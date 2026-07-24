无需真实期权的期权交易（第二部分）：实盘中的应用
引言
在本系列的第一部分中，我们简要介绍了期权这一交易工具，以及它的功能、优势和劣势。我们提出了利用标的资产来模拟期权的理论，并在MQL5中进行了实践实现。现在，是时候在真实的市场交易中实际运用期权了。
为此，我们需要创建一个EA，该EA将把期权模拟的层级映射为标的资产上的实际订单和持仓，并持续对由此产生的总持仓进行再平衡。
在实盘交易中的应用
首先，我们来看看在交易中可以使用哪些策略。在这里，我们仅探讨投机性策略。让我们从最简单的策略开始——买入/卖出单一期权。为此，我们将创建一个包含所有可能期权的表格。
简单的交易策略及其使用条件
买入看涨期权（Long Call）
- 思路：买入看涨期权。
- 条件：如果确信标的资产价格将会上涨。
- 利润：无上限。
- 风险：购买期权所支付的权利金（在模拟中不存在此项）。
买入看跌期权（Long Put）
- 思路：预期标的资产价格下跌而买入看跌期权。
- 条件：如果确信标的资产价格将会下跌。
- 利润：无上限。
- 风险：购买期权所支付的权利金（在模拟中不存在此项）。
卖出看涨期权 （Short Call）
- 思路：卖出看涨期权，预期标的资产价格不会上涨，但也不一定下跌。
- 条件：如果确信标的资产价格不会上涨。
- 利润：期权买方支付的权利金（在模拟模型中不存在此项）。
- 风险：无上限。
卖出看跌期权 （Short Put）
- 思路：卖出看跌期权，预期标的资产价格不会下跌，但也不一定上涨。
- 条件：如果确信标的资产价格不会下跌。
- 利润：期权买方支付的权利金（在模拟模型中不存在此项）。
- 风险：无上限。
注意事项：
- 在模拟中卖出单一期权意义不大，因为模拟模型不涉及权利金。但是，为了进一步构建期权组合结构（按股票市场术语，也可称为期权投资组合），应当实现所有的期权类型。
- 在购买模拟的单一期权时，自然不需要支付权利金。但是，在对投资组合进行再平衡时，可能会“累积”一定的亏损（可以将其视为支付权利金的等价物）。其大小取决于标的资产价格的具体变动以及持仓时间的长短。总体而言，这种亏损与权利金是相当的。
我们正在开发一个EA，用于实现交易策略。
TOptionBase 基础类以及 OptionLongCall、OptionLongPut、OptionShortCall、OptionShortPut 等期权类保持不变（详见本系列的上一篇文章）。现在，让我们添加一个期权组合的基础类，这将允许我们在后续创建任意复杂度的期权组合。
这个 TOptionConstructionBase 类如下所示。我们让它继承自 MQL5 标准库中的 CList类。为了能够访问 CList，我们需要在代码开头添加以下代码行：
#include <Arrays\List.mqh>
这将允许我们操作期权列表，以获取所需的组合的总体特征。那么，让我们来看看这个期权组合类：
// ===================================================================== // Base class of the option construction - derived from 'CList': // ===================================================================== class TOptionConstructionBase : public CList { protected: ENUM_OPTION_CONSTRUCTION type_enum; double total_delta; bool is_option_construction_inited_Flag; public: // --------------------------------------------------------------------- // Destructor: // --------------------------------------------------------------------- ~TOptionConstructionBase() { this.Clear(); } // --------------------------------------------------------------------- // Constructor: // --------------------------------------------------------------------- TOptionConstructionBase(ENUM_OPTION_CONSTRUCTION _type_enum) : type_enum(_type_enum), total_delta(0.0), is_option_construction_inited_Flag(false), CList() { this.FreeMode(true); } // --------------------------------------------------------------------- // Get the value of the previously calculated normalized delta: // --------------------------------------------------------------------- double GetOptionConstructionDelta() { return(this.total_delta); } // --------------------------------------------------------------------- // Get the value of the general initialization flag of the option construction: // --------------------------------------------------------------------- bool IsOptionConstructionInited() { return(this.is_option_construction_inited_Flag); } // --------------------------------------------------------------------- // Set the delta normalization range for the central strike: // --------------------------------------------------------------------- void SetOptionConstructionRange(const double& _strike[], const double& _norm_price[]) { this.is_option_construction_inited_Flag = true; if(this.Total() > 0) { int i = 0; TOptionBase* curr_option = this.GetFirstNode(); while(curr_option != NULL) { curr_option.SetRange(_strike[i], _norm_price[i]); if(curr_option.IsRangeInited() == true) { this.is_option_construction_inited_Flag = this.is_option_construction_inited_Flag && true; } else { this.is_option_construction_inited_Flag = false; } curr_option = this.GetNextNode(); i++; } } } // --------------------------------------------------------------------- // Delta update iterator: // --------------------------------------------------------------------- double UpdateOptionConstructionDelta(const double _price) { this.total_delta = 0.0; if(this.Total() > 0) { TOptionBase* curr_option = this.GetFirstNode(); while(curr_option != NULL) { this.total_delta += curr_option.UpdateDelta(_price); curr_option = this.GetNextNode(); } } return(this.total_delta); } // --------------------------------------------------------------------- // Create an option construction: // --------------------------------------------------------------------- virtual void CreateOptionConstruction(const double _k, const double _s, const int _digits) = 0; }; // ---------------------------------------------------------------------
让我们来仔细研究一下它。正如我们所见，在所展示代码的最底部声明了 CreateOptionConstruction 抽象方法，因此该基类本身是一个抽象类。该方法负责创建期权组合，并将在派生类中进行具体定义。该方法接收 _k、_s 和 _digits 三个参数。前两个参数是用于模拟期权的 Sigmoid 函数中的 K 值和 S 值。最后一个参数是标的资产的小数位数。
此外，我们还为 ENUM_OPTION_CONSTRUCTION（期权组合类型）实现了一个枚举。在当前阶段，它看起来如下所示：
// --------------------------------------------------------------------- // Option construction: // --------------------------------------------------------------------- enum ENUM_OPTION_CONSTRUCTION { ENUM_OPTION_CONSTRUCTION_RISING = 0, // Base Active Rising - Long CALL ENUM_OPTION_CONSTRUCTION_FALLING = 1, // Base Active Falling - Long PUT ENUM_OPTION_CONSTRUCTION_NOT_RISING = 2, // Base Active NOT Rising - Short CALL ENUM_OPTION_CONSTRUCTION_NOT_FALLING = 3, // Base Active NOT Falling - Short PUT }; // ---------------------------------------------------------------------
在未来，我们将向该枚举中添加更复杂的组合及新类型。在创建对象时，该类型会作为参数传递给类的构造函数。
SetOptionConstructionRange 方法（const double& _strike[], const double& _norm_price[]）允许为组合中包含的每个期权设置中心行权价的 Delta 归一化范围。行权价和归一化范围的参数以数组引用的形式传入，这些数组包含相应的值。这些数组的维度（大小）必须等于该期权组合中期权的数量。
对于上述组合，该维度始终等于 1。在本次测试展示中，并未执行维度检查，但在用于实盘交易的正式版本中，可以很容易地将其添加进去。由于期权组合在初始化时就已经确定，因此数组的维度（实际上就是期权的数量）是预先已知的。
此外，基类还定义了 UpdateOptionConstructionDelta 方法（const double _price），用于更新期权组合的总 Delta，并返回计算出的总 Delta 值。该方法的输入参数是标的资产的价格。该方法利用 CList 类的方法来遍历列表中的所有元素。
接下来，我们从基类派生出真实的期权组合类。由于所有功能都已包含在基类中，派生类的结构相当简单：
// ===================================================================== // Class of option construction of 'Base Active Rising' type: // ===================================================================== class BaseActiveRisingOptionConstruction : public TOptionConstructionBase { public: // --------------------------------------------------------------------- // Constructor: // --------------------------------------------------------------------- BaseActiveRisingOptionConstruction() : TOptionConstructionBase(ENUM_OPTION_CONSTRUCTION_RISING) { } // --------------------------------------------------------------------- // Create an option construction: // --------------------------------------------------------------------- virtual void CreateOptionConstruction(const double _k, const double _s, const int _digits) override { this.Add(new OptionLongCall(_k, _s, _digits)); } }; // ===================================================================== // Class of option construction of 'Base Active Falling' type: // ===================================================================== class BaseActiveFallingOptionConstruction : public TOptionConstructionBase { public: // --------------------------------------------------------------------- // Constructor: // --------------------------------------------------------------------- BaseActiveFallingOptionConstruction() : TOptionConstructionBase(ENUM_OPTION_CONSTRUCTION_FALLING) { } // --------------------------------------------------------------------- // Create an option construction: // --------------------------------------------------------------------- virtual void CreateOptionConstruction(const double _k, const double _s, const int _digits) override { this.Add(new OptionLongPut(_k, _s, _digits)); } }; // ===================================================================== // Class of option construction of 'Base Active NOT Rising' type: // ===================================================================== class BaseActiveNotRisingOptionConstruction : public TOptionConstructionBase { public: // --------------------------------------------------------------------- // Constructor: // --------------------------------------------------------------------- BaseActiveNotRisingOptionConstruction() : TOptionConstructionBase(ENUM_OPTION_CONSTRUCTION_NOT_RISING) { } // --------------------------------------------------------------------- // Create an option construction: // --------------------------------------------------------------------- virtual void CreateOptionConstruction(const double _k, const double _s, const int _digits) override { this.Add(new OptionShortCall(_k, _s, _digits)); } }; // ===================================================================== // Class of option construction of 'Base Active NOT Falling' type: // ===================================================================== class BaseActiveNotFallingOptionConstruction : public TOptionConstructionBase { public: // --------------------------------------------------------------------- // Constructor: // --------------------------------------------------------------------- BaseActiveNotFallingOptionConstruction() : TOptionConstructionBase(ENUM_OPTION_CONSTRUCTION_NOT_FALLING) { } // --------------------------------------------------------------------- // Create an option construction: // --------------------------------------------------------------------- virtual void CreateOptionConstruction(const double _k, const double _s, const int _digits) override { this.Add(new OptionShortPut(_k, _s, _digits)); } }; // ---------------------------------------------------------------------
派生类中唯一需要做的就是定义 CreateOptionConstruction 方法。在该方法中，我们会创建所需的期权（或期权组）对象，并通过调用 CList::Add 方法将创建的对象添加到列表中。
这些类位于本文附带的 OptionEmulatorA2.mqh 文件中。
输入参数
现在，让我们继续实现用于通过真实持仓管理执行模拟的EA。首先，让我们添加一个枚举，用于定义EA的整体（通用）状态或交易状态：
// --------------------------------------------------------------------- // Current trading status: // --------------------------------------------------------------------- enum ENUM_TRADE_MODE_STATE { ENUM_TRADE_MODE_STARTED, // trading is ONGOING, positions are HANDLED ENUM_TRADE_MODE_STOPPED, // trading is STOPPED, all positions are CLOSED ENUM_TRADE_MODE_PAUSED, // trading is SUSPENDED by the operator, existing positions are NOT HANDLED ENUM_TRADE_MODE_WAITING, // trading is AWAITING automatic renewal, existing positions are HANDLED, IF POSSIBLE }; // ---------------------------------------------------------------------
在EA的初始版本中，将仅使用两种状态：交易停止和交易进行中。交易在EA初始化完成后启动，并在达到设定的到期时间后停止。我们将使用每日期权，且强制要求在新的一天开始前到期。
向EA添加必要的外部参数：
// ===================================================================== // Externally set parameters: // ===================================================================== input ENUM_OPTION_CONSTRUCTION OptionConstruction = ENUM_OPTION_CONSTRUCTION_RISING; // Option Construction input ulong BaseMagic = 10000UL; // Base Magic input int MinLotsMultiplier = 1; // Min Lots Multiplier // --------------------------------------------------------------------- input int AddNewFromHours = 0; // Add New Hours (0...23) From input int AddNewToHours = 24; // Add New Hours (1...24) To input int ExpirationTimeHours = 24; // Expiration Time, Hours (1...24) input int ExpirationTimeMinutes = 0; // Expiration Time, Minutes (0...59) // --------------------------------------------------------------------- input double ZeroDelta = 0.01; // Zero Delta (0.01...0.1) input string ForceAutoExpirationTime = "23:50"; // Force Auto Expiration Time (MT5 Server) input int ADRDaysNumber = 20; // ADR Days Number // ---------------------------------------------------------------------
外部参数说明：
- BaseMagic —— “魔术号”（Magic Number）的基础值（在开仓时，会在此值上加上期权模拟层级编号乘以100的值）；
- MinLotsMultiplier —— 确定每个层级的持仓量时的最小手数乘数；
- AddNewFromHours —— EA在一天内开始运行的时间，以小时为单位（0 到 23 小时）；
- AddNewToHours —— EA在一天内结束运行的时间，以小时为单位（1 到 24 小时）；
- ExpirationTimeHours —— 期权组合在一天内的到期时间，以小时为单位（1 到 24 小时）；
- ExpirationTimeMinutes —— 期权组合在一天内的到期时间，以分钟为单位（0 到 59 分钟）；
- ForceAutoExpirationTime —— EA强制自动到期的时间，格式为 "hh:mm"；
- ADRDaysNumber —— 用于计算历史波动参数的天数。
交易EA
以下是该交易EA中值得关注的几个函数：
//--------------------------------------------------------------------- // Get normalized trading volume: //--------------------------------------------------------------------- // • the required lot at the input; // • normalized lot at the output; //--------------------------------------------------------------------- double NormalizeLots(const double _requied_lots) { double lots, koeff; int nmbr; if(min_trade_volume_step > 0.0) { koeff = 1.0 / min_trade_volume_step; nmbr = (int)MathLog10(koeff); } else { koeff = 1.0 / min_trade_volume; nmbr = 2; } lots = MathFloor(_requied_lots * koeff) / koeff; // Lot limit from below: if(lots < min_trade_volume) { lots = min_trade_volume; } // Upper lot limit: if(lots > max_trade_volume) { lots = max_trade_volume; } lots = NormalizeDouble(lots, nmbr); return(lots); }
之所以需要进行手数归一化，是因为在真实交易中，交易品种的交易量变化是离散的。此外，交易量的表示精度以及最小/最大交易量值都受到限制。上述 NormalizeLots 函数已将所有这些要求考虑在内。
// --------------------------------------------------------------------- // Normalize price considering the step of quote change: // --------------------------------------------------------------------- double NormalizePrice(const double _price) { // Minimum step of change of quotes in points: double min_price_step = NormalizeDouble(symbol_tick_size / Point(), 0 ); double norm_price = NormalizeDouble(NormalizeDouble((NormalizeDouble(_price / Point(), 0 )) / min_price_step, 0 ) * min_price_step * Point(), Digits()); return(norm_price); } // ---------------------------------------------------------------------
在这里，我们使用了初始化期间获取的全局变量值：
double min_trade_volume = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_MIN); double max_trade_volume = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_MAX); double min_trade_volume_step = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_STEP); double symbol_tick_size = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
交易 EA 的算法基于在 OnTick 函数中处理每一个新报价（Tick）。下面展示了一个简化的处理程序结构：
// Handle a new tick (if all necessary conditions are met): if(is_bars_loaded_Flag == true && is_adr_levels_calculated_Flag == true && option_construstion_Ptr.IsOptionConstructionInited() == true) { if(SymbolInfoTick(Symbol(), tick) == true) { ask_option_construction_delta = option_construstion_Ptr.UpdateOptionConstructionDelta(tick.ask); bid_option_construction_delta = option_construstion_Ptr.UpdateOptionConstructionDelta(tick.bid); curr_option_construction_delta = option_construstion_Ptr.UpdateOptionConstructionDelta((tick.ask + tick.bid) / 2.0); if(is_first_ea_starting == true) { is_first_ea_starting = false; Print("CurrDelta : ", DoubleToString(curr_option_construction_delta, 3), " BidDelta : ", DoubleToString(bid_option_construction_delta, 3), " AskDelta : ", DoubleToString(ask_option_construction_delta, 3)); } // Calculate the current REQUIRED POSITION VOLUME with a check to see if the option emulation level has changed: if(option_contruction_volume_Ptr.UpdateOptionLevel(curr_option_construction_delta, prev_option_level_value) == true) { // Current sign of the option emulation level (+1/0/-1): live_option_level_sign = option_contruction_volume_Ptr.GetOptionLevelSign(); // Current value (modulo) of the option emulation level (0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10): live_option_level_value = option_contruction_volume_Ptr.GetOptionLevel(); // It is necessary to change the position volume - rebalance the option construction: if(live_option_level_value > 0) { live_position_lots_abs = NormalizeLots(live_option_level_value * min_trade_volume_step * MinLotsMultiplier); } else { live_position_lots_abs = 0.0; } Print("#NEW LEVEL Position Volume : ", DoubleToString(live_option_level_value * live_option_level_sign * MinLotsMultiplier, 1), " CurrDelta : ", DoubleToString(curr_option_construction_delta, 3), " Levels Prev/Live: ", prev_option_level_value, "/", live_option_level_value); // If we are in 'STARTED' mode, adjust the total volume of virtual and real positions: if(current_trade_mode_state == ENUM_TRADE_MODE_STARTED) { // If the value of the option emulation LEVEL has INCREASED, then positions need to be added to new levels: if(live_option_level_value > prev_option_level_value) { // BUY positions: if(live_option_level_sign == 1) { // If the interval for placing new orders has not yet passed: if(CheckAddingNew(tick.time) == true) { // Set real orders at new levels: OpenBuyLevels(live_option_level_value, live_option_level_value - prev_option_level_value); } } // SELL positions: else if(live_option_level_sign == -1) { // If trading is allowed: if(is_trade_allowed_Flag == true) { // If the interval for placing new orders has not yet passed: if(CheckAddingNew(tick.time) == true) { // Set real orders at new levels: OpenSellLevels(live_option_level_value, live_option_level_value - prev_option_level_value); } } } prev_option_level_value = live_option_level_value; prev_option_level_sign = live_option_level_sign; } // If the value of the option emulation LEVEL has DECREASED, then it is necessary to close some or all positions at the previous levels: else if(live_option_level_value < prev_option_level_value) { // BUY positions: if(live_option_level_sign == 1) { // If trading is allowed: if(is_trade_allowed_Flag == true) { for(int curr_level = prev_option_level_value; curr_level > live_option_level_value; curr_level--) { CloseLevelPositions(Symbol(), POSITION_TYPE_BUY, curr_level); } } } // SELL positions: else if(live_option_level_sign == -1) { // If trading is allowed: if(is_trade_allowed_Flag == true) { for(int curr_level = prev_option_level_value; curr_level > live_option_level_value; curr_level--) { CloseLevelPositions(Symbol(), POSITION_TYPE_SELL, curr_level); } } } // The current value (modulo) of the delta level during option emulation has become ZERO (all positions should be closed): else if(live_option_level_sign == 0) { // If trading is allowed: if(is_trade_allowed_Flag == true) { if(prev_option_level_sign == 1) { for(int curr_level = prev_option_level_value; curr_level > live_option_level_value; curr_level--) { CloseLevelPositions(Symbol(), POSITION_TYPE_BUY, curr_level); } } else if(prev_option_level_sign == -1) { for(int curr_level = prev_option_level_value; curr_level > live_option_level_value; curr_level--) { CloseLevelPositions(Symbol(), POSITION_TYPE_SELL, curr_level); } } } live_position_lots_abs = 0.0; live_option_level_sign = 0; } } } prev_option_level_value = live_option_level_value; prev_option_level_sign = live_option_level_sign; } } } }
通过调用 UpdateOptionLevel 方法来跟踪期权模拟层级的变化。如果层级发生了变化，该方法将返回 'true'。在这里，我们将当前的期权模拟层级值与上一个报价（前一个 Tick）时的值进行比较。
如果需要再平衡持仓，则检查期权模拟层级是增加了还是减少了。如果层级增加，则需要加仓。如果层级减少，则需要平掉部分仓位。如果模拟层级变为零，我们将平掉所有未平仓位。通过这种方式，对总持仓进行再平衡。
请注意，我们在计算期权组合的当前 Delta 时，取的是 Bid（卖价）和 Ask（买价）之间的平均值作为价格。这有助于减少 Delta 变化对点差变化的依赖。EA 的完整文本可以在本文附带的文件中找到。
在开仓和平仓时使用市价单。这样做是为了简化对 EA 工作的验证（保证订单会被执行）。未来，建议（并且需要实施）切换到使用限价单开仓。这将通过消除入场时的点差来降低佣金成本并改善交易结果。
模拟测试与实盘交易
假设我们判断 EURUSD 价格在当天的主要走势是向上的。我们将期权组合类型设置为 OptionConstruction = ENUM_OPTION_CONSTRUCTION_RISING。下图展示了模拟"标的资产上涨 - 买入看涨期权"组合的 EA 示例：图.1 — 从一天开始时的全景，图.2 — 放大的交易区域。触发了 1 到 9 级模拟层级。在 EA 开始运行时进行了层级再平衡：
图 1. "标的资产上涨 - 买入看涨期权"组合运行中 — 概览
图 2. "标的资产上涨 - 买入看涨期权"组合运行中（放大视图）
图 3. 模拟"标的资产上涨 - 买入看涨期权"组合期间的当前持仓状态
图 4. 模拟"标的资产上涨 - 买入看涨期权"组合期间再平衡的结果，以交易历史中的订单形式展示
现在假设第二天我们判断价格将反转下跌。将 OptionConstruction 期权组合类型设置为ENUM_OPTION_CONSTRUCTION_FALLING。这一次运气不在我们这边——价格在一天结束时反转并对我们不利，我们遭受了一些损失。图 5. 展示了该期权组合的发展情况。开仓了第 1 到第 5 级模拟层级。由于再平衡而记录的亏损为 -5.77 美元（见图 6）。
图 5. "标的资产下跌 - 买入看跌期权"组合运行中 — 概览
图 6. 模拟"标的资产上涨 - 买入看跌期权"组合期间再平衡的结果，以交易历史中的订单形式展示
持仓的最大总手数可以达到 0.1 = 10 个层级 * 0.01 — 这是在最小手数乘数等于 1 时的期权组合目标手数。从图 4 可以看出，我们在第一种情况下因再平衡期权组合而遭受了 -2.39 美元的固定亏损，在第二种情况下（见图 6）亏损了 -5.77 美元。这类似于购买期权时支付的权利金。正如 EA 参数 ForceAutoExpirationTime = "23:50" 所指定的那样，在 23:50，期权组合到期，在第一种情况下锁定了利润。很明显，交易结果取决于具体的市场情况和我们的操作。
结论
我们已经探讨了模拟给定期权组合的 EA 的实际实现。我们已经验证了实践与本系列第一篇文章中介绍的理论原则相符。在下一篇文章中，我们将探讨具有真正实用价值的期权策略的实现。它们被专业的期权交易员所使用。
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/18363
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大家好！
这当然很有意思。
但是！
您：
-->假设我们认为，当天欧元兑美元（EURUSD）的价格将 主要呈上涨趋势……
--->现在假设第二天我们又认为价格会反转并下跌……
这又成了“抛硬币”式的操作，最终不可避免地会导致本金血本无归。
德米特里，你付出了巨大努力，但这并不能带来稳定的收益。
补充
我很久以前做过一个实验。
我选取了M1K线图的一年周期，起初在K线开盘时买入，收盘时卖出，如此持续了一整年。
结果亏损惨重。
随后，我将买入操作改为卖出，卖出操作改为买入，同样持续了一整年。结果……
又亏损惨重！ :)
补充
交易涵盖MOEX所有股票期货的对冲投资组合。
风险 +85/-15 %
之所以设定-15%的风险，是因为可能突然宣布派发股息
9天前
今天
正在加紧工作，以缩小-15%的跌幅
所以，没有哪种市场策略能保证稳定的收益。包括你的策略在内，尤其是在当今这种谁都不知道明天会发生什么的情况下。因此，只有在日内交易中才能赚点钱，且不持仓过夜——这只是我个人的看法。
你的HFT主要利润来自股票及其期货的组合，我理解得对吗？
所以，没有哪种市场策略能保证稳定的收益。包括你的策略在内，尤其是在当今这种谁都不知道明天会发生什么的情况下。因此，只有在日内交易中才能赚点钱，不要持仓过夜，这只是我个人的看法。
你的HFT主要利润来自股票及其期货的组合，我这样理解对吗？
不，由于Finam不提供已购股票的折扣，我现在没有使用这个“黄金”的100%盈利策略。
目前我仅交易期货，并用其 对MOEH指数中的所有股票进行对冲。
--->因此，没有任何市场策略能保证稳定的收益。
只是你还没发现它们罢了……
没有人，包括我在内，会告诉你这些策略。
已添加
任何对冲策略都应带来稳定的收益。
有5个关键因素
1. 风险
2. 正确实施
3. 交易指令的执行速度
4. 交易者的贪婪（有人觉得年化50%就够了，而有人觉得500%还不够——正因如此，99%的交易者才会亏光……）5. 仅通过交易机器人进行交易（必须完全排除人为因素）
这里需要了解什么？
您等待股票与期货之间出现最大背离（从统计学意义上讲），在此时买入股票，卖出期货。然后等待到期日。如果资金充足，这完全是一种可行的策略。不过，该策略本身也存在风险。
以前，您会在日内（或数日内）买入/卖出背离/趋同，可能只平仓其中一笔头寸。
为什么现在不这么做了——看来是流动性不足。
期权和期权策略本身并不会带来任何收益。这与外汇交易一样，胜率是五五开。其数学原理相同，遵循正态概率分布。
只有将期权与期货或股票结合使用时，期权才能带来（无风险）收益。