回溯搜索算法（BSA）
内容
引言
在无穷无尽的可能性迷宫中，每一次转弯都可能通向成功或死胡同。明智的行者会留下无形的痕迹 —— 某种短暂却更为可靠的标记：对已走过路径的记忆。这一理念（回望过去，预见未来）正是该优化算法的核心。每一步踏入未知，都以过往经验为参照 —— 历史成为罗盘，记忆化作地图。
在本文中，我将介绍一个我认为搜索思路非常有趣的算法。回溯搜索算法（BSA）是由Pinar Civicioglu于2013年提出的一种新型进化算法（EA），用于求解实数域数值优化问题。它是一种能够“从过往经验中学习”的最优解搜索方法。
算法实现BSA遵循进化算法的基本原理，但具备独特机制，使用两个种群：
- 当前种群（P）：正在积极进化的种群；
- 历史种群（oldP）：由先前种群保留下来的历史副本，并在后续过程中随机打乱使用。
BSA采用随机变异策略，为每个目标个体仅生成一个定向解。变异公式：
Mutant = P + F × (oldP - P)
其中，F为幅值系数，用于控制搜索步长。
BSA的交叉过程分为两步：第一种策略使用“混合率”（mixrate）；第二种策略允许在每个试验向量中仅修改一个随机选中的坐标。想象一下，您和朋友们（也就是种群）正在寻找全城最好的披萨店。
初始状态：
- 您有10个朋友（种群大小），
- 每个人从城市的随机区域开始搜索，
- 每个人都有一部手机，里面保存着过去出行路线的地图（即历史记忆）。
第一天：大家分头出发寻找披萨店，第一个朋友找到评分7/10的店，第二个找到评分5/10的店，第三个找到评分8/10的店…… 依此类推。
第二天：利用积累的经验
步骤1：“回忆过去”（选择阶段I）。算法像抛硬币一样随机决定：正面为“记住大家昨天的位置”（更新历史）；反面为“沿用旧记忆”（不更新），然后“打乱记忆顺序”（像洗牌一样）。
步骤2：“循着轨迹前进”（变异）。每个人都会思考：我现在在哪？（当前位置）和我之前在哪？（历史位置）。移动公式：新位置 = 当前位置 + 随机步长 ×（历史位置 − 当前位置）。举个例子：朋友现在在A街10号，他“过去的位置映像”在B街20号，随机步长 = 2。新位置 = A街10号 + 2 ×（B街20号 − A街10号），相当于向B街方向移动，并且是两倍距离！
步骤3：“修正路线（交叉）”。算法再次随机选择策略。策略A：“部分修改”。原本要去某个地址，算法要求：“保留原来的门牌号，只修改街道地址”。结果：我们只替换地址中的一部分信息。策略B：“最小修改”。第一个朋友原本要去某个地址，算法要求：“保留原来的街道，只修改门牌号”。结果：我们保留原地址，仅修改一个坐标。
步骤4：“评估最终结果”（选择阶段II）。第一个朋友到达新地点后：
- 如果新披萨店更好（评分9/10）：“太棒了，就待在这！”
- 如果更差（评分4/10）：“不行，我回去！”
下图展示了该算法的运行流程。
图例1. BSA算法阶段
此示意图展示了BSA在二维空间中寻找最优解的过程。您可以把它看作一张俯视的地形图，我们的目标是找到最高点（中心红点）。
示意图分为三个部分，展示搜索的进化过程：迭代1 —— 随机初始化。带等高线的方形搜索区域（类似地形图）中心有一个红点，代表全局最优解（最佳方案）。四个蓝点（P1、P2、P3、P4）是“探索者”的初始随机位置。算法在整个搜索空间内随机放置四个智能体。在这一步，历史种群等于当前种群：oldP = P，这是搜索的起点。
迭代2 —— 变异步骤。蓝点为智能体的当前位置；半透明绿点为来自历史记忆的位置（已打乱）；红色箭头为变异时的移动方向。
核心要点：红色箭头体现了变异公式的实际效果：M=P+F×(oldP−P)。每个智能体都相对于自己的“历史对应位置”进行移动。部分箭头指向历史位置，另一部分则背离历史位置（取决于 F 的符号）。红框内公式：F = 3 × randn(); M = P + F × (oldP - P)。这是BSA变异操作的核心公式。
迭代 3 —— 交叉与选择之后。 紫点为交叉后的新位置（试验种群）；半透明蓝点为先前位置（用于对比）；绿色箭头显示仅保留更优的移动（新位置优于旧位置）。交叉：算法融合了变异种群与当前种群的信息。贪婪选择：只保留能提升解质量的移动，种群整体向最优点（中心红点）靠近。BSA流程总结（用彩色圆圈表示完整算法循环）：
- 初始化（蓝色）—— 随机起点
- 选择I（绿色）—— 以50%概率更新记忆
- 变异（红色）—— 执行变异公式
- 交叉（紫色）—— 解的信息融合
- 评估（橙色）—— 计算适应度
- 选择II（青绿色）—— 贪婪择优
虚线箭头表示过程会不断重复，直至算法收敛。此图清晰地说明了BSA为何高效：它会“记住”曾经到过的位置，并利用这些信息进行更智能的搜索，而非简单的随机游走。
我们现在进入BSA的伪代码部分。
运行准备
参数初始化：
- 设置种群大小；
- 设置交叉参数mixrate；
- 创建空容器用于存储：
- 当前种群
- 历史种群
- 变异种群
- 试验种群
- 每个个体的交叉映射图
初始化：
- 将历史种群中的所有个体随机放置在搜索空间内；
- 如果已设定步长，则考虑离散化处理；
- 将“需要选择”标识位设置为“否”。
算法主循环：
步骤1：首次初始化
如果是第一次迭代：
- 随机初始化当前的种群；
- 对坐标进行离散化处理；
- 标记初始化已完成；
- 退出当前步骤，等待计算适应度。
步骤2：贪婪选择（如需执行）
如果“需要选择”标志位为true：
- 对于每个个体，比较：
- 如果新解劣于已保存的解，则恢复原坐标与适应度；
- 如果新解更优，则保留新解。
- 重置选择标识位。
步骤3：保存当前状态
对于每个个体：
- 保存当前适应度；
- 保存当前坐标副本。
步骤4：更新历史记忆（选择阶段I）
- 随机抛硬币（50%概率），
- 如果硬币为正面：
- 将整个当前种群复制到历史记忆中；
- 保留其适应度值；
- 对历史种群进行洗牌操作：
- 从最后一个个体遍历至第一个；
- 为每个个体随机选取一个位置进行交换；
- 执行交换。
步骤5：变异
- 从正态分布中生成移动因子F：
- 均值为0，取值范围为[-3, +3]；
- 类似掷骰子，但服从钟形分布。
- 对每个个体的每一维坐标：
- 新位置 = 当前位置 + F ×（历史位置 − 当前位置）。
- 如果F大于0 → 向历史位置方向移动；
- 如果F小于0 → 背离历史位置移动。
步骤6：交叉
- 将变异种群复制到试验种群，
- 抛加权硬币（40%/60%）：
如果选中40%分支（策略1）：
对于每个个体：
- 确定需要修改的坐标数量（从0个到全部，依据混合率mixrate）；
- 随机选中这些坐标；
- 对于选中的坐标，从当前种群中取值；
- 其余坐标保留变异种群的值。
如果选中60%分支（策略2）：
对于每个个体：
- 仅随机选择一个坐标；
- 用当前种群中的对应值替换它；
- 其余所有坐标保留变异种群的值。
步骤7：边界约束处理
对试验种群中的每个个体：
- 检查每一维坐标
- 如果超出搜索边界：
- 抛硬币（50%/50%）
- 如果为“正面” → 在边界范围内重新生成随机值；
- 如果为“反面” → 将坐标设为最近的边界点。
- 如果已指定步长，则执行离散化处理。
步骤8：评估准备
- 将试验种群复制到主种群以待评估；
- 将“需要选择”标识位设置为“是”；
- 移交控制权至适应度计算模块。
适应度计算完成后：
- 找出适应度最优的个体。
- 如果找到优于全局最优记录的解：
- 更新全局最优记录；
- 保存最优解的坐标。
循环迭代
返回步骤2继续执行，直至：
- 算法达到收敛条件，
- 或达到最大迭代次数上限。
在理清核心逻辑后，我们开始编写算法代码。CAOBSABacktracking类是BSA回溯搜索算法的一种实现，用于求解优化问题。该类继承自优化算法通用接口基类C_AO。
主要特性与用途：优化参数：
- popSize —— 种群规模，即算法同时优化的“智能体”或“解”的数量。
- mixrate —— 交叉参数，用于控制生成新解时，不同智能体之间信息“混合”的程度。
- 类构造函数初始化基础参数，并将popSize和mixrate添加到参数数组params中，用于统一管理算法参数。
- SetParams方法支持根据params数组更新算法内部参数，并包含基础的数值合法性校验。
- Init —— 算法初始化设置，包括变量取值范围（最小值、最大值、步长）及优化迭代轮数。
- Moving —— 描述算法主迭代逻辑，基于当前种群生成新的候选解，完成解的“移动”更新。
- Revision —— 评估生成的解，并根据解的质量更新种群。
- oldP —— 存储“历史”或上一代智能体种群的数组。
- M —— 存储变异后种群的数组。
- T —— “试验”种群数组，用于与当前种群对比，为种群更新决策提供依据。
- F —— 变异幅值系数，控制变异操作的变化幅度。
- needSelection —— 标记是否需要执行第二阶段选择的标识位。
- prevFitness —— 存储上一代智能体适应度值的数组。
- S_Map —— 包含二进制映射表的辅助结构，在交叉阶段用于确定哪些智能体变量需要从不同父代中“混合”。
- map —— 二进制映射表数组，每个智能体对应一张映射表。
- SelectionI —— 第一阶段选择，用于更新并打乱历史种群，以供后续变异使用。
- Mutation —— 对选中的智能体执行变异操作。
- Crossover —— 对智能体执行交叉（信息混合）操作，生成新的“试验”解。
- BoundaryControl —— 校验智能体参数是否在设定的上下限范围内。
- ShufflePopulation —— 种群随机打乱方法。
因此，C_AO_BSA_Backtracking类实现了一种进化优化算法，结合种群、变异、交叉机制，以及BSA特有的回溯记忆机制，用于求解各类优化问题。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_BSA_Backtracking : public C_AO { public: //---------------------------------------------------------- ~C_AO_BSA_Backtracking () { } C_AO_BSA_Backtracking () { ao_name = "BSA"; ao_desc = "Backtracking Search Algorithm"; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/18568"; popSize = 10; // population size mixrate = 1.0; // crossover parameter ArrayResize (params, 2); params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; params [1].name = "mixrate"; params [1].val = mixrate; } void SetParams () { popSize = (int)params [0].val; mixrate = params [1].val; // Check the parameters validity //if (popSize < 2) popSize = 2; if (mixrate < 0.0) mixrate = 0.0; if (mixrate > 1.0) mixrate = 1.0; } bool Init (const double &rangeMinP [], // minimum values const double &rangeMaxP [], // maximum values const double &rangeStepP [], // step change const int epochsP = 0); // number of epochs void Moving (); void Revision (); //------------------------------------------------------------------ double mixrate; // crossover parameter private: //--------------------------------------------------------- S_AO_Agent oldP []; // historical population S_AO_Agent M []; // mutant population (Mutant) S_AO_Agent T []; // trial population (Trial) double F; // amplitude factor for mutation bool needSelection; // flag for the necessity of executing Selection-II double prevFitness []; // array for storing previous fitness // Auxiliary structures for crossover struct S_Map { int val []; // binary map for crossover void Init (int size) { ArrayResize (val, size); ArrayInitialize (val, 0); } }; S_Map map []; // array of binary maps for each agent // Algorithm methods void SelectionI (); void Mutation (); void Crossover (); void BoundaryControl (S_AO_Agent &agent); void ShufflePopulation (S_AO_Agent &pop []); }; //————————————————————————————————————————————————————————————————————
Init方法负责在优化开始前完成算法的初始化准备工作。首先，调用基础初始化函数，设置与变量取值范围相关的基础参数（最小值、最大值及变动步长）。如果该基础步骤执行失败，则方法立即终止并返回失败。
接下来，为BSA算法特有的内部数据结构分配内存并完成初始化。具体包括创建并设置为所需大小的各类种群数组：历史种群oldP、变异种群M、试验种群T，以及用于交叉操作的二进制映射数组“map”和用于存储每个智能体上一代适应度值的prevFitness数组。附加选择需求的标识位初始设置为false。
之后调用种群中每个智能体的初始化方法，根据任务参数数量完成各智能体内部结构的准备。
接下来，对历史种群填充初始数值。对于每个智能体的每一项参数，在指定范围内生成随机值，再按照设定的变动步长进行规整。如果所有步骤均顺利完成，该方法将返回成功标识，表明算法对象已初始化完毕，可进入后续优化流程。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Initialization bool C_AO_BSA_Backtracking::Init (const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; //------------------------------------------------------------------ // Initialize additional BSA structures ArrayResize (oldP, popSize); ArrayResize (M, popSize); ArrayResize (T, popSize); ArrayResize (map, popSize); ArrayResize (prevFitness, popSize); needSelection = false; for (int i = 0; i < popSize; i++) { oldP [i].Init (coords); M [i].Init (coords); T [i].Init (coords); map [i].Init (coords); } // Initialize oldP historical population for (int p = 0; p < popSize; p++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { oldP [p].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); oldP [p].c [c] = u.SeInDiSp (oldP [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } return true; } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
Moving方法描述了BSA优化算法的主迭代步骤，负责在种群中生成新的候选解。当方法第一次被调用且"revision"标识为false时，会先初始化活跃种群"a"：对种群中每个智能体的每一项参数，在设定的上下界范围内生成随机值；再按指定的参数步长对随机值进行规整。初始化完成后，将"revision"标识设置为true（避免后续重复执行），并清空needSelection标识，该方法终止。
执行贪婪选择（选择阶段II，按需执行）：如果needSelection为true，表示上一步已生成新种群，需要将其适应度与旧解对比。遍历种群中的每个智能体：将当前智能体"a[i].f"的适应度（对应“试验”解）与保存在prevFitness[i]中的上一代适应度对比，如果“试验”解a[i]更差，则从"a [i].cP"（上一步坐标）恢复当前坐标"a [i].c"，并将适应度"a [i].f"恢复为prevFitness[i]。这样保证种群性能不会退化。选择完成后，重置needSelection标识。
BSA算法基本步骤（初始化或选择之后）：在生成新解之前，将所有智能体的当前适应度"a"保存至prevFitness，供后续选择阶段II使用，并且将智能体当前坐标"a [i].c"复制到"a [i].cP"中，以便新解变差时可以回滚。
调用内部SelectionI方法：这一步负责选择或准备用于变异的“存档”历史种群oldP。调用内部Mutation方法：在此步骤中，基于当前种群和/或历史种群生成“变异”种群M。调用内部Crossover方法：在此步骤中，将变异种群M与当前活跃种群a进行信息混合，生成“试验”种群T。
将生成的试验种群T中智能体的坐标复制到当前活跃种群a中。此时a包含了需要计算适应度的新试验解。将needSelection标识设置为true，表示下次调用Moving时（a中的新解适应度计算完成后），需要执行贪婪选择（选择阶段II）。
因此，Moving方法封装了BSA算法的一次完整迭代或“周期”，包括初始化、选择、变异、交叉，以及结果对比的准备工作。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- The main step of the algorithm void C_AO_BSA_Backtracking::Moving () { // Initial population setup if (!revision) { for (int p = 0; p < popSize; p++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { a [p].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true; needSelection = false; return; } // If you want to perform greedy selection after calculating fitness if (needSelection) { // Selection-II: Greedy selection for (int i = 0; i < popSize; i++) { // If the current solution (from T) is worse than the previous one, return the previous one if (a [i].f < prevFitness [i]) { ArrayCopy (a [i].c, a [i].cP, 0, 0, WHOLE_ARRAY); a [i].f = prevFitness [i]; } } needSelection = false; } //--- BSA basic steps: // Save current fitness before generating a new population for (int i = 0; i < popSize; i++) { prevFitness [i] = a [i].f; ArrayCopy (a [i].cP, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } // 1. Selection-I SelectionI (); // 2. Mutation Mutation (); // 3. Crossover Crossover (); // 4. Copy the trial population T into the 'a' main population to calculate fitness for (int i = 0; i < popSize; i++) { ArrayCopy (a [i].c, T [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } // Set the flag to execute Selection-II after calculating fitness needSelection = true; } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
SelectionI方法实现了BSA算法的第一阶段选择，负责确定后续用于变异操作的历史种群。
历史种群的概率更新：以50%的概率（或者简言之以等概率），用当前种群a覆盖更新历史种群oldP。 如果生成的随机数小于阈值（0.5），则将当前种群a中每个个体的坐标c和适应度f，完整复制到历史种群oldP对应的智能体中。
打乱历史种群：无论上一步是否更新了历史种群，都会调用ShufflePopulation(oldP)方法对历史种群内的智能体进行随机打乱。这一步是为了在变异过程中引入随机性，确保历史种群中的智能体按随机顺序参与计算，而非保持原有顺序。
因此，SelectionI会以一定概率用当前解更新历史种群，或保留原有状态，并在两种情况下均对历史种群进行打乱，从而在后续变异中实现搜索的多样化。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Selection-I: select a historical population void C_AO_BSA_Backtracking::SelectionI () { // Update the historical population with a 50% probability if (u.RNDprobab () < 0.5) // equivalent to if (a < b) where a,b ~ U(0,1) { // Copy the current population to the historical one for (int i = 0; i < popSize; i++) { ArrayCopy (oldP [i].c, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); oldP [i].f = a [i].f; } } // Shuffle the historical population ShufflePopulation (oldP); } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
ShufflePopulation方法用于对指定的智能体种群（由S_AO_Agent结构体表示）进行随机打乱。它接收智能体数组pop[]并执行原地洗牌，即直接修改传入数组中元素的顺序。
打乱算法：该方法使用Fisher–Yates洗牌算法对种群元素随机打乱，此算法可保证元素的每种排列出现概率均等。
"for"循环从数组最后一个元素（popSize - 1）开始，倒序遍历到第二个元素（索引1）。第一个元素（索引0）无需处理，因为在算法执行到它之前已被移动过。对每个索引为i的元素，在区间0至1内随机选取一个索引j。通过u.RNDminusOne(i+1)函数实现，该函数返回一个指定范围内的随机整数（包含0，但不包含i+1）。
交换索引i和j对应的元素。使用S_AO_Agent类型的临时变量temp完成交换。由于S_AO_Agent包含坐标数组c，交换时会完整复制数组，同时会一并复制适应度值f。先将pop[i]的坐标与适应度存入临时变量temp中，再将pop[j]的值复制到pop[i]中，最后将temp中保存的原pop[i]复制到pop[j]中。循环结束后，pop[]数组内的元素顺序即为随机排列。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Shuffle population void C_AO_BSA_Backtracking::ShufflePopulation (S_AO_Agent &pop []) { for (int i = popSize - 1; i > 0; i--) { int j = u.RNDminusOne (i + 1); // Swap i and j elements S_AO_Agent temp; temp.Init (coords); ArrayCopy (temp.c, pop [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); temp.f = pop [i].f; ArrayCopy (pop [i].c, pop [j].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); pop [i].f = pop [j].f; ArrayCopy (pop [j].c, temp.c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); pop [j].f = temp.f; } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mutation方法负责生成变异种群，这是BSA算法中的关键步骤。其核心思想是利用当前种群与历史种群的差值进行变异。
首先，生成一个随机的幅值系数F，用于控制历史种群对当前种群的影响幅度。随后，对种群中的每个智能体、以及智能体的每一维坐标，计算变异种群中对应坐标的新值：变异坐标 = 当前坐标 + F ×（历史种群对应坐标 − 当前坐标）。因此，变异种群由当前种群向历史种群方向偏移形成，偏移幅度由系数 F 决定。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Mutation: generation of a mutant population void C_AO_BSA_Backtracking::Mutation () { // Generate the amplitude factor F = u.GaussDistribution (0.0, -3.0, 3.0, 2); // Apply mutation: M = P + F * (oldP - P) for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int j = 0; j < coords; j++) { M [i].c [j] = a [i].c [j] + F * (oldP [i].c [j] - a [i].c [j]); } } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
Crossover方法用于在当前变异种群的基础上，通过选定的交叉策略生成试验种群。该过程旨在融合不同父代解的特征，以寻找更优的解。
首先，将变异种群完整复制为试验种群，作为后续修改的基础。随后随机选择交叉策略：40%概率使用策略一，其余情况使用策略二。
如果选中策略一，则执行mixrate混合策略，对于每个智能体，根据设定的混合系数mixrate，确定需要从当前种群中取用的坐标维度数量。通过随机且不重复地选出这些维度，然后将试验种群对应位置的坐标替换为当前种群的坐标值。
如果选中策略二，则对每个智能体，仅随机选取一个坐标维度，并将试验种群中该位置的值替换为当前种群的对应值。
交叉完成后，对试验种群中的每个个体执行边界校验，确保所有解均合法且在允许的取值范围内。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Crossover: trial population generation void C_AO_BSA_Backtracking::Crossover () { // Initialize the trial population as a copy of the mutant one for (int i = 0; i < popSize; i++) { ArrayCopy (T [i].c, M [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } // Select a crossover strategy if (u.RNDprobab () < 0.4) { //--- STRATEGY 1: Using mixrate for (int i = 0; i < popSize; i++) { // Reset the map ArrayInitialize (map [i].val, 0); // Define the number of elements for the crossover int numElements = (int)MathCeil (mixrate * u.RNDprobab () * coords); // Generate unique indices for the crossover for (int n = 0; n < numElements; n++) { int idx; do { idx = u.RNDminusOne (coords); } while (map [i].val [idx] == 1); // until we find an unused index map [i].val [idx] = 1; } // Apply crossover for (int j = 0; j < coords; j++) { if (map [i].val [j] == 1) { T [i].c [j] = a [i].c [j]; } } } } else { //--- STRATEGY 2: Mutation of only one element for (int i = 0; i < popSize; i++) { // Select one random element int randomIndex = u.RNDminusOne (coords); T [i].c [randomIndex] = a [i].c [randomIndex]; } } // Boundary control for all agents in the trial population for (int i = 0; i < popSize; i++) { BoundaryControl (T [i]); } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
BoundaryControl方法用于检查并修正智能体的参数值，使其保持在允许范围内，同时将解规整为指定的离散格式。
对智能体坐标中的每一个分量进行检查：如果数值超出设定的最小值或最大值，则按选定策略处理，如果随机概率小于50%，则在合法范围内重新随机生成一个值；否则，将该值设为最近的边界值（最小值或最大值）。
之后，对每个坐标值进行离散化处理，即根据指定的取值范围和离散步长，将数值舍入到最接近的合法值。这一步确保最终解符合数据类型与范围约束。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Boundary control void C_AO_BSA_Backtracking::BoundaryControl (S_AO_Agent &agent) { for (int j = 0; j < coords; j++) { if (agent.c [j] < rangeMin [j] || agent.c [j] > rangeMax [j]) { // Select a boundary handling strategy if (u.RNDprobab () < 0.5) { // Random regeneration agent.c [j] = u.RNDfromCI (rangeMin [j], rangeMax [j]); } else { // Set to the boundary if (agent.c [j] < rangeMin [j]) agent.c [j] = rangeMin [j]; else agent.c [j] = rangeMax [j]; } } // Discretization agent.c [j] = u.SeInDiSp (agent.c [j], rangeMin [j], rangeMax [j], rangeStep [j]); } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
Revision方法负责筛选并更新当前种群中的最优解。通过遍历所有解，寻找评估函数（适应度）值最大的那个解。如果找到更优解，就将其保存为当前最优结果，并把该解的坐标复制到专门用于存储当前最优解的数组中。该方法实现了在算法迭代过程中，对最优解的持续追踪与更新。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Selection-II and updating the best solution void C_AO_BSA_Backtracking::Revision () { int bestIND = -1; for (int i = 0; i < popSize; i++) { // Update the global best solution if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; bestIND = i; } } // Copy the coordinates of the best solution if (bestIND != -1) { ArrayCopy (cB, a [bestIND].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
GaussDistribution方法用于生成服从高斯（正态）分布的随机数，分布以指定输入值为中心，并限定在一定范围内。该方法采用Box-Muller算法生成正态分布随机变量。
首先，生成两个均匀分布的随机变量。基于这两个值，计算出一个标准正态分布随机变量，以此作为高斯分布的基础。
随后检查生成的值是否落在由参数sigma定义的标准差范围内。如果超出限制，则递归调用本方法重新生成，直到数值落在允许区间内。
最后，将生成的正态分布变量以输入值In作为基准，进行缩放与平移，使其落在指定输出范围[outMin, outMax]内。这样可以对分布进行平移与缩放，以匹配所需参数。最终得到的是以In为中心、同时受最小/最大值约束的高斯分布随机数。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— double C_AO_Utilities :: GaussDistribution (const double In, const double outMin, const double outMax, const double sigma) { double logN = 0.0; double u1 = 2.0 * MathRand () / 32767.0 - 1.0;//RNDfromCI (0.0, 1.0); double u2 = 2.0 * MathRand () / 32767.0 - 1.0;//RNDfromCI (0.0, 1.0); logN = u1 <= 0.0 ? 0.000000000000001 : u1; double z0 = sqrt (-2 * log (logN)) * cos (2 * M_PI * u2); double sigmaN = sigma > 8.583864105157389 ? 8.583864105157389 : sigma; // If z0 is outside the range [-sigmaN, sigmaN], generate anew if (z0 >= sigmaN || z0 <= -sigmaN) { return GaussDistribution(In, outMin, outMax, sigma); // Recursive call } if (z0 >= 0.0) z0 = Scale (z0, 0.0, sigmaN, 0.0, outMax - In, false); else z0 = -Scale (fabs (z0), 0.0, sigmaN, 0.0, In - outMin, false); return In + z0; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试结果
BSA算法呈现出非常优异的效果。
=============================
5 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.9730917210619289
25 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.5453406317593932
500 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.2909827609772065
=============================
5 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.9999986842258451
25 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.5854340780208712
500 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.21747482800959225
=============================
5 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.8476923076923077
25 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.3695384615384615
500 Megacity's；函数运行次数：10000；结果： 0.12978461538461658
=============================
总分：4.95934（55.10%）
根据BSA算法的可视化结果，在低维和中维函数上，优化结果存在一定的离散波动；然而，随着种群规模参数的增大，波动会减小；但要获得更好的收敛效果，需要相应增加迭代次数。
BSA在Hilly测试函数上
BSA在Forest测试函数上
BSA在Megacity测试函数上
BSA算法在基于种群优化算法排行榜中位列第20位。
|#
|AO
|描述
|Hilly值
|Hilly
最终
|Forest值
|Forest
最终
|Megacity (离散)
|Megacity
最终
|最终
结果
|% of
最大
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|跨邻域搜索
|0.94948
|0.84776
|0.43857
|2.23581
|1.00000
|0.92334
|0.39988
|2.32323
|0.70923
|0.63477
|0.23091
|1.57491
|6.134
|68.15
|2
|CLA
|密码锁算法（joo）
|0.95345
|0.87107
|0.37590
|2.20042
|0.98942
|0.91709
|0.31642
|2.22294
|0.79692
|0.69385
|0.19303
|1.68380
|6.107
|67.86
|3
|AMOm
|动物迁徙优化M
|0.90358
|0.84317
|0.46284
|2.20959
|0.99001
|0.92436
|0.46598
|2.38034
|0.56769
|0.59132
|0.23773
|1.39675
|5.987
|66.52
|4
|(P+O)ES
|(P+O) 进化策略
|0.92256
|0.88101
|0.40021
|2.20379
|0.97750
|0.87490
|0.31945
|2.17185
|0.67385
|0.62985
|0.18634
|1.49003
|5.866
|65.17
|5
|CTA
|彗星尾算法（joo）
|0.95346
|0.86319
|0.27770
|2.09435
|0.99794
|0.85740
|0.33949
|2.19484
|0.88769
|0.56431
|0.10512
|1.55712
|5.846
|64.96
|6
|TETA
|时间演化旅行算法（joo）
|0.91362
|0.82349
|0.31990
|2.05701
|0.97096
|0.89532
|0.29324
|2.15952
|0.73462
|0.68569
|0.16021
|1.58052
|5.797
|64.41
|7
|SDSm
|随机扩散搜索 M
|0.93066
|0.85445
|0.39476
|2.17988
|0.99983
|0.89244
|0.19619
|2.08846
|0.72333
|0.61100
|0.10670
|1.44103
|5.709
|63.44
|8
|BOAm
|台球优化算法M
|0.95757
|0.82599
|0.25235
|2.03590
|1.00000
|0.90036
|0.30502
|2.20538
|0.73538
|0.52523
|0.09563
|1.35625
|5.598
|62.19
|9
|AAm
|射箭算法M
|0.91744
|0.70876
|0.42160
|2.04780
|0.92527
|0.75802
|0.35328
|2.03657
|0.67385
|0.55200
|0.23738
|1.46323
|5.548
|61.64
|10
|ESG
|社会群体的进化（joo）
|0.99906
|0.79654
|0.35056
|2.14616
|1.00000
|0.82863
|0.13102
|1.95965
|0.82333
|0.55300
|0.04725
|1.42358
|5.529
|61.44
|11
|SIA
|模拟各向同性退火（joo）
|0.95784
|0.84264
|0.41465
|2.21513
|0.98239
|0.79586
|0.20507
|1.98332
|0.68667
|0.49300
|0.09053
|1.27020
|5.469
|60.76
|12
|BBO
|生物地理学优化算法
|0.94912
|0.69456
|0.35031
|1.99399
|0.93820
|0.67365
|0.25682
|1.86867
|0.74615
|0.48277
|0.17369
|1.40261
|5.265
|58.50
|13
|ACS
|人工协同搜索
|0.75547
|0.74744
|0.30407
|1.80698
|1.00000
|0.88861
|0.22413
|2.11274
|0.69077
|0.48185
|0.13322
|1.30583
|5.226
|58.06
|14
|DA
|辩证算法
|0.86183
|0.70033
|0.33724
|1.89940
|0.98163
|0.72772
|0.28718
|1.99653
|0.70308
|0.45292
|0.16367
|1.31967
|5.216
|57.95
|15
|BHAm
|黑洞算法M
|0.75236
|0.76675
|0.34583
|1.86493
|0.93593
|0.80152
|0.27177
|2.00923
|0.65077
|0.51646
|0.15472
|1.32195
|5.196
|57.73
|16
|ASO
|无序社会优化
|0.84872
|0.74646
|0.31465
|1.90983
|0.96148
|0.79150
|0.23803
|1.99101
|0.57077
|0.54062
|0.16614
|1.27752
|5.178
|57.54
|17
|RFO
|皇家同花顺优化（joo）
|0.83361
|0.73742
|0.34629
|1.91733
|0.89424
|0.73824
|0.24098
|1.87346
|0.63154
|0.50292
|0.16421
|1.29867
|5.089
|56.55
|18
|AOSm
|原子轨道搜索M
|0.80232
|0.70449
|0.31021
|1.81702
|0.85660
|0.69451
|0.21996
|1.77107
|0.74615
|0.52862
|0.14358
|1.41835
|5.006
|55.63
|19
|TSEA
|龟壳演化算法（joo）
|0.96798
|0.64480
|0.29672
|1.90949
|0.99449
|0.61981
|0.22708
|1.84139
|0.69077
|0.42646
|0.13598
|1.25322
|5.004
|55.60
|20
|BSA
|回溯搜索算法
|0.97309
|0.54534
|0.29098
|1.80941
|0.99999
|0.58543
|0.21747
|1.80289
|0.84769
|0.36953
|0.12978
|1.34700
|4.959
|55.10
|21
|DE
|差分进化
|0.95044
|0.61674
|0.30308
|1.87026
|0.95317
|0.78896
|0.16652
|1.90865
|0.78667
|0.36033
|0.02953
|1.17653
|4.955
|55.06
|22
|SRA
|成功餐饮经营者算法 (joo)
|0.96883
|0.63455
|0.29217
|1.89555
|0.94637
|0.55506
|0.19124
|1.69267
|0.74923
|0.44031
|0.12526
|1.31480
|4.903
|54.48
|23
|CRO
|化学反应优化
|0.94629
|0.66112
|0.29853
|1.90593
|0.87906
|0.58422
|0.21146
|1.67473
|0.75846
|0.42646
|0.12686
|1.31178
|4.892
|54.36
|24
|BIO
|血液遗传优化算法（joo）
|0.81568
|0.65336
|0.30877
|1.77781
|0.89937
|0.65319
|0.21760
|1.77016
|0.67846
|0.47631
|0.13902
|1.29378
|4.842
|53.80
|25
|BSA
|鸟群算法
|0.89306
|0.64900
|0.26250
|1.80455
|0.92420
|0.71121
|0.24939
|1.88479
|0.69385
|0.32615
|0.10012
|1.12012
|4.809
|53.44
|26
|DEA
|海豚回声定位算法
|0.75995
|0.67572
|0.34171
|1.77738
|0.89582
|0.64223
|0.23941
|1.77746
|0.61538
|0.44031
|0.15115
|1.20684
|4.762
|52.91
|27
|HS
|和声搜索
|0.86509
|0.68782
|0.32527
|1.87818
|0.99999
|0.68002
|0.09590
|1.77592
|0.62000
|0.42267
|0.05458
|1.09725
|4.751
|52.79
|28
|SSG
|树苗播种和生长
|0.77839
|0.64925
|0.39543
|1.82308
|0.85973
|0.62467
|0.17429
|1.65869
|0.64667
|0.44133
|0.10598
|1.19398
|4.676
|51.95
|29
|BCOm
|细菌趋化性优化算法M
|0.75953
|0.62268
|0.31483
|1.69704
|0.89378
|0.61339
|0.22542
|1.73259
|0.65385
|0.42092
|0.14435
|1.21912
|4.649
|51.65
|30
|ABO
|非洲水牛优化
|0.83337
|0.62247
|0.29964
|1.75548
|0.92170
|0.58618
|0.19723
|1.70511
|0.61000
|0.43154
|0.13225
|1.17378
|4.634
|51.49
|31
|(PO)ES
|(PO) 进化策略
|0.79025
|0.62647
|0.42935
|1.84606
|0.87616
|0.60943
|0.19591
|1.68151
|0.59000
|0.37933
|0.11322
|1.08255
|4.610
|51.22
|32
|FBA
|基于分形的算法
|0.79000
|0.65134
|0.28965
|1.73099
|0.87158
|0.56823
|0.18877
|1.62858
|0.61077
|0.46062
|0.12398
|1.19537
|4.555
|50.61
|33
|TSm
|禁忌搜索M
|0.87795
|0.61431
|0.29104
|1.78330
|0.92885
|0.51844
|0.19054
|1.63783
|0.61077
|0.38215
|0.12157
|1.11449
|4.536
|50.40
|34
|BSO
|头脑风暴优化
|0.93736
|0.57616
|0.29688
|1.81041
|0.93131
|0.55866
|0.23537
|1.72534
|0.55231
|0.29077
|0.11914
|0.96222
|4.498
|49.98
|35
|WOAm
|鲸鱼优化算法M
|0.84521
|0.56298
|0.26263
|1.67081
|0.93100
|0.52278
|0.16365
|1.61743
|0.66308
|0.41138
|0.11357
|1.18803
|4.476
|49.74
|36
|AEFA
|人工电场算法
|0.87700
|0.61753
|0.25235
|1.74688
|0.92729
|0.72698
|0.18064
|1.83490
|0.66615
|0.11631
|0.09508
|0.87754
|4.459
|49.55
|37
|AEO
|基于人工生态系统的优化算法
|0.91380
|0.46713
|0.26470
|1.64563
|0.90223
|0.43705
|0.21400
|1.55327
|0.66154
|0.30800
|0.28563
|1.25517
|4.454
|49.49
|38
|CAm
|骆驼算法M
|0.78684
|0.56042
|0.35133
|1.69859
|0.82772
|0.56041
|0.24336
|1.63149
|0.64846
|0.33092
|0.13418
|1.11356
|4.444
|49.37
|39
|ACOm
|蚁群优化M
|0.88190
|0.66127
|0.30377
|1.84693
|0.85873
|0.58680
|0.15051
|1.59604
|0.59667
|0.37333
|0.02472
|0.99472
|4.438
|49.31
|40
|CMAES
|协方差矩阵自适应进化策略
|0.76258
|0.72089
|0.00000
|1.48347
|0.82056
|0.79616
|0.00000
|1.61672
|0.75846
|0.49077
|0.00000
|1.24923
|4.349
|48.33
|41
|BFO-GA
|细菌觅食优化 - ga
|0.89150
|0.55111
|0.31529
|1.75790
|0.96982
|0.39612
|0.06305
|1.42899
|0.72667
|0.27500
|0.03525
|1.03692
|4.224
|46.93
|42
|SOA
|简单优化算法
|0.91520
|0.46976
|0.27089
|1.65585
|0.89675
|0.37401
|0.16984
|1.44060
|0.69538
|0.28031
|0.10852
|1.08422
|4.181
|46.45
|43
|ABHA
|人工蜂巢算法
|0.84131
|0.54227
|0.26304
|1.64663
|0.87858
|0.47779
|0.17181
|1.52818
|0.50923
|0.33877
|0.10397
|0.95197
|4.127
|45.85
|44
|ACMO
|大气云模型优化
|0.90321
|0.48546
|0.30403
|1.69270
|0.80268
|0.37857
|0.19178
|1.37303
|0.62308
|0.24400
|0.10795
|0.97503
|4.041
|44.90
|45
|ADAMm
|群体自适应矩估计M
|0.88635
|0.44766
|0.26613
|1.60014
|0.84497
|0.38493
|0.16889
|1.39880
|0.66154
|0.27046
|0.10594
|1.03794
|4.037
|44.85
|RW
|随机游走
|0.48754
|0.32159
|0.25781
|1.06694
|0.37554
|0.21944
|0.15877
|0.75375
|0.27969
|0.14917
|0.09847
|0.52734
|2.348
|26.09
总结
BSA在易于实现与搜索效率之间取得了很好的平衡，在基于种群的优化算法排行榜中处于相对稳定的中游位置。它的核心优势在于别具一格的历史记忆机制，既能避免算法过早收敛，又不会使计算结构变得复杂。与许多参数繁多、算子复杂的现代元启发式算法不同，BSA仅需极少的参数设置，对于不愿花费大量时间精调外部参数的工程实践者而言极具吸引力。
唯一重要的参数（混合率mixrate）直观易懂，无需深入理解算法内部机理即可使用。同时，BSA在各类问题上均表现稳定—— 从简单的单峰函数，到存在多个局部最优的复杂多峰优化问题，都能稳定运行。该算法虽不追求收敛速度或求解精度上的极致领先，但其可靠性与稳定性使其成为实用而可靠的工作型算法。尤为可贵的是，随着种群规模增大，BSA不易陷入停滞 —— 历史种群的随机更新机制，即使在搜索后期也能持续保持种群多样性。
它处于算法排行榜中的中游位置，并非平庸的体现，反而证明了其通用性与实用性。因为在解决实际问题时，并不总是需要最复杂、最前沿的算法。很多时候，一个逻辑清晰、运行稳健、无需专家调参就能取得良好效果的算法便已足够，而BSA恰好完美契合这一定位。
图例2. 算法在相应测试中的颜色渐变表示
图例3. 算法测试结果的直方图（评分范围为0到100，越高越好，其中100为理论上的最高可能得分，档案中附有计算排名表的脚本）
BSA的优缺点：
优点：
- 在所有测试函数上均表现出良好的收敛性。
- 除种群规模外，仅需设置一个附加的外部参数。
缺点：
- 在低维问题且种群规模较小时，算法存在一定的过早收敛停滞倾向。
文章附有一个包含当前版本算法代码的归档文件。本文作者不保证文中对经典算法规范形式的描述绝对准确。为提升搜索能力，已经对其中的许多算法进行了修改。文章中表述的结论和论断都是基于实验的结果。
文中所用的程序
|#
|名称
|类型
|描述
|1
|#C_AO.mqh
|库
|种群优化算法的基类
|2
|#C_AO_enum.mqh
|库
|种群优化算法的枚举说明
|3
|TestFunctions.mqh
|库
|测试函数库
|4
|TestStandFunctions.mqh
|库
|测试台函数库
|5
|Utilities.mqh
|库
|辅助函数库
|6
|CalculationTestResults.mqh
|库
|用于计算比较表结果的脚本
|7
|Testing AOs.mq5
|脚本
|面向所有种群优化算法的统一测试平台
|8
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本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
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