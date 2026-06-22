基于生物地理学的优化算法（BBO）
内容
引言
在梳理各类优化算法的过程中，我对基于生物地理学的优化算法（BBO）产生了兴趣，该算法由丹・西蒙教授于 2008 年提出。BBO 算法的灵感来源于生物地理学，这是一门研究生物有机体地理分布规律的学科。描述物种分布模式的数学模型最早诞生于 20 世纪 60 年代。正如遗传算法借鉴生物遗传学、神经网络模仿生物神经元原理一样，BBO 算法依托生物地理学中的数学原理来求解优化问题。
在自然界的群岛环境中，宜居条件优越的岛屿（栖息地适宜度指数 HSI 较高）往往物种丰富，物种迁出率也更高；而生存环境恶劣的岛屿物种稀少，物种迁入率则更高。这种岛屿间物种迁徙的自然动态规律，构成了 BBO 算法优化机制的理论基础。该算法借助物种迁徙的思想在不同可行解之间交换特征信息，变异概率依托具备完备理论支撑的物种分布模型计算得出；优质解会主动共享自身特征，同时自身又具备较强的稳定性，不易被随意改动。这一特性也是该算法最具代表性的特点之一。
本文将对这套精妙的算法原理进行解析，完成代码实现，并对 BBO 算法的性能开展测试评估。
算法的实现
我们可以想象一片群岛，每座岛屿都栖息着不同种类的动物。
1. 栖息地 = 岛屿 = 问题的可行解。算法中的每一座岛屿都代表一个可行解。如果设置 50 座岛屿，就对应 50 个不同的可行解。
2. 栖息地适宜度指数（HSI）= 岛屿的宜居程度 = 可行解的质量。拥有淡水、瓜果、宜人气候的富饶岛屿对应优质解（HSI 数值高）。没有水源的荒漠岛屿 = 劣质解（HSI 数值低）
3. 物种 = 可行解的特征属性。资源丰富的岛屿会孕育大量物种，而贫瘠岛屿由于栖息地多样性不足，存活的物种数量较少。
迁徙机制是如何运作的？现实举例：夏威夷这座富饶岛屿物种繁多，生物频繁迁徙至其他岛屿（迁出率高），但很少有外来生物迁入该岛（迁入率低，岛屿已趋于饱和）。无人荒岛物种稀少，生物很少向外迁徙（迁出率低），但经常会有新物种迁入（迁入率高，存在大量生存空间）。
映射到算法中：劣质解（物种少）→ 迁入率高 → 不断吸收优质解的特征。优质解（物种丰富）→ 迁出率高 → 向其他解共享自身特征。
再举一个生活中的例子：假设我们要在城市里寻找开店的最佳选址。每一座 “岛屿” 就代表一个候选选址。我们随机生成 50 个选址（岛屿），举例如下：
岛屿 1：选址较差，位于城郊
岛屿 2：位置极佳，地处市中心
第 50 座岛屿：位置中等偏上
我们为每个选址计算适宜度 HSI：岛屿 2（市中心）HSI=95，客流量大、交通便利；岛屿 1（城郊）HSI=20，客流量稀少。此时劣质的岛屿 1 迁入率高，会吸收优质岛屿 2 的部分特征。比如岛屿 2 的选址特点是 “临近地铁站”，那么岛屿 1 也会朝着靠近地铁站的方向优化选址。自然界有时会发生地震、海啸这类灾害，对应算法里可行解发生随机突变：店铺选址会直接更换到一个全新的位置，这种随机变化有助于发掘意料之外的优质可行解。
为什么中等质量的可行解发生突变的概率更低？在自然界中，像加拉帕戈斯群岛那样极度富饶的岛屿十分稀少且环境易变，极端贫瘠的岛屿同样罕见且不稳定，反而是环境中等的岛屿数量最多、稳定性最强。映射到算法中规则如下：
极优解（HSI=95）：突变概率高
极劣解（HSI=5）：突变概率高
中等可行解（HSI=50）：突变概率低
排名前两位的最优岛屿（最优解）会被保护起来不参与突变，相当于设立 “自然保护区”。我们要避免丢失当前搜寻到的最优可行解。完整的优化流程如下：随机生成 50 组可行解（岛屿），按照优劣从高到低排序，劣质解向优质解学习特征，同时部分可行解会发生随机突变。BBO 算法通过通过模拟岛屿间物种分布/迁移的自然过程，以此搜寻最优解。下文附上该算法的运行原理示意图。
图例 1. BBO 算法运行原理
本示意图展示内容如下：
- 三类岛屿：分别为富饶型、中等型、贫瘠型，各类岛屿栖息的物种数量各不相同。
- 迁徙过程：箭头表示物种在各个岛屿之间的迁移路径。
- 分步优化流程：展示从初始化到迭代循环的完整过程。
- 核心概念说明：包含图例注释与算法基本原理。
该示意图清晰展现：富饶岛屿（优质可行解）具备较高的物种迁出率，贫瘠岛屿（劣质可行解）具备较高的物种迁入率；可行解之间会发生特征交换，完整的优化循环由此运转。接下来我们编写伪代码。
1. 初始化：
- 设置各项参数：
* 种群规模（栖息地总数）= 50
* 最大迁入率 I = 1.0
* 最大迁出率 E = 1.0
* 基础变异概率 = 0.01
* 精英解保留数量 = 2
* 最大物种数量 = 50
* 迭代次数
- 随机生成 N 个栖息地（可行解）构成初始种群
- 计算每个栖息地的栖息地适宜度指数（HSI）
- 计算不同物种数量对应的栖息地生存概率
2. 主循环（按照设定迭代次数循环执行）：
2.1. 适应度评估与排序：
- 计算每个栖息地的 HSI 值
- 按照 HSI 值从高到低对所有栖息地排序
- 保存当前最优解
2.2. 迁移参数计算：
遍历第i个栖息地：
- 计算该栖息地物种数量：Si = Smax × (N - rank_i) / N
- 计算迁入率：λi = I × (1 - Si/Smax)
- 计算迁出率：μi = E × (Si/Smax)
根据当前物种数量 Si 确定该栖息地的生存概率
2.3. 迁移操作（可行解特征交换）：
遍历每个非精英栖息地：
如果random_number < λi （栖息地迁入），那么：
遍历每个决策变量 (SIV) j：
如果random_number < λi：
- 选取一个提供特征的源栖息地：
* 累加除当前栖息地(H_i)外所有栖息地的迁出率总和
* 基于迁出率(μ)采用轮盘赌选择策略
* 以概率 μk/Σμ 选中栖息地(H_k)
- 将源栖息地 Hk 的第 j 个变量复制到栖息地 H_i
结束条件判断
结束变量循环
结束条件判断
结束栖息地循环
2.4. 变异操作（探索全新可行解）:
遍历每个非精英栖息地(H_i)：
- 计算变异率：m_rate = m × (1 - probability_of_existence_i)
如果随机数小于变异率(random_number < m_rate)，则：
- 随机选取一个决策变量 j
- 在合法取值范围内生成随机值替换该变量原有数值
结束条件判断
结束栖息地循环
2.5. 种群替换与更新：
- 重新计算所有栖息地的 HSI 数值
- 更新当前搜索到的最优解
- 保存本轮所有个体的适应度值，用于下一轮迭代
3. 返回搜索得到的最优可行解
现在我们只需要实现C_AO_BBO类，该类继承自C_AO基类，用于完成 BBO 算法的封装实现。继承特性意味着C_AO_BBO可以调用父类中已经封装好的优化基础功能。
该类包含一系列参数：种群规模参数以及 BBO 算法专属参数，具体包括：最大迁入率、最大迁出率（immigrationMax、emigrationMax）、变异概率（mutationProb）、保留的精英解数量（elitismCount）以及最大物种数量（speciesMax）。类的构造函数会为 BBO 相关参数赋予默认初始值，同时设置算法名称、功能描述以及该算法相关文献的链接。SetParams()方法可根据参数数组params中的数据对各项参数进行修改赋值。核心方法：
- Init()：初始化算法，包含种群的创建与初始化、设定参数取值范围、迭代步长、迭代轮数，同时初始化用于存储栖息地数据的各类数组。
- Moving()：按照 BBO 算法原理，实现可行解在不同栖息地之间迁移的核心逻辑。
- Revision()：实现可行解（栖息地）的修正与调整逻辑。
- S_HabitatData：内部结构体，用于存储单个栖息地（可行解）的相关信息，包含物种数量、迁入率、迁出率以及生存概率。
- habitatData：S_HabitatData类型数组，用来保存种群中每一个栖息地的全部数据。
- probabilities：用于变异操作的概率数组。
私有方法封装了 BBO 算法各核心步骤的具体实现，包括种群初始化、迁移率计算、变异操作等。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_BBO : public C_AO { public: //-------------------------------------------------------------------- ~C_AO_BBO () { } C_AO_BBO () { ao_name = "BBO"; ao_desc = "Biogeography-Based Optimization"; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/18354"; popSize = 50; // population size (number of habitats) immigrationMax = 1.0; // maximum immigration rate emigrationMax = 1.0; // maximum emigration rate mutationProb = 0.5; // mutation probability elitismCount = 2; // number of elite solutions speciesMax = 50; // maximum number of species ArrayResize (params, 6); params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; params [1].name = "immigrationMax"; params [1].val = immigrationMax; params [2].name = "emigrationMax"; params [2].val = emigrationMax; params [3].name = "mutationProb"; params [3].val = mutationProb; params [4].name = "elitismCount"; params [4].val = elitismCount; params [5].name = "speciesMax"; params [5].val = speciesMax; } void SetParams () { popSize = (int)params [0].val; immigrationMax = params [1].val; emigrationMax = params [2].val; mutationProb = params [3].val; elitismCount = (int)params [4].val; speciesMax = (int)params [5].val; } bool Init (const double &rangeMinP [], // minimum values const double &rangeMaxP [], // maximum values const double &rangeStepP [], // step change const int epochsP = 0); // number of epochs void Moving (); void Revision (); //---------------------------------------------------------------------------- double immigrationMax; // maximum immigration rate double emigrationMax; // maximum emigration rate double mutationProb; // mutation probability int elitismCount; // number of elite solutions int speciesMax; // maximum number of species private: //------------------------------------------------------------------- struct S_HabitatData { int speciesCount; // number of species in the habitat double immigration; // immigration rate double emigration; // emigration rate double probability; // probability of existence }; S_HabitatData habitatData []; // data for each habitat double probabilities []; // probabilities for counting mutations // Auxiliary methods void InitializePopulation (); void CalculateRates (); void Migration (); void Mutation (); double CalculateProbability (int speciesCount); }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Init 方法用于在 BBO 算法正式运行前完成各项配置工作。该方法会执行基础初始化操作（参数校验与环境配置），为存储 “栖息地” 相关数据和迁移概率分配内存。随后根据不同物种数量计算并归一化相应的概率值。初始化执行成功则返回 true。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— bool C_AO_BBO::Init (const double &rangeMinP [], // minimum values const double &rangeMaxP [], // maximum values const double &rangeStepP [], // step change const int epochsP = 0) // number of epochs { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; //---------------------------------------------------------------------------- // Initialize arrays for each habitat ArrayResize (habitatData, popSize); ArrayResize (probabilities, speciesMax + 1); // Calculate probabilities for different numbers of species double sum = 0.0; for (int i = 0; i <= speciesMax; i++) { probabilities [i] = CalculateProbability (i); sum += probabilities [i]; } // Normalization of probabilities if (sum > 0) { for (int i = 0; i <= speciesMax; i++) { probabilities [i] /= sum; } } return true; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Moving 方法实现了 BBO 算法的主优化循环逻辑。首次调用该方法时，会先校验 “是否初始化” 标识位。若标识显示种群尚未创建，则执行种群初始化操作。包括随机生成多组可行解、评估各组解的适宜度，并初始化相关参数。初始化完成后，将该标识位重置。
初始化结束后，依次执行算法循环的标准步骤：按照适应度值对可行解种群排序，区分出最优个体与最差个体。这为后续的迁移、变异操作提供依据。这一阶段会根据各栖息地当前状态以及对应可行解的优劣，计算栖息地之间物种交换的各类概率与速率参数。以此管控物种从一个栖息地向另一个栖息地的 “迁移” 过程。同时完成各栖息地之间决策变量的交换。
最终，物种多样性匮乏的劣质解会从优质解中获取新的特征，实现对解空间的全局探索。迁移操作结束后，会对可行解执行随机变更（变异操作），用以维持种群多样性。变异概率由可行解当前状态与算法参数共同决定。单次循环末尾会保存当前所有可行解的适应度函数数值，供算法下一轮迭代的排序与数据分析使用。
//+----------------------------------------------------------------------------+ //| Basic optimization method | //+----------------------------------------------------------------------------+ void C_AO_BBO::Moving () { // First iteration - initialization of the initial population if (!revision) { InitializePopulation (); revision = true; return; } // Main optimization // 1. Sort the population by HSI (fitness) static S_AO_Agent aTemp []; ArrayResize (aTemp, popSize); u.Sorting (a, aTemp, popSize); // 2. Calculate immigration and emigration rates CalculateRates (); // 3. Migration (exchange of SIVs between habitats) Migration (); // 4. Probability-based mutation Mutation (); // 5. Save state for the next iteration for (int i = 0; i < popSize; i++) { a [i].fP = a [i].f; } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Revision 方法用于更新种群中当前的最优解。该方法遍历当前种群内所有个体（可行解），将每个个体的适应度函数值与变量 fB 中存储的当前最优结果进行比对。
如果某个个体的适应度优于当前最优值，就用该值更新 fB，并将对应的解参数复制保存到最优解变量中。方法执行完毕后，该变量中始终会保存当前搜索到的最优可行解。
//+----------------------------------------------------------------------------+ //| Update the best solution | //+----------------------------------------------------------------------------+ void C_AO_BBO::Revision () { // Find the best solution in the current population for (int i = 0; i < popSize; i++) { // Update the best solution if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
InitializePopulation 方法负责为 BBO 算法创建初始可行解种群。该方法生成种群规模（popSize）数量的个体（栖息地），所有个体均匀分布在整个搜索空间内。
针对每一个个体，该方法在每个维度参数的最小值数组 rangeMin、最大值数组 rangeMax 限定范围内，随机生成坐标值（解参数）。通过 u.RNDfromCI 函数在指定区间内生成随机数。
随后将生成的坐标按照 rangeStep 数组规定的有效步长就近取整。保证所有可行解落在离散的合法搜索空间内。该步骤调用 SeInDiSp 函数实现。坐标初始化完成后，为每个个体初始化 habitatData 结构体，将物种数量、迁入率、迁出率、生存概率全部初始化为 0。这些参数后续用于优化过程中计算迁移率与变异概率。
//+----------------------------------------------------------------------------+ //| Initialize the initial population | //+----------------------------------------------------------------------------+ void C_AO_BBO::InitializePopulation () { // Initialize the initial population uniformly throughout the space for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { // Generate random coordinates within acceptable limits a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); // Round to the nearest acceptable step a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } // Initialize habitat data habitatData [i].speciesCount = 0; habitatData [i].immigration = 0.0; habitatData [i].emigration = 0.0; habitatData [i].probability = 0.0; } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
CalculateRates 方法用于计算种群中每个栖息地的迁移率（迁入率、迁出率）以及栖息地的生存概率。
本方法采用线性模型，每个可行解对应的物种数量与其适应度成正比，性能越优异的可行解所拥有的物种数量越多。迁入率会随着物种数量的增加而递减：某个可行解的物种越丰富，接纳新个体的概率就越低。迁出率会随着物种数量的增加而递增：某个可行解的物种越丰富，物种向外迁出的概率就越高。
栖息地的生存概率根据预先设定好的各物种数量对应的概率值确定。如果物种数量超过设定的最大允许值，则将该栖息地的生存概率置为 0。
//+----------------------------------------------------------------------------+ //| Calculate immigration and emigration rates | //+----------------------------------------------------------------------------+ void C_AO_BBO::CalculateRates () { // For the linear migration model for (int i = 0; i < popSize; i++) { // The number of species is inversely proportional to the rank (the best solutions have more species) habitatData [i].speciesCount = speciesMax - (i * speciesMax / popSize); // The rate of immigration decreases as the number of species increases habitatData [i].immigration = immigrationMax * (1.0 - (double)habitatData [i].speciesCount / speciesMax); // The rate of emigration increases with the number of species habitatData [i].emigration = emigrationMax * (double)habitatData [i].speciesCount / speciesMax; // Probability of habitat existence if (habitatData [i].speciesCount <= speciesMax) { habitatData [i].probability = probabilities [habitatData [i].speciesCount]; } else { habitatData [i].probability = 0.0; } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Migration 方法用于实现种群内各个栖息地之间的迁移过程，也就是 SIV（栖息地适宜度指数变量，即可行解的坐标参数）的交换操作。该方法的核心思想是：迁入率高的栖息地（物种数量稀少），可以从迁出率高的其他栖息地（物种丰富）中借鉴特征变量。
方法会遍历种群内所有栖息地，但会跳过前elitismCount个被标记为精英的栖息地，精英个体不参与迁移操作。对于每一个非精英栖息地，会通过随机方式判断该栖息地在本轮迭代中是否需要被修改。修改的概率由 habitatData[i].immigration(当前栖息地的迁入率）决定。如果某个栖息地被选中参与迁移操作，则遍历它所有的坐标变量（SIV）。对于每一个坐标，同样基于迁入率随机判定是否需要修改。变量是否需要修改的概率同样由 habitatData[i].immigration（当前栖息地的迁入率）决定。
若某个坐标被选中进行修改，则需要确定从哪一个栖息地 “借用” 该坐标的参数值。该源栖息地采用轮盘赌选择法进行筛选，其被选中的概率与各个栖息地的迁出率 habitatData[j].emigration 成正比。也就是说，迁出率越高的栖息地，越有可能成为迁移操作的数据源。在概率计算过程中会做约束处理，不会将当前栖息地自身选为数据来源。一旦选定迁移源栖息地，就将源栖息地中对应坐标（栖息地适宜度变量 SIV）的参数值复制到当前栖息地。
最终，该方法在各个栖息地之间完成规范的特征信息（SIV）交换：物种数量少、迁入率高的栖息地，从物种丰富、迁出率高的栖息地获取特征信息。该机制可以让优质可行解的特征参数在整个种群中传播，同时保证当前最优解不被改动。
//+----------------------------------------------------------------------------+ //| Migration (exchange of SIVs between habitats) | //+----------------------------------------------------------------------------+ void C_AO_BBO::Migration () { for (int i = 0; i < popSize; i++) { // Skip elite solutions if (i < elitismCount) continue; // Determine whether the habitat will be modified if (u.RNDprobab () < habitatData [i].immigration) { // For each coordinate (SIV) for (int c = 0; c < coords; c++) { // Determine whether this coordinate will be modified if (u.RNDprobab () < habitatData [i].immigration) { // Select a migration source based on emigration rates double sumEmigration = 0.0; for (int j = 0; j < popSize; j++) { if (j != i) sumEmigration += habitatData [j].emigration; } if (sumEmigration > 0) { // Roulette source selection double roulette = u.RNDprobab () * sumEmigration; double cumSum = 0.0; for (int j = 0; j < popSize; j++) { if (j != i) { cumSum += habitatData [j].emigration; if (roulette <= cumSum) { // Copy SIV from habitat j to habitat i a [i].c [c] = a [j].c [c]; break; } } } } } } } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mutation 方法用于对种群中的各个栖息地执行变异操作。变异的目的是对可行解引入随机改动，避免算法陷入局部最优，同时探索全新的搜索空间。
和迁移方法的规则一致，精英解（前elitismCount个栖息地）会被跳过，不执行变异操作。这样做是为了保留当前已经搜索到的最优解。针对其余每一个栖息地，都会计算对应的变异概率。关键点在于：变异概率与栖息地的生存概率（habitatData[i].probability）成 反比 。这也就意味着，生存概率较低的栖息地 —— 无论是性能极差的劣质解，还是性能极佳的优质极值解，都会拥有更高的变异概率，以此助力算法探索全新的区域。
如果生成的随机数小于计算得到的变异率，就会触发变异。从全部维度坐标中随机选取一个待变异的坐标变量（SIV）。在规定的取值区间内，为该选中的坐标生成一个全新的随机数值。随后调用 SeInDiSp 函数处理该新数值，将其约束在预设的合法范围内。
由此可见，变异方法为搜索过程引入了随机性，让算法能够挖掘出全新的、有潜力更优的可行解，尤其是在那些尚未被充分探索的搜索区域。算法依托栖息地生存概率动态调整变异率，以此平衡全局探索与局部利用两大搜索策略。
//+----------------------------------------------------------------------------+ //| Probability-based mutation | //+----------------------------------------------------------------------------+ void C_AO_BBO::Mutation () { for (int i = 0; i < popSize; i++) { // Skip elite solutions if (i < elitismCount) continue; // The mutation rate is inversely proportional to the probability of existence double mutationRate = mutationProb * (1.0 - habitatData [i].probability); if (u.RNDprobab () < mutationRate) { // Select a random coordinate for mutation int mutateCoord = MathRand () % coords; // Generate a new value for the selected coordinate a [i].c [mutateCoord] = u.RNDfromCI (rangeMin [mutateCoord], rangeMax [mutateCoord]); a [i].c [mutateCoord] = u.SeInDiSp (a [i].c [mutateCoord], rangeMin [mutateCoord], rangeMax [mutateCoord], rangeStep [mutateCoord]); } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
CalculateProbability 方法会根据栖息地的物种数量，计算该栖息地的生存概率。该方法采用简化模型：当物种数量处于均衡值附近（取值区间中点）时，栖息地的生存概率达到最大值；一旦偏离该均衡值，概率会沿着高斯曲线快速下降。物种数量距离speciesMax/2越远，对应的生存概率就越低。
总的来说，该方法构建出这样一种模型：物种数量接近均衡值的栖息地，其生存概率要远高于物种数量严重偏离均衡值的栖息地。这是一种基于生物多样性、经过简化却十分高效的栖息地 “适宜度” 建模方式。
//+----------------------------------------------------------------------------+ //| Calculate the probability for a given number of species | //+----------------------------------------------------------------------------+ double C_AO_BBO::CalculateProbability (int speciesCount) { // Simplified probability model // Maximum probability in the middle of the range (equilibrium) int equilibrium = speciesMax / 2; double distance = MathAbs (speciesCount - equilibrium); double probability = MathExp (-distance * distance / (2.0 * equilibrium * equilibrium)); return probability; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试结果
经过对参数进行多组调试实验后，我发现基于生物地理学优化算法（BBO）能够取得较为出色的优化效果。
BBO|基于生物地理学优化算法|50.0|1.0|1.0|0.5|2.0|50.0|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.9491244808033844
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.6945610309062928
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.35031241665471596
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.9381951766964413
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6736501622157315
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2568167323109364
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.7461538461538464
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.4827692307692309
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.17369230769230892
=============================
综合总得分：5.26528 (58.50%)
可视化图表直观体现了 BBO 算法优异的优化效率。即便是难度最高的 Megacity 离散测试函数，该算法依旧表现出优秀的求解效果。
在Hilly函数上测试BBO
在Forest函数上测试BBO
在Megacity函数上测试BBO
根据测试结果，这套性能出色的基于生物地理学优化算法（BBO）在算法性能排行榜中位列第 12 名，取得了靠前的名次。
|#
|算法
|说明
|Hilly
|Hilly
最终结果
|Forest
|Forest
最终结果
|Megacity (离散)
|Megacity
最终结果
|最终
结果
|% of
MAX
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|交叉邻近搜索
|0.94948
|0.84776
|0.43857
|2.23581
|1.00000
|0.92334
|0.39988
|2.32323
|0.70923
|0.63477
|0.23091
|1.57491
|6.134
|68.15
|2
|CLA
|代码锁定算法（JOO）
|0.95345
|0.87107
|0.37590
|2.20042
|0.98942
|0.91709
|0.31642
|2.22294
|0.79692
|0.69385
|0.19303
|1.68380
|6.107
|67.86
|3
|AMOm
|动物迁徙优化M
|0.90358
|0.84317
|0.46284
|2.20959
|0.99001
|0.92436
|0.46598
|2.38034
|0.56769
|0.59132
|0.23773
|1.39675
|5.987
|66.52
|4
|(P+O)ES
|(P+O) 进化策略
|0.92256
|0.88101
|0.40021
|2.20379
|0.97750
|0.87490
|0.31945
|2.17185
|0.67385
|0.62985
|0.18634
|1.49003
|5.866
|65.17
|5
|CTA
|彗尾算法（JOO）
|0.95346
|0.86319
|0.27770
|2.09435
|0.99794
|0.85740
|0.33949
|2.19484
|0.88769
|0.56431
|0.10512
|1.55712
|5.846
|64.96
|6
|TETA
|时间演化旅行算法（JOO）
|0.91362
|0.82349
|0.31990
|2.05701
|0.97096
|0.89532
|0.29324
|2.15952
|0.73462
|0.68569
|0.16021
|1.58052
|5.797
|64.41
|7
|SDSm
|随机扩散搜索 M
|0.93066
|0.85445
|0.39476
|2.17988
|0.99983
|0.89244
|0.19619
|2.08846
|0.72333
|0.61100
|0.10670
|1.44103
|5.709
|63.44
|8
|BOAm
|台球优化算法 M
|0.95757
|0.82599
|0.25235
|2.03590
|1.00000
|0.90036
|0.30502
|2.20538
|0.73538
|0.52523
|0.09563
|1.35625
|5.598
|62.19
|9
|AAm
|射箭算法 M
|0.91744
|0.70876
|0.42160
|2.04780
|0.92527
|0.75802
|0.35328
|2.03657
|0.67385
|0.55200
|0.23738
|1.46323
|5.548
|61.64
|10
|ESG
|社会群体的进化（JOO）
|0.99906
|0.79654
|0.35056
|2.14616
|1.00000
|0.82863
|0.13102
|1.95965
|0.82333
|0.55300
|0.04725
|1.42358
|5.529
|61.44
|11
|SIA
|模拟各向同性退火（JOO）
|0.95784
|0.84264
|0.41465
|2.21513
|0.98239
|0.79586
|0.20507
|1.98332
|0.68667
|0.49300
|0.09053
|1.27020
|5.469
|60.76
|12
|BBO
|基于生物地理学的优化算法
|0.94912
|0.69456
|0.35031
|1.99399
|0.93820
|0.67365
|0.25682
|1.86867
|0.74615
|0.48277
|0.17369
|1.40261
|5.265
|58.50
|13
|ACS
|人工协同搜索
|0.75547
|0.74744
|0.30407
|1.80698
|1.00000
|0.88861
|0.22413
|2.11274
|0.69077
|0.48185
|0.13322
|1.30583
|5.226
|58.06
|14
|DA
|辩证算法
|0.86183
|0.70033
|0.33724
|1.89940
|0.98163
|0.72772
|0.28718
|1.99653
|0.70308
|0.45292
|0.16367
|1.31967
|5.216
|57.95
|15
|BHAm
|黑洞算法 M
|0.75236
|0.76675
|0.34583
|1.86493
|0.93593
|0.80152
|0.27177
|2.00923
|0.65077
|0.51646
|0.15472
|1.32195
|5.196
|57.73
|16
|ASO
|无政府社会优化
|0.84872
|0.74646
|0.31465
|1.90983
|0.96148
|0.79150
|0.23803
|1.99101
|0.57077
|0.54062
|0.16614
|1.27752
|5.178
|57.54
|17
|RFO
|皇家同花顺优化算法 (JOO)
|0.83361
|0.73742
|0.34629
|1.91733
|0.89424
|0.73824
|0.24098
|1.87346
|0.63154
|0.50292
|0.16421
|1.29867
|5.089
|56.55
|18
|AOSm
|原子环路搜索 M
|0.80232
|0.70449
|0.31021
|1.81702
|0.85660
|0.69451
|0.21996
|1.77107
|0.74615
|0.52862
|0.14358
|1.41835
|5.006
|55.63
|19
|TSEA
|龟壳进化算法（JOO）
|0.96798
|0.64480
|0.29672
|1.90949
|0.99449
|0.61981
|0.22708
|1.84139
|0.69077
|0.42646
|0.13598
|1.25322
|5.004
|55.60
|20
|DE
|差分进化
|0.95044
|0.61674
|0.30308
|1.87026
|0.95317
|0.78896
|0.16652
|1.90865
|0.78667
|0.36033
|0.02953
|1.17653
|4.955
|55.06
|21
|SRA
|成功餐饮经营者算法（joo）
|0.96883
|0.63455
|0.29217
|1.89555
|0.94637
|0.55506
|0.19124
|1.69267
|0.74923
|0.44031
|0.12526
|1.31480
|4.903
|54.48
|22
|CRO
|化学反应优化
|0.94629
|0.66112
|0.29853
|1.90593
|0.87906
|0.58422
|0.21146
|1.67473
|0.75846
|0.42646
|0.12686
|1.31178
|4.892
|54.36
|23
|BIO
|血缘遗传优化算法 (JOO)
|0.81568
|0.65336
|0.30877
|1.77781
|0.89937
|0.65319
|0.21760
|1.77016
|0.67846
|0.47631
|0.13902
|1.29378
|4.842
|53.80
|24
|BSA
|鸟群算法
|0.89306
|0.64900
|0.26250
|1.80455
|0.92420
|0.71121
|0.24939
|1.88479
|0.69385
|0.32615
|0.10012
|1.12012
|4.809
|53.44
|25
|HS
|和声搜索算法
|0.86509
|0.68782
|0.32527
|1.87818
|0.99999
|0.68002
|0.09590
|1.77592
|0.62000
|0.42267
|0.05458
|1.09725
|4.751
|52.79
|26
|SSG
|树苗播种和生长算法
|0.77839
|0.64925
|0.39543
|1.82308
|0.85973
|0.62467
|0.17429
|1.65869
|0.64667
|0.44133
|0.10598
|1.19398
|4.676
|51.95
|27
|BCOm
|细菌趋化优化算法M
|0.75953
|0.62268
|0.31483
|1.69704
|0.89378
|0.61339
|0.22542
|1.73259
|0.65385
|0.42092
|0.14435
|1.21912
|4.649
|51.65
|28
|ABO
|非洲水牛优化
|0.83337
|0.62247
|0.29964
|1.75548
|0.92170
|0.58618
|0.19723
|1.70511
|0.61000
|0.43154
|0.13225
|1.17378
|4.634
|51.49
|29
|(PO)ES
|(PO) 进化策略
|0.79025
|0.62647
|0.42935
|1.84606
|0.87616
|0.60943
|0.19591
|1.68151
|0.59000
|0.37933
|0.11322
|1.08255
|4.610
|51.22
|30
|FBA
|基于分形的算法
|0.79000
|0.65134
|0.28965
|1.73099
|0.87158
|0.56823
|0.18877
|1.62858
|0.61077
|0.46062
|0.12398
|1.19537
|4.555
|50.61
|31
|TSm
|禁忌搜索优化算法
|0.87795
|0.61431
|0.29104
|1.78330
|0.92885
|0.51844
|0.19054
|1.63783
|0.61077
|0.38215
|0.12157
|1.11449
|4.536
|50.40
|32
|BSO
|头脑风暴优化
|0.93736
|0.57616
|0.29688
|1.81041
|0.93131
|0.55866
|0.23537
|1.72534
|0.55231
|0.29077
|0.11914
|0.96222
|4.498
|49.98
|33
|WOAm
|鲸鱼优化算法M
|0.84521
|0.56298
|0.26263
|1.67081
|0.93100
|0.52278
|0.16365
|1.61743
|0.66308
|0.41138
|0.11357
|1.18803
|4.476
|49.74
|34
|AEFA
|人工电场算法
|0.87700
|0.61753
|0.25235
|1.74688
|0.92729
|0.72698
|0.18064
|1.83490
|0.66615
|0.11631
|0.09508
|0.87754
|4.459
|49.55
|35
|AEO
|基于人工生态系统的优化算法
|0.91380
|0.46713
|0.26470
|1.64563
|0.90223
|0.43705
|0.21400
|1.55327
|0.66154
|0.30800
|0.28563
|1.25517
|4.454
|49.49
|36
|CAm
|骆驼算法 M
|0.78684
|0.56042
|0.35133
|1.69859
|0.82772
|0.56041
|0.24336
|1.63149
|0.64846
|0.33092
|0.13418
|1.11356
|4.444
|49.37
|37
|ACOm
|蚁群优化 M
|0.88190
|0.66127
|0.30377
|1.84693
|0.85873
|0.58680
|0.15051
|1.59604
|0.59667
|0.37333
|0.02472
|0.99472
|4.438
|49.31
|38
|BFO-GA
|细菌觅食优化 - ga
|0.89150
|0.55111
|0.31529
|1.75790
|0.96982
|0.39612
|0.06305
|1.42899
|0.72667
|0.27500
|0.03525
|1.03692
|4.224
|46.93
|39
|SOA
|简单优化算法
|0.91520
|0.46976
|0.27089
|1.65585
|0.89675
|0.37401
|0.16984
|1.44060
|0.69538
|0.28031
|0.10852
|1.08422
|4.181
|46.45
|40
|ABHA
|人工蜂巢算法
|0.84131
|0.54227
|0.26304
|1.64663
|0.87858
|0.47779
|0.17181
|1.52818
|0.50923
|0.33877
|0.10397
|0.95197
|4.127
|45.85
|41
|ACMO
|大气云层模型优化
|0.90321
|0.48546
|0.30403
|1.69270
|0.80268
|0.37857
|0.19178
|1.37303
|0.62308
|0.24400
|0.10795
|0.97503
|4.041
|44.90
|42
|ADAMm
|自适应动量评估 M
|0.88635
|0.44766
|0.26613
|1.60014
|0.84497
|0.38493
|0.16889
|1.39880
|0.66154
|0.27046
|0.10594
|1.03794
|4.037
|44.85
|43
|CGO
|混沌博弈优化算法
|0.57256
|0.37158
|0.32018
|1.26432
|0.61176
|0.61931
|0.62161
|1.85267
|0.37538
|0.21923
|0.19028
|0.78490
|3.902
|43.35
|44
|CROm
|珊瑚礁优化算法 M
|0.78512
|0.46032
|0.25958
|1.50502
|0.86688
|0.35297
|0.16267
|1.38252
|0.63231
|0.26738
|0.10734
|1.00703
|3.895
|43.27
|45
|ATAm
|人工部落算法 M
|0.71771
|0.55304
|0.25235
|1.52310
|0.82491
|0.55904
|0.20473
|1.58867
|0.44000
|0.18615
|0.09411
|0.72026
|3.832
|42.58
|RW
|神经类群优化算法2 (joo)
|0.48754
|0.32159
|0.25781
|1.06694
|0.37554
|0.21944
|0.15877
|0.75375
|0.27969
|0.14917
|0.09847
|0.52734
|2.348
|26.09
总结
基于生物地理学的优化算法（BBO）在各项测试中表现亮眼，在 45 种基于种群的优化算法中综合排名第 12 位，综合性能得分达 58.5%。对于这样一种依托简洁直观的自然隐喻设计而来的算法，该成绩十分优异。
尤其值得关注的是，BBO 能够高效处理中高维度优化问题，具备良好的可扩展性，还能有效应对众多优化算法普遍面临的 “维数灾难” 问题。
BBO 的核心理论基础 —— 岛屿间的物种迁徙，不仅是生动形象的自然类比，更是一种能够平衡搜索空间全局探索与已有解局部利用的高效机制。算法采用线性迁移模型：宜居度高的优质栖息地主动共享自身特征，宜居度差的劣质栖息地主动吸纳这些特征，信息会顺着天然梯度从优质解流向劣质解。
BBO 的变异算子极具特色，与传统算法的变异方式有着本质区别。该算法并未采用固定概率或随机概率的变异策略，而是依托理论模型，将变异概率设置为与栖息地生存概率成反比。这意味着最贴合自然规律、稳定性最强的中等质量解（物种数量适中）很少发生变异；而两类极端解，无论是最优解还是最差解，都会以更高频率产生变异。该策略形成了自适应调节机制，自动平衡种群的稳定性与多样性。
该算法在各类测试场景下稳定性优异：在所有测试中对应色阶表现较为一致，且与其他优化算法相比未出现明显的结果下滑
BBO 的一大突出优势是原理简洁且运行高效。部分现代元启发式算法需要调试大量参数、设计复杂算子，而 BBO 仅依托迁移、物种数量、栖息地适宜度这些通俗易懂的概念即可实现优化。
测试结果表明，BBO 并非又一款普通的仿生类算法，而是一套成熟且具备竞争力的优化方法，足以同该领域公认的顶尖算法同台竞技。兼具理论完备性、计算高效性与工程实用性，让 BBO 成为现代全局优化方法库中极具价值的一员。
图例 2. 根据相应测试结果的算法颜色分级
图例 3. 算法测试结果直方图（比例从 0 到 100，越高越好，其中 100 是最大可能的理论结果，存档中有一个用于计算评级表的脚本）
BBO算法的优点和缺点：
优点：
- 速度快。
- 实现简单。
- 在多种不同维度的问题上均取得了良好的优化效果。
缺点：
- 参数量大。
本文附带了一个压缩包，其中包含了算法代码的当前版本。作者不对标准算法描述的绝对准确性承担责任。因为为了提升搜索能力，本文已对原算法进行了多处修改。文章中表述的结论和论断是基于实验的结果。
文中所用程序
|#
|名称
|类型
|说明
|1
|#C_AO.mqh
|库
|种群优化算法的父类
|2
|#C_AO_enum.mqh
|库
|群体优化算法枚举
|3
|TestFunctions.mqh
|库
|测试函数库
|4
|TestStandFunctions.mqh
|库
|测试台函数库
|5
|Utilities.mqh
|库
|辅助函数库
|6
|CalculationTestResults.mqh
|库
|用于计算对比表中结果的脚本
|7
|Testing AOs.mq5
|脚本
|所有种群优化算法的统一测试平台
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|脚本
|一个不包含可视化功能的种群优化算法使用示例
|9
|Test_AO_BBO.mq5
|脚本
|BBO 测试基准程序
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/18354
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。