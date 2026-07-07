海豚回波定位算法（DEA）
内容
引言
随着每一篇新文章的发表，我们都离目标更近了一步：为我们的交易机器人找到一种合适的算法来解决优化问题。今天我们将探索另一种受自然界启发的算法，它基于某些海洋动物的回声定位能力。
想象一只海豚在漆黑的深海中捕猎。能见度几乎为零，但这并不妨碍它成功地找到猎物。秘密在于一种惊人的能力：海豚发出一系列脉冲声，然后利用反射回来的回声，构建出周围空间的精确图像。一个有趣的事实是，这些脉冲声的频率是变化的：在大范围搜索时脉冲声稀疏，而当目标靠近时则变得密集。正是这种不同寻常的策略构成了 DEA（海豚回声定位算法）的基础。
在优化领域，我们经常面临类似的挑战：在广阔的可能性空间中寻找最优解，却无法掌握全局信息。就像海洋中的海豚一样，我们从广泛搜索开始，然后逐渐将注意力集中在最有前景的区域。
算法的实现
为了更好地理解算法的工作原理，让我们想象这样一个场景。你和朋友们在一片广阔的海滩上寻找黄金，每人都拿着金属探测器。搜索开始时，分散到整个区域是合理的 —— 这样你们更有可能偶然发现有趣的东西。但一旦其中一人听到强烈的信号，他就会通知其他人，渐渐地整个团队开始集中到有前景的地方。到搜索结束时，所有人都在最强信号附近挖掘。这就是海豚回声定位算法的精髓。
在算法中，海豚的角色由搜索代理扮演 —— 即解空间中的点。每只这样的 "海豚" 都代表问题的一个潜在解。例如，如果我们在寻找简单函数 y = x² 的最小值，那么一只海豚可能在点 x = -3 处（此处 y = 9），另一只在点 x = 1 处（此处 y = 1），第三只可能随机落在点 x = 0 处（此处 y = 0）—— 当前表现最好的海豚。
但海豚是如何交换信息的呢？这就引出了有效半径的概念，记为 "Re"。想想手电筒的光能传播多远。当 Re = 1 时，我们得到一束狭窄的光，只能照亮紧邻的区域。当 Re = 3 时，光线散布得更宽，覆盖更多空间。当 Re = 5 或更高时，搜索行为更像是泛光灯。在算法的语境中，这意味着关于优质解的信息会传播到邻近区域，且这种影响的强度随距离递减。
所有这些信息都以 "前景图" 的形式累积起来，算法称之为累积适应度（AF）。想象一下城市的热力图，其中 "热" 区表示高活动区域。在我们的例子中，"热" 区是海豚找到优质解（猎物）的区域。某个区域的成功发现越多，它就越 "热"，从而吸引更多海豚。
然而，算法比简单地聚集在一个地方要聪明得多。它使用一个称为预定概率（PP）的参数来控制探索新区域与开发已发现优质地点之间的平衡。初始阶段，当 PP 较低（约 0.1）时，算法进行探索实验；随后，当 PP 约为 0.5 时，它更多地依赖经过验证的方法；而当 PP 接近 1 时，它只使用最有效的方法。
让我们来看一个算法工作原理的具体例子。假设我们正在寻找一片丘陵地带的最高点。搜索开始时，我们的海豚随机散布在整个区域 —— 有些在山谷，有些在山坡，有些则幸运地落在山顶。在评估了每个位置的高度后，算法确定位于山顶的海豚找到了最佳地点。现在有趣的事情发生了：这只幸运海豚周围的区域对其他海豚变得更有吸引力，但 —— 这是关键点 —— 领导者所在的那个点会被暂时 "清零"。这迫使其他海豚探索附近区域，而不是聚集在一个点上。这种方法有助于避免过早收敛，并找到其他潜在的优质解。
随着算法的运行，情况会发生变化。在第 50 次迭代时，我们看到海豚开始聚集在丘陵区域，但仍保持一定的多样性。到第 100 次迭代时，它们中的大多数都集中在地形的最高点，而到最后，所有海豚都聚集在全局最优点。算法的效率取决于参数的正确配置。
有效半径 Re 的选择对于平衡局部搜索和全局搜索至关重要。当 Re = 1 时，我们得到非常精确但范围狭窄的搜索 —— 就像用放大镜在干草堆里找针一样。将 Re 增加到 3-4 可以得到平衡的方法，类似于用手电筒搜索。而当 Re 大于 5 时，算法像探照灯一样工作，覆盖更大的区域，但会损失精度。
Power 参数决定了算法从探索切换到开发的剧烈程度。当 Power = 1 时，这种过渡是平滑且渐进的。Power 值为 2（推荐值）会产生更明显的过渡，而 Power 值为 3 及以上时会产生更急剧的过渡，这对某些类型的任务可能很有用。
初始概率 PP1 设定了探索与利用之间的起始平衡。低值（0.05）意味着对空间进行激进探索，标准值 0.1 提供了良好的平衡，而高值（0.5）则导致快速聚焦于已找到的解。
DEA 的主要优势在于其适应性 —— 算法自动调整探索新区域与深入有前景区域之间的平衡。同时它保持相对简单，只需要配置四个参数。通过累积适应度传播信息的机制可以高效利用关于搜索空间的知识，而对最佳位置的 AF 清零则有助于避免陷入局部最优。
当然，该算法也有一些局限性。它需要额外的内存来存储所有备选方案的累积适应度，这对于非常大的搜索空间可能是个问题。还有一点：算法的效率取决于有效半径 Re 的正确选择。以下是算法运行原理的示意图。
图 1. DEA 算法运行示意
图中展示了 DEA 算法的主要阶段：
- 初始探索—— 海豚（搜索代理）处于随机位置，具有 Re 回声定位半径。
- 累积适应度（AF）分布——"AF" 如何在海豚位置周围累积。
- 收敛过程由三个子阶段组成，展示了从探索到开发的过渡。
该图示帮助我们理解海豚如何利用回声定位找到最优解、信息如何通过累积适应度传播、参数 "Re" 如何影响搜索宽度，以及 "PP" 如何控制探索与利用之间的平衡。核心概念——PP（预定概率）和 AF 的公式。算法流程图—— 带循环的基本步骤。Re 参数的影响—— 窄、中、宽三种影响半径的可视化。
图中的配色方案：蓝色 —— 普通海豚，红色 —— 最优解，蓝色渐变 —— 累积适应度水平，灰色 —— 搜索空间。
现在我们对算法有了一定了解，可以开始编写详细的伪代码了。
输入：
- 海豚数量（搜索代理）
- 有效回声定位半径
- 收敛曲线幂次
- 初始预定概率
- 搜索空间边界和每个维度的采样步长
初始化：
创建备选方案空间：
- 对搜索空间的每个维度，生成一组可能的备选方案
- 如果指定了采样步长，则按该步长从最小值到最大值创建备选方案
- 如果未指定步长，则生成 500 个均匀分布的备选方案
- 检查有效半径：不应超过备选方案数量的四分之一
海豚初始放置：
- 将所有海豚随机放置在搜索空间中
- 对每只海豚，计算其位置的质量（适应度）
- 将所有备选方案的累积适应度初始化为零
基本优化循环：
重复指定次数的迭代：
阶段 1. 计算预定概率
计算当前迭代中保持最佳位置的概率。在过程开始时，该概率等于初始值，然后根据幂函数逐渐增加，到优化结束时达到 1。
阶段 2. 计算动态自适应系数
计算决定局部搜索与全局搜索之间平衡的系数。该系数等于最优解与最差解之差除以所有解与最优解偏差之和。当种群多样化时，系数较高；当种群收敛时，系数较低。
阶段 3. 累积适应度信息
对每只海豚：
- 相对于当前种群中的范围，对其适应度进行归一化。
- 对每个坐标，找到最接近海豚位置的备选方案
- 在该备选方案的回声定位半径内传播质量信息
- 影响强度随距中心的距离线性递减
- 在空间边界处应用反射以保留信息
- 向所有累积适应度添加一个小值以避免零概率
步骤 4. 重置最佳位置的信息
找到具有最优解的海豚，并将其坐标对应备选方案的累积适应度重置。这防止搜索过于集中在一个点上。
步骤 5. 选择新位置
对每只海豚及其每个坐标：
- 如果这是最佳海豚且有机会保留位置，则保持坐标不变
- 否则，如果有累积的适应度信息，则使用轮盘赌法按比例选择新的备选方案
- 如果累积信息缺失或不足：
- 以等于动态系数的概率，在回声定位半径内执行局部搜索
- 否则，通过选择随机备选方案执行全局搜索
- 应用搜索空间约束和离散化
阶段6. 评估新位置
计算每只海豚在新位置的解的质量。
阶段 7. 全局信息更新
更新种群中最优解和最差解的记录。如果找到的解优于当前全局最优解，则应保留。
结束：
完成所有迭代后，返回找到的最优解及其质量。
现在让我们着手实现 DEA。
让我们编写 S_Alternative 结构体。它存储优化决策过程中一个备选方案的信息，包含 "value"（表征该备选方案的值，即有效性评估）和 "AF"—— 该备选方案的累积适应度，这在需要应用迭代过程时评估备选方案质量是必要的。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— struct S_Alternative { double value; // alternative value double AF; // accumulated fitness for this alternative }; //————————————————————————————————————————————————————————————————————
S_Coordinate 结构体用于表示与特定坐标关联的一组备选方案，"alt" 是备选方案数组，每个对应一个坐标，"count" 是一个变量，表示 "alt" 数组中实际存储的当前备选方案数量。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— struct S_Coordinate { S_Alternative alt []; // array of alternatives for a given coordinate int count; // number of alternatives }; //————————————————————————————————————————————————————————————————————
接下来，我们描述直接实现优化算法（DEA）的类。C_AO_DEA 类是 C_AO 基类的继承者。创建类对象时，初始化算法的主要参数：
- popSize —— 初始化种群大小（"海豚" 或位置的数量）。
- Re —— 有效搜索半径的初始值。
- Power —— 收敛曲线的幂次。
- PP1—— 初始化第一次迭代的收敛系数。
SetParams 方法用于根据 params 数组中写入的值更新算法的内部参数。提取 popSize、Re、Power、PP1 值后，执行验证检查。
方法：
- Init用于初始化算法，接受每个参数的最小值、最大值和步长，以及总世代数（迭代次数）。
- Moving负责在搜索空间中移动 "海豚"；这是主优化循环的一部分。
- Revision在移动后调整种群位置和参数。
以下字段在内部用于运行算法，从类外部不可访问。
- PP是一个浮点数，表示当前迭代的预定概率，用于随机决策，currentEpoch是跟踪算法当前世代（迭代）的值。
- totalEpochs是存储计划总世代数的值。
- coeffA是用于选择位置的动态系数。
- coordData是结构体数组，其中每个 S_Coordinate 包含特定坐标的备选方案数组及其数量。
- CalculatePP用于计算当前迭代的 PP 值（预定概率）。
- CalculateAccumulativeFitness计算每个备选方案的累积适应度。
- ResetAFforBestLocation重置最佳位置的累积适应度值。
- SelectNextLocations根据当前状态为海豚选择下一个位置。
- FindNearestAlternative根据给定的坐标和值找到最近的备选方案。
- CalculateCoefficientA计算 coeffA 动态系数。
总的来说，C_AO_DEA 类已准备好用于在多维空间中寻找解。它具有用于初始化和执行主要优化步骤的公共方法，以及实现算法内部逻辑的私有方法和数据。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_DEA : public C_AO { public: //---------------------------------------------------------- ~C_AO_DEA () { } C_AO_DEA () { ao_name = "DEA"; ao_desc = "Dolphin Echolocation Algorithm"; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/18495"; popSize = 100; // NL - number of locations (dolphins) Re = 2; // effective search radius Power = 2.0; // convergence curve power PP1 = 1.0; // first iteration convergence factor ArrayResize (params, 4); params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; params [1].name = "Re"; params [1].val = Re; params [2].name = "Power"; params [2].val = Power; params [3].name = "PP1"; params [3].val = PP1; } void SetParams () { popSize = (int)params [0].val; Re = (int)params [1].val; Power = params [2].val; PP1 = params [3].val; // Check the parameters validity if (Re < 0) Re = 0; if (PP1 < 0.0) PP1 = 0.0; if (PP1 > 1.0) PP1 = 1.0; if (Power < 0.1) Power = 0.1; } bool Init (const double &rangeMinP [], // minimum values const double &rangeMaxP [], // maximum values const double &rangeStepP [], // step change const int epochsP = 0); // number of epochs void Moving (); void Revision (); //------------------------------------------------------------------ int Re; // effective search radius double Power; // convergence curve power double PP1; // first iteration convergence factor private: //--------------------------------------------------------- double PP; // predefined probability for the current iteration int currentEpoch; // current epoch int totalEpochs; // total number of epochs double coeffA; // dynamic coefficient used to select positions S_Coordinate coordData []; // coordinate data (alternatives and AF) void CalculatePP (); void CalculateAccumulativeFitness (); void ResetAFforBestLocation (); void SelectNextLocations (); int FindNearestAlternative (int coord, double value); void CalculateCoefficientA (); }; //————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_DEA 类的 Init 方法用于初始化 DEA 算法。它接受每个变量的最小值和最大值、每个变量的变化步长，以及优化的总世代数作为输入。该方法首先调用基类的 StandardInit 方法来执行算法通用参数的标准初始化，如果此初始化失败，则返回 'false'。然后初始化跟踪算法执行的当前世代和总世代的变量。
之后，创建 coordData 数据结构，用于存储搜索空间每个坐标（变量）的信息。对每个坐标，确定可能的备选值数量。如果为某个坐标指定了步长变化，则根据边界和步长计算备选方案数量。如果未指定步长（等于零），则假定该坐标是连续的，并为其设置固定数量的备选方案。
然后检查 Re 参数（搜索半径），必要时进行调整，使其不超过每个坐标备选方案数量的四分之一。之后，分配内存以存储每个坐标的备选值。
最后，循环填充每个坐标的备选值数组，在最小值和最大值之间均匀分布。如果指定了步长，则使用该步长计算备选值。如果未指定步长，则使用指定边界之间的空间离散化。同时，对每个备选方案，将关联的 AF（累积适应度）值初始化为零。如果所有初始化步骤都成功完成，该方法返回 'true'。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Initialization bool C_AO_DEA::Init (const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; //------------------------------------------------------------------ currentEpoch = 0; totalEpochs = epochsP; // Initialize the data structure for coordinates ArrayResize (coordData, coords); // Create alternatives for each coordinate for (int c = 0; c < coords; c++) { if (rangeStep [c] != 0) { coordData [c].count = (int)((rangeMax [c] - rangeMin [c]) / rangeStep [c]) + 1; } else { coordData [c].count = 500; } // Check that Re is not too large for the number of alternatives if (Re > coordData [c].count / 4) Re = coordData [c].count / 4; ArrayResize (coordData [c].alt, coordData [c].count); // Fill in the alternatives for (int i = 0; i < coordData [c].count; i++) { if (rangeStep [c] != 0) { coordData [c].alt [i].value = rangeMin [c] + i * rangeStep [c]; } else { coordData [c].alt [i].value = rangeMin [c] + (rangeMax [c] - rangeMin [c]) * i / (coordData [c].count - 1); } coordData [c].alt [i].AF = 0.0; } } return true; } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
Moving 方法实现了 DEA 算法的一个主要步骤，对应于优化过程的某次迭代。如果通过 "revision" 标志检测到这是第一次迭代，则进行种群坐标的初始随机分配。对每个个体（种群元素）以及范围内的每个变量，分配随机值。这些值会根据边界和变化步长进行调整，以确保解的可接受性。之后，设置标志，初始化完成，方法退出该循环。
初始化完成后，当前世代（迭代）计数器加一。然后执行算法的关键步骤：确定当前种群中每个解的性能指标，这些指标表明它们对问题的适应程度。计算 "a" 系数。基于质量指标，确定每个解适应度的广义度量，并对最佳位置对应的 AF 信息进行重置，这使得搜索能够集中在最优解的区域。基于当前信息和计算出的系数，选择下一个位置，用于在搜索空间中更新和移动候选解。
总的来说，Moving 方法实现了 DEA 算法的一个迭代周期，在寻找最优解的过程中依次执行更新和改进解的关键步骤。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- The main step of the algorithm (according to Algorithm 1) void C_AO_DEA::Moving () { // Initial setup if (!revision) { for (int p = 0; p < popSize; p++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { a [p].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [p].cB [c] = a [p].c [c]; } } revision = true; return; } // Increase the epoch counter currentEpoch++; // Steps of the DEA algorithm according to Algorithm 1: // 1. Calculate PP for the current iteration CalculatePP (); // 2. We calculate the 'a' dynamic coefficient CalculateCoefficientA (); // 3. Calculate accumulated fitness CalculateAccumulativeFitness (); // 4. Find the best location and reset AF for it ResetAFforBestLocation (); // 5. Select the next positions SelectNextLocations (); } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
CalculatePP 方法计算预定概率（PP），该概率用于算法内部的决策过程。如果总世代数（迭代数）等于或小于 1，则将概率设置为等于预定的初始值（PP1）。在这种情况下，无需进一步计算，方法终止。
如果世代数大于 1，则根据给定公式计算 PP 值，该公式考虑了当前世代，并包含以下逻辑：计算幂函数值，即当前世代的 Power 次方减 1，同样计算总世代数的幂函数值。
PP 值使用一个逐渐趋近于 1 的公式进行更新，同时考虑了当前世代的进度。具体来说，向初始 PP1 值添加了与进度成比例的部分，该进度由次数以及给定的 Power 和 totalEpochs 参数进行调整。如果总指数不为零，则进行除法运算以获得当前概率；否则，该值保持等于初始 PP1。
最终，该方法在算法执行过程中动态改变概率值，确保随着世代推进，在初始值和更 "进取" 的值之间保持平衡。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Calculate the predetermined probability (according to the formula 5) void C_AO_DEA::CalculatePP () { if (totalEpochs <= 1) { PP = PP1; return; } // PP = PP1 + (1 - PP1) * ((Loop^Power - 1) / (LoopsNumber^Power - 1)) double iterPower = MathPow ((double)currentEpoch, Power) - 1.0; double totalPower = MathPow ((double)totalEpochs, Power) - 1.0; if (totalPower != 0) { PP = PP1 + (1.0 - PP1) * iterPower / totalPower; } else { PP = PP1; } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
CalculateCoefficientA 方法用于计算调节搜索过程的动态系数 ‘a’。该方法遍历当前解的整个种群，对每个解计算最大可能适应度 fB 与特定解当前适应度（a [i].f）之间的差值。这些差值累加到一个总和中。在累加值的总和之后，'a' 系数通过 fB 与最小适应度 fW 之差除以所得总和得到。这使我们能够定义一个动态系数，它根据种群的当前状态进行自适应，并有助于平衡搜索空间的收敛速度或探索程度。
因此，该方法创建了一个缩放参数，该参数考虑了解的适应度分布，并影响它们在算法后续迭代中的更新和移动策略。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Calculate the dynamic 'a' coefficient void C_AO_DEA::CalculateCoefficientA () { double sumFitness = 0.0; for (int i = 0; i < popSize; i++) { sumFitness += fB - a [i].f; } coeffA = (fB - fW) / sumFitness; } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
FindNearestAlternative 方法用于在特定坐标内找到与给定值最接近的备选方案，它接受两个参数："coord" 坐标索引和我们需要为其找到最近备选方案的 "value" 值。初始化并设置 "nearest"（最近备选方案的索引）和 "minDist"（最小距离）的初始值。
循环遍历与给定 coord 坐标关联的所有备选方案。对每个备选方案，计算给定 "value" 与备选方案值（coordData [coord].alt [i].value）之间的距离，如果计算出的距离小于当前最小距离（minDist），则用新的更小距离值更新 "minDist"，并用当前备选方案的索引更新 "nearest"。
循环完成后，返回在给定坐标内与给定 "value" 最接近的备选方案的索引。因此，该方法确定指定坐标的可用备选方案中，哪一个最接近给定的实数值。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Search for the closest alternative int C_AO_DEA::FindNearestAlternative (int coord, double value) { int nearest = 0; double minDist = DBL_MAX; for (int i = 0; i < coordData [coord].count; i++) { double dist = MathAbs (value - coordData [coord].alt [i].value); if (dist < minDist) { minDist = dist; nearest = i; } } return nearest; } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
CalculateAccumulativeFitness 方法用于根据算法 2 计算备选方案的累积适应度（AF）。在开始计算之前，清除每个坐标中每个备选方案的所有累积适应度值并设置为零。找到当前解种群中的适应度范围，计算为最大可能适应度（fB）与最小适应度（fW）之差。
然后，对每个代理（海豚），将其适应度相对于范围进行归一化，并对每个搜索坐标，确定最近的备选方案，在该备选方案周围半径 "Re" 内，考虑边界的反射特性，更新备选方案的累积适应度。这是通过加权累加贡献来实现的，其中权重基于距最近备选方案的距离（考虑反射边界）形成，并包含与半径 "Re" 中当前步长相关的系数。
作为该方法运行的结果，每个坐标中每个备选方案的累积适应度值得以形成，同时考虑了邻近备选方案的贡献。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Calculate the accumulated fitness (according to Algorithm 2) void C_AO_DEA::CalculateAccumulativeFitness () { // Clear the accumulated fitness for all alternatives for (int c = 0; c < coords; c++) { for (int i = 0; i < coordData [c].count; i++) { coordData [c].alt [i].AF = 0.0; } } double rangeFF = fB - fW; if (rangeFF == 0.0) rangeFF = DBL_EPSILON; // For each agent (dolphin) for (int i = 0; i < popSize; i++) { // Normalize 'fitness' for this agent double normalizedFitness = (a [i].f - fW) / rangeFF; for (int c = 0; c < coords; c++) { // Find the closest alternative for the current coordinate int nearestAlt = FindNearestAlternative (c, a [i].c [c]); // Update the accumulated fitness in Re radius // According to Algorithm 2: AF(A+k)j = (1/Re) * (Re - |k|) * fitness(i) + AF(A+k)j for (int k = -Re; k <= Re; k++) { int altIndex = nearestAlt + k; // Boundary check taking into account reflection (reflective characteristic) if (altIndex < 0) { altIndex = -altIndex; // reflection from the lower border } else if (altIndex >= coordData [c].count) { altIndex = 2 * (coordData [c].count - 1) - altIndex; // reflection from the upper border } if (altIndex >= 0 && altIndex < coordData [c].count) { double weight = (1.0 / (double)(Re + 1)) * (Re - MathAbs (k) + 1); coordData [c].alt [altIndex].AF += weight * normalizedFitness; } } } } // Add a small epsilon value to all AFs to avoid zero probabilities double epsilon = 0.0001; for (int c = 0; c < coords; c++) { for (int i = 0; i < coordData [c].count; i++) { coordData [c].alt [i].AF += epsilon; } } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
ResetAFforBestLocation 方法用于重置与种群中最优解（代理）位置对应的备选方案的累积适应度（AF）。首先，该方法确定当前种群中最优解（代理）的索引。它遍历所有解，找到适应度值最大的解。具有最高适应度的解的索引存储在 bestIndex 变量中。
对最优解的每个 'c' 坐标，该方法使用 FindNearestAlternative 函数确定与最优解在该坐标上的值最接近的备选方案，如果找到的备选方案存在（索引在可接受范围内），则将该特定备选方案的累积适应度值 AF 重置为零。
因此，该方法仅对与最优解坐标最匹配的那些备选方案重置 AF。这样做是为了减少这些备选方案对搜索后续阶段的影响，有可能促进对搜索空间其他区域的探索。
结果是，与最优解最匹配的那些坐标的适应度被 "清零 / 重置"，以刺激寻找其他可能更优的解。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Reset AF for the best location (according to Algorithm 3) void C_AO_DEA::ResetAFforBestLocation () { // Find the index of the best solution int bestIndex = 0; double bestFitness = a [0].f; // Search for a solution with maximum fitness (since we always maximize normalized fitness) for (int i = 1; i < popSize; i++) { if (a [i].f > bestFitness) { bestFitness = a [i].f; bestIndex = i; } } // Reset AF for ALL alternatives corresponding to the coordinates of the best solution for (int c = 0; c < coords; c++) { // Find the closest alternative to the coordinate of the best solution int nearestAlt = FindNearestAlternative (c, a [bestIndex].c [c]); // Reset AF only for this alternative if (nearestAlt >= 0 && nearestAlt < coordData [c].count) { coordData [c].alt [nearestAlt].AF = 0.0; } } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
SelectNextLocations 方法用于基于概率考量，并同时考虑累积适应度（AF）和保持最优位置的策略，为种群中的每个解（每只海豚）选择下一个位置。该方法首先根据适应度值确定当前种群中的最优解。最优解的索引被保存下来供后续使用。
对每个解及其每个坐标，执行以下操作：如果当前解是最优解，且随机数小于 PP 概率，则保持该解的当前坐标不变。这保留了之前的最优解。然而，如果当前解不是最优解，或者在 PP 策略下位置未被保留，则对当前坐标的备选方案的所有 AF 值进行求和。如果 AF 总和大于一个小数（ε），表明存在非零适应度值，则执行轮盘赌：选择一个与 AF 总和成比例的随机数，并根据备选方案的累积 AF 总和来选择解的坐标，从而使解向适应度更高的位置移动。
如果 AF 总和接近零（所有 AF 值都非常小），则在随机数小于 coeffA 动态系数的情况下执行局部搜索。在这种情况下，选择相对于当前值的随机偏移（-Re...+Re），并用最接近的值更新坐标。同时考虑边界。
如果随机数大于 coeffA，则执行全局搜索（随机选择）。在这种情况下，为坐标选择一个完全随机的备选方案。在方法的最后，将获得的坐标值限制在允许范围（rangeMin, rangeMax）内，并用给定的 rangeStep 步长进行离散化，以确保该值在允许范围内并对应于允许值。
该方法运行的结果是，每个解的坐标都基于累积适应度的概率权重、PP（保持最优）策略以及动态的局部和全局搜索进行了更新，这使得算法能够有效地探索搜索空间并找到最优解。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Select next positions based on probabilities void C_AO_DEA::SelectNextLocations () { // First we find the index of the best solution int bestIndex = 0; double bestFitness = a [0].f; for (int i = 1; i < popSize; i++) { if (a [i].f > bestFitness) { bestFitness = a [i].f; bestIndex = i; } } for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { // For the best agent, apply PP if (i == bestIndex && u.RNDprobab () < PP) { // Save the current value of the coordinate of the best solution with PP probability continue; } // Select based on accumulated fitness double totalAF = 0.0; for (int alt = 0; alt < coordData [c].count; alt++) { totalAF += coordData [c].alt [alt].AF; } if (totalAF > DBL_EPSILON) // Check that there are non-zero AFs { // Choose an alternative based on roulette double rnd = u.RNDprobab () * totalAF; double cumSum = 0.0; for (int alt = 0; alt < coordData [c].count; alt++) { cumSum += coordData [c].alt [alt].AF; if (cumSum >= rnd) { a [i].c [c] = coordData [c].alt [alt].value; break; } } } else { // If all AFs are almost zero, use random selection // with the dynamic coeffA coefficient for the local search probability if (u.RNDprobab () < coeffA) // Use the dynamic coefficient { // Local search - stay close to the current position int currentAlt = FindNearestAlternative (c, a [i].c [c]); int shift = u.RNDminusOne (2 * Re + 1) - Re; // random offset within Re int newAlt = currentAlt + shift; // Check boundaries if (newAlt < 0) newAlt = 0; if (newAlt >= coordData [c].count) newAlt = coordData [c].count - 1; a [i].c [c] = coordData [c].alt [newAlt].value; } else { // Global search - completely random selection int randAlt = u.RNDminusOne (coordData [c].count); a [i].c [c] = coordData [c].alt [randAlt].value; } } // Bounds checking and discretization a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
Revision 方法用于更新当前种群中最优解和最差解的信息。确定最优解的索引，并将存储最差适应度的变量赋值为当前最优解的值。这为在当前种群中寻找新的最差值创建了初始条件。搜索当前种群中的所有解：确定具有最大适应度值的解（最优解）。保存其值并更新存储的索引。我们还搜索具有最小适应度值的解（最差解）。如果确实找到了最优解，则将其坐标复制到专门用于存储当前最优解的数组或变量中。
该方法执行的结果是，在当前时刻精确知晓种群中最优解和最差解的坐标。这使算法能够跟踪搜索动态，并在决策中使用这些数据，以更好地找到最优解。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Update the best solution void C_AO_DEA::Revision () { int bestIND = -1; fW = fB; // Find the best and worst solutions in the current population for (int i = 0; i < popSize; i++) { // Update the best solution if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; bestIND = i; } // Update the worst solution if (a [i].f < fW) { fW = a [i].f; } } // Copy the coordinates of the best solution if (bestIND != -1) { ArrayCopy (cB, a [bestIND].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试结果
现在让我们看看结果。可以立即注意到，该算法能够很好且快速地处理各种类型的任务。
DEA|海豚回声定位算法|100.0|2.0|2.0|1.0|=============================
5 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.7599517883429889
25 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.6757192867862007
500 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.34170057553968197
=============================
5 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.8958173952258406
25 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.6422393144820473
500 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.23940903266305935
=============================
5 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.6153846153846154
25 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.4403076923076923
500 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.15115384615384736
=============================
总得分：4.76168 (52.91%)
可视化结果显示，低维函数（绿色）的结果分布较分散，而中维函数（蓝色）的结果表现良好。
海豚回声定位算法（DEA）在 Hilly 函数上的表现
海豚回声定位算法（DEA）在 Forest 函数上的表现
海豚回声定位算法（DEA）在 Megacity 函数上的表现
根据测试结果，DEA 算法在排名表中位列第 25 名。
|#
|算法
|说明
|Hilly
|Hilly
最终结果
|Forest
|Forest
最终结果
|Megacity (离散)
|Megacity
最终结果
|最终
结果
|% of
MAX
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|交叉邻近搜索
|0.94948
|0.84776
|0.43857
|2.23581
|1.00000
|0.92334
|0.39988
|2.32323
|0.70923
|0.63477
|0.23091
|1.57491
|6.134
|68.15
|2
|CLA
|代码锁定算法（JOO）
|0.95345
|0.87107
|0.37590
|2.20042
|0.98942
|0.91709
|0.31642
|2.22294
|0.79692
|0.69385
|0.19303
|1.68380
|6.107
|67.86
|3
|AMOm
|动物迁徙优化M
|0.90358
|0.84317
|0.46284
|2.20959
|0.99001
|0.92436
|0.46598
|2.38034
|0.56769
|0.59132
|0.23773
|1.39675
|5.987
|66.52
|4
|(P+O)ES
|(P+O) 进化策略
|0.92256
|0.88101
|0.40021
|2.20379
|0.97750
|0.87490
|0.31945
|2.17185
|0.67385
|0.62985
|0.18634
|1.49003
|5.866
|65.17
|5
|CTA
|彗尾算法（JOO）
|0.95346
|0.86319
|0.27770
|2.09435
|0.99794
|0.85740
|0.33949
|2.19484
|0.88769
|0.56431
|0.10512
|1.55712
|5.846
|64.96
|6
|TETA
|时间演化旅行算法（JOO）
|0.91362
|0.82349
|0.31990
|2.05701
|0.97096
|0.89532
|0.29324
|2.15952
|0.73462
|0.68569
|0.16021
|1.58052
|5.797
|64.41
|7
|SDSm
|随机扩散搜索 M
|0.93066
|0.85445
|0.39476
|2.17988
|0.99983
|0.89244
|0.19619
|2.08846
|0.72333
|0.61100
|0.10670
|1.44103
|5.709
|63.44
|8
|BOAm
|台球优化算法 M
|0.95757
|0.82599
|0.25235
|2.03590
|1.00000
|0.90036
|0.30502
|2.20538
|0.73538
|0.52523
|0.09563
|1.35625
|5.598
|62.19
|9
|AAm
|射箭算法 M
|0.91744
|0.70876
|0.42160
|2.04780
|0.92527
|0.75802
|0.35328
|2.03657
|0.67385
|0.55200
|0.23738
|1.46323
|5.548
|61.64
|10
|ESG
|社会群体的进化（JOO）
|0.99906
|0.79654
|0.35056
|2.14616
|1.00000
|0.82863
|0.13102
|1.95965
|0.82333
|0.55300
|0.04725
|1.42358
|5.529
|61.44
|11
|SIA
|模拟各向同性退火（JOO）
|0.95784
|0.84264
|0.41465
|2.21513
|0.98239
|0.79586
|0.20507
|1.98332
|0.68667
|0.49300
|0.09053
|1.27020
|5.469
|60.76
|12
|BBO
|基于生物地理学的优化算法
|0.94912
|0.69456
|0.35031
|1.99399
|0.93820
|0.67365
|0.25682
|1.86867
|0.74615
|0.48277
|0.17369
|1.40261
|5.265
|58.50
|13
|ACS
|人工协同搜索
|0.75547
|0.74744
|0.30407
|1.80698
|1.00000
|0.88861
|0.22413
|2.11274
|0.69077
|0.48185
|0.13322
|1.30583
|5.226
|58.06
|14
|DA
|辩证算法
|0.86183
|0.70033
|0.33724
|1.89940
|0.98163
|0.72772
|0.28718
|1.99653
|0.70308
|0.45292
|0.16367
|1.31967
|5.216
|57.95
|15
|BHAm
|黑洞算法 M
|0.75236
|0.76675
|0.34583
|1.86493
|0.93593
|0.80152
|0.27177
|2.00923
|0.65077
|0.51646
|0.15472
|1.32195
|5.196
|57.73
|16
|ASO
|无政府社会优化
|0.84872
|0.74646
|0.31465
|1.90983
|0.96148
|0.79150
|0.23803
|1.99101
|0.57077
|0.54062
|0.16614
|1.27752
|5.178
|57.54
|17
|RFO
|皇家同花顺优化算法 (JOO)
|0.83361
|0.73742
|0.34629
|1.91733
|0.89424
|0.73824
|0.24098
|1.87346
|0.63154
|0.50292
|0.16421
|1.29867
|5.089
|56.55
|18
|AOSm
|原子轨道搜索 M
|0.80232
|0.70449
|0.31021
|1.81702
|0.85660
|0.69451
|0.21996
|1.77107
|0.74615
|0.52862
|0.14358
|1.41835
|5.006
|55.63
|19
|TSEA
|龟壳进化算法（JOO）
|0.96798
|0.64480
|0.29672
|1.90949
|0.99449
|0.61981
|0.22708
|1.84139
|0.69077
|0.42646
|0.13598
|1.25322
|5.004
|55.60
|20
|DE
|差分进化
|0.95044
|0.61674
|0.30308
|1.87026
|0.95317
|0.78896
|0.16652
|1.90865
|0.78667
|0.36033
|0.02953
|1.17653
|4.955
|55.06
|21
|SRA
|成功餐饮经营者算法（joo）
|0.96883
|0.63455
|0.29217
|1.89555
|0.94637
|0.55506
|0.19124
|1.69267
|0.74923
|0.44031
|0.12526
|1.31480
|4.903
|54.48
|22
|CRO
|化学反应优化
|0.94629
|0.66112
|0.29853
|1.90593
|0.87906
|0.58422
|0.21146
|1.67473
|0.75846
|0.42646
|0.12686
|1.31178
|4.892
|54.36
|23
|BIO
|血缘遗传优化算法 (JOO)
|0.81568
|0.65336
|0.30877
|1.77781
|0.89937
|0.65319
|0.21760
|1.77016
|0.67846
|0.47631
|0.13902
|1.29378
|4.842
|53.80
|24
|BSA
|鸟群算法
|0.89306
|0.64900
|0.26250
|1.80455
|0.92420
|0.71121
|0.24939
|1.88479
|0.69385
|0.32615
|0.10012
|1.12012
|4.809
|53.44
|25
|DEA
|海豚回声定位算法
|0.75995
|0.67572
|0.34171
|1.77738
|0.89582
|0.64223
|0.23941
|1.77746
|0.61538
|0.44031
|0.15115
|1.20684
|4.762
|52.91
|26
|HS
|和声搜索算法
|0.86509
|0.68782
|0.32527
|1.87818
|0.99999
|0.68002
|0.09590
|1.77592
|0.62000
|0.42267
|0.05458
|1.09725
|4.751
|52.79
|27
|SSG
|树苗播种和生长算法
|0.77839
|0.64925
|0.39543
|1.82308
|0.85973
|0.62467
|0.17429
|1.65869
|0.64667
|0.44133
|0.10598
|1.19398
|4.676
|51.95
|28
|BCOm
|细菌趋化优化算法M
|0.75953
|0.62268
|0.31483
|1.69704
|0.89378
|0.61339
|0.22542
|1.73259
|0.65385
|0.42092
|0.14435
|1.21912
|4.649
|51.65
|29
|ABO
|非洲水牛优化
|0.83337
|0.62247
|0.29964
|1.75548
|0.92170
|0.58618
|0.19723
|1.70511
|0.61000
|0.43154
|0.13225
|1.17378
|4.634
|51.49
|30
|(PO)ES
|(PO) 进化策略
|0.79025
|0.62647
|0.42935
|1.84606
|0.87616
|0.60943
|0.19591
|1.68151
|0.59000
|0.37933
|0.11322
|1.08255
|4.610
|51.22
|31
|FBA
|基于分形的算法
|0.79000
|0.65134
|0.28965
|1.73099
|0.87158
|0.56823
|0.18877
|1.62858
|0.61077
|0.46062
|0.12398
|1.19537
|4.555
|50.61
|32
|TSm
|禁忌搜索优化算法
|0.87795
|0.61431
|0.29104
|1.78330
|0.92885
|0.51844
|0.19054
|1.63783
|0.61077
|0.38215
|0.12157
|1.11449
|4.536
|50.40
|33
|BSO
|头脑风暴优化
|0.93736
|0.57616
|0.29688
|1.81041
|0.93131
|0.55866
|0.23537
|1.72534
|0.55231
|0.29077
|0.11914
|0.96222
|4.498
|49.98
|34
|WOAm
|鲸鱼优化算法M
|0.84521
|0.56298
|0.26263
|1.67081
|0.93100
|0.52278
|0.16365
|1.61743
|0.66308
|0.41138
|0.11357
|1.18803
|4.476
|49.74
|35
|AEFA
|人工电场算法
|0.87700
|0.61753
|0.25235
|1.74688
|0.92729
|0.72698
|0.18064
|1.83490
|0.66615
|0.11631
|0.09508
|0.87754
|4.459
|49.55
|36
|AEO
|基于人工生态系统的优化算法
|0.91380
|0.46713
|0.26470
|1.64563
|0.90223
|0.43705
|0.21400
|1.55327
|0.66154
|0.30800
|0.28563
|1.25517
|4.454
|49.49
|37
|CAm
|骆驼算法 M
|0.78684
|0.56042
|0.35133
|1.69859
|0.82772
|0.56041
|0.24336
|1.63149
|0.64846
|0.33092
|0.13418
|1.11356
|4.444
|49.37
|38
|ACOm
|蚁群优化 M
|0.88190
|0.66127
|0.30377
|1.84693
|0.85873
|0.58680
|0.15051
|1.59604
|0.59667
|0.37333
|0.02472
|0.99472
|4.438
|49.31
|39
|CMAES
|covariance_matrix_adaptation_evolution_strategy
|0.76258
|0.72089
|0.00000
|1.48347
|0.82056
|0.79616
|0.00000
|1.61672
|0.75846
|0.49077
|0.00000
|1.24923
|4.349
|48.33
|40
|BFO-GA
|细菌觅食优化 - ga
|0.89150
|0.55111
|0.31529
|1.75790
|0.96982
|0.39612
|0.06305
|1.42899
|0.72667
|0.27500
|0.03525
|1.03692
|4.224
|46.93
|41
|SOA
|简单优化算法
|0.91520
|0.46976
|0.27089
|1.65585
|0.89675
|0.37401
|0.16984
|1.44060
|0.69538
|0.28031
|0.10852
|1.08422
|4.181
|46.45
|42
|ABHA
|人工蜂巢算法
|0.84131
|0.54227
|0.26304
|1.64663
|0.87858
|0.47779
|0.17181
|1.52818
|0.50923
|0.33877
|0.10397
|0.95197
|4.127
|45.85
|43
|ACMO
|大气云层模型优化
|0.90321
|0.48546
|0.30403
|1.69270
|0.80268
|0.37857
|0.19178
|1.37303
|0.62308
|0.24400
|0.10795
|0.97503
|4.041
|44.90
|44
|ADAMm
|自适应动量评估 M
|0.88635
|0.44766
|0.26613
|1.60014
|0.84497
|0.38493
|0.16889
|1.39880
|0.66154
|0.27046
|0.10594
|1.03794
|4.037
|44.85
|45
|CGO
|混沌博弈优化算法
|0.57256
|0.37158
|0.32018
|1.26432
|0.61176
|0.61931
|0.62161
|1.85267
|0.37538
|0.21923
|0.19028
|0.78490
|3.902
|43.35
|RW
|随机游走
|0.48754
|0.32159
|0.25781
|1.06694
|0.37554
|0.21944
|0.15877
|0.75375
|0.27969
|0.14917
|0.09847
|0.52734
|2.348
|26.09
总结
该算法的主要优势包括：自适应搜索控制：预定概率逐渐增加，将平衡从探索转向开发； 动态自适应；集体记忆：累积适应度保存并传播关于有前景区域的信息；多样性机制：对最佳位置的信息重置刺激了对新区域的探索。
该算法的优势在于其自适应性。动态系数使算法能够对种群状态做出响应，并适应任务的节奏。当海豚分散在搜索空间中时，算法鼓励局部探索。当它们开始向目标收敛时，算法推动它们走向新的视野，防止它们困在局部成功的错觉中。
累积适应度是种群的集体记忆，每一次发现都会在解空间中留下回声。但与简单的累积不同，该算法能够遗忘 —— 将最佳位置清零反而会带来更好的发现，这看似矛盾却真实有效。
这不仅仅是一个比喻 —— 这是一种优化哲学，其中回声定位器的每一次脉冲声都承载着关于可能性空间的信息。
图 2. 根据相应测试结果的算法颜色分级
图 3. 算法测试结果直方图（比例从 0 到 100，越高越好，其中 100 是最大可能的理论结果，存档中有一个用于计算评级表的脚本）
DEA算法的优缺点：
优点：
- 在中维和高维函数上收敛性良好。
- 外部参数数量少。
缺点：
- 在低维问题上存在一定的陷入局部最优的倾向。
- 高维函数上资源消耗较大。
本文附带了一个压缩包，其中包含了算法代码的当前版本。作者不对文中经典算法描述的绝对准确性承担责任。其中许多算法均经过修改，以提升搜索能力。文章中表述的结论和论断是基于实验的结果。
本文使用的程序文件
|#
|名称
|类型
|说明
|1
|#C_AO.mqh
|库
|种群优化算法的父类
|2
|#C_AO_enum.mqh
|库
|群体优化算法枚举
|3
|TestFunctions.mqh
|库
|测试函数库
|4
|TestStandFunctions.mqh
|库
|测试台函数库
|5
|Utilities.mqh
|库
|辅助函数库
|6
|CalculationTestResults.mqh
|库
|用于计算对比表中结果的脚本
|7
|Testing AOs.mq5
|脚本
|所有种群优化算法的统一测试平台
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|脚本
|一个不包含可视化功能的种群优化算法使用示例
|9
|Test_AO_DEA.mq5
|脚本
|DEA 测试程序
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/18495
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