挪威货品贸易差额 (Norway Goods Trade Balance)

国家：
挪威
NOK, 挪威克朗
源：
挪威统计局(SSB) (Statistics Norway (SSB))
部门：
交易
低级别 Kr​41.315 B Kr​47.050 B
Kr​56.090 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
Kr​45.698 B
Kr​41.315 B
下次发布 实际值 预测值
以前
挪威商品贸易差额衡量的是指定时间段内该国进出口之间的差额。经济学家使用贸易差额来评估国家之间贸易流动的结构。

对外贸易是以商品跨境的实际流动为基础来记录的。挪威的经济领域包括挪威大陆、斯瓦尔巴群岛、扬马延岛、挪威属地、领海，包括其上方的领空等。对外贸易统计数据主要基于从海关申报单获得的信息。但是，挪威海关当局的责任范围只包括挪威大陆和领海。其他重要贸易数据还要通过调查从各个经济领域收集。

当进口商品和服务大于出口时，形成贸易逆差。当出口额超过进口额时，经济学家将其认为交易顺差。这是高生产率水平的标志。它还表明，国家生产的商品和服务要远多于消耗所需。

贸易差额对NOK报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如生产动态。例如，在经济衰退的情况下，为了创造就业机会，国家会开始增加出口。相反，如果经济快速增长，发达国家还是宁愿发展进口，以确保价格的竞争。这可能会对挪威克朗报价产生一定的影响。

最后值:

真实值

预测值

"挪威货品贸易差额 (Norway Goods Trade Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
Kr​41.315 B
Kr​47.050 B
Kr​56.090 B
10月 2025
Kr​56.452 B
Kr​45.229 B
Kr​35.033 B
9月 2025
Kr​36.875 B
Kr​61.773 B
Kr​59.929 B
8月 2025
Kr​60.066 B
Kr​60.695 B
Kr​54.625 B
7月 2025
Kr​54.004 B
Kr​58.935 B
Kr​46.184 B
6月 2025
Kr​47.415 B
Kr​51.782 B
Kr​46.090 B
5月 2025
Kr​46.117 B
Kr​69.762 B
Kr​54.552 B
4月 2025
Kr​55.873 B
Kr​81.786 B
Kr​59.359 B
3月 2025
Kr​60.225 B
Kr​87.585 B
Kr​84.589 B
2月 2025
Kr​84.662 B
Kr​65.399 B
Kr​94.113 B
1月 2025
Kr​94.819 B
Kr​63.655 B
Kr​83.187 B
12月 2024
Kr​83.187 B
Kr​62.968 B
Kr​74.064 B
11月 2024
Kr​74.240 B
Kr​61.501 B
Kr​62.606 B
10月 2024
Kr​63.710 B
Kr​58.450 B
Kr​41.732 B
9月 2024
Kr​42.755 B
Kr​62.858 B
Kr​63.417 B
8月 2024
Kr​65.972 B
Kr​60.177 B
Kr​58.652 B
7月 2024
Kr​59.316 B
Kr​61.848 B
Kr​60.934 B
6月 2024
Kr​61.739 B
Kr​61.880 B
Kr​58.350 B
5月 2024
Kr​58.653 B
Kr​58.811 B
Kr​65.772 B
4月 2024
Kr​65.295 B
Kr​55.506 B
Kr​63.298 B
3月 2024
Kr​63.962 B
Kr​60.999 B
Kr​51.709 B
2月 2024
Kr​51.796 B
Kr​77.931 B
Kr​65.264 B
1月 2024
Kr​72.930 B
Kr​84.729 B
Kr​77.273 B
12月 2023
Kr​77.273 B
Kr​43.730 B
Kr​79.290 B
11月 2023
Kr​80.110 B
Kr​30.419 B
Kr​85.756 B
10月 2023
Kr​86.885 B
Kr​20.274 B
Kr​44.043 B
9月 2023
Kr​45.579 B
Kr​21.634 B
Kr​61.492 B
8月 2023
Kr​61.369 B
Kr​13.855 B
Kr​61.605 B
7月 2023
Kr​61.319 B
Kr​14.104 B
Kr​44.107 B
6月 2023
Kr​44.156 B
Kr​29.892 B
Kr​40.916 B
5月 2023
Kr​41.068 B
Kr​52.991 B
Kr​74.665 B
4月 2023
Kr​76.078 B
Kr​65.188 B
Kr​70.359 B
3月 2023
Kr​71.094 B
Kr​90.070 B
Kr​77.860 B
2月 2023
Kr​79.288 B
Kr​116.643 B
Kr​99.882 B
1月 2023
Kr​102.797 B
Kr​126.632 B
Kr​148.775 B
12月 2022
Kr​148.775 B
Kr​153.254 B
Kr​99.997 B
11月 2022
Kr​101.115 B
Kr​56.834 B
Kr​81.312 B
10月 2022
Kr​82.005 B
Kr​158.854 B
Kr​122.180 B
9月 2022
Kr​122.448 B
Kr​228.383 B
Kr​197.858 B
8月 2022
Kr​197.697 B
Kr​122.381 B
Kr​153.304 B
7月 2022
Kr​153.199 B
Kr​80.741 B
Kr​87.709 B
6月 2022
Kr​87.458 B
Kr​92.392 B
Kr​86.340 B
5月 2022
Kr​86.617 B
Kr​114.230 B
Kr​92.835 B
4月 2022
Kr​92.566 B
Kr​151.492 B
Kr​137.436 B
3月 2022
Kr​138.371 B
Kr​79.427 B
Kr​84.233 B
2月 2022
Kr​84.182 B
Kr​101.286 B
Kr​91.786 B
1月 2022
Kr​91.817 B
Kr​117.826 B
Kr​105.954 B
12月 2021
Kr​105.954 B
Kr​82.086 B
Kr​77.566 B
11月 2021
Kr​78.675 B
Kr​96.308 B
Kr​83.564 B
10月 2021
Kr​84.466 B
Kr​47.439 B
Kr​52.554 B
