挪威内陆国内生产总值(GDP)季率q/q (Norway Gross Domestic Product (GDP) Mainland q/q)
|低级别
|0.1%
|0.2%
|
0.5%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.2%
|
0.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
挪威的经济领域包括挪威大陆、斯瓦尔巴群岛、扬马延岛、挪威属地、领海，包括其上方的领空等。挪威大陆计算单独的GDP — 挪威大陆GDP，衡量的是挪威国内生产的所有商品和服务的价值变化（国内原则）。该GDP不包括以石油为主的近海地区和物流。价格根据通货膨胀进行调整。这个指数变量反映了与上一季度相比，季度GDP的增长情况。
计算GDP的方法有三种：从生产的角度计算，依据所得收入来计算和从产生支出的角度来计算。
- GDP生产角度计算的方法是基于附加值的计算（从制成品的总值减去中间成本）。
- 基于收入的计算包括四个部分的附加总值：就业补助、产品和生产税减少、总营业盈余和其他收入。
- 支出方法是经济中所有最终支出的总和。这个包含了消费，资本形成总值和商品与服务净出口的最终支出。
这三种方法都用于挪威的GDP计算。GDP计算的源数据来自国民经济核算，其中包括生产者和消费者价格指数、零售价格数据、生产产出数据、劳动力市场指标、家庭收入数据等。为了将国内生产总值(GDP)的实际变化与通货膨胀过程分开，还需要使用平减指数。此外，数据经过季节性调整，以消除可能严重扭曲GDP短期变化数据的季节性影响。
GDP是衡量国家经济实力的主要指标。该指标通常对市场走势产生重大影响。挪威大陆GDP稳定增长意味着经济和金融体系的可持续性发展。因此，它可被视为对NOK报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"挪威内陆国内生产总值(GDP)季率q/q (Norway Gross Domestic Product (GDP) Mainland q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
