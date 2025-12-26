挪威生产者物价指数(PPI)年率y/y (Norway Producer Price Index (PPI) y/y)
|低级别
|-8.1%
|-11.0%
|
-6.9%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-8.6%
|
-8.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
挪威生产者物价指数年率y/y反映了在挪威国内市场和海外市场，挪威企业生产和销售的商品价格的动态。该指数将指定月份与去年同月相比，从生产者的角度衡量价格变化。该指数由挪威统计局(SSB)在每月10日公布。
该统计数据涵盖了制造业、石油和天然气生产、能源业、采矿业和一些服务业。该指数涵盖了作为最终产品向零售贸易交付，经过投资，或者作为中间产品转移到其他生产部门的产品。
主要数据源是对生产者的调查，其中报告了630个产品组的样本价格。该调查问卷每月发送给提供有关大约5000种商品价格数据的大约1300家企业。这一指标计算不包含雇员少于100人的企业。填好的问卷通过电子邮件提交。
生产者物价指数被认为是消费价格的一个领先指标，也是通货膨胀的重要指标。如果与CPI相比，PPI是更为准备的初步指标：如果生产者物价增长，消费者价格也会相应上涨。这两个指标密切相关。
生产者物价指数是消费价格通货膨胀的领先指标， 因此CPI增长可被视为对挪威克朗报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"挪威生产者物价指数(PPI)年率y/y (Norway Producer Price Index (PPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
