机器学习中的高斯过程：MQL5中的回归模型

引言

高斯过程（GP）是一种贝叶斯非参数建模框架，在机器学习中被广泛用于回归与分类任务。传统多数模型仅输出单点预测值，而高斯过程能够给出预测值的完整概率分布。这意味着模型不仅能给出预测数值，还能量化预测的不确定性，通常以预测区间的形式呈现。这正是贝叶斯方法的核心特色：融合先验知识与观测数据，最终得到预测分布。

高斯过程属于核方法，依靠协方差函数（核函数）刻画数据之间的关联关系。我们可以通过相加、相乘等方式组合不同核函数，灵活拟合各类潜在预测函数。每种核函数都包含超参数，需要优化取值以最大化模型精度。

本文将详细讲解高斯过程回归的完整预测流程，清晰展示高斯过程如何在生成预测的同时评估其不确定性。





什么是高斯过程？

从概率视角来看，高斯过程是一类随机过程，用于描述函数的概率分布。普通正态分布仅描述单个随机变量，而高斯过程定义一组随机变量，其中任意有限子集均服从多元正态分布。

在机器学习领域，高斯过程属于非参数模型，无需提前预设函数形式（例如经典回归里的线性、多项式形式）。高斯过程会建模一个潜在隐函数f(x) ，假定该函数能够刻画数据中的真实依赖关系。但隐函数f(x)无法直接观测，我们只能获取若干自变量x处叠加噪声后的观测值。高斯过程模型的基本假设 —— 未知隐函数f(x)服从正态分布：

f (x)~ N( μ, Σ),

其中：

f(x) —— 待拟合的隐函数，我们希望刻画其在观测点上的取值；

μ —— 均值向量，由先验均值函数决定（为简化计算常直接取0）；

Σ —— 协方差矩阵，矩阵元素由协方差函数（核函数）K(x, x')计算得出，代表两点x与x'之间的相关程度。

高斯过程的关键思路：通过核函数定义的协方差结构刻画函数分布，核函数直接决定函数的光滑度、周期性、非平稳性等特征。

高斯过程的主要目标：基于有限数据集D=(X,y)还原隐函数f(x)，其中，X为特征集合，y为带噪声的观测标签。





高斯过程中的贝叶斯（Bayesian）方法

高斯过程采用贝叶斯统计推断逻辑，融合先验信息与观测数据来输出概率化预测。这一点区别于神经网络、支持向量机等多数机器学习算法 —— 高斯过程既能输出预测值，又能量化预测不确定性。整套推导基于贝叶斯定理：

其中：

P(H) —— 先验概率，观测数据前对假设 H 的初始概率，代表先验认知；

P(D|H) —— 似然，给定假设H时观测到数据集D的概率；

P(H|D) —— 后验概率，观测数据D之后假设H成立的概率；

P(D) —— 数据边缘概率（归一化常数），保证后验分布满足概率定义。

落实到高斯过程场景中，贝叶斯方法的应用如下：假设H代表能够生成训练样本的函数分布f(x)，数据集D即训练集(X, y)。

在高斯过程下，贝叶斯定理表达形式如下：





其中：

p(f |X) —— 函数f的先验分布；

p(y |f, X) —— 似然；

p(f |y, X) —— 函数f的后验分布；

p(y |X) —— 边缘似然（证据），用于高斯过程超参数优化。

在高斯过程中，由于先验分布与似然均服从高斯分布，后验分布同样仍是一个高斯过程，只是其均值函数和协方差函数会根据数据进行更新。这一特性源于高斯分布的共轭性，使得预测公式的推导过程较为简洁。





先验分布

先验分布描述了在观测数据前，我们对潜在函数形式的初始假设。本质上，先验是一组候选函数，高斯过程会基于训练数据从中筛选出最贴合的函数。核函数是决定这些函数特征的核心。核函数种类繁多，适用于不同数据类型，例如：

RBF核 （高斯核）用于拟合光滑的非线性函数：

其中：

σ_f —— 幅值，控制函数波动幅度（代码中对应params.rbf.sigma_f）；

l —— 长度尺度，控制相关性衰减速度（代码中对应params.rbf.length）；

∥x−x′∥—— 点x与x'之间的欧氏距离。

线性核 用于拟合线性依赖关系：

x*x' —— 两个向量的点积；

σ_l —— 线性趋势幅度（代码中对应params.linear.sigma_l）。

周期核 用于捕捉周期性规律：

σ_f —— 振幅，控制波动幅度（代码中对应params.periodic.sigma_f）；

l —— 尺度长度，控制波动的平滑程度（代码中对应params.periodic.length）；

p —— 周期，决定波动重复频率（代码中对应params.periodic.period）。

为了直观理解先验分布，可以观察不同核函数生成的隐函数f(x)采样曲线。图例1展示了采用RBF核的先验分布采样结果。曲线均为光滑非线性函数，形态随核参数变化。

图例1：高斯过程先验分布下的函数采样（RBF核）

图例2展示了线性核的先验分布采样结果。曲线为斜率各不相同的直线，体现该核拟合线性趋势的特性。

图例2. 高斯过程先验分布的函数采样（线性核）

图例3展示了周期核生成的采样函数。曲线为周期等于p的循环函数，因此该核非常适合建模周期性成分。

图例3. 高斯过程先验分布的函数采样（周期核）

图例4展示了维纳（Wiener）过程曲线，其协方差函数定义为K(x,x') = min(x, x')。

图例4. 采用维纳过程协方差函数的高斯过程先验分布函数采样

高斯过程具备灵活性的核心原因在于可以对核函数进行组合（相加或相乘），以此拟合具备多种特征的函数，例如线性趋势与非线性趋势叠加、周期性波动组合等。文中所有采样曲线均由脚本SamplesPrior生成。





似然

在高斯过程中，似然p(y |f, X)描述了在给定先验分布中的某一隐函数f与输入数据集X时，观测到标签数据y的概率。它是贝叶斯推断的核心环节，搭建起函数先验分布与真实观测数据之间的关联。对于完整数据集，似然服从多元正态分布。

其中：

f(x) —— 隐函数在观测点X上的取值向量；

σy^2 —— 噪声方差；

∥y−f(x)∥^2 —— 观测数据与隐函数取值之差的欧几里得范数平方。





后验分布

该公式表明：隐函数f的取值越接近观测值y，似然概率就越高。

后验分布是在给定观测数据后，结合似然对先验分布进行贝叶斯更新得到的结果。它描述了隐函数f(x)在新测试点X*上的取值分布。该分布的特征在于：μ*为更新后的均值，即模型预测值；Σ*为协方差矩阵，用于衡量预测的不确定性。

简言之，先验分布给出候选函数集，似然依据数据对其进行加权，后验分布则给出最可信的函数及其不确定性估计。





基于高斯似然的高斯过程回归

搭配高斯观测噪声的高斯过程，可以通过线性代数方法解析求解回归问题，大幅简化计算，无需使用复杂数值算法。高斯过程既可拟合含噪声数据，也可处理无噪声数据。我们先从理想场景入手：目标值y是函数的无噪声真实值，即y = f(x)（插值场景）。

无噪声情形：插值

假设我们有数据集：D = {(xn, yn) : n = 1 : N}，其中， yn = f(xn)是函数f在点xn处的精确无噪声观测。我们的任务是对大小为N*×d的测试集X*预测函数值f*。

对训练点X和测试点X*，函数值f与 f*的联合先验分布服从多元正态分布：

其中：

f —— 隐函数在训练点上的真实值向量；

f* —— 隐函数在测试点上的真实值向量；

m(X) —— 训练点对应的函数均值向量（为简化计算通常取零向量）；

m(X*) —— 测试点对应的函数均值向量（为简化计算通常取零向量）；

K(X,X) —— 所有训练点两两之间的协方差矩阵，大小为NxN；

K(X,X*) —— 训练点与测试点之间的协方差矩阵，大小为NxN*；

K(X*,X*) —— 所有测试点两两之间的协方差矩阵，大小为N*xN*；

N —— 训练样本点数量；

N* —— 测试样本点数量；

d —— 输入数据维度（特征数量）。

在本场景中，观测值y与隐函数f的真实值完全一致（即y=f），似然为狄拉克δ函数，因此可以直接推导在给定y的条件下f*的条件分布。根据多元正态分布的条件分布性质，在已知观测数据y时，f*的后验分布为：

其中：

μf* —— 后验均值，基于训练数据对新测试点上隐函数f*取值的最优预测；

Σf* —— 测试点的后验协方差矩阵，用于量化隐函数f*预测值的不确定性。

含噪声情形：回归问题

在实际问题中，观测数据y通常包含不可预测的噪声：y=f(X)+ϵ，其中ϵ∼N(0,σ^2)为高斯噪声。在此情况下，高斯过程不会严格插值训练数据（即不会精确穿过每一个点），而是在考虑预期噪声水平的前提下对数据进行平滑拟合。含噪声数据对应的后验分布，需通过在训练数据协方差矩阵的对角元素上加入噪声方差进行修正：

噪声参数σ属于模型超参数，会与核函数参数一同进行优化。

有一点至关重要：引入噪声项后，我们不仅能为隐函数f*计算预测区间，还能对新观测值y*给出预测区间。无噪声场景下，f*与y*的预测分布完全一致；但加入噪声后，二者分布不再相同，核心差异体现在协方差矩阵上。Σf*仅体现测试点处隐函数自身的不确定性；Σy*则同时包含隐函数的不确定性与观测噪声方差。

μy* —— 新观测值y*的后验均值，由于噪声期望为0，该均值与μf*相等；

Σy* —— 新观测值y*的后验协方差。

因此，如果我们需要的是新观测值y*的预测区间，而非隐函数f*的区间，则应使用该套公式。

为了直观地展示高斯过程对数据的拟合效果，我们可以绘制无噪声条件下，从后验分布中采样得到的多条隐函数f曲线。图例5展示了基于5个训练样本、采用RBF核函数拟合得到的三条隐函数曲线。

图例5. 从后验分布中采样得到的函数f样本（RBF核，无噪声）

在观测任何数据之前，高斯过程给出的先验分布描述了无穷多组可能的函数。加入训练数据后，后验分布会对这一集合进行约束，只保留严格穿过观测点的函数。换言之，模型会只聚焦于能精确插值训练数据的函数。

在训练点X处，方差（后验协方差矩阵Σ*的对角元素）为0，意味着在这些点上不存在不确定性：从后验分布中采样的所有函数都必定严格穿过训练点。在训练点之外，函数可以发生变化，反映出模型在无数据区域的不确定性。然而，它们的行为变化仍由所选核函数决定，此处为RBF核。

现在来看观测数据y包含高斯噪声时，从后验分布中采样得到的函数f曲线图。（图例6）

图例6. 从后验分布中采样得到的函数f样本（RBF核，含噪声）

在存在噪声的情况下，后验函数不需要严格穿过观测数据点y。这意味着能够解释数据的可行函数范围变得更宽，它们可以在噪声允许的范围内偏离观测值。灰色虚线表示2σ预测区间，覆盖了隐函数f*后验分布约95%的概率。在远离训练数据的区域，不确定性会显著增加，预测区间也会明显变宽，表明模型在这些区域的不确定性更高。需要特别注意的是，灰色虚线表示的是隐函数f*的预测区间，而非新观测值y*的预测区间。





高斯过程超参数优化

高斯过程模型的效果高度依赖于超参数的最优选择，这能让模型更好地拟合数据，最大化其对观测规律的解释能力。这类超参数包括核函数参数与噪声方差。在高斯过程中，通过最小化负对数边缘似然（NLML）来完成超参数优化：

直接计算(K+σ^2*I)^−1*y在样本量n较大时计算成本极高，因为该操作需要对n×n矩阵求逆。因此，工程上采用乔列斯基（Cholesky）分解提升计算效率与数值稳定性。结合该分解形式，负对数边缘似然（NLML）公式可改写为：

z —— 通过乔列斯基分解求解线性方程组得到的向量，满足z=L^−1*y；

L —— 乔列斯基分解得到的下三角矩阵，满足K+σ^2*I = LL^T。

该公式已在负对数边缘似然（NegativeLogMarginalLikelihood）函数中封装实现。

double NegativeLogMarginalLikelihood( const matrix &x, const matrix &y, int &kernel_list[], KernelParams ¶ms) { int n = ( int )x.Rows(); matrix K = ComputeKernelMatrix(x, x, kernel_list, params); double white_noise_variance = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (kernel_list); i++) { if (kernel_list[i] == KERNEL_WHITE) { white_noise_variance = params.white.sigma * params.white.sigma; break ; } } double jitter = 1 e- 6 ; K += matrix ::Identity(n, n) * (white_noise_variance + jitter); matrix L; if (!K.Cholesky(L)) { Print ( "Error: Cholesky decomposition failed" ); return DBL_MAX ; } vector z = L.LstSq(y.Col( 0 )); if (z.Size() == 0 ) { Print ( "Error: Unable to solve the system L * z = y" ); return DBL_MAX ; } double data_term = 0.5 * z @ z; vector diag = L.Diag(); double log_det = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < n; i++) log_det += MathLog (diag[i]); double const_term = 0.5 * n * MathLog ( 2 * M_PI ); return data_term + log_det + const_term; }

协方差矩阵K通过ComputeKernelMatrix函数计算，该函数会对所有选定核函数（如RBF、线性核、周期核等）的贡献进行求和。

matrix ComputeKernelMatrix( const matrix &X1, const matrix &X2, int &kernel_list[], KernelParams & params ) { matrix K = matrix::Zeros(X1.Rows(), X2.Rows()); for ( int i = 0 ; i < ArraySize(kernel_list); i++) { switch (kernel_list[i]) { case KERNEL_RBF: K += RBF_kernel(X1, X2, params .rbf.sigma_f, params .rbf.length); break ; case KERNEL_LINEAR: K += Linear_kernel(X1, X2, params .linear.sigma_l); break ; case KERNEL_PERIODIC: K += Periodic_kernel(X1, X2, params .periodic.sigma_f, params .periodic.length, params .periodic.period); break ; case KERNEL_WHITE: break ; } } return K; }

NLML在OptimizeGP函数中作为超参数优化的目标函数。优化过程通过ALGLIB库中的BLEIC算法实现。

KernelParams OptimizeGP( int &kernel_list[], matrix &x_train, matrix &y_train) { double w[]; double s[]; double bndl[], bndu[]; CObject Obj; CNDimensional_GP ffunc(kernel_list, x_train, y_train); CNDimensional_Rep frep; InitializeKernelParams(kernel_list, w, s, bndl, bndu); CMinBLEICStateShell state; CMinBLEICReportShell rep; double epsg = 0 ; double epsf = 0.0001 ; double epsw = 0 ; double diffstep = 0.0001 ; double epso = 0.00001 ; double epsi = 0.00001 ; CAlglib::MinBLEICCreateF(w, diffstep, state); CAlglib::MinBLEICSetBC(state, bndl, bndu); CAlglib::MinBLEICSetScale(state, s); CAlglib::MinBLEICSetInnerCond(state, epsg, epsf, epsw); CAlglib::MinBLEICSetOuterCond(state, epso, epsi); CAlglib::MinBLEICOptimize(state, ffunc, frep, 0 , Obj); CAlglib::MinBLEICResults(state, w, rep); Print ( "TerminationType =" , rep.GetTerminationType()); Print ( "IterationsCount =" , rep.GetInnerIterationsCount()); Print ( "Parameters:" ); PrintKernelParams(w, kernel_list); Print ( "NLML = " , ffunc.GetNLML()); KernelParams optimized_params; CRowDouble parameters = w; ExtractKernelParams(parameters, kernel_list, optimized_params); return optimized_params; }





MQL5中的高斯过程回归

为演示高斯过程回归模型的功能，我们以合成数据为例进行说明。相关实现已编写在GP_Regressor脚本中，展示了模型的创建、训练与测试全过程。

数据生成由Dataset函数完成，该函数会生成用于训练和测试的合成数据矩阵。数据集包含100个在区间[−5,5]上均匀分布的点，对应函数：y=sin⁡(x)+0.5x，并叠加了高斯噪声。该设置可以模拟真实数据：既包含线性趋势，又包含周期分量，同时体现数据的不确定性。

构建回归模型时，需要指定构成协方差函数的核函数列表。每个核函数都会对协方差矩阵K产生独特贡献，决定模型能够捕捉的依赖关系类型。核函数列表通过SetKernelList函数配置，该函数根据输入参数kernel_combination（枚举类型KernelCombination）生成kernel_list数组。支持以下组合：

COMBINATION_1：[RBF核，线性核，白噪声核]（3个核）；

COMBINATION_2：[RBF核，线性核，周期核，白噪声核]（4个核）；

COMBINATION_3：[RBF核，白噪声核]（2个核）。

灵活选择核函数组合，可让模型适配各类数据特征，包括线性趋势、周期波动或复杂非线性关系。选定核函数后，通过OptimizeGP函数对模型超参数进行优化。该函数以最小化NLML为目标，返回包含各核最优参数的KernelParams结构体，例如幅值(σ_f)、长度尺度(l)或周期(p)。

得到最优参数后，即可调用Predict函数进行预测。

GPPredictionResult Predict( const matrix &x_train, const matrix &y_train, const matrix &x_test, int &kernel_list[], KernelParams ¶ms) { GPPredictionResult result; matrix K = ComputeKernelMatrix(x_train, x_train, kernel_list, params); double observation_noise_variance = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (kernel_list); i++) { if (kernel_list[i] == KERNEL_WHITE) { observation_noise_variance = params.white.sigma * params.white.sigma; break ; } } matrix K_noisy_train = K + matrix ::Identity(( int )x_train.Rows(), ( int )x_train.Rows()) * observation_noise_variance; matrix K_star = ComputeKernelMatrix(x_train, x_test, kernel_list, params); matrix inv_term = K_noisy_train.Inv(); result.mu_f_star = K_star.Transpose() @ (inv_term @ y_train); matrix K_star_star = ComputeKernelMatrix(x_test, x_test, kernel_list, params); result.Sigma_f_star = K_star_star - K_star.Transpose() @ (inv_term @ K_star); result.Sigma_y_star = result.Sigma_f_star + matrix ::Identity(( int )x_test.Rows(), ( int )x_test.Rows()) * observation_noise_variance; return result; }

Predict函数是高斯过程模型实现的核心部分，它并非简单地返回预测值，而是完整给出测试点上后验分布的全部信息。该函数返回GPPredictionResult结构体，包含：

隐函数f*的后验均值μf*（与μy*相等）；

隐函数f*的后验协方差矩阵Σf*；

观测值y*的后验协方差矩阵Σy*。该矩阵同时包含隐函数的不确定性，以及在优化白噪声核（WhiteKernel）参数时确定的观测噪声方差（σ^2）。

现在，让我们来看一下不同核函数组合下的预测结果。首先，我们仅使用RBF核对目标函数进行预测，并假设数据中存在噪声（图例7）。

图例7. 基于RBF核的预测结果

红色点 —— 训练数据（TrainData）；

蓝色线 —— 预测均值；

绿色星号 —— 测试点（X*）上的预测值；

蓝色点 —— 训练区间以外的测试数据；

灰色虚线 —— 预测区间（f*或y*的±2σ区间）。

由此可见，当测试点远离训练数据区间[-5,5]时，预测值会逐渐趋近于高斯过程的先验均值（通常设置为0）。出现这一现象的原因是：对于RBF核，当远离训练数据时，新样本点x*与训练点x之间的协方差K*会指数级衰减至0。因此，RBF核更适合用于数据插值，但由于相关性快速衰减，其外推能力有限。

为了提升外推效果，我们增加线性核（图例8）。

图例8. 基于RBF核与线性核叠加预测（隐函数f*预测区间）

线性核用于刻画线性相关关系，具备良好的外推能力；当数据带有线性或近似线性趋势时效果尤为突出，本文的示例函数y=sin⁡(x)+0.5x正是如此。引入线性核后，模型能够捕捉数据中的线性分量(0.5x)，训练区间外的预测效果得到改善。然而，由图表可见，模型仍无法完整还原数据特征，缺失了周期性成分。

为拟合季节性、周期性波动（本例中的sin⁡(x)项），我们引入周期核（图例9）。

图例9. 基于RBF核、周期核与线性核组合预测（隐函数f*预测区间）

加入周期核后，模型几乎实现了完美预测，成功捕捉到数据中的全部关键相关特征。此时隐函数f*的预测区间几乎与后验均值重合。反观观测值y*，其预测区间会宽很多，这一点合乎逻辑 —— 该区间额外计入了观测噪声方差，详见图例10。

图例10. 基于RBF核、周期核与线性核组合预测（观测值y*预测区间）

高斯过程预测的重要注意事项：如果未合理纳入噪声方差，人们容易将隐函数f*(x)的预测区间误当作观测值y*的预测区间。为了得到观测值y*准确的预测区间，必须在协方差矩阵中显式加入噪声方差，该逻辑已在Predict函数中实现。





结论

本文以回归问题为例，详细讲解了高斯过程的基础原理。我们学习了高斯过程的核心组成部分：先验分布、似然与后验分布，其中后验分布能够给出完整的概率预测，并对不确定性进行量化。我们实现了几种基础核函数：RBF核、线性核与周期核，当然实际可用的核函数远不止这些。

本文特别关注了超参数优化，这是让高斯过程适配特定数据的关键步骤。我们展示了通过最小化NLML实现优化，并采用乔列斯基分解提升计算效率与数值稳定性。在实现的模型中，使用了ALGLIB库中的BLEIC梯度算法作为优化器。

本文聚焦于高斯过程的基础原理，暂未涉及诸多进阶主题。例如，使用负对数边缘似然梯度的解析表达式（可大幅提升优化效率），以及稀疏近似方法（对处理海量数据至关重要）等。这些方向为高斯过程模型的后续研究提供了广阔前景。