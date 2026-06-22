基于生物地理学的优化算法（BBO）

内容





引言

在梳理各类优化算法的过程中，我对基于生物地理学的优化算法（BBO）产生了兴趣，该算法由丹・西蒙教授于 2008 年提出。BBO 算法的灵感来源于生物地理学，这是一门研究生物有机体地理分布规律的学科。描述物种分布模式的数学模型最早诞生于 20 世纪 60 年代。正如遗传算法借鉴生物遗传学、神经网络模仿生物神经元原理一样，BBO 算法依托生物地理学中的数学原理来求解优化问题。

在自然界的群岛环境中，宜居条件优越的岛屿（栖息地适宜度指数 HSI 较高）往往物种丰富，物种迁出率也更高；而生存环境恶劣的岛屿物种稀少，物种迁入率则更高。这种岛屿间物种迁徙的自然动态规律，构成了 BBO 算法优化机制的理论基础。该算法借助物种迁徙的思想在不同可行解之间交换特征信息，变异概率依托具备完备理论支撑的物种分布模型计算得出；优质解会主动共享自身特征，同时自身又具备较强的稳定性，不易被随意改动。这一特性也是该算法最具代表性的特点之一。

本文将对这套精妙的算法原理进行解析，完成代码实现，并对 BBO 算法的性能开展测试评估。





算法的实现

我们可以想象一片群岛，每座岛屿都栖息着不同种类的动物。

1. 栖息地 = 岛屿 = 问题的可行解。算法中的每一座岛屿都代表一个可行解。如果设置 50 座岛屿，就对应 50 个不同的可行解。

2. 栖息地适宜度指数（HSI）= 岛屿的宜居程度 = 可行解的质量。拥有淡水、瓜果、宜人气候的富饶岛屿对应优质解（HSI 数值高）。没有水源的荒漠岛屿 = 劣质解（HSI 数值低）

3. 物种 = 可行解的特征属性。资源丰富的岛屿会孕育大量物种，而贫瘠岛屿由于栖息地多样性不足，存活的物种数量较少。

迁徙机制是如何运作的？现实举例：夏威夷这座富饶岛屿物种繁多，生物频繁迁徙至其他岛屿（迁出率高），但很少有外来生物迁入该岛（迁入率低，岛屿已趋于饱和）。无人荒岛物种稀少，生物很少向外迁徙（迁出率低），但经常会有新物种迁入（迁入率高，存在大量生存空间）。

映射到算法中：劣质解（物种少）→ 迁入率高 → 不断吸收优质解的特征。优质解（物种丰富）→ 迁出率高 → 向其他解共享自身特征。

再举一个生活中的例子：假设我们要在城市里寻找开店的最佳选址。每一座 “岛屿” 就代表一个候选选址。我们随机生成 50 个选址（岛屿），举例如下：

岛屿 1：选址较差，位于城郊

岛屿 2：位置极佳，地处市中心

第 50 座岛屿：位置中等偏上

我们为每个选址计算适宜度 HSI：岛屿 2（市中心）HSI=95，客流量大、交通便利；岛屿 1（城郊）HSI=20，客流量稀少。此时劣质的岛屿 1 迁入率高，会吸收优质岛屿 2 的部分特征。比如岛屿 2 的选址特点是 “临近地铁站”，那么岛屿 1 也会朝着靠近地铁站的方向优化选址。自然界有时会发生地震、海啸这类灾害，对应算法里可行解发生随机突变：店铺选址会直接更换到一个全新的位置，这种随机变化有助于发掘意料之外的优质可行解。

为什么中等质量的可行解发生突变的概率更低？在自然界中，像加拉帕戈斯群岛那样极度富饶的岛屿十分稀少且环境易变，极端贫瘠的岛屿同样罕见且不稳定，反而是环境中等的岛屿数量最多、稳定性最强。映射到算法中规则如下：

极优解（HSI=95）：突变概率高

极劣解（HSI=5）：突变概率高

中等可行解（HSI=50）：突变概率低

排名前两位的最优岛屿（最优解）会被保护起来不参与突变，相当于设立 “自然保护区”。我们要避免丢失当前搜寻到的最优可行解。完整的优化流程如下：随机生成 50 组可行解（岛屿），按照优劣从高到低排序，劣质解向优质解学习特征，同时部分可行解会发生随机突变。BBO 算法通过通过模拟岛屿间物种分布/迁移的自然过程，以此搜寻最优解。下文附上该算法的运行原理示意图。

图例 1. BBO 算法运行原理

本示意图展示内容如下：

三类岛屿：分别为富饶型、中等型、贫瘠型，各类岛屿栖息的物种数量各不相同。 迁徙过程：箭头表示物种在各个岛屿之间的迁移路径。 分步优化流程：展示从初始化到迭代循环的完整过程。 核心概念说明：包含图例注释与算法基本原理。

该示意图清晰展现：富饶岛屿（优质可行解）具备较高的物种迁出率，贫瘠岛屿（劣质可行解）具备较高的物种迁入率；可行解之间会发生特征交换，完整的优化循环由此运转。接下来我们编写伪代码。

1. 初始化：

- 设置各项参数：

* 种群规模（栖息地总数）= 50

* 最大迁入率 I = 1.0

* 最大迁出率 E = 1.0

* 基础变异概率 = 0.01

* 精英解保留数量 = 2

* 最大物种数量 = 50

* 迭代次数



- 随机生成 N 个栖息地（可行解）构成初始种群

- 计算每个栖息地的栖息地适宜度指数（HSI）

- 计算不同物种数量对应的栖息地生存概率



2. 主循环（按照设定迭代次数循环执行）：



2.1. 适应度评估与排序：

- 计算每个栖息地的 HSI 值

- 按照 HSI 值从高到低对所有栖息地排序

- 保存当前最优解



2.2. 迁移参数计算：

遍历第i个栖息地：

- 计算该栖息地物种数量：Si = Smax × (N - rank_i) / N

- 计算迁入率：λi = I × (1 - Si/Smax)

- 计算迁出率：μi = E × (Si/Smax)

根据当前物种数量 Si 确定该栖息地的生存概率



2.3. 迁移操作（可行解特征交换）：

遍历每个非精英栖息地：



如果random_number < λi （栖息地迁入），那么：



遍历每个决策变量 (SIV) j：



如果random_number < λi：

- 选取一个提供特征的源栖息地：

* 累加除当前栖息地(H_i)外所有栖息地的迁出率总和

* 基于迁出率(μ)采用轮盘赌选择策略

* 以概率 μk/Σμ 选中栖息地(H_k)



- 将源栖息地 Hk 的第 j 个变量复制到栖息地 H_i



结束条件判断



结束变量循环



结束条件判断



结束栖息地循环



2.4. 变异操作（探索全新可行解）:

遍历每个非精英栖息地(H_i)：



- 计算变异率：m_rate = m × (1 - probability_of_existence_i)



如果随机数小于变异率(random_number < m_rate)，则：

- 随机选取一个决策变量 j

- 在合法取值范围内生成随机值替换该变量原有数值

结束条件判断



结束栖息地循环



2.5. 种群替换与更新：

- 重新计算所有栖息地的 HSI 数值

- 更新当前搜索到的最优解

- 保存本轮所有个体的适应度值，用于下一轮迭代



3. 返回搜索得到的最优可行解

现在我们只需要实现C_AO_BBO类，该类继承自C_AO基类，用于完成 BBO 算法的封装实现。继承特性意味着C_AO_BBO可以调用父类中已经封装好的优化基础功能。

该类包含一系列参数：种群规模参数以及 BBO 算法专属参数，具体包括：最大迁入率、最大迁出率（immigrationMax、emigrationMax）、变异概率（mutationProb）、保留的精英解数量（elitismCount）以及最大物种数量（speciesMax）。类的构造函数会为 BBO 相关参数赋予默认初始值，同时设置算法名称、功能描述以及该算法相关文献的链接。SetParams()方法可根据参数数组params中的数据对各项参数进行修改赋值。

Init()：初始化算法，包含种群的创建与初始化、设定参数取值范围、迭代步长、迭代轮数，同时初始化用于存储栖息地数据的各类数组。

Moving()：按照 BBO 算法原理，实现可行解在不同栖息地之间迁移的核心逻辑。

Revision()：实现可行解（栖息地）的修正与调整逻辑。

S_HabitatData：内部结构体，用于存储单个栖息地（可行解）的相关信息，包含物种数量、迁入率、迁出率以及生存概率。

habitatData：S_HabitatData类型数组，用来保存种群中每一个栖息地的全部数据。

probabilities：用于变异操作的概率数组。

私有方法封装了 BBO 算法各核心步骤的具体实现，包括种群初始化、迁移率计算、变异操作等。

class C_AO_BBO : public C_AO { public : ~C_AO_BBO () { } C_AO_BBO () { ao_name = "BBO" ; ao_desc = "Biogeography-Based Optimization" ; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/18354" ; popSize = 50 ; immigrationMax = 1.0 ; emigrationMax = 1.0 ; mutationProb = 0.5 ; elitismCount = 2 ; speciesMax = 50 ; ArrayResize ( params , 6 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "immigrationMax" ; params [ 1 ].val = immigrationMax; params [ 2 ].name = "emigrationMax" ; params [ 2 ].val = emigrationMax; params [ 3 ].name = "mutationProb" ; params [ 3 ].val = mutationProb; params [ 4 ].name = "elitismCount" ; params [ 4 ].val = elitismCount; params [ 5 ].name = "speciesMax" ; params [ 5 ].val = speciesMax; } void SetParams () { popSize = ( int ) params [ 0 ].val; immigrationMax = params [ 1 ].val; emigrationMax = params [ 2 ].val; mutationProb = params [ 3 ].val; elitismCount = ( int ) params [ 4 ].val; speciesMax = ( int ) params [ 5 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); double immigrationMax; double emigrationMax; double mutationProb; int elitismCount; int speciesMax; private : struct S_HabitatData { int speciesCount; double immigration; double emigration; double probability; }; S_HabitatData habitatData []; double probabilities []; void InitializePopulation (); void CalculateRates (); void Migration (); void Mutation (); double CalculateProbability ( int speciesCount); };

Init 方法用于在 BBO 算法正式运行前完成各项配置工作。该方法会执行基础初始化操作（参数校验与环境配置），为存储 “栖息地” 相关数据和迁移概率分配内存。随后根据不同物种数量计算并归一化相应的概率值。初始化执行成功则返回 true。

bool C_AO_BBO::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; ArrayResize (habitatData, popSize); ArrayResize (probabilities, speciesMax + 1 ); double sum = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i <= speciesMax; i++) { probabilities [i] = CalculateProbability (i); sum += probabilities [i]; } if (sum > 0 ) { for ( int i = 0 ; i <= speciesMax; i++) { probabilities [i] /= sum; } } return true ; }

Moving 方法实现了 BBO 算法的主优化循环逻辑。首次调用该方法时，会先校验 “是否初始化” 标识位。若标识显示种群尚未创建，则执行种群初始化操作。包括随机生成多组可行解、评估各组解的适宜度，并初始化相关参数。初始化完成后，将该标识位重置。

初始化结束后，依次执行算法循环的标准步骤：按照适应度值对可行解种群排序，区分出最优个体与最差个体。这为后续的迁移、变异操作提供依据。这一阶段会根据各栖息地当前状态以及对应可行解的优劣，计算栖息地之间物种交换的各类概率与速率参数。以此管控物种从一个栖息地向另一个栖息地的 “迁移” 过程。同时完成各栖息地之间决策变量的交换。

最终，物种多样性匮乏的劣质解会从优质解中获取新的特征，实现对解空间的全局探索。迁移操作结束后，会对可行解执行随机变更（变异操作），用以维持种群多样性。变异概率由可行解当前状态与算法参数共同决定。单次循环末尾会保存当前所有可行解的适应度函数数值，供算法下一轮迭代的排序与数据分析使用。

void C_AO_BBO::Moving () { if (!revision) { InitializePopulation (); revision = true ; return ; } static S_AO_Agent aTemp []; ArrayResize (aTemp, popSize); u.Sorting (a, aTemp, popSize); CalculateRates (); Migration (); Mutation (); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { a [i].fP = a [i].f; } }

Revision 方法用于更新种群中当前的最优解。该方法遍历当前种群内所有个体（可行解），将每个个体的适应度函数值与变量 fB 中存储的当前最优结果进行比对。

如果某个个体的适应度优于当前最优值，就用该值更新 fB，并将对应的解参数复制保存到最优解变量中。方法执行完毕后，该变量中始终会保存当前搜索到的最优可行解。

void C_AO_BBO::Revision () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); } } }

InitializePopulation 方法负责为 BBO 算法创建初始可行解种群。该方法生成种群规模（popSize）数量的个体（栖息地），所有个体均匀分布在整个搜索空间内。

针对每一个个体，该方法在每个维度参数的最小值数组 rangeMin、最大值数组 rangeMax 限定范围内，随机生成坐标值（解参数）。通过 u.RNDfromCI 函数在指定区间内生成随机数。

随后将生成的坐标按照 rangeStep 数组规定的有效步长就近取整。保证所有可行解落在离散的合法搜索空间内。该步骤调用 SeInDiSp 函数实现。坐标初始化完成后，为每个个体初始化 habitatData 结构体，将物种数量、迁入率、迁出率、生存概率全部初始化为 0。这些参数后续用于优化过程中计算迁移率与变异概率。

void C_AO_BBO::InitializePopulation () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } habitatData [i].speciesCount = 0 ; habitatData [i].immigration = 0.0 ; habitatData [i].emigration = 0.0 ; habitatData [i].probability = 0.0 ; } }

CalculateRates 方法用于计算种群中每个栖息地的迁移率（迁入率、迁出率）以及栖息地的生存概率。

本方法采用线性模型，每个可行解对应的物种数量与其适应度成正比，性能越优异的可行解所拥有的物种数量越多。迁入率会随着物种数量的增加而递减：某个可行解的物种越丰富，接纳新个体的概率就越低。迁出率会随着物种数量的增加而递增：某个可行解的物种越丰富，物种向外迁出的概率就越高。

栖息地的生存概率根据预先设定好的各物种数量对应的概率值确定。如果物种数量超过设定的最大允许值，则将该栖息地的生存概率置为 0。

void C_AO_BBO::CalculateRates () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { habitatData [i].speciesCount = speciesMax - (i * speciesMax / popSize); habitatData [i].immigration = immigrationMax * ( 1.0 - ( double )habitatData [i].speciesCount / speciesMax); habitatData [i].emigration = emigrationMax * ( double )habitatData [i].speciesCount / speciesMax; if (habitatData [i].speciesCount <= speciesMax) { habitatData [i].probability = probabilities [habitatData [i].speciesCount]; } else { habitatData [i].probability = 0.0 ; } } }

Migration 方法用于实现种群内各个栖息地之间的迁移过程，也就是 SIV（栖息地适宜度指数变量，即可行解的坐标参数）的交换操作。该方法的核心思想是：迁入率高的栖息地（物种数量稀少），可以从迁出率高的其他栖息地（物种丰富）中借鉴特征变量。

方法会遍历种群内所有栖息地，但会跳过前elitismCount个被标记为精英的栖息地，精英个体不参与迁移操作。对于每一个非精英栖息地，会通过随机方式判断该栖息地在本轮迭代中是否需要被修改。修改的概率由 habitatData[i].immigration(当前栖息地的迁入率）决定。如果某个栖息地被选中参与迁移操作，则遍历它所有的坐标变量（SIV）。对于每一个坐标，同样基于迁入率随机判定是否需要修改。变量是否需要修改的概率同样由 habitatData[i].immigration（当前栖息地的迁入率）决定。

若某个坐标被选中进行修改，则需要确定从哪一个栖息地 “借用” 该坐标的参数值。该源栖息地采用轮盘赌选择法进行筛选，其被选中的概率与各个栖息地的迁出率 habitatData[j].emigration 成正比。也就是说，迁出率越高的栖息地，越有可能成为迁移操作的数据源。在概率计算过程中会做约束处理，不会将当前栖息地自身选为数据来源。一旦选定迁移源栖息地，就将源栖息地中对应坐标（栖息地适宜度变量 SIV）的参数值复制到当前栖息地。

最终，该方法在各个栖息地之间完成规范的特征信息（SIV）交换：物种数量少、迁入率高的栖息地，从物种丰富、迁出率高的栖息地获取特征信息。该机制可以让优质可行解的特征参数在整个种群中传播，同时保证当前最优解不被改动。

void C_AO_BBO::Migration () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (i < elitismCount) continue ; if (u.RNDprobab () < habitatData [i].immigration) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { if (u.RNDprobab () < habitatData [i].immigration) { double sumEmigration = 0.0 ; for ( int j = 0 ; j < popSize; j++) { if (j != i) sumEmigration += habitatData [j].emigration; } if (sumEmigration > 0 ) { double roulette = u.RNDprobab () * sumEmigration; double cumSum = 0.0 ; for ( int j = 0 ; j < popSize; j++) { if (j != i) { cumSum += habitatData [j].emigration; if (roulette <= cumSum) { a [i].c [c] = a [j].c [c]; break ; } } } } } } } } }

Mutation 方法用于对种群中的各个栖息地执行变异操作。变异的目的是对可行解引入随机改动，避免算法陷入局部最优，同时探索全新的搜索空间。

和迁移方法的规则一致，精英解（前elitismCount个栖息地）会被跳过，不执行变异操作。这样做是为了保留当前已经搜索到的最优解。针对其余每一个栖息地，都会计算对应的变异概率。关键点在于：变异概率与栖息地的生存概率（habitatData[i].probability）成 反比 。这也就意味着，生存概率较低的栖息地 —— 无论是性能极差的劣质解，还是性能极佳的优质极值解，都会拥有更高的变异概率，以此助力算法探索全新的区域。

如果生成的随机数小于计算得到的变异率，就会触发变异。从全部维度坐标中随机选取一个待变异的坐标变量（SIV）。在规定的取值区间内，为该选中的坐标生成一个全新的随机数值。随后调用 SeInDiSp 函数处理该新数值，将其约束在预设的合法范围内。

由此可见，变异方法为搜索过程引入了随机性，让算法能够挖掘出全新的、有潜力更优的可行解，尤其是在那些尚未被充分探索的搜索区域。算法依托栖息地生存概率动态调整变异率，以此平衡全局探索与局部利用两大搜索策略。

void C_AO_BBO::Mutation () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (i < elitismCount) continue ; double mutationRate = mutationProb * ( 1.0 - habitatData [i].probability); if (u.RNDprobab () < mutationRate) { int mutateCoord = MathRand () % coords; a [i].c [mutateCoord] = u.RNDfromCI (rangeMin [mutateCoord], rangeMax [mutateCoord]); a [i].c [mutateCoord] = u.SeInDiSp (a [i].c [mutateCoord], rangeMin [mutateCoord], rangeMax [mutateCoord], rangeStep [mutateCoord]); } } }

CalculateProbability 方法会根据栖息地的物种数量，计算该栖息地的生存概率。该方法采用简化模型：当物种数量处于均衡值附近（取值区间中点）时，栖息地的生存概率达到最大值；一旦偏离该均衡值，概率会沿着高斯曲线快速下降。物种数量距离speciesMax/2越远，对应的生存概率就越低。

总的来说，该方法构建出这样一种模型：物种数量接近均衡值的栖息地，其生存概率要远高于物种数量严重偏离均衡值的栖息地。这是一种基于生物多样性、经过简化却十分高效的栖息地 “适宜度” 建模方式。

double C_AO_BBO::CalculateProbability ( int speciesCount) { int equilibrium = speciesMax / 2 ; double distance = MathAbs (speciesCount - equilibrium); double probability = MathExp (-distance * distance / ( 2.0 * equilibrium * equilibrium)); return probability; }





测试结果

经过对参数进行多组调试实验后，我发现基于生物地理学优化算法（BBO）能够取得较为出色的优化效果。

BBO|基于生物地理学优化算法|50.0|1.0|1.0|0.5|2.0|50.0|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.9491244808033844

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.6945610309062928

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.35031241665471596

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.9381951766964413

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6736501622157315

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2568167323109364

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.7461538461538464

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.4827692307692309

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.17369230769230892

=============================

综合总得分：5.26528 (58.50%)

可视化图表直观体现了 BBO 算法优异的优化效率。即便是难度最高的 Megacity 离散测试函数，该算法依旧表现出优秀的求解效果。

在Hilly函数上测试BBO

在Forest函数上测试BBO

在Megacity函数上测试BBO

根据测试结果，这套性能出色的基于生物地理学优化算法（BBO）在算法性能排行榜中位列第 12 名，取得了靠前的名次。





总结

基于生物地理学的优化算法（BBO）在各项测试中表现亮眼，在 45 种基于种群的优化算法中综合排名第 12 位，综合性能得分达 58.5%。对于这样一种依托简洁直观的自然隐喻设计而来的算法，该成绩十分优异。

尤其值得关注的是，BBO 能够高效处理中高维度优化问题，具备良好的可扩展性，还能有效应对众多优化算法普遍面临的 “维数灾难” 问题。

BBO 的核心理论基础 —— 岛屿间的物种迁徙，不仅是生动形象的自然类比，更是一种能够平衡搜索空间全局探索与已有解局部利用的高效机制。算法采用线性迁移模型：宜居度高的优质栖息地主动共享自身特征，宜居度差的劣质栖息地主动吸纳这些特征，信息会顺着天然梯度从优质解流向劣质解。

BBO 的变异算子极具特色，与传统算法的变异方式有着本质区别。该算法并未采用固定概率或随机概率的变异策略，而是依托理论模型，将变异概率设置为与栖息地生存概率成反比。这意味着最贴合自然规律、稳定性最强的中等质量解（物种数量适中）很少发生变异；而两类极端解，无论是最优解还是最差解，都会以更高频率产生变异。该策略形成了自适应调节机制，自动平衡种群的稳定性与多样性。

该算法在各类测试场景下稳定性优异：在所有测试中对应色阶表现较为一致，且与其他优化算法相比未出现明显的结果下滑

BBO 的一大突出优势是原理简洁且运行高效。部分现代元启发式算法需要调试大量参数、设计复杂算子，而 BBO 仅依托迁移、物种数量、栖息地适宜度这些通俗易懂的概念即可实现优化。

测试结果表明，BBO 并非又一款普通的仿生类算法，而是一套成熟且具备竞争力的优化方法，足以同该领域公认的顶尖算法同台竞技。兼具理论完备性、计算高效性与工程实用性，让 BBO 成为现代全局优化方法库中极具价值的一员。

图例 2. 根据相应测试结果的算法颜色分级

图例 3. 算法测试结果直方图（比例从 0 到 100，越高越好，其中 100 是最大可能的理论结果，存档中有一个用于计算评级表的脚本）

BBO算法的优点和缺点：

优点：

速度快。 实现简单。 在多种不同维度的问题上均取得了良好的优化效果。

缺点：

参数量大。

本文附带了一个压缩包，其中包含了算法代码的当前版本。作者不对标准算法描述的绝对准确性承担责任。因为为了提升搜索能力，本文已对原算法进行了多处修改。文章中表述的结论和论断是基于实验的结果。



文中所用程序