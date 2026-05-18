内容





引言

近几十年来，大量受自然现象与生物行为启发的优化算法不断涌现。这类生物启发式算法在众多任务中均表现出优异效果。本文将介绍一种全新的优化算法 ——骆驼算法（CA），该算法模拟骆驼在极端沙漠环境中的生存与移动策略构建而成。该算法由穆罕默德・哈立德・易卜拉欣与拉姆齐・萨利姆・阿里两位学者于 2016 年提出并正式发表。

骆驼具备独特的生理特征与行为适应机制，能够在资源匮乏、气温极端、地貌多变的严酷沙漠环境中高效行进、生存。骆驼算法（CA）对骆驼的核心行为机理进行建模：包含温度影响、水和食物供给调配、耐力、绿洲效应（对应搜索空间中的优质潜力区域），以及驼队群体间的协同交互机制。

按照惯例，本文将剖析原算法的内部原理、对其进行改进，并并在测试函数上对两个版本进行测试。测试结果将纳入我们的智能优化算法综合排名表中。





算法的实现

试想一支骆驼驼队启程，穿行在广袤无垠的沙漠之中。它们的目标，是在茫茫沙海里寻找隐匿的水源与食物绿洲。正是这一自然迁徙寻源行为，启发学者创立了骆驼算法（CA）。

该算法模拟骆驼在恶劣沙漠环境中的生存方式与资源搜寻逻辑。算法中的每一只 “骆驼”，都代表一个潜在解；它们在搜索空间（沙漠）中不断探索，力求找到最优解（资源最丰饶的绿洲）。

骆驼成群结队迁徙自有其缘由 —— 这是一种天然的生存策略。在算法模型中，一群 “骆驼个体”（潜在解）会互相交流已探索到的最优路径信息，就像现实中的驼队会循着已验证的水源路径前行。

核心要素：

温度（T）—— 影响骆驼行为的随机因子。沙漠昼夜温差极大，从夜晚寒凉到白昼酷热，会直接影响骆驼的行进速度与行进方向。骆驼适应极端温差（寒夜至酷暑白昼）的独特生理特性，被抽象为算法中的温度参数。该参数引入随机性与自适应能力，可有效避免算法陷入局部最优，原理如同骆驼会随环境变化灵活调整行进路线。

供给储备（S） —— 水源与食物资源，会在行进过程中持续消耗衰减。骆驼经过自然演化，能够在地球上最严酷的环境中存活。其高效调配水与食物资源的特性，直接映射为算法中的供给储备参数；该参数随算法迭代不断衰减，并影响搜索策略。骆驼越久找不到绿洲，自身剩余能量就越少。这一特性让该算法尤其适用于计算资源受限的优化求解场景。

耐力（E）—— 代表骆驼的自身能量，受环境温度与行进时长共同影响。烈日炙烤会慢慢消耗整支驼队的体力。骆驼以极强的耐力著称，可凭借极少资源长途跋涉。在算法中，耐力参数决定个体对解空间的探索能力，会随迭代逐步衰减，用以平衡新区域全局探索与已有优质解局部开发的关系。

绿洲效应 —— 当某只骆驼寻找到较优位置（最优候选解）时，自身资源储备与耐力将得到恢复，从而可以继续深度探索。算法中，一旦搜寻到较优解，个体的 “供给储备” 与 “耐力” 就会被重置补给；如同骆驼在绿洲休整、恢复体力后，再对周边区域开展精细搜索。这也是该算法最具特色的机制之一。

随机游走 —— 偏离主行进路径的随机偏移行为，用于开拓未知搜索区域。

如下图所示：五只骆驼组成群体，在沙漠中搜寻资源最丰饶的绿洲。初始阶段它们身处不同位置，朝各自方向行进：

向北行进，受高温影响行进速度放缓，不得不频繁停歇休整。发现一处小型绿洲（局部最优解），具备一定水土与食物资源。它将这一发现告知其他同伴，同时并未停止搜寻，预判周边存在规模更大的绿洲。在地势相对平缓的区域漫游前行，自身资源储备逐渐消耗，但仍坚持探索新的行进方向。进入极端高温区域，自身耐力大幅下降。依靠随机游走机制，它成功脱离了这片不利区域。结合其他骆驼共享的信息，再借助随机游走的有利方向，最终找到了资源最丰富的绿洲（全局最优解）。

图例 1. 骆驼算法（CA）运行机制

CA算法的伪代码如下：

// 初始化参数

初始化：

popSize = 种群规模（驼队数量）

Tmin = 最低温度

Tmax = 最高温度

omega = 供给负载系数

dyingRate = 骆驼“死亡”率

alpha = 绿洲效应可见度参数

initialSupply = 初始水与食物供给量（通常取 1.0）

initialEndurance = 初始耐力值（通常取 1.0）

totalSteps = 路径总迭代步数

traveledSteps = 已行进步数，初始值为 0



// 初始化初始种群

创建初始驼队（一组初始解）：

对每一只骆驼 i（从 1 到 popSize）：

在有效范围内随机生成一个初始解

设置初始参数：

temperature[i] = Tmin 到 Tmax 之间的随机值

supply[i] = initialSupply

endurance [i] = initialEndurance



计算驼队中每只骆驼的适应度值

查找当前全局最优解



// 主优化循环

While (已行进步数 < 总步数)：

已行进步数 +1



// 遍历驼队中的每一只骆驼

循环 i 从 1 到 popSize：

// 1. 更新状态参数（温度、供给、耐力）

// 公式 (1)：当前温度 = (最高温 - 最低温) × 随机数(0,1) + 最低温

temperature[i] = CalculateTemperature (i)



// 公式 (2)：当前供给 = 上一代供给 × (1 - ω × 已行进步数/总步数)

supply [i] = CalculateSupply (i)



// 公式 (4)：当前耐力 = 上一代耐力 × (1 - 当前温度/最高温度) × (1 - 已行进步数/总步数)

endurance [i] = CalculateEndurance (i)



// 2. 判断骆驼是否“死亡”

If (随机数 < 消亡率)：

为骆驼 i 重新随机生成一个新解

直接进入下一次循环



// 3. 更新骆驼位置

delta = [-1, 1] 区间内的随机数 // 随机游走系数

保存骆驼当前位置坐标



// 遍历每一维坐标

对于每一个坐标 c：

// 计算位置更新公式的系数

enduranceFactor = (1.0 - 当前耐力 / 初始耐力)

supplyFactor = exp(1.0 - 当前供给 / 初始供给)

// 使用公式 (6) 更新位置

新位置[c] = 旧位置[c] + delta × 耐力系数 × 供给系数 × (最优位置[c] - 旧位置[c])



// 检查是否越界，必要时进行边界修正

新位置[c] = 限制在有效搜索范围内



// 4. 应用绿洲效应

If (随机数 > (1.0 - alpha) 且 新适应度 > 旧适应度)：

// 发现绿洲，恢复供给与耐力

supply[i] = initialSupply

endurance [i] = initialEndurance



// 对骆驼种群排序，更新最优解

更新全局最优解



// 返回最终的全局最优解

现在我们可以开始编写代码，代码中将同时包含作者提出的原始版本（部分代码段会被注释）以及我提出的改进版本，旨在优化算法的逻辑。我们来编写 C_AO_CAm 类，该类用于实现改进型骆驼算法（CAm），并继承自基础类 C_AO。

该类包含算法专属参数，如种群规模、最低 / 最高温度、负载系数、骆驼淘汰率以及可见度参数。这些参数可在初始化时设置，并可通过参数数组灵活配置。

类的构造函数定义了算法的基本属性，包括算法名称、描述、思想来源引用，并初始化参数数组。在 SetParams 方法中，这些参数可在运行时动态更新。

该类实现了种群初始化、骆驼移动、解修正、参数更新以及绿洲效应应用等方法 —— 完整模拟了骆驼在沙漠中的行为并实现最优解搜索。类的核心成员包括：存储每只骆驼温度、水与食物储备、耐力的数组，以及已行进步数和总步数计数器。同时包含定义初始供给量与初始耐力的变量，通常在算法启动时完成初始化。

总体而言，该类实现了基于驼队行为的改进版优化算法，其中 “温度” 与 “供给” 用于模拟搜索中间状态，而骆驼的移动与淘汰机制则助力算法高效求解。

class C_AO_CAm : public C_AO { public : ~C_AO_CAm () { } C_AO_CAm () { ao_name = "CA" ; ao_desc = "Camel Algorithm M" ; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/18057" ; popSize = 50 ; Tmin = 50 ; Tmax = 100 ; omega = 0.8 ; dyingRate = 0.01 ; alpha = 0.9 ; ArrayResize ( params , 6 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "Tmin" ; params [ 1 ].val = Tmin; params [ 2 ].name = "Tmax" ; params [ 2 ].val = Tmax; params [ 3 ].name = "omega" ; params [ 3 ].val = omega; params [ 4 ].name = "dyingRate" ; params [ 4 ].val = dyingRate; params [ 5 ].name = "alpha" ; params [ 5 ].val = alpha; } void SetParams () { popSize = ( int ) params [ 0 ].val; Tmin = params [ 1 ].val; Tmax = params [ 2 ].val; omega = params [ 3 ].val; dyingRate = params [ 4 ].val; alpha = params [ 5 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); double Tmin; double Tmax; double omega; double dyingRate; double alpha; private : double temperature []; double supply []; double endurance []; double initialSupply; double initialEndurance; int traveledSteps; int totalSteps; void InitializePopulation (); void UpdateFactors (); void UpdatePositions (); void ApplyOasisEffect (); };

Init 方法用于初始化改进型骆驼算法（CAm）。在该方法执行过程中，会为算法后续运行准备必要的数据结构与参数。方法的核心步骤包括调用标准初始化函数，该函数用于设置搜索变量的取值范围与迭代步长。若标准初始化执行失败，则本方法也会返回失败。

接下来，为存储每只骆驼状态参数的数组分配内存，包括温度、水和食物供给量、耐力，数组大小与种群规模保持一致。这些数组用于模拟骆驼在优化过程中的行为状态。方法会设置初始供给量、初始耐力值，以及与迭代轮数对应的总迭代步数。已完成迭代步数初始化为 0。

bool C_AO_CAm::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; ArrayResize (temperature, popSize); ArrayResize (supply, popSize); ArrayResize (endurance, popSize); initialSupply = 1.0 ; initialEndurance = 1.0 ; traveledSteps = 0 ; totalSteps = epochsP; return true ; }

Moving 方法实现算法的迭代流程，负责更新骆驼的状态与位置移动。首先，方法会检查是否完成首次迭代；若未完成，则初始化骆驼种群，并标记初始化完成。

在后续每一步迭代中，已完成步数计数器加一，随后依次执行以下操作：

更新温度、供给量、耐力等状态参数，这对模拟算法动态搜索行为至关重要。 更新骆驼在搜索空间中的位置，即朝着可能提升解质量的方向移动。 应用绿洲效应：骆驼可补充供给、恢复耐力，有助于避免算法陷入局部最优，并推动搜索空间的深度探索。

每一步迭代结束时，保存每只骆驼的适应度函数值，用于对比当前状态与历史状态，并据此执行后续决策。

void C_AO_CAm::Moving () { if (!revision) { InitializePopulation (); revision = true ; return ; } traveledSteps++; UpdateFactors (); UpdatePositions (); ApplyOasisEffect (); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) a [i].fP = a [i].f; }

Revision 方法负责更新当前骆驼种群中搜索到的最优解。方法遍历种群中的所有骆驼，将每只骆驼的适应度与当前最优值进行比较。若当前骆驼的适应度值（a [i].f）优于全局最优值（fB），则执行更新：

将新的最优适应度值赋值给 fB。 将达成最优值的骆驼位置（坐标、参数）从当前最优骆驼的坐标数组（a [i].c）复制到全局最优解坐标数组（cB）。

完成种群遍历后，fB 和 cB 将分别存储当前迭代轮次中找到的最优解的函数值与坐标。

void C_AO_CAm::Revision () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); } } }

InitializePopulation 方法用于构建优化算法的骆驼初始种群。该方法在整个可行搜索空间内生成均匀分布的初始解。

方法的核心流程为遍历整个种群（即所有骆驼）。对每只骆驼，在各变量（各维度坐标）的允许范围内随机生成坐标。这些坐标随机选取，以均匀覆盖整个有效搜索区间。

生成坐标后，将其舍入到最接近的有效步长，确保搜索过程符合离散性约束。该操作可保证初始解严格匹配允许范围与迭代步长。同时，为每只骆驼设置初始供给量、初始耐力等参数，参数值采用种群统一预设值。

方法执行完成后，将生成均匀分布于整个搜索空间的初始解种群，保障算法高效启动。

void C_AO_CAm::InitializePopulation () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } supply [i] = initialSupply; endurance [i] = initialEndurance; } }

UpdateFactors 方法属于 C_AO_CAm 类，负责更新影响种群中每只 “骆驼” 行为的核心参数：温度、供给量、耐力。这些参数在算法每一轮迭代中动态变化，并直接影响最优解的搜索过程。

首先，计算行进比例 journeyRatio，即已完成迭代步数 traveledSteps 与总迭代步数 totalSteps 的比值。该数值反映算法的执行进度。对每只骆驼（i 从 0 到 popSize-1），在设定区间 [Tmin, Tmax] 内随机设置温度 temperature[i]。每只骆驼的温度独立随机生成，为算法引入随机性。

骆驼的供给量 supply[i] 随行进距离逐步消耗。更新公式为：上一轮供给量 × (1.0 - omega × journeyRatio)。参数 omega 控制供给消耗速率。omega 越大、行进比例 journeyRatio 越高（算法迭代越深入），供给消耗速度越快。

骆驼的耐力 endurance[i] 同时受温度与行进距离影响而衰减。更新公式为：上一代耐力值 × (1.0 - temperatureRatio) × (1.0 - journeyRatio)。其中 temperatureRatio 为骆驼当前温度与最高温度 Tmax 的比值。温度越高、算法迭代越深入，耐力衰减越明显。

综上，该方法通过随机变量（温度）与算法进度信息（行进距离），动态调整每只骆驼的状态特征。这些变化直接决定骆驼在搜索空间中的探索行为模式。

void C_AO_CAm::UpdateFactors () { double journeyRatio = ( double )traveledSteps / ( double )totalSteps; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { temperature [i] = u.RNDfromCI (Tmin, Tmax); supply [i] = supply [i] * ( 1.0 - omega * journeyRatio); double temperatureRatio = temperature [i] / Tmax; endurance [i] = endurance [i] * ( 1.0 - temperatureRatio) * ( 1.0 - journeyRatio); } }

UpdatePositions 方法用于在优化算法的每一步迭代中更新骆驼的位置。该方法模拟影响位置更新的移动行为与随机事件。

该方法的核心流程是遍历整个骆驼种群。对每只骆驼执行以下步骤：

在一定概率下（例如遭遇流沙、风暴、高温等恶劣环境），骆驼会被判定为 “消亡”。此时，会在有效搜索范围内重新随机生成其空间位置，并按照最小步长进行修正。 若骆驼未 “消亡”，则通过随机游走模型确定其新位置。对每一维坐标，生成区间在 [-1, 1] 内的随机系数 delta，以模拟随机扰动。 新坐标的计算方式为：在旧坐标基础上叠加修正项，修正项综合考虑随机游走、骆驼当前状态（耐力与供给）、当前坐标与绿洲位置的差值。计算过程中会引入 “耐力” 与 “资源供给” 的影响权重。 新坐标计算完成后，会检查其是否超出有效范围。

通过该流程，骆驼的位置实现动态更新，模拟其在搜索空间中的移动过程，同时兼顾随机因素与自身状态（耐力、供给）。这种位置更新机制能够提升算法对解空间的探索效率，避免陷入局部最优，并助力寻找全局最优解。

原始版本中关于骆驼 “消亡” 与位置重新生成的注释代码，在当前改进版算法中已不再使用。

改进版的核心变更：骆驼 “消亡” 的判断现在针对每一维坐标单独执行，而非对整只骆驼统一判断；不再完全随机生成新位置，而是通过 GaussDistribution 函数，以全局最优解为中心采用高斯分布生成新位置，使算法能够更精准地探索潜力区域。

void C_AO_CAm::UpdatePositions () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { double delta = u.RNDfromCI (- 1.0 , 1.0 ); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { if (u.RNDprobab () < dyingRate) { a [i].c [c] = u.GaussDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 8 ); } else { double enduranceFactor = ( 1.0 - endurance [i] / initialEndurance); double supplyFactor = MathExp ( 1.0 - supply [i] / initialSupply); a [i].c [c] = a [i].c [c] + delta * enduranceFactor * supplyFactor * (cB [c] - a [i].c [c]); } a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } }

ApplyOasisEffect 方法用于模拟搜索过程中绿洲效应对骆驼状态的影响。该方法的核心任务是：判断骆驼是否发现绿洲，并据此恢复其资源状态。

方法遍历整个种群，对每只骆驼校验两个条件。第一个条件是发现绿洲的概率，由随机数决定，并受参数 alpha 控制。alpha 数值越大，发现绿洲的概率越高。第二个条件是检查骆驼当前适应度函数值（解的质量）是否优于上一代迭代。这确保只有实际找到更优解的骆驼才能触发绿洲效应。

若两个条件同时满足，则判定该骆驼发现了绿洲。此时，骆驼的供给量与耐力将重置为初始值。因此，绿洲效应可恢复骆驼的资源，使其能以更高效率继续主动探索搜索空间。

该方法的整体设计思想是：模拟骆驼寻找绿洲的自然行为，使其得以恢复体力、持续搜索，从而提升找到全局最优解的概率。

void C_AO_CAm::ApplyOasisEffect () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (u.RNDprobab () > ( 1.0 - alpha) && a [i].f > a [i].fP) { supply [i] = initialSupply; endurance [i] = initialEndurance; } } }





测试结果

可以看出，运行原始版本骆驼算法（CA）时，其最高得分仅为 32.56%。

CA|骆驼算法|50.0|50.0|100.0|0.8|0.1|0.5|

=============================

5 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.5872886802671936

25 Hilly's；函数运行次数：10000；结果0.3896531310299016

500 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.3412707468979892

=============================

5 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.5248302942062708

25 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.2760893244414008

500 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.18881523788478266

=============================

5 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.3507692307692308

25 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.16676923076923078

500 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.10464615384615475

=============================

总得分：2.93013 (32.56%)

改进后的算法表现出更优效果：

CAm|改进的骆驼算法|50.0|50.0|100.0|0.8|0.01|0.9|

=============================

5 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.786842172387197

25 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.560421361070792

500 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.3513297097198401

=============================

5 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.8277193604225209

25 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.5604138230149972

500 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.24335977579892912

=============================

5 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.6484615384615386

25 Megacity's；函数运行次数：10000；结果： 0.33092307692307693

500 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.13417692307692433

=============================

总得分：4.44365 (49.37%)

为清晰区分两种算法的差异，本文展示了原始骆驼算法 CA与改进骆驼算法 CAm的运行过程可视化效果图。两种算法均体现出骆驼算法固有寻优特征：个体在潜在较优解附近呈现聚集收敛现象。

CA算法在Hilly函数上的测试表现

优化后的CA算法在Hilly函数上的测试表现

CA算法在Forest函数上的测试表现

优化后的CA算法在Forest函数上的测试表现

CA算法在Megacity函数上的测试表现

优化后的CA算法在Megacity函数上的测试表现

改进版算法在种群优化算法榜单中位列第 35 名。原版算法仅作参考展示，未参与排名。





总结



得益于多项核心优化，改进型骆驼算法 CAm 相较原版算法性能提升十分显著。

首先，算法彻底重构了骆驼 “消亡” 机制：摒弃完全随机生成新解的方式，改为围绕已寻得的最优解采用高斯分布生成新个体，实现对优质搜索区域的定向深度挖掘。

通过保留每只骆驼的历史适应度数值，精准追踪解的质量改善情况，使绿洲效应的触发判定更加严谨合理。将最低温度参数纳入可调范围，并增设外部参数控制总迭代步数，进一步提升算法灵活度，使改进算法能够更好适配各类优化问题。

综上，以上改进大幅提升了该算法在收敛速度、求解精度与运行稳定性三方面的综合性能。

图例 2. 根据相应测试结果的算法颜色分级

图例 3. 算法测试结果直方图（比例从 0 到 100，越高越好，其中 100 是最大可能的理论结果，存档中有一个用于计算评级表的脚本）

CAm 算法的优缺点：

优点：

速度快。 实现简单。 在中高维度测试函数上表现优异，尤其适用于平滑型优化问题。

缺点：

大量的外部参数。 在低维函数上，算法的结果呈现出较大的离散性。

本文附带了一个压缩包，其中包含了算法代码的当前版本。作者不对标准算法描述的绝对准确性承担责任。因为为了提升搜索能力，本文已对原算法进行了多处修改。文章中表述的结论和论断是基于实验的结果。



文中所用程序