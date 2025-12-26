挪威国内生产总值(GDP)衡量的是挪威国内生产的全部商品和服务的价值变化（国内原则）。价格根据通货膨胀进行调整。这个指数变量反映了与上一季度相比，季度GDP的增长情况。

计算GDP的方法有三种：从生产的角度计算，依据所得收入来计算和从产生支出的角度来计算。

GDP生产角度计算的方法是基于附加值的计算（从制成品的总值减去中间成本）。

基于收入的计算包括四个部分的附加总值：就业补助、产品和生产税减少、总营业盈余和其他收入。

支出方法是经济中所有最终支出的总和。这个包含了消费，资本形成总值和商品与服务净出口的最终支出。

这三种方法都用于挪威的GDP计算。GDP计算的源数据来自国民经济核算，其中包括生产者和消费者价格指数、零售价格数据、生产产出数据、劳动力市场指标、家庭收入数据等。为了将国内生产总值(GDP)的实际变化与通货膨胀过程分开，还需要使用平减指数。此外，数据经过季节性调整，以消除可能严重扭曲GDP短期变化数据的季节性影响。

GDP是衡量国家经济实力的主要指标。该指标通常对市场走势产生重大影响。GDP稳定增长意味着经济和金融体系的可持续性发展。因此，它可被视为对挪威克朗报价有利。

