
3.8%
3.7%
3月 2023
3.7%
4.2%
3.9%
2月 2023
3.9%
4.0%
3.6%
1月 2023
3.7%
3.2%
3.4%
12月 2022
3.4%
3.1%
3.1%
11月 2022
3.1%
3.3%
3.2%
10月 2022
3.3%
3.3%
3.4%
8月 2022
3.2%
3.0%
3.1%
7月 2022
3.1%
3.2%
3.2%
6月 2022
3.2%
3.3%
3.2%
5月 2022
3.2%
3.4%
3.2%
4月 2022
3.2%
3.0%
3.1%
3月 2022
2.9%
3.3%
3.1%
2月 2022
3.1%
3.3%
3.1%
1月 2022
3.2%
3.3%
3.3%
12月 2021
3.3%
3.6%
3.5%
11月 2021
3.5%
3.7%
3.6%
10月 2021
3.6%
3.6%
3.6%
9月 2021
3.6%
4.0%
4.0%
1234
