挪威零售销售年率y/y (Norway Retail Sales y/y)
|低级别
|3.3%
|5.1%
|
3.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|3.9%
|
3.3%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
挪威零售销售额年率y/y是一个月度指标，显示了与去年同月相比，在指定月份内该国商品和服务的零售销售额的百分比变化。它反映了包括VAT在内的实际价值的变化。
若要计算该指标，挪威统计局每月对大约16,000名注册为增值税纳税人的零售商进行调查。此外还包括一个连锁店的子样本，由其总办公室提交。公司根据员工人数来分级。
该指数反映了公司向私人家庭销售新旧产品（不包括汽车销售）的报告的零售销售动态。统计数据涵盖从固定或移动销售网点、市场或通过互联网进行的销售。指数中包括各种商品的销售额，例如食品、饮料、服装、鞋类、电器、家具、建筑设备等。
月度零售销售额指标参与了GDP及其组成部分的计算，用于监控经济状况和制定货币政策。同样，收到的数据可以分析零售业的比较效益。此外，挪威零售销售指标是计算家庭消费指数的主要数据源。
零售销售额增长表示消费活动有所增加，可以对挪威克朗报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"挪威零售销售年率y/y (Norway Retail Sales y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
