零售销售额月率m/m是一个月度指标，反映了与上一月份相比，在报告月份商品和服务的零售销售额的百分比变化。它反映了包括VAT在内的实际价值的变化。对于该指标版本，使用经过季节性调整的数据系列，还考虑到周末和节假日。

若要计算该指标，挪威统计局每月对大约16,000名注册为增值税纳税人的零售商进行调查。此外还包括一个连锁店的子样本，由其总办公室提交。公司根据员工人数来分级。

该指数反映了公司向私人家庭销售新旧产品（不包括汽车销售）的报告的零售销售动态。统计数据涵盖从固定或移动销售网点、市场或通过互联网进行的销售。指数中包括各种商品的销售额，例如食品、饮料、服装、鞋类、电器、家具、建筑设备等。

月度零售销售额指标参与了GDP及其组成部分的计算，用于监控经济状况和制定货币政策。同样，收到的数据可以分析零售业的比较效益。此外，挪威零售销售指标是计算家庭消费指数的主要数据源。

零售销售额增长表示消费活动有所增加，可以对挪威克朗报价产生积极的影响。

