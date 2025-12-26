挪威居民消费价格指数(CPI)月率m/m (Norway Consumer Price Index (CPI) m/m)
|低级别
|0.1%
|0.7%
|
0.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.2%
|
0.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
挪威居民消费价格指数月率m/m反映了私人家庭购买的商品和服务的消费价格的动态。这个指标显示了指定月份与上一个月相比发生的变化。该指标变量反映了季节性调整后的数据，以便更准确地评价随着时间的变化。例如，季节性调整对于服装和鞋类的价格统计非常重要，因为季节性销售对这些商品价格的影响很大。
这个计算涵盖了私人消费的各个环节，例如食品、酒精和非酒精饮料、服装、租赁、日常家务维护、医疗保健、通讯服务、休闲以及其他商品和服务。以下内容不被视为消费品类：直接税收、社会保障缴纳，包括强制性医疗保险、以及投资和储蓄方面的支出。统计数据反映了消费者支付的实际价格，并考虑了所有直接和间接税费、附加费、补贴和折扣。
CPI采用在线调查、商品贸易统计数据和家庭预算调查中的数据计算得出的。价格变化是以代表挪威家庭典型消费的650种商品和服务为抽样样本进行计算的。抽样样本是恒定的，但是会不时地被检查，以反映消费模式的变化。计算CPI的价格在零售商店中收集，以大约2,000家企业作为抽样基础，其中六分之一的样本每年更新一次。统计数据还包括根据从2500位租户获得的信息得出的租金支付数据。
CPI由挪威统计局(SSB)在每月10日公布。挪威居民消费价格指数数据会另外提交给欧盟统计局，并纳入欧洲统计数据中。
居民消费价格指数是衡量通货膨胀的重要指标之一。CPI被用作支付修正的基础，以及在计算零售销售指标时的平减指数。高于预期CPI的数值被视为对NOK报价有利，而低于预期的数值则被视为不利。
最后值:
真实值
预测值
"挪威居民消费价格指数(CPI)月率m/m (Norway Consumer Price Index (CPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
