经济日历部分

经济日历

国家

挪威核心居民消费价格指数(CPI)年率y/y (Norway Core Consumer Price Index (CPI) y/y)

国家：
挪威
NOK, 挪威克朗
源：
挪威统计局(SSB) (Statistics Norway (SSB))
部门：
价格
低级别 3.0% 3.2%
3.4%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
3.2%
3.0%
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

挪威核心居民消费价格指数（核心CPI）年率y/y反映了与去年同月相比，在指定月份消费篮子中的消费品和服务价格的变化。该指数反映的是家庭角度的价格变化，也就是商品和服务的最终消费者。

该指数是采用不同来源的数据计算得出的：在线调查、挪威统计局商业登记的营业额信息、商品贸易统计数据和家庭预算调查的预算份额。挪威居民消费价格指数数据会另外提交给欧盟统计局，并纳入欧洲统计数据中。

居民消费价格指数是根据固定消费者篮子中商品和服务价值的变化来计算的，其中包括650种商品和服务。由于高波动性，核心CPI不包括食品、酒类、烟草和能源价格。这个核心指数忽略了不属于家庭最终消费支出的商品和服务，以及一些不能包括在单一系统中的费用类别，如赌博、估算房屋租赁、人寿保险、国家医疗保险、间接的金融中介服务等。

居民消费价格指数是衡量通货膨胀的重要指标之一。CPI被用作支付修正的基础，以及在计算零售销售指标时的平减指数。高于预期CPI的数值被视为对NOK报价有利，而低于预期的数值则被视为不利。

最后值:

真实值

预测值

"挪威核心居民消费价格指数(CPI)年率y/y (Norway Core Consumer Price Index (CPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
3.0%
3.2%
3.4%
10月 2025
3.4%
3.1%
3.0%
9月 2025
3.0%
3.1%
3.1%
8月 2025
3.1%
2.8%
3.1%
7月 2025
3.1%
3.0%
3.1%
6月 2025
3.1%
3.1%
2.8%
5月 2025
2.8%
3.6%
3.0%
4月 2025
3.0%
3.7%
3.4%
3月 2025
3.4%
3.3%
3.4%
2月 2025
3.4%
2.9%
2.8%
1月 2025
2.8%
2.8%
2.7%
12月 2024
2.7%
2.3%
3.0%
11月 2024
3.0%
2.8%
2.7%
10月 2024
2.7%
3.0%
3.1%
9月 2024
3.1%
3.0%
3.2%
8月 2024
3.2%
3.1%
3.3%
7月 2024
3.3%
3.2%
3.4%
6月 2024
3.4%
3.9%
4.1%
5月 2024
4.1%
4.2%
4.4%
4月 2024
4.4%
4.3%
4.5%
3月 2024
4.5%
5.2%
4.9%
2月 2024
4.9%
5.5%
5.3%
1月 2024
5.3%
5.9%
5.5%
12月 2023
5.5%
5.7%
5.8%
11月 2023
5.8%
5.5%
6.0%
10月 2023
6.0%
5.3%
5.7%
9月 2023
5.7%
6.0%
6.3%
8月 2023
6.3%
6.7%
6.4%
7月 2023
6.4%
7.3%
7.0%
6月 2023
7.0%
6.8%
6.7%
5月 2023
6.7%
6.2%
6.3%
4月 2023
6.3%
6.1%
6.2%
3月 2023
6.2%
6.2%
5.9%
2月 2023
5.9%
6.3%
6.4%
1月 2023
6.4%
5.9%
5.8%
12月 2022
5.8%
6.2%
5.7%
11月 2022
5.7%
6.4%
5.9%
10月 2022
5.9%
5.3%
5.3%
9月 2022
5.3%
4.5%
4.7%
8月 2022
4.7%
4.7%
4.5%
7月 2022
4.5%
3.9%
3.6%
6月 2022
3.6%
3.3%
3.4%
5月 2022
3.4%
2.7%
2.6%
4月 2022
2.6%
2.5%
2.1%
3月 2022
2.1%
2.3%
2.1%
2月 2022
2.1%
2.0%
1.3%
1月 2022
1.3%
2.0%
1.8%
12月 2021
1.8%
1.3%
1.3%
11月 2021
1.3%
0.9%
0.9%
10月 2021
0.9%
0.9%
1.2%
123
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码