机器学习中的高斯过程：MQL5中的回归模型
引言
高斯过程（GP）是一种贝叶斯非参数建模框架，在机器学习中被广泛用于回归与分类任务。传统多数模型仅输出单点预测值，而高斯过程能够给出预测值的完整概率分布。这意味着模型不仅能给出预测数值，还能量化预测的不确定性，通常以预测区间的形式呈现。这正是贝叶斯方法的核心特色：融合先验知识与观测数据，最终得到预测分布。
高斯过程属于核方法，依靠协方差函数（核函数）刻画数据之间的关联关系。我们可以通过相加、相乘等方式组合不同核函数，灵活拟合各类潜在预测函数。每种核函数都包含超参数，需要优化取值以最大化模型精度。
本文将详细讲解高斯过程回归的完整预测流程，清晰展示高斯过程如何在生成预测的同时评估其不确定性。
什么是高斯过程？
从概率视角来看，高斯过程是一类随机过程，用于描述函数的概率分布。普通正态分布仅描述单个随机变量，而高斯过程定义一组随机变量，其中任意有限子集均服从多元正态分布。
在机器学习领域，高斯过程属于非参数模型，无需提前预设函数形式（例如经典回归里的线性、多项式形式）。高斯过程会建模一个潜在隐函数f(x) ，假定该函数能够刻画数据中的真实依赖关系。但隐函数f(x)无法直接观测，我们只能获取若干自变量x处叠加噪声后的观测值。高斯过程模型的基本假设 —— 未知隐函数f(x)服从正态分布：
f (x)~ N( μ, Σ),
其中：
- f(x) —— 待拟合的隐函数，我们希望刻画其在观测点上的取值；
- μ —— 均值向量，由先验均值函数决定（为简化计算常直接取0）；
- Σ —— 协方差矩阵，矩阵元素由协方差函数（核函数）K(x, x')计算得出，代表两点x与x'之间的相关程度。
高斯过程的关键思路：通过核函数定义的协方差结构刻画函数分布，核函数直接决定函数的光滑度、周期性、非平稳性等特征。
高斯过程的主要目标：基于有限数据集D=(X,y)还原隐函数f(x)，其中，X为特征集合，y为带噪声的观测标签。
高斯过程中的贝叶斯（Bayesian）方法
高斯过程采用贝叶斯统计推断逻辑，融合先验信息与观测数据来输出概率化预测。这一点区别于神经网络、支持向量机等多数机器学习算法 —— 高斯过程既能输出预测值，又能量化预测不确定性。整套推导基于贝叶斯定理：
其中：
- P(H) —— 先验概率，观测数据前对假设 H 的初始概率，代表先验认知；
- P(D|H) —— 似然，给定假设H时观测到数据集D的概率；
- P(H|D) —— 后验概率，观测数据D之后假设H成立的概率；
- P(D) —— 数据边缘概率（归一化常数），保证后验分布满足概率定义。
落实到高斯过程场景中，贝叶斯方法的应用如下：假设H代表能够生成训练样本的函数分布f(x)，数据集D即训练集(X, y)。
在高斯过程下，贝叶斯定理表达形式如下：
其中：
- p(f |X) —— 函数f的先验分布；
- p(y |f, X) —— 似然；
- p(f |y, X) —— 函数f的后验分布；
- p(y |X) —— 边缘似然（证据），用于高斯过程超参数优化。
先验分布
先验分布描述了在观测数据前，我们对潜在函数形式的初始假设。本质上，先验是一组候选函数，高斯过程会基于训练数据从中筛选出最贴合的函数。核函数是决定这些函数特征的核心。核函数种类繁多，适用于不同数据类型，例如：
RBF核（高斯核）用于拟合光滑的非线性函数：
其中：
- σ_f —— 幅值，控制函数波动幅度（代码中对应params.rbf.sigma_f）；
- l —— 长度尺度，控制相关性衰减速度（代码中对应params.rbf.length）；
- ∥x−x′∥—— 点x与x'之间的欧氏距离。
线性核用于拟合线性依赖关系：
- x*x' —— 两个向量的点积；
- σ_l —— 线性趋势幅度（代码中对应params.linear.sigma_l）。
周期核用于捕捉周期性规律：
- σ_f —— 振幅，控制波动幅度（代码中对应params.periodic.sigma_f）；
- l —— 尺度长度，控制波动的平滑程度（代码中对应params.periodic.length）；
- p —— 周期，决定波动重复频率（代码中对应params.periodic.period）。
为了直观理解先验分布，可以观察不同核函数生成的隐函数f(x)采样曲线。图例1展示了采用RBF核的先验分布采样结果。曲线均为光滑非线性函数，形态随核参数变化。
图例1：高斯过程先验分布下的函数采样（RBF核）
图例2展示了线性核的先验分布采样结果。曲线为斜率各不相同的直线，体现该核拟合线性趋势的特性。
图例2. 高斯过程先验分布的函数采样（线性核）
图例3展示了周期核生成的采样函数。曲线为周期等于p的循环函数，因此该核非常适合建模周期性成分。
图例3. 高斯过程先验分布的函数采样（周期核）
图例4展示了维纳（Wiener）过程曲线，其协方差函数定义为K(x,x') = min(x, x')。
图例4. 采用维纳过程协方差函数的高斯过程先验分布函数采样高斯过程具备灵活性的核心原因在于可以对核函数进行组合（相加或相乘），以此拟合具备多种特征的函数，例如线性趋势与非线性趋势叠加、周期性波动组合等。文中所有采样曲线均由脚本SamplesPrior生成。
似然
在高斯过程中，似然p(y |f, X)描述了在给定先验分布中的某一隐函数f与输入数据集X时，观测到标签数据y的概率。它是贝叶斯推断的核心环节，搭建起函数先验分布与真实观测数据之间的关联。对于完整数据集，似然服从多元正态分布。
其中：
- f(x) —— 隐函数在观测点X上的取值向量；
- σy^2 —— 噪声方差；
- ∥y−f(x)∥^2 —— 观测数据与隐函数取值之差的欧几里得范数平方。
后验分布
后验分布是在给定观测数据后，结合似然对先验分布进行贝叶斯更新得到的结果。它描述了隐函数f(x)在新测试点X*上的取值分布。该分布的特征在于：μ*为更新后的均值，即模型预测值；Σ*为协方差矩阵，用于衡量预测的不确定性。
简言之，先验分布给出候选函数集，似然依据数据对其进行加权，后验分布则给出最可信的函数及其不确定性估计。
基于高斯似然的高斯过程回归
搭配高斯观测噪声的高斯过程，可以通过线性代数方法解析求解回归问题，大幅简化计算，无需使用复杂数值算法。高斯过程既可拟合含噪声数据，也可处理无噪声数据。我们先从理想场景入手：目标值y是函数的无噪声真实值，即y = f(x)（插值场景）。
无噪声情形：插值
假设我们有数据集：D = {(xn, yn) : n = 1 : N}，其中， yn = f(xn)是函数f在点xn处的精确无噪声观测。我们的任务是对大小为N*×d的测试集X*预测函数值f*。
对训练点X和测试点X*，函数值f与 f*的联合先验分布服从多元正态分布：
其中：
- f —— 隐函数在训练点上的真实值向量；
- f* —— 隐函数在测试点上的真实值向量；
- m(X) —— 训练点对应的函数均值向量（为简化计算通常取零向量）；
- m(X*) —— 测试点对应的函数均值向量（为简化计算通常取零向量）；
- K(X,X) —— 所有训练点两两之间的协方差矩阵，大小为NxN；
- K(X,X*) —— 训练点与测试点之间的协方差矩阵，大小为NxN*；
- K(X*,X*) —— 所有测试点两两之间的协方差矩阵，大小为N*xN*；
- N —— 训练样本点数量；
- N* —— 测试样本点数量；
- d —— 输入数据维度（特征数量）。
在本场景中，观测值y与隐函数f的真实值完全一致（即y=f），似然为狄拉克δ函数，因此可以直接推导在给定y的条件下f*的条件分布。根据多元正态分布的条件分布性质，在已知观测数据y时，f*的后验分布为：
其中：
- μf* —— 后验均值，基于训练数据对新测试点上隐函数f*取值的最优预测；
- Σf* —— 测试点的后验协方差矩阵，用于量化隐函数f*预测值的不确定性。
含噪声情形：回归问题
在实际问题中，观测数据y通常包含不可预测的噪声：y=f(X)+ϵ，其中ϵ∼N(0,σ^2)为高斯噪声。在此情况下，高斯过程不会严格插值训练数据（即不会精确穿过每一个点），而是在考虑预期噪声水平的前提下对数据进行平滑拟合。含噪声数据对应的后验分布，需通过在训练数据协方差矩阵的对角元素上加入噪声方差进行修正：
噪声参数σ属于模型超参数，会与核函数参数一同进行优化。
有一点至关重要：引入噪声项后，我们不仅能为隐函数f*计算预测区间，还能对新观测值y*给出预测区间。无噪声场景下，f*与y*的预测分布完全一致；但加入噪声后，二者分布不再相同，核心差异体现在协方差矩阵上。Σf*仅体现测试点处隐函数自身的不确定性；Σy*则同时包含隐函数的不确定性与观测噪声方差。
- μy* —— 新观测值y*的后验均值，由于噪声期望为0，该均值与μf*相等；
- Σy* —— 新观测值y*的后验协方差。
为了直观地展示高斯过程对数据的拟合效果，我们可以绘制无噪声条件下，从后验分布中采样得到的多条隐函数f曲线。图例5展示了基于5个训练样本、采用RBF核函数拟合得到的三条隐函数曲线。
图例5. 从后验分布中采样得到的函数f样本（RBF核，无噪声）
在观测任何数据之前，高斯过程给出的先验分布描述了无穷多组可能的函数。加入训练数据后，后验分布会对这一集合进行约束，只保留严格穿过观测点的函数。换言之，模型会只聚焦于能精确插值训练数据的函数。
在训练点X处，方差（后验协方差矩阵Σ*的对角元素）为0，意味着在这些点上不存在不确定性：从后验分布中采样的所有函数都必定严格穿过训练点。在训练点之外，函数可以发生变化，反映出模型在无数据区域的不确定性。然而，它们的行为变化仍由所选核函数决定，此处为RBF核。
现在来看观测数据y包含高斯噪声时，从后验分布中采样得到的函数f曲线图。（图例6）
图例6. 从后验分布中采样得到的函数f样本（RBF核，含噪声）
在存在噪声的情况下，后验函数不需要严格穿过观测数据点y。这意味着能够解释数据的可行函数范围变得更宽，它们可以在噪声允许的范围内偏离观测值。灰色虚线表示2σ预测区间，覆盖了隐函数f*后验分布约95%的概率。在远离训练数据的区域，不确定性会显著增加，预测区间也会明显变宽，表明模型在这些区域的不确定性更高。需要特别注意的是，灰色虚线表示的是隐函数f*的预测区间，而非新观测值y*的预测区间。
高斯过程超参数优化
高斯过程模型的效果高度依赖于超参数的最优选择，这能让模型更好地拟合数据，最大化其对观测规律的解释能力。这类超参数包括核函数参数与噪声方差。在高斯过程中，通过最小化负对数边缘似然（NLML）来完成超参数优化：
直接计算(K+σ^2*I)^−1*y在样本量n较大时计算成本极高，因为该操作需要对n×n矩阵求逆。因此，工程上采用乔列斯基（Cholesky）分解提升计算效率与数值稳定性。结合该分解形式，负对数边缘似然（NLML）公式可改写为：
- z —— 通过乔列斯基分解求解线性方程组得到的向量，满足z=L^−1*y；
- L —— 乔列斯基分解得到的下三角矩阵，满足K+σ^2*I = LL^T。
该公式已在负对数边缘似然（NegativeLogMarginalLikelihood）函数中封装实现。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate the negative log-likelihood | //+------------------------------------------------------------------+ double NegativeLogMarginalLikelihood(const matrix &x, const matrix &y, int &kernel_list[], KernelParams ¶ms) { int n = (int)x.Rows(); //--- Calculate the K covariance matrix matrix K = ComputeKernelMatrix(x, x, kernel_list, params); //--- Add white noise variance if KERNEL_WHITE is selected double white_noise_variance = 0.0; for (int i = 0; i < ArraySize(kernel_list); i++) { if (kernel_list[i] == KERNEL_WHITE) { white_noise_variance = params.white.sigma * params.white.sigma; break; } } // Adding a little jitter prevents problems, // if the K matrix is singular or close to singular // due to the peculiarities of the calculations or the chosen kernel double jitter = 1e-6; K += matrix::Identity(n, n) * (white_noise_variance + jitter); // ---Perform the Cholesky decomposition: K + sigma^2*I = L * L^T matrix L; if (!K.Cholesky(L)) { Print("Error: Cholesky decomposition failed"); return DBL_MAX; } //--- Solve the linear system L * z = y to find z = L^(-1) * y vector z = L.LstSq(y.Col(0)); if (z.Size() == 0) { Print("Error: Unable to solve the system L * z = y"); return DBL_MAX; } //--- Calculate the first term in the NLML equation: // 1/2 * y^T * (K + sigma^2*I)^-1 * y = 1/2 * z^T * z double data_term = 0.5 * z @ z; // Scalar product z^T * z //--- Calculate the second term: 1/2 * log|K + sigma^2*I| = sum(log(L_ii)) vector diag = L.Diag(); double log_det = 0.0; for (int i = 0; i < n; i++) log_det += MathLog(diag[i]); // sum the logarithms of the L diagonal elements //--- Calculate the third term: n/2 * log(2π) double const_term = 0.5 * n * MathLog(2 * M_PI); return data_term + log_det + const_term; }
协方差矩阵K通过ComputeKernelMatrix函数计算，该函数会对所有选定核函数（如RBF、线性核、周期核等）的贡献进行求和。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate the covariance matrix | //+------------------------------------------------------------------+ matrix ComputeKernelMatrix(const matrix &X1, const matrix &X2, int &kernel_list[], KernelParams ¶ms) { matrix K = matrix::Zeros(X1.Rows(), X2.Rows()); for (int i = 0; i < ArraySize(kernel_list); i++) { switch (kernel_list[i]) { case KERNEL_RBF: K += RBF_kernel(X1, X2, params.rbf.sigma_f, params.rbf.length); break; case KERNEL_LINEAR: K += Linear_kernel(X1, X2, params.linear.sigma_l); break; case KERNEL_PERIODIC: K += Periodic_kernel(X1, X2, params.periodic.sigma_f, params.periodic.length, params.periodic.period); break; case KERNEL_WHITE: // WhiteKernel is added separately as sigma^2 * I break; } } return K; }
NLML在OptimizeGP函数中作为超参数优化的目标函数。优化过程通过ALGLIB库中的BLEIC算法实现。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Gaussian process hyperparameter optimization | //+------------------------------------------------------------------+ KernelParams OptimizeGP(int &kernel_list[], matrix &x_train, matrix &y_train) { double w[]; // Array of initial hyperparameter values double s[]; // Array of scales for hyperparameters used for normalization in optimization double bndl[], bndu[]; // Arrays of lower and upper bounds for each hyperparameter CObject Obj; CNDimensional_GP ffunc(kernel_list, x_train, y_train);// Object of a class implementing the NLML target function CNDimensional_Rep frep; // Object for storing the optimization report // Initialize parameters InitializeKernelParams(kernel_list, w, s, bndl, bndu); /* The total number of parameters (num_params) is calculated depending on the kernel types in kernel_list. The initial values of the w parameters, scale and bounds for the parameters are set */ CMinBLEICStateShell state; CMinBLEICReportShell rep; // Object for storing optimization results. double epsg = 0; // Gradient precision (0 means gradient stopping is disabled) double epsf = 0.0001; // Precision by function value double epsw = 0; // accuracy by parameters double diffstep = 0.0001; // Step for numerical calculation of derivatives. double epso = 0.00001; // Parameters for external and internal convergence conditions in BLEIC double epsi = 0.00001; CAlglib::MinBLEICCreateF(w, diffstep, state); // Create a BLEIC optimization object with w initial parameters and diffstep for numerical derivatives CAlglib::MinBLEICSetBC(state, bndl, bndu); // Set parameter bounds (bndl, bndu). CAlglib::MinBLEICSetScale(state, s); // Sets the scale of (s) parameters. CAlglib::MinBLEICSetInnerCond(state, epsg, epsf, epsw); CAlglib::MinBLEICSetOuterCond(state, epso, epsi); CAlglib::MinBLEICOptimize(state, ffunc, frep, 0, Obj); CAlglib::MinBLEICResults(state, w, rep); Print("TerminationType =", rep.GetTerminationType()); // Optimization completion code /* * -8 internal integrity control detected infinite or NAN values in function/gradient. Abnormal termination signalled. * -3 inconsistent constraints. Feasible point is either nonexistent or too hard to find. Try to restart optimizer with better initial approximation * 1 relative function improvement is no more than EpsF. * 2 scaled step is no more than EpsX. * 4 scaled gradient norm is no more than EpsG. * 5 MaxIts steps was taken * 8 terminated by user who called minbleicrequesttermination(). X contains point which was "current accepted" when termination request was submitted. */ Print("IterationsCount =", rep.GetInnerIterationsCount()); // Number of iterations Print("Parameters:"); PrintKernelParams(w, kernel_list); // Display optimized parameters in the log Print("NLML = ", ffunc.GetNLML()); // final NLML value for optimal parameters KernelParams optimized_params; CRowDouble parameters = w; // determine the correct distribution of parameters across kernels ExtractKernelParams(parameters, kernel_list, optimized_params); return optimized_params; }
MQL5中的高斯过程回归
为演示高斯过程回归模型的功能，我们以合成数据为例进行说明。相关实现已编写在GP_Regressor脚本中，展示了模型的创建、训练与测试全过程。
数据生成由Dataset函数完成，该函数会生成用于训练和测试的合成数据矩阵。数据集包含100个在区间[−5,5]上均匀分布的点，对应函数：y=sin(x)+0.5x，并叠加了高斯噪声。该设置可以模拟真实数据：既包含线性趋势，又包含周期分量，同时体现数据的不确定性。
构建回归模型时，需要指定构成协方差函数的核函数列表。每个核函数都会对协方差矩阵K产生独特贡献，决定模型能够捕捉的依赖关系类型。核函数列表通过SetKernelList函数配置，该函数根据输入参数kernel_combination（枚举类型KernelCombination）生成kernel_list数组。支持以下组合：
- COMBINATION_1：[RBF核，线性核，白噪声核]（3个核）；
- COMBINATION_2：[RBF核，线性核，周期核，白噪声核]（4个核）；
- COMBINATION_3：[RBF核，白噪声核]（2个核）。
选定核函数后，通过OptimizeGP函数对模型超参数进行优化。该函数以最小化NLML为目标，返回包含各核最优参数的KernelParams结构体，例如幅值(σ_f)、长度尺度(l)或周期(p)。
得到最优参数后，即可调用Predict函数进行预测。
//+------------------------------------------------------------------------+ //| Predict the Gaussian posterior distribution for new points | //+------------------------------------------------------------------------+ GPPredictionResult Predict(const matrix &x_train, const matrix &y_train, const matrix &x_test, int &kernel_list[], KernelParams ¶ms) { GPPredictionResult result; // Calculate the K covariance matrix for the training points matrix K = ComputeKernelMatrix(x_train, x_train, kernel_list, params); // Obtain the observation noise variance double observation_noise_variance = 0.0; for (int i = 0; i < ArraySize(kernel_list); i++) { if (kernel_list[i] == KERNEL_WHITE) { observation_noise_variance = params.white.sigma * params.white.sigma; break; } } // Form a noise matrix for the training data: K + sigma_n^2 * I matrix K_noisy_train = K + matrix::Identity((int)x_train.Rows(), (int)x_train.Rows()) * observation_noise_variance; // Calculate the K* cross-covariance matrix between training and test points matrix K_star = ComputeKernelMatrix(x_train, x_test, kernel_list, params); // Calculate the posterior mean matrix inv_term = K_noisy_train.Inv(); result.mu_f_star = K_star.Transpose() @ (inv_term @ y_train); // Matches mu_y_star // Calculate the posterior covariance matrix for the latent function (Sigma_f_star) matrix K_star_star = ComputeKernelMatrix(x_test, x_test, kernel_list, params); result.Sigma_f_star = K_star_star - K_star.Transpose() @ (inv_term @ K_star); // Calculate the posterior covariance matrix for a new observation (Sigma_y_star) // Sigma_y_star = Sigma_f_star + sigma_n^2 * I result.Sigma_y_star = result.Sigma_f_star + matrix::Identity((int)x_test.Rows(), (int)x_test.Rows()) * observation_noise_variance; return result; }
Predict函数是高斯过程模型实现的核心部分，它并非简单地返回预测值，而是完整给出测试点上后验分布的全部信息。该函数返回GPPredictionResult结构体，包含：
- 隐函数f*的后验均值μf*（与μy*相等）；
- 隐函数f*的后验协方差矩阵Σf*；
- 观测值y*的后验协方差矩阵Σy*。该矩阵同时包含隐函数的不确定性，以及在优化白噪声核（WhiteKernel）参数时确定的观测噪声方差（σ^2）。
现在，让我们来看一下不同核函数组合下的预测结果。首先，我们仅使用RBF核对目标函数进行预测，并假设数据中存在噪声（图例7）。
图例7. 基于RBF核的预测结果
- 红色点 —— 训练数据（TrainData）；
- 蓝色线 —— 预测均值；
- 绿色星号 —— 测试点（X*）上的预测值；
- 蓝色点 —— 训练区间以外的测试数据；
- 灰色虚线 —— 预测区间（f*或y*的±2σ区间）。
由此可见，当测试点远离训练数据区间[-5,5]时，预测值会逐渐趋近于高斯过程的先验均值（通常设置为0）。出现这一现象的原因是：对于RBF核，当远离训练数据时，新样本点x*与训练点x之间的协方差K*会指数级衰减至0。因此，RBF核更适合用于数据插值，但由于相关性快速衰减，其外推能力有限。
为了提升外推效果，我们增加线性核（图例8）。
图例8. 基于RBF核与线性核叠加预测（隐函数f*预测区间）
线性核用于刻画线性相关关系，具备良好的外推能力；当数据带有线性或近似线性趋势时效果尤为突出，本文的示例函数y=sin(x)+0.5x正是如此。引入线性核后，模型能够捕捉数据中的线性分量(0.5x)，训练区间外的预测效果得到改善。然而，由图表可见，模型仍无法完整还原数据特征，缺失了周期性成分。
为拟合季节性、周期性波动（本例中的sin(x)项），我们引入周期核（图例9）。
图例9. 基于RBF核、周期核与线性核组合预测（隐函数f*预测区间）
加入周期核后，模型几乎实现了完美预测，成功捕捉到数据中的全部关键相关特征。此时隐函数f*的预测区间几乎与后验均值重合。反观观测值y*，其预测区间会宽很多，这一点合乎逻辑 —— 该区间额外计入了观测噪声方差，详见图例10。
图例10. 基于RBF核、周期核与线性核组合预测（观测值y*预测区间）
高斯过程预测的重要注意事项：如果未合理纳入噪声方差，人们容易将隐函数f*(x)的预测区间误当作观测值y*的预测区间。为了得到观测值y*准确的预测区间，必须在协方差矩阵中显式加入噪声方差，该逻辑已在Predict函数中实现。
结论
本文以回归问题为例，详细讲解了高斯过程的基础原理。我们学习了高斯过程的核心组成部分：先验分布、似然与后验分布，其中后验分布能够给出完整的概率预测，并对不确定性进行量化。我们实现了几种基础核函数：RBF核、线性核与周期核，当然实际可用的核函数远不止这些。
本文特别关注了超参数优化，这是让高斯过程适配特定数据的关键步骤。我们展示了通过最小化NLML实现优化，并采用乔列斯基分解提升计算效率与数值稳定性。在实现的模型中，使用了ALGLIB库中的BLEIC梯度算法作为优化器。
本文聚焦于高斯过程的基础原理，暂未涉及诸多进阶主题。例如，使用负对数边缘似然梯度的解析表达式（可大幅提升优化效率），以及稀疏近似方法（对处理海量数据至关重要）等。这些方向为高斯过程模型的后续研究提供了广阔前景。
|#
|名称
|类型
|描述
|1
|
GP_Samples_Prior.mq5
|脚本
|先验分布采样演示
|2
|
GP_Samples_Posterior.mq5
|脚本
|
后验分布采样演示
|3
|GP_Regressor
|脚本
|构建回归模型
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/18427
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回归的高斯过程与 维纳-欣钦定理之间存在着密切的联系 https://danmackinlay.name/notebook/wiener_khintchine.html https://www.numberanalytics.com/blog/wiener-khinchin-theorem-guide 如果您能继续沿着这个方向深入探讨，为我们解惑， 那 将非常棒。
当然，这并不是一种很流行的工具，但我认为它很有前景。 吸引我的地方在于，一旦掌握了核方法，你就能获得一种统一且协调的数据分析视角。这里既包括回归和分类，也涵盖核密度估计、特征选择以及独立性统计检验等内容。
无论如何，这都很有意思 :)