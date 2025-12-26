经济日历部分

经济日历

国家

挪威零售销售月率m/m (Norway Retail Sales m/m)

国家：
挪威
NOK, 挪威克朗
源：
挪威统计局(SSB) (Statistics Norway (SSB))
部门：
消费者
低级别 0.1% 0.1%
-0.5%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
0.0%
0.1%
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

零售销售额月率m/m是一个月度指标，反映了与上一月份相比，在报告月份商品和服务的零售销售额的百分比变化。它反映了包括VAT在内的实际价值的变化。对于该指标版本，使用经过季节性调整的数据系列，还考虑到周末和节假日。

若要计算该指标，挪威统计局每月对大约16,000名注册为增值税纳税人的零售商进行调查。此外还包括一个连锁店的子样本，由其总办公室提交。公司根据员工人数来分级。

该指数反映了公司向私人家庭销售新旧产品（不包括汽车销售）的报告的零售销售动态。统计数据涵盖从固定或移动销售网点、市场或通过互联网进行的销售。指数中包括各种商品的销售额，例如食品、饮料、服装、鞋类、电器、家具、建筑设备等。

月度零售销售额指标参与了GDP及其组成部分的计算，用于监控经济状况和制定货币政策。同样，收到的数据可以分析零售业的比较效益。此外，挪威零售销售指标是计算家庭消费指数的主要数据源。

零售销售额增长表示消费活动有所增加，可以对挪威克朗报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"挪威零售销售月率m/m (Norway Retail Sales m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
0.1%
0.1%
-0.5%
9月 2025
-0.5%
0.0%
0.1%
8月 2025
0.2%
-0.1%
0.7%
7月 2025
0.6%
0.0%
0.1%
6月 2025
0.0%
-2.0%
0.1%
5月 2025
0.0%
-1.1%
0.6%
4月 2025
0.7%
-1.5%
0.6%
3月 2025
0.6%
-0.2%
-0.1%
2月 2025
-0.1%
-1.0%
1.1%
1月 2025
1.1%
-0.6%
0.1%
12月 2024
-0.1%
-3.0%
0.4%
11月 2024
0.3%
-0.9%
0.3%
10月 2024
0.2%
1.7%
-0.3%
9月 2024
-0.3%
2.2%
0.1%
8月 2024
0.1%
-0.3%
1.2%
7月 2024
1.2%
-4.6%
-5.1%
6月 2024
-5.1%
2.9%
4.7%
5月 2024
3.2%
-0.1%
0.2%
4月 2024
-0.3%
-0.2%
0.3%
3月 2024
0.3%
0.0%
0.2%
2月 2024
0.1%
0.3%
0.0%
1月 2024
-0.1%
0.2%
-1.1%
12月 2023
-0.9%
-0.6%
0.4%
11月 2023
0.4%
0.4%
0.4%
10月 2023
0.6%
-0.4%
-0.3%
9月 2023
-0.3%
0.4%
-0.3%
8月 2023
-0.3%
-0.4%
-0.9%
7月 2023
-0.8%
0.5%
0.2%
6月 2023
0.3%
-0.7%
1.2%
5月 2023
1.2%
0.9%
-0.1%
4月 2023
-1.2%
-0.8%
-0.2%
3月 2023
0.0%
0.7%
-0.6%
2月 2023
0.2%
-1.1%
1.3%
1月 2023
1.3%
1.1%
-4.2%
12月 2022
-3.6%
-0.5%
0.8%
11月 2022
0.9%
0.7%
-0.2%
10月 2022
-0.3%
-1.1%
0.0%
9月 2022
0.1%
0.7%
0.6%
8月 2022
0.7%
-1.0%
-2.0%
7月 2022
-2.1%
1.7%
0.1%
6月 2022
0.0%
-1.4%
-0.9%
5月 2022
-0.9%
1.6%
-1.3%
4月 2022
-0.9%
-1.9%
3.0%
3月 2022
3.3%
1.0%
-1.1%
2月 2022
-1.1%
-1.0%
0.4%
1月 2022
0.4%
-0.3%
-3.0%
12月 2021
-3.1%
0.1%
0.9%
11月 2021
0.9%
0.4%
0.9%
10月 2021
1.0%
-1.1%
0.4%
9月 2021
0.5%
-0.4%
-3.9%
1234
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码