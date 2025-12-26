挪威生产者物价指数年率y/y反映了在挪威国内市场和海外市场，挪威企业生产和销售的商品价格的动态。该指数将指定月份与去年同月相比，从生产者的角度衡量价格变化。该指数由挪威统计局(SSB)在每月10日公布。

该统计数据涵盖了制造业、石油和天然气生产、能源业、采矿业和一些服务业。该指数涵盖了作为最终产品向零售贸易交付，经过投资，或者作为中间产品转移到其他生产部门的产品。

主要数据源是对生产者的调查，其中报告了630个产品组的样本价格。该调查问卷每月发送给提供有关大约5000种商品价格数据的大约1300家企业。这一指标计算不包含雇员少于100人的企业。填好的问卷通过电子邮件提交。

生产者物价指数被认为是消费价格的一个领先指标，也是通货膨胀的重要指标。如果与CPI相比，PPI是更为准备的初步指标：如果生产者物价增长，消费者价格也会相应上涨。这两个指标密切相关。

生产者物价指数是消费价格通货膨胀的领先指标， 因此CPI增长可被视为对挪威克朗报价有利。

最后值: