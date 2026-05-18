骆驼算法（CA）
内容
引言
近几十年来，大量受自然现象与生物行为启发的优化算法不断涌现。这类生物启发式算法在众多任务中均表现出优异效果。本文将介绍一种全新的优化算法 ——骆驼算法（CA），该算法模拟骆驼在极端沙漠环境中的生存与移动策略构建而成。该算法由穆罕默德・哈立德・易卜拉欣与拉姆齐・萨利姆・阿里两位学者于 2016 年提出并正式发表。
骆驼具备独特的生理特征与行为适应机制，能够在资源匮乏、气温极端、地貌多变的严酷沙漠环境中高效行进、生存。骆驼算法（CA）对骆驼的核心行为机理进行建模：包含温度影响、水和食物供给调配、耐力、绿洲效应（对应搜索空间中的优质潜力区域），以及驼队群体间的协同交互机制。
按照惯例，本文将剖析原算法的内部原理、对其进行改进，并并在测试函数上对两个版本进行测试。测试结果将纳入我们的智能优化算法综合排名表中。
算法的实现
试想一支骆驼驼队启程，穿行在广袤无垠的沙漠之中。它们的目标，是在茫茫沙海里寻找隐匿的水源与食物绿洲。正是这一自然迁徙寻源行为，启发学者创立了骆驼算法（CA）。
该算法模拟骆驼在恶劣沙漠环境中的生存方式与资源搜寻逻辑。算法中的每一只 “骆驼”，都代表一个潜在解；它们在搜索空间（沙漠）中不断探索，力求找到最优解（资源最丰饶的绿洲）。
骆驼成群结队迁徙自有其缘由 —— 这是一种天然的生存策略。在算法模型中，一群 “骆驼个体”（潜在解）会互相交流已探索到的最优路径信息，就像现实中的驼队会循着已验证的水源路径前行。
核心要素：
温度（T）—— 影响骆驼行为的随机因子。沙漠昼夜温差极大，从夜晚寒凉到白昼酷热，会直接影响骆驼的行进速度与行进方向。骆驼适应极端温差（寒夜至酷暑白昼）的独特生理特性，被抽象为算法中的温度参数。该参数引入随机性与自适应能力，可有效避免算法陷入局部最优，原理如同骆驼会随环境变化灵活调整行进路线。
供给储备（S） —— 水源与食物资源，会在行进过程中持续消耗衰减。骆驼经过自然演化，能够在地球上最严酷的环境中存活。其高效调配水与食物资源的特性，直接映射为算法中的供给储备参数；该参数随算法迭代不断衰减，并影响搜索策略。骆驼越久找不到绿洲，自身剩余能量就越少。这一特性让该算法尤其适用于计算资源受限的优化求解场景。
耐力（E）—— 代表骆驼的自身能量，受环境温度与行进时长共同影响。烈日炙烤会慢慢消耗整支驼队的体力。骆驼以极强的耐力著称，可凭借极少资源长途跋涉。在算法中，耐力参数决定个体对解空间的探索能力，会随迭代逐步衰减，用以平衡新区域全局探索与已有优质解局部开发的关系。
绿洲效应 —— 当某只骆驼寻找到较优位置（最优候选解）时，自身资源储备与耐力将得到恢复，从而可以继续深度探索。算法中，一旦搜寻到较优解，个体的 “供给储备” 与 “耐力” 就会被重置补给；如同骆驼在绿洲休整、恢复体力后，再对周边区域开展精细搜索。这也是该算法最具特色的机制之一。
随机游走 —— 偏离主行进路径的随机偏移行为，用于开拓未知搜索区域。
如下图所示：五只骆驼组成群体，在沙漠中搜寻资源最丰饶的绿洲。初始阶段它们身处不同位置，朝各自方向行进：1 号骆驼向北行进，受高温影响行进速度放缓，不得不频繁停歇休整。
2 号骆驼发现一处小型绿洲（局部最优解），具备一定水土与食物资源。它将这一发现告知其他同伴，同时并未停止搜寻，预判周边存在规模更大的绿洲。
3 号骆驼在地势相对平缓的区域漫游前行，自身资源储备逐渐消耗，但仍坚持探索新的行进方向。
4 号骆驼进入极端高温区域，自身耐力大幅下降。依靠随机游走机制，它成功脱离了这片不利区域。
5 号骆驼结合其他骆驼共享的信息，再借助随机游走的有利方向，最终找到了资源最丰富的绿洲（全局最优解）。
图例 1. 骆驼算法（CA）运行机制
CA算法的伪代码如下：
// 初始化参数
初始化：
popSize = 种群规模（驼队数量）
Tmin = 最低温度
Tmax = 最高温度
omega = 供给负载系数
dyingRate = 骆驼“死亡”率
alpha = 绿洲效应可见度参数
initialSupply = 初始水与食物供给量（通常取 1.0）
initialEndurance = 初始耐力值（通常取 1.0）
totalSteps = 路径总迭代步数
traveledSteps = 已行进步数，初始值为 0
// 初始化初始种群
创建初始驼队（一组初始解）：
对每一只骆驼 i（从 1 到 popSize）：
在有效范围内随机生成一个初始解
设置初始参数：
temperature[i] = Tmin 到 Tmax 之间的随机值
supply[i] = initialSupply
endurance [i] = initialEndurance
计算驼队中每只骆驼的适应度值
查找当前全局最优解
// 主优化循环
While (已行进步数 < 总步数)：
已行进步数 +1
// 遍历驼队中的每一只骆驼
循环 i 从 1 到 popSize：
// 1. 更新状态参数（温度、供给、耐力）
// 公式 (1)：当前温度 = (最高温 - 最低温) × 随机数(0,1) + 最低温
temperature[i] = CalculateTemperature (i)
// 公式 (2)：当前供给 = 上一代供给 × (1 - ω × 已行进步数/总步数)
supply [i] = CalculateSupply (i)
// 公式 (4)：当前耐力 = 上一代耐力 × (1 - 当前温度/最高温度) × (1 - 已行进步数/总步数)
endurance [i] = CalculateEndurance (i)
// 2. 判断骆驼是否“死亡”
If (随机数 < 消亡率)：
为骆驼 i 重新随机生成一个新解
直接进入下一次循环
// 3. 更新骆驼位置
delta = [-1, 1] 区间内的随机数 // 随机游走系数
保存骆驼当前位置坐标
// 遍历每一维坐标
对于每一个坐标 c：
// 计算位置更新公式的系数
enduranceFactor = (1.0 - 当前耐力 / 初始耐力)
supplyFactor = exp(1.0 - 当前供给 / 初始供给)
// 使用公式 (6) 更新位置
新位置[c] = 旧位置[c] + delta × 耐力系数 × 供给系数 × (最优位置[c] - 旧位置[c])
// 检查是否越界，必要时进行边界修正
新位置[c] = 限制在有效搜索范围内
// 4. 应用绿洲效应
If (随机数 > (1.0 - alpha) 且 新适应度 > 旧适应度)：
// 发现绿洲，恢复供给与耐力
supply[i] = initialSupply
endurance [i] = initialEndurance
// 对骆驼种群排序，更新最优解
更新全局最优解
// 返回最终的全局最优解
现在我们可以开始编写代码，代码中将同时包含作者提出的原始版本（部分代码段会被注释）以及我提出的改进版本，旨在优化算法的逻辑。我们来编写 C_AO_CAm 类，该类用于实现改进型骆驼算法（CAm），并继承自基础类 C_AO。
该类包含算法专属参数，如种群规模、最低 / 最高温度、负载系数、骆驼淘汰率以及可见度参数。这些参数可在初始化时设置，并可通过参数数组灵活配置。
类的构造函数定义了算法的基本属性，包括算法名称、描述、思想来源引用，并初始化参数数组。在 SetParams 方法中，这些参数可在运行时动态更新。
该类实现了种群初始化、骆驼移动、解修正、参数更新以及绿洲效应应用等方法 —— 完整模拟了骆驼在沙漠中的行为并实现最优解搜索。类的核心成员包括：存储每只骆驼温度、水与食物储备、耐力的数组，以及已行进步数和总步数计数器。同时包含定义初始供给量与初始耐力的变量，通常在算法启动时完成初始化。
总体而言，该类实现了基于驼队行为的改进版优化算法，其中 “温度” 与 “供给” 用于模拟搜索中间状态，而骆驼的移动与淘汰机制则助力算法高效求解。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_CAm : public C_AO { public: //-------------------------------------------------------------------- ~C_AO_CAm () { } C_AO_CAm () { ao_name = "CA"; ao_desc = "Camel Algorithm M"; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/18057"; popSize = 50; // population size (camel caravan) Tmin = 50; // minimum temperature Tmax = 100; // maximum temperature omega = 0.8; // load factor for 'supply' dyingRate = 0.01; // camels' "death" rate alpha = 0.9; // visibility parameter for the oasis effect ArrayResize (params, 6); params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; params [1].name = "Tmin"; params [1].val = Tmin; params [2].name = "Tmax"; params [2].val = Tmax; params [3].name = "omega"; params [3].val = omega; params [4].name = "dyingRate"; params [4].val = dyingRate; params [5].name = "alpha"; params [5].val = alpha; } void SetParams () { popSize = (int)params [0].val; Tmin = params [1].val; Tmax = params [2].val; omega = params [3].val; dyingRate = params [4].val; alpha = params [5].val; } bool Init (const double &rangeMinP [], // minimum values const double &rangeMaxP [], // maximum values const double &rangeStepP [], // step change const int epochsP = 0); // number of epochs void Moving (); void Revision (); //---------------------------------------------------------------------------- double Tmin; // minimum temperature double Tmax; // maximum temperature double omega; // load factor for 'supply' double dyingRate; // camels' "death" rate double alpha; // visibility parameter for the oasis effect private: //------------------------------------------------------------------- double temperature []; // current temperature for each camel double supply []; // current supply of water and food for each camel double endurance []; // current endurance for each camel double initialSupply; // initial supply (usually 1.0) double initialEndurance; // initial endurance (usually 1.0) int traveledSteps; // number of steps taken int totalSteps; // total number of steps // Auxiliary methods void InitializePopulation (); void UpdateFactors (); void UpdatePositions (); void ApplyOasisEffect (); }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Init 方法用于初始化改进型骆驼算法（CAm）。在该方法执行过程中，会为算法后续运行准备必要的数据结构与参数。方法的核心步骤包括调用标准初始化函数，该函数用于设置搜索变量的取值范围与迭代步长。若标准初始化执行失败，则本方法也会返回失败。
接下来，为存储每只骆驼状态参数的数组分配内存，包括温度、水和食物供给量、耐力，数组大小与种群规模保持一致。这些数组用于模拟骆驼在优化过程中的行为状态。方法会设置初始供给量、初始耐力值，以及与迭代轮数对应的总迭代步数。已完成迭代步数初始化为 0。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— bool C_AO_CAm::Init (const double &rangeMinP [], // minimum values const double &rangeMaxP [], // maximum values const double &rangeStepP [], // step change const int epochsP = 0) // number of epochs { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; //---------------------------------------------------------------------------- // Initialize arrays for each camel ArrayResize (temperature, popSize); ArrayResize (supply, popSize); ArrayResize (endurance, popSize); // Set initial values initialSupply = 1.0; initialEndurance = 1.0; traveledSteps = 0; totalSteps = epochsP; return true; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Moving 方法实现算法的迭代流程，负责更新骆驼的状态与位置移动。首先，方法会检查是否完成首次迭代；若未完成，则初始化骆驼种群，并标记初始化完成。
在后续每一步迭代中，已完成步数计数器加一，随后依次执行以下操作：
- 更新温度、供给量、耐力等状态参数，这对模拟算法动态搜索行为至关重要。
- 更新骆驼在搜索空间中的位置，即朝着可能提升解质量的方向移动。
- 应用绿洲效应：骆驼可补充供给、恢复耐力，有助于避免算法陷入局部最优，并推动搜索空间的深度探索。
每一步迭代结束时，保存每只骆驼的适应度函数值，用于对比当前状态与历史状态，并据此执行后续决策。
//+----------------------------------------------------------------------------+ //| Basic optimization method | //+----------------------------------------------------------------------------+ void C_AO_CAm::Moving () { // First iteration - initialization of the initial population if (!revision) { InitializePopulation (); revision = true; return; } // Increase the steps counter traveledSteps++; // Main optimization // 1. Update factors (temperature, supply, endurance) UpdateFactors (); // 2. Update the camel positions UpdatePositions (); // 3. apply the oasis effect (replenishment of supply and endurance) ApplyOasisEffect (); // 4. Save the state of camels for (int i = 0; i < popSize; i++) a [i].fP = a [i].f; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Revision 方法负责更新当前骆驼种群中搜索到的最优解。方法遍历种群中的所有骆驼，将每只骆驼的适应度与当前最优值进行比较。若当前骆驼的适应度值（a [i].f）优于全局最优值（fB），则执行更新：
- 将新的最优适应度值赋值给 fB。
- 将达成最优值的骆驼位置（坐标、参数）从当前最优骆驼的坐标数组（a [i].c）复制到全局最优解坐标数组（cB）。
完成种群遍历后，fB 和 cB 将分别存储当前迭代轮次中找到的最优解的函数值与坐标。
//+----------------------------------------------------------------------------+ //| Update the best solution | //+----------------------------------------------------------------------------+ void C_AO_CAm::Revision () { // Find the best solution in the current population for (int i = 0; i < popSize; i++) { // Update the best solution if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
InitializePopulation 方法用于构建优化算法的骆驼初始种群。该方法在整个可行搜索空间内生成均匀分布的初始解。
方法的核心流程为遍历整个种群（即所有骆驼）。对每只骆驼，在各变量（各维度坐标）的允许范围内随机生成坐标。这些坐标随机选取，以均匀覆盖整个有效搜索区间。
生成坐标后，将其舍入到最接近的有效步长，确保搜索过程符合离散性约束。该操作可保证初始解严格匹配允许范围与迭代步长。同时，为每只骆驼设置初始供给量、初始耐力等参数，参数值采用种群统一预设值。
方法执行完成后，将生成均匀分布于整个搜索空间的初始解种群，保障算法高效启动。
//+----------------------------------------------------------------------------+ //| Initialize the initial population | //+----------------------------------------------------------------------------+ void C_AO_CAm::InitializePopulation () { // Initialize the initial population uniformly throughout the space for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { // Generate random coordinates within acceptable limits a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); // Round to the nearest acceptable step a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } // Initialize factors for each camel supply [i] = initialSupply; endurance [i] = initialEndurance; } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
UpdateFactors 方法属于 C_AO_CAm 类，负责更新影响种群中每只 “骆驼” 行为的核心参数：温度、供给量、耐力。这些参数在算法每一轮迭代中动态变化，并直接影响最优解的搜索过程。
首先，计算行进比例 journeyRatio，即已完成迭代步数 traveledSteps 与总迭代步数 totalSteps 的比值。该数值反映算法的执行进度。对每只骆驼（i 从 0 到 popSize-1），在设定区间 [Tmin, Tmax] 内随机设置温度 temperature[i]。每只骆驼的温度独立随机生成，为算法引入随机性。
骆驼的供给量 supply[i] 随行进距离逐步消耗。更新公式为：上一轮供给量 × (1.0 - omega × journeyRatio)。参数 omega 控制供给消耗速率。omega 越大、行进比例 journeyRatio 越高（算法迭代越深入），供给消耗速度越快。
骆驼的耐力 endurance[i] 同时受温度与行进距离影响而衰减。更新公式为：上一代耐力值 × (1.0 - temperatureRatio) × (1.0 - journeyRatio)。其中 temperatureRatio 为骆驼当前温度与最高温度 Tmax 的比值。温度越高、算法迭代越深入，耐力衰减越明显。
综上，该方法通过随机变量（温度）与算法进度信息（行进距离），动态调整每只骆驼的状态特征。这些变化直接决定骆驼在搜索空间中的探索行为模式。
//+----------------------------------------------------------------------------+ //| Update factors (temperature, supply, endurance) | //+----------------------------------------------------------------------------+ void C_AO_CAm::UpdateFactors () { double journeyRatio = (double)traveledSteps / (double)totalSteps; for (int i = 0; i < popSize; i++) { // Temperature update - random value in the [Tmin, Tmax] range, // equation (1): Tnow = (Tmax - Tmin) * Rand(0,1) + Tmin temperature [i] = u.RNDfromCI (Tmin, Tmax); // Supply update - decreases over time, // equation (2): Snow = Spast * (1 - ω * Traveled steps / Total journey steps) supply [i] = supply [i] * (1.0 - omega * journeyRatio); // Endurance update depends on temperature and time, // equation (4): Enow = Epast * (1 - Tnow/Tmax) * (1 - Traveled steps / Total journey steps) double temperatureRatio = temperature [i] / Tmax; endurance [i] = endurance [i] * (1.0 - temperatureRatio) * (1.0 - journeyRatio); } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
UpdatePositions 方法用于在优化算法的每一步迭代中更新骆驼的位置。该方法模拟影响位置更新的移动行为与随机事件。
该方法的核心流程是遍历整个骆驼种群。对每只骆驼执行以下步骤：
-
在一定概率下（例如遭遇流沙、风暴、高温等恶劣环境），骆驼会被判定为 “消亡”。此时，会在有效搜索范围内重新随机生成其空间位置，并按照最小步长进行修正。
-
若骆驼未 “消亡”，则通过随机游走模型确定其新位置。对每一维坐标，生成区间在 [-1, 1] 内的随机系数 delta，以模拟随机扰动。
-
新坐标的计算方式为：在旧坐标基础上叠加修正项，修正项综合考虑随机游走、骆驼当前状态（耐力与供给）、当前坐标与绿洲位置的差值。计算过程中会引入 “耐力” 与 “资源供给” 的影响权重。
-
新坐标计算完成后，会检查其是否超出有效范围。
通过该流程，骆驼的位置实现动态更新，模拟其在搜索空间中的移动过程，同时兼顾随机因素与自身状态（耐力、供给）。这种位置更新机制能够提升算法对解空间的探索效率，避免陷入局部最优，并助力寻找全局最优解。
原始版本中关于骆驼 “消亡” 与位置重新生成的注释代码，在当前改进版算法中已不再使用。
改进版的核心变更：骆驼 “消亡” 的判断现在针对每一维坐标单独执行，而非对整只骆驼统一判断；不再完全随机生成新位置，而是通过 GaussDistribution 函数，以全局最优解为中心采用高斯分布生成新位置，使算法能够更精准地探索潜力区域。
//+----------------------------------------------------------------------------+ //| Update camel positions | //+----------------------------------------------------------------------------+ void C_AO_CAm::UpdatePositions () { for (int i = 0; i < popSize; i++) { /* // Checking for camel "death" (quicksand, storm, etc.) if (u.RNDprobab () < dyingRate) { // Generate a new position randomly for (int c = 0; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } continue; } */ // Updating position------------------------------------------------------- double delta = u.RNDfromCI (-1.0, 1.0); // Random walk factor // Update each coordinate for (int c = 0; c < coords; c++) { /* // Apply the update equation from the article double enduranceFactor = (1.0 - endurance [i] / initialEndurance); double supplyFactor = MathExp (1.0 - supply [i] / initialSupply); // Update position a [i].c [c] = a [i].c [c] + delta * enduranceFactor * supplyFactor * (cB [c] - a [i].c [c]); // Check for out-of-bounds and adjust to acceptable value a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); */ // Checking for camel "death" (quicksand, storm, etc.) if (u.RNDprobab () < dyingRate) { // Generate a new position relative to the oasis coordinate using a normal distribution a [i].c [c] = u.GaussDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 8); } else { // Apply the update equation from the article double enduranceFactor = (1.0 - endurance [i] / initialEndurance); double supplyFactor = MathExp (1.0 - supply [i] / initialSupply); // Update position a [i].c [c] = a [i].c [c] + delta * enduranceFactor * supplyFactor * (cB [c] - a [i].c [c]); } // Check for out-of-bounds and adjust to acceptable value a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ApplyOasisEffect 方法用于模拟搜索过程中绿洲效应对骆驼状态的影响。该方法的核心任务是：判断骆驼是否发现绿洲，并据此恢复其资源状态。
方法遍历整个种群，对每只骆驼校验两个条件。第一个条件是发现绿洲的概率，由随机数决定，并受参数 alpha 控制。alpha 数值越大，发现绿洲的概率越高。第二个条件是检查骆驼当前适应度函数值（解的质量）是否优于上一代迭代。这确保只有实际找到更优解的骆驼才能触发绿洲效应。
若两个条件同时满足，则判定该骆驼发现了绿洲。此时，骆驼的供给量与耐力将重置为初始值。因此，绿洲效应可恢复骆驼的资源，使其能以更高效率继续主动探索搜索空间。
该方法的整体设计思想是：模拟骆驼寻找绿洲的自然行为，使其得以恢复体力、持续搜索，从而提升找到全局最优解的概率。
//+----------------------------------------------------------------------------+ //| Apply the oasis effect (refresh supply and endurance) | //+----------------------------------------------------------------------------+ void C_AO_CAm::ApplyOasisEffect () { for (int i = 0; i < popSize; i++) { // Oasis detection condition: // 1) The camel should "see" the oasis (random probability depending on 'alpha') // 2) The current solution should be better than the previous iteration if (u.RNDprobab () > (1.0 - alpha) && a [i].f > a [i].fP) { // Oasis discovered, replenish supply and endurance supply [i] = initialSupply; endurance [i] = initialEndurance; } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试结果
可以看出，运行原始版本骆驼算法（CA）时，其最高得分仅为 32.56%。
=============================
5 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.5872886802671936
25 Hilly's；函数运行次数：10000；结果0.3896531310299016
500 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.3412707468979892
=============================
5 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.5248302942062708
25 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.2760893244414008
500 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.18881523788478266
=============================
5 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.3507692307692308
25 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.16676923076923078
500 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.10464615384615475
=============================
总得分：2.93013 (32.56%)
改进后的算法表现出更优效果：
CAm|改进的骆驼算法|50.0|50.0|100.0|0.8|0.01|0.9|
=============================
5 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.786842172387197
25 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.560421361070792
500 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.3513297097198401
=============================
5 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.8277193604225209
25 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.5604138230149972
500 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.24335977579892912
=============================
5 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.6484615384615386
25 Megacity's；函数运行次数：10000；结果： 0.33092307692307693
500 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.13417692307692433
=============================
总得分：4.44365 (49.37%)
为清晰区分两种算法的差异，本文展示了原始骆驼算法 CA与改进骆驼算法 CAm的运行过程可视化效果图。两种算法均体现出骆驼算法固有寻优特征：个体在潜在较优解附近呈现聚集收敛现象。
CA算法在Hilly函数上的测试表现
优化后的CA算法在Hilly函数上的测试表现
CA算法在Forest函数上的测试表现
优化后的CA算法在Forest函数上的测试表现
CA算法在Megacity函数上的测试表现
优化后的CA算法在Megacity函数上的测试表现
改进版算法在种群优化算法榜单中位列第 35 名。原版算法仅作参考展示，未参与排名。
|#
|算法
|说明
|Hilly
|Hilly
最终结果
|Forest
|Forest
最终结果
|Megacity (离散)
|Megacity
最终结果
|最终
结果
|% of
MAX
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|交叉邻近搜索
|0.94948
|0.84776
|0.43857
|2.23581
|1.00000
|0.92334
|0.39988
|2.32323
|0.70923
|0.63477
|0.23091
|1.57491
|6.134
|68.15
|2
|CLA
|代码锁定算法（JOO）
|0.95345
|0.87107
|0.37590
|2.20042
|0.98942
|0.91709
|0.31642
|2.22294
|0.79692
|0.69385
|0.19303
|1.68380
|6.107
|67.86
|3
|AMOm
|动物迁徙优化M
|0.90358
|0.84317
|0.46284
|2.20959
|0.99001
|0.92436
|0.46598
|2.38034
|0.56769
|0.59132
|0.23773
|1.39675
|5.987
|66.52
|4
|(P+O)ES
|(P+O) 进化策略
|0.92256
|0.88101
|0.40021
|2.20379
|0.97750
|0.87490
|0.31945
|2.17185
|0.67385
|0.62985
|0.18634
|1.49003
|5.866
|65.17
|5
|CTA
|彗尾算法（JOO）
|0.95346
|0.86319
|0.27770
|2.09435
|0.99794
|0.85740
|0.33949
|2.19484
|0.88769
|0.56431
|0.10512
|1.55712
|5.846
|64.96
|6
|TETA
|时间演化旅行算法（JOO）
|0.91362
|0.82349
|0.31990
|2.05701
|0.97096
|0.89532
|0.29324
|2.15952
|0.73462
|0.68569
|0.16021
|1.58052
|5.797
|64.41
|7
|SDSm
|随机扩散搜索 M
|0.93066
|0.85445
|0.39476
|2.17988
|0.99983
|0.89244
|0.19619
|2.08846
|0.72333
|0.61100
|0.10670
|1.44103
|5.709
|63.44
|8
|BOAm
|台球优化算法 M
|0.95757
|0.82599
|0.25235
|2.03590
|1.00000
|0.90036
|0.30502
|2.20538
|0.73538
|0.52523
|0.09563
|1.35625
|5.598
|62.19
|9
|AAm
|射箭算法 M
|0.91744
|0.70876
|0.42160
|2.04780
|0.92527
|0.75802
|0.35328
|2.03657
|0.67385
|0.55200
|0.23738
|1.46323
|5.548
|61.64
|10
|ESG
|社会群体的进化（JOO）
|0.99906
|0.79654
|0.35056
|2.14616
|1.00000
|0.82863
|0.13102
|1.95965
|0.82333
|0.55300
|0.04725
|1.42358
|5.529
|61.44
|11
|SIA
|模拟各向同性退火（JOO）
|0.95784
|0.84264
|0.41465
|2.21513
|0.98239
|0.79586
|0.20507
|1.98332
|0.68667
|0.49300
|0.09053
|1.27020
|5.469
|60.76
|12
|ACS
|人工协同搜索
|0.75547
|0.74744
|0.30407
|1.80698
|1.00000
|0.88861
|0.22413
|2.11274
|0.69077
|0.48185
|0.13322
|1.30583
|5.226
|58.06
|13
|DA
|辩证算法
|0.86183
|0.70033
|0.33724
|1.89940
|0.98163
|0.72772
|0.28718
|1.99653
|0.70308
|0.45292
|0.16367
|1.31967
|5.216
|57.95
|14
|BHAm
|黑洞算法 M
|0.75236
|0.76675
|0.34583
|1.86493
|0.93593
|0.80152
|0.27177
|2.00923
|0.65077
|0.51646
|0.15472
|1.32195
|5.196
|57.73
|15
|ASO
|无政府社会优化
|0.84872
|0.74646
|0.31465
|1.90983
|0.96148
|0.79150
|0.23803
|1.99101
|0.57077
|0.54062
|0.16614
|1.27752
|5.178
|57.54
|16
|RFO
|皇家同花顺优化算法 (JOO)
|0.83361
|0.73742
|0.34629
|1.91733
|0.89424
|0.73824
|0.24098
|1.87346
|0.63154
|0.50292
|0.16421
|1.29867
|5.089
|56.55
|17
|AOSm
|原子环路搜索 M
|0.80232
|0.70449
|0.31021
|1.81702
|0.85660
|0.69451
|0.21996
|1.77107
|0.74615
|0.52862
|0.14358
|1.41835
|5.006
|55.63
|18
|TSEA
|龟壳进化算法（JOO）
|0.96798
|0.64480
|0.29672
|1.90949
|0.99449
|0.61981
|0.22708
|1.84139
|0.69077
|0.42646
|0.13598
|1.25322
|5.004
|55.60
|19
|DE
|差分进化
|0.95044
|0.61674
|0.30308
|1.87026
|0.95317
|0.78896
|0.16652
|1.90865
|0.78667
|0.36033
|0.02953
|1.17653
|4.955
|55.06
|20
|SRA
|成功餐饮经营者算法（joo）
|0.96883
|0.63455
|0.29217
|1.89555
|0.94637
|0.55506
|0.19124
|1.69267
|0.74923
|0.44031
|0.12526
|1.31480
|4.903
|54.48
|21
|CRO
|化学反应优化
|0.94629
|0.66112
|0.29853
|1.90593
|0.87906
|0.58422
|0.21146
|1.67473
|0.75846
|0.42646
|0.12686
|1.31178
|4.892
|54.36
|22
|BIO
|血缘遗传优化算法 (JOO)
|0.81568
|0.65336
|0.30877
|1.77781
|0.89937
|0.65319
|0.21760
|1.77016
|0.67846
|0.47631
|0.13902
|1.29378
|4.842
|53.80
|23
|BSA
|鸟群算法
|0.89306
|0.64900
|0.26250
|1.80455
|0.92420
|0.71121
|0.24939
|1.88479
|0.69385
|0.32615
|0.10012
|1.12012
|4.809
|53.44
|24
|HS
|和声搜索算法
|0.86509
|0.68782
|0.32527
|1.87818
|0.99999
|0.68002
|0.09590
|1.77592
|0.62000
|0.42267
|0.05458
|1.09725
|4.751
|52.79
|25
|SSG
|树苗播种和生长算法
|0.77839
|0.64925
|0.39543
|1.82308
|0.85973
|0.62467
|0.17429
|1.65869
|0.64667
|0.44133
|0.10598
|1.19398
|4.676
|51.95
|26
|BCOm
|细菌趋化优化算法M
|0.75953
|0.62268
|0.31483
|1.69704
|0.89378
|0.61339
|0.22542
|1.73259
|0.65385
|0.42092
|0.14435
|1.21912
|4.649
|51.65
|27
|ABO
|非洲水牛优化
|0.83337
|0.62247
|0.29964
|1.75548
|0.92170
|0.58618
|0.19723
|1.70511
|0.61000
|0.43154
|0.13225
|1.17378
|4.634
|51.49
|28
|(PO)ES
|(PO) 进化策略
|0.79025
|0.62647
|0.42935
|1.84606
|0.87616
|0.60943
|0.19591
|1.68151
|0.59000
|0.37933
|0.11322
|1.08255
|4.610
|51.22
|29
|FBA
|基于分形的算法
|0.79000
|0.65134
|0.28965
|1.73099
|0.87158
|0.56823
|0.18877
|1.62858
|0.61077
|0.46062
|0.12398
|1.19537
|4.555
|50.61
|30
|TSm
|禁忌搜索优化算法
|0.87795
|0.61431
|0.29104
|1.78330
|0.92885
|0.51844
|0.19054
|1.63783
|0.61077
|0.38215
|0.12157
|1.11449
|4.536
|50.40
|31
|BSO
|头脑风暴优化
|0.93736
|0.57616
|0.29688
|1.81041
|0.93131
|0.55866
|0.23537
|1.72534
|0.55231
|0.29077
|0.11914
|0.96222
|4.498
|49.98
|32
|WOAm
|鲸鱼优化算法M
|0.84521
|0.56298
|0.26263
|1.67081
|0.93100
|0.52278
|0.16365
|1.61743
|0.66308
|0.41138
|0.11357
|1.18803
|4.476
|49.74
|33
|AEFA
|人工电场算法
|0.87700
|0.61753
|0.25235
|1.74688
|0.92729
|0.72698
|0.18064
|1.83490
|0.66615
|0.11631
|0.09508
|0.87754
|4.459
|49.55
|34
|AEO
|基于人工生态系统的优化算法
|0.91380
|0.46713
|0.26470
|1.64563
|0.90223
|0.43705
|0.21400
|1.55327
|0.66154
|0.30800
|0.28563
|1.25517
|4.454
|49.49
|35
|CAm
|骆驼算法 M
|0.78684
|0.56042
|0.35133
|1.69859
|0.82772
|0.56041
|0.24336
|1.63149
|0.64846
|0.33092
|0.13418
|1.11356
|4.444
|49.37
|36
|ACOm
|蚁群优化 M
|0.88190
|0.66127
|0.30377
|1.84693
|0.85873
|0.58680
|0.15051
|1.59604
|0.59667
|0.37333
|0.02472
|0.99472
|4.438
|49.31
|37
|BFO-GA
|细菌觅食优化 - ga
|0.89150
|0.55111
|0.31529
|1.75790
|0.96982
|0.39612
|0.06305
|1.42899
|0.72667
|0.27500
|0.03525
|1.03692
|4.224
|46.93
|38
|SOA
|简单优化算法
|0.91520
|0.46976
|0.27089
|1.65585
|0.89675
|0.37401
|0.16984
|1.44060
|0.69538
|0.28031
|0.10852
|1.08422
|4.181
|46.45
|39
|ABHA
|人工蜂巢算法
|0.84131
|0.54227
|0.26304
|1.64663
|0.87858
|0.47779
|0.17181
|1.52818
|0.50923
|0.33877
|0.10397
|0.95197
|4.127
|45.85
|40
|ACMO
|大气云层模型优化
|0.90321
|0.48546
|0.30403
|1.69270
|0.80268
|0.37857
|0.19178
|1.37303
|0.62308
|0.24400
|0.10795
|0.97503
|4.041
|44.90
|41
|ADAMm
|自适应动量评估 M
|0.88635
|0.44766
|0.26613
|1.60014
|0.84497
|0.38493
|0.16889
|1.39880
|0.66154
|0.27046
|0.10594
|1.03794
|4.037
|44.85
|42
|CGO
|混沌博弈优化算法
|0.57256
|0.37158
|0.32018
|1.26432
|0.61176
|0.61931
|0.62161
|1.85267
|0.37538
|0.21923
|0.19028
|0.78490
|3.902
|43.35
|43
|ATAm
|人工部落算法 M
|0.71771
|0.55304
|0.25235
|1.52310
|0.82491
|0.55904
|0.20473
|1.58867
|0.44000
|0.18615
|0.09411
|0.72026
|3.832
|42.58
|44
|CROm
|珊瑚礁优化算法 M
|0.78512
|0.46032
|0.25958
|1.50502
|0.86688
|0.35297
|0.16267
|1.38252
|0.63231
|0.26738
|0.10734
|1.00703
|3.895
|43.27
|45
|CFO
|中心力优化算法
|0.60961
|0.54958
|0.27831
|1.43750
|0.63418
|0.46833
|0.22541
|1.32792
|0.57231
|0.23477
|0.09586
|0.90294
|3.668
|40.76
|CA
|camel algorithm
|0.58729
|0.38965
|0.34127
|1.31821
|0.52483
|0.27609
|0.18882
|0.98974
|0.35077
|0.16677
|0.10465
|0.62219
|2.930
|32.56
|RW
|神经类群优化算法2 (joo)
|0.48754
|0.32159
|0.25781
|1.06694
|0.37554
|0.21944
|0.15877
|0.75375
|0.27969
|0.14917
|0.09847
|0.52734
|2.348
|26.09
总结
得益于多项核心优化，改进型骆驼算法 CAm 相较原版算法性能提升十分显著。
首先，算法彻底重构了骆驼 “消亡” 机制：摒弃完全随机生成新解的方式，改为围绕已寻得的最优解采用高斯分布生成新个体，实现对优质搜索区域的定向深度挖掘。
通过保留每只骆驼的历史适应度数值，精准追踪解的质量改善情况，使绿洲效应的触发判定更加严谨合理。将最低温度参数纳入可调范围，并增设外部参数控制总迭代步数，进一步提升算法灵活度，使改进算法能够更好适配各类优化问题。
综上，以上改进大幅提升了该算法在收敛速度、求解精度与运行稳定性三方面的综合性能。
图例 2. 根据相应测试结果的算法颜色分级
图例 3. 算法测试结果直方图（比例从 0 到 100，越高越好，其中 100 是最大可能的理论结果，存档中有一个用于计算评级表的脚本）
CAm 算法的优缺点：
优点：
- 速度快。
- 实现简单。
- 在中高维度测试函数上表现优异，尤其适用于平滑型优化问题。
缺点：
- 大量的外部参数。
- 在低维函数上，算法的结果呈现出较大的离散性。
本文附带了一个压缩包，其中包含了算法代码的当前版本。作者不对标准算法描述的绝对准确性承担责任。因为为了提升搜索能力，本文已对原算法进行了多处修改。文章中表述的结论和论断是基于实验的结果。
文中所用程序
|#
|名称
|类型
|说明
|1
|#C_AO.mqh
|库
|种群优化算法的父类
|2
|#C_AO_enum.mqh
|库
|群体优化算法枚举
|3
|TestFunctions.mqh
|库
|测试函数库
|4
|TestStandFunctions.mqh
|库
|测试台函数库
|5
|Utilities.mqh
|库
|辅助函数库
|6
|CalculationTestResults.mqh
|库
|用于计算对比表中结果的脚本
|7
|Testing AOs.mq5
|脚本
|所有种群优化算法的统一测试平台
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|脚本
|一个不包含可视化功能的种群优化算法使用示例
|9
|Test_AO_CAm.mq5
|脚本
|CAm测试台
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