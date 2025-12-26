挪威消费者信心指数 (Norway Consumer Confidence)
国家：
挪威
NOK, 挪威克朗
部门：
消费者
|低级别
|N/D
|-1.6
|
-3.6
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-1.6
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
挪威消费者信心指数(CCI)衡量的是消费者对国家经济稳定的信任水平。该指数是根据Finance Finance对挪威家庭进行的一项消费者调查，每季度计算一次。
受访者在此调查中会被问及以下五个问题：
- 与一年前相比，您家庭的财务状况是否变得更好、更不好或保持不变？
- 您认为您家庭的财务状况会在一年后变得更好、更不好或保持不变？
- 谈到挪威的总体经济状况，您认为该国的经济总体上比一年前更好、更不好或保持不变？
- 您认为挪威的经济状况会在这一年中更好、更不好或保持不变？
- 您认为现在是民众购买大件家居用品的好时机吗？还是这并不是一个时机？
最终指标的计算方法是乐观和悲观反馈之间的差异，结果值除以5。
数值为正表示本国的消费者信心和良好的经济环境。因此，高于预期增长的数值可被视为对挪威克朗报价有利。相反，较低的数值则可降低NOK报价。
最后值:
真实值
预测值
"挪威消费者信心指数 (Norway Consumer Confidence)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4 Q 2025
N/D
-1.6
-3.6
3 Q 2025
-3.6
-13.9
-9.1
2 Q 2025
-16.5
-4.5
-13.4
1 Q 2025
-7.5
-12.4
4 Q 2024
-14.4
-2.4
-15.2
3 Q 2024
-16.3
-1.2
-18.3
2 Q 2024
-16.3
-36.2
-24.2
1 Q 2024
-26.6
-33.5
-29.7
4 Q 2023
-33.5
-32.3
-31.7
3 Q 2023
-30.2
-11.8
-33.1
2 Q 2023
-34.4
-26.1
-36.5
1 Q 2023
-36.5
-21.6
-36.8
4 Q 2022
-38.0
-28.1
-29.5
3 Q 2022
-26.8
-14.5
-15.3
2 Q 2022
-11.7
5.8
0.7
1 Q 2022
5.5
15.5
11.0
4 Q 2021
13.7
-6.0
11.0
3 Q 2021
10.9
-11.4
4.7
2 Q 2021
2.5
-12.9
-3.2
1 Q 2021
-5.1
-11.6
-9.2
4 Q 2020
-11.5
-1.7
-10.0
3 Q 2020
-6.6
-2.6
-3.4
2 Q 2020
-7.6
14.7
4.7
1 Q 2020
14.5
14.8
4 Q 2019
13.4
15.0
3 Q 2019
17.1
13.9
2 Q 2019
12.8
13.3
1 Q 2019
12.7
14.2
4 Q 2018
14.6
15.2
3 Q 2018
16.4
19.6
2 Q 2018
19.6
20.3
1 Q 2018
20.3
18.3
4 Q 2017
17.3
15.7
3 Q 2017
16.2
12.6
2 Q 2017
11.1
7.3
1 Q 2017
5.2
1.8
4 Q 2016
0.3
-5.5
3 Q 2016
-4.1
-12.6
2 Q 2016
-16.5
-15.4
1 Q 2016
-16.2
-12.4
4 Q 2015
-11.3
-6.5
3 Q 2015
-4.1
-0.2
2 Q 2015
1.7
6.5
1 Q 2015
7.4
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件