挪威居民消费价格指数月率m/m反映了私人家庭购买的商品和服务的消费价格的动态。这个指标显示了指定月份与上一个月相比发生的变化。该指标变量反映了季节性调整后的数据，以便更准确地评价随着时间的变化。例如，季节性调整对于服装和鞋类的价格统计非常重要，因为季节性销售对这些商品价格的影响很大。

这个计算涵盖了私人消费的各个环节，例如食品、酒精和非酒精饮料、服装、租赁、日常家务维护、医疗保健、通讯服务、休闲以及其他商品和服务。以下内容不被视为消费品类：直接税收、社会保障缴纳，包括强制性医疗保险、以及投资和储蓄方面的支出。统计数据反映了消费者支付的实际价格，并考虑了所有直接和间接税费、附加费、补贴和折扣。

CPI采用在线调查、商品贸易统计数据和家庭预算调查中的数据计算得出的。价格变化是以代表挪威家庭典型消费的650种商品和服务为抽样样本进行计算的。抽样样本是恒定的，但是会不时地被检查，以反映消费模式的变化。计算CPI的价格在零售商店中收集，以大约2,000家企业作为抽样基础，其中六分之一的样本每年更新一次。统计数据还包括根据从2500位租户获得的信息得出的租金支付数据。

CPI由挪威统计局(SSB)在每月10日公布。挪威居民消费价格指数数据会另外提交给欧盟统计局，并纳入欧洲统计数据中。

居民消费价格指数是衡量通货膨胀的重要指标之一。CPI被用作支付修正的基础，以及在计算零售销售指标时的平减指数。高于预期CPI的数值被视为对NOK报价有利，而低于预期的数值则被视为不利。

最后值: