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市场模拟（第 19 部分）：SQL 入门（二）

市场模拟（第 19 部分）：SQL 入门（二）

MetaTrader 5测试者 |
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Daniel Jose
Daniel Jose

概述

大家好，欢迎阅读本系列关于如何构建复制/建模系统的又一篇文章。

在上一篇文章“市场模拟（第18部分）：SQL 入门（一）”中，我们开始探索了可以在 SQL 中使用的首批命令。目标是创建一个初始数据库，用于获取信息和执行未来的查询。我们展示了在 MetaEditor 中，你可以使用与任何 SQL 程序或脚本中相同的功能。这意味着我们也可以使用相同的代码，只不过是把它放到用 MQL5 创建的可执行文件内部。因此，它可以直接在 MetaTrader 5 中运行。

然而，SQL 中有一条命令，如果我们试图通过 MetaEditor 执行它，就不会生效。当我们尝试运行它时，它会返回错误。但我想明确一点：所有 SQL 命令均可用于基于 MQL5 的解决方案中。这是因为 MetaTrader 5 使用的是 SQLite。但是，并非所有这些命令都可以直接从 MetaEditor 执行。为了避免误解，让我们来看看我们正在讨论的是哪个命令。


MetaEditor 永远不会执行的 SQL 命令

现在是时候进行实验了。我们才刚刚开始学习，所以带来的连带影响会很小。然而，我想提醒你，在未事先了解其作用的情况下，切勿在重要数据库上执行任何 SQL 命令。如果你打算尝试新事物，请尽可能安全地进行，以免日后惹上麻烦。正如俗语所说，信仰可以移山，但它无法恢复你的数据。

现在，让我们来看看这个“神奇”的命令。在下面的动画中，你可以看到它是关于什么的。

请注意，在 SQL 中使用 DROP 命令时，我们可以永久删除某些内容。如果我们不慎使用此命令，可能会遇到严重问题。请注意，SQL 不会要求你确认 — 它会直接删除我们指定的任何内容。

然而，在使用 MetaEditor 时，数据库文件本身不会被删除。但是，如果我们发送在动画中引发错误的相同命令来执行 SQL，那么我们的数据库文件确实会被删除。

起初，我们可能会误以为 MetaEditor 拒绝执行 DROP 命令。但正如你在动画中所见，事实并非如此，因为之前创建的表是可以删除的。

你可能还会认为，如果我们尝试在 MetaEditor 中使用 CREATE DATABASE 命令，它也不会像 USE 命令那样起作用 — 事实的确如此。然而，这两个命令的实现方式使得我们无需手动输入。

也就是说，MetaEditor 不会从磁盘中删除数据库文件。因此，关键区别在于：出于安全原因，MetaEditor 不允许执行 DROP DATABASE 命令，该命令在 SQL 中意味着删除数据库文件本身。

因此，我们刚刚已经证明（你可以验证这一点）存在一条 MetaEditor 无法执行的 SQL 命令。除了这条命令之外，其他所有命令都能正常运行。这有助于解释 DROP 命令，它只不过是一个用于永久删除某些内容的命令 — 无论是列、表，甚至是整个数据库。使用此命令时务必格外小心，因为它在执行前不会征求确认。

确实有一些方法可以防止未经授权的意外删除，但这需要对 SQL 的使用方法进行更深入的讲解，而这并非本文的目的。我们的目标是为您打下必要的基础，以便您理解我们接下来要做什么 — 即在 MQL5 创建的可执行文件中使用 SQL。


将数据插入数据库

接下来我们要介绍的命令负责将信息插入数据库。我不建议手动编辑数据库文件。正确的做法始终是使用 SQL 命令来实现这一目的。无论数据库是小还是只包含几列和几条记录，你都不应该手动编辑它，而应该始终使用 SQL 命令。

用于将数据插入数据库的命令相当简单，但你仍需谨慎。事实上，在使用它时你需要多加注意，因为它基于“键-值”原理工作。任何熟悉 Python 编程的人都会很快理解这个概念。

这是因为将数据插入数据库的 SQL 命令与在 Python 中创建字典非常相似。换句话说，你使用一个键，并为其分配一个值。然而，在 SQL 中，情况略有不同。然而，其核心思想仍然不变。让我们来看看它到底是如何工作的。

现在，我们不会在 MetaEditor 中显示相同的命令。我认为，我们需要执行的命令是相同的，这一点已经很明确了，所以没有必要重复同样的事情。为了简化对该命令的解释，我们将使用一个非常简单且易于理解的小型 SQL 代码示例。

请查看以下代码：

01. CREATE DATABASE IF NOT EXISTS MT5_Tutor_DB;
02. USE MT5_Tutor_DB;
03. 
04. CREATE TABLE IF NOT EXISTS tb_Quotes
05. (
06.     of_day DATE,
07.     symbol CHAR(6),
08.     price DECIMAL(5, 2)
09. );
10. 
11. INSERT INTO tb_Quotes (of_day, symbol , price)
12.                VALUES ('2023-07-06', 'BOVA11' , 105.61);
13. 
14. SELECT * FROM tb_Quotes;

SQL 脚本

目前，不必担心第 14 行。在这个阶段，它只是用来让我们更容易地查看结果。这段代码既可以在 MetaEditor 中使用，也可以直接在SQL服务器上使用。然而，如果你打算在 MetaEditor 中使用它，请记住，如前文所述，第 01 行和第 02 行的执行方式必须不同。如有疑问，请参阅这些文章，了解如何在 MetaEditor 中继续操作并运行相同的代码。这里对我们来说重要的是第 4 行和第 11 行，分别用于创建表和插入数据。

虽然这段代码可以运行，但在创建数据库时不应该使用它。原因在于，它允许数据被无限期地复制。如果您对数据库有所了解，就会明白应避免出现重复值。数据库的设计就是为了防止这种情况的发生。然而，即便有这样的目标，如果 SQL 脚本编写得不够专业，也很可能出现重复值。上面的代码就体现了这种较为业余的写法。不过，由于我们的目标是解释如何向数据库中添加值，因此我们可以容忍重复项，甚至一些插入错误，比如字段值为 NULL。

要理解发生了什么，请注意，在第 04 行，我们仅在数据库中不存在该表时才创建它。该表将包含以下列。例如，在第 06 行，我们定义一个内容表示日期的列。

在第 07 行，我们定义了一个宽度为 6 个字符的列。这样我们就可以存储交易品种的名称了。这种命名规则遵循 B3（巴西证券交易所）使用的标准。

在第 08 行，我们定义了一个 DECIMAL(5,2) 字段，总共 5 位数字，其中 2 位是小数位。这样我们就可以存储 0 到 999.99 的价格，这对于在 B3 上交易的交易品种来说绰绰有余。请注意，我们没有定义任何键或约束。正是由于缺乏这些限制，才允许重复值的存在。

现在，我们来看看第 11 行发生了什么。请注意，将数据插入到表中的命令以 “INSERT INTO” 开头。紧接着，我们指定要将值插入到哪个表中 — 在我们的例子中，是刚刚创建的 tb_Quotes 表。然后我们声明将接收这些值的列的名称。

现在请注意：我们可以按任何顺序列出列，但必须使用与表中定义完全相同的列名。如果我们使用不同的名称，该命令将导致错误。在定义了列顺序之后，我们添加 “VALUES” 一词，并开始指定要插入的值。此时，值的顺序必须与前面列名声明的顺序完全一致。换言之，如果我们在交易品种列之前声明价格列，那么在值列表中，我们必须在交易品种之前提供价格。

这可能看起来有点令人困惑，但如果你使用下面的代码，插入值时你会得到与上面所示脚本相同的结果。

INSERT INTO tb_Quotes (of_day, price, symbol)
               VALUES ('2023-07-06', 105.61, 'BOVA11');

SQL 脚本

请注意，我更改了列的声明顺序。因此，我也必须调整这些值的顺序。这是您应该关注的主要方面。现在您可能会好奇：为什么日期要以这种特定格式来指定？原因是 MySQL 期望的格式是这样的 — 即先年，再月，最后日。有些数据库允许使用其他格式，然后在存储数据时将这些格式转换为此格式。例如 SQL Server 就允许使用日-月-年格式。总之，在数据库中，格式始终为年-月-日。

如果你运行上述脚本，结果将会相应地显示出来。

现在请注意：如果您再次执行第 11 行代码，数据库中将会出现相同信息的重复。结果将反映出这种重复：

您可能会认为这不是问题 — 您可以直接删除重复的行。是的，删除它很容易，但首先你需要明白，这个例子很简单。现在想象一个真实的数据库：它可能包含海量记录。数据库中存在重复条目会使数据库完全无法使用。这也使得修改或更新特定记录变得困难。这就是为什么创建数据库需要仔细研究和规划的原因。

尽管上述脚本在概念上是正确的（因为它能运行），但并不理想，因为它允许数据重复。此外，它不允许修改或更新记录。为了更好地理解这一点，让我们用另一种方式将数据插入数据库。我们不会一次性声明所有列和值，而是会逐步进行，这在许多场景中其实很常见。因此，插入与前一个脚本中相同值的代码将如下所示：

01. CREATE DATABASE IF NOT EXISTS MT5_Tutor_DB;
02. USE MT5_Tutor_DB;
03. 
04. CREATE TABLE IF NOT EXISTS tb_Quotes
05. (
06.     of_day DATE,
07.     symbol CHAR(6),
08.     price DECIMAL(5, 2)
09. );
10. 
11. INSERT INTO tb_Quotes (of_day) VALUES ('2023-07-06');
12. INSERT INTO tb_Quotes (symbol) VALUES ('BOVA11');
13. INSERT INTO tb_Quotes (price) VALUES (105.61);
14.                
15. SELECT * FROM tb_Quotes;

SQL 脚本

请注意，这里我们实际上是在使用“键-值”概念，这与 Python 中创建字典的方式类似。是的，我们可以用 SQL 来实现这一点，数据库会将值存储在指定的表中。然而，请注意执行此脚本的结果 — 就在下方可见。

“但是发生了什么？为什么我们得到了这个结果而不是之前的结果？”原因有二。首先，我们只是简单地将数据添加到数据库中。第二，数据库的结构允许存在重复值。如果我们尝试修改任何记录，但数据库是按照这些脚本中所示的方式创建的，我们将无法做到这一点。我们需要建立一种能够唯一定位特定记录的机制，以便对其进行操作并更改其值。这样，我们就可以使用“键-值”格式逐个插入数据了。但我们怎么能做到这一点呢？

第一步是将其中一个列转换为唯一键。这是起点。这样做可以防止数据库中出现重复记录。但一个重要的问题出现了：最佳的解决方法是什么？

有些人通常会为此专门创建一个单独的列，这也不失为一个好主意。然而，解决方案的类型取决于每个具体案例。就我们的情况而言，无需创建额外的列作为唯一键。只需选择一个合适的现有列即可完成此操作。那么，让我们来思考一下。

在 “price” 这一列中，数值有时可能不同，有时可能相同，因此将其设为唯一值可能并非明智之举。但是，包含交易品种名称的列将在每个新记录中重复出现。日期列可能是一个候选列。

但为什么是“可能”而不是“确定”呢？原因在于我们计划向数据库中插入新记录的频率。这为什么重要呢？因为如果我们要以非常短的时间间隔插入记录，我们可能需要专门为此创建一个单独的列。但如果每天只插入一次记录，那么日期就足够了。

因此，如果我们想要存储某个交易品种的每日价格，我们可以按如下方式修改前面所示的第一个脚本：

01. CREATE DATABASE IF NOT EXISTS MT5_Tutor_DB;
02. USE MT5_Tutor_DB;
03. 
04. CREATE TABLE IF NOT EXISTS tb_Quotes
05. (
06.     of_day DATE PRIMARY KEY,
07.     symbol CHAR(6),
08.     price DECIMAL(5, 2)
09. );
10. 
11. INSERT INTO tb_Quotes (of_day, symbol , price)
12.                VALUES ('2023-07-06', 'BOVA11' , 105.61);
13. 
14. SELECT * FROM tb_Quotes;

SQL 脚本

请注意，第一个脚本中所有更改的内容都恰好出现在第 06 行，也就是我们添加 PRIMARY KEY 关键字的地方。此时，我们表明 of_day 列的值将成为该表的主键。我们可以将多个列作为主键。但是，主键中不能有重复值。如果我们尝试这样做，SQL会将其视为错误，并且该命令将不会被执行。

因此，如果我们再次尝试使用数据库中已存在的相同日期执行 INSERT INTO 命令，我们将无法成功。我们需要指定一个不同的日期，以便 SQL 能够接受我们尝试插入的记录。这一非常简单的措施确保了数据库的一致性，并防止了重复记录的产生。如前所述，一项简单的措施解决了诸多问题。

执行上述脚本的结果如下图所示：

请注意，它与其他图片有所不同。但是，查询结果却是一样的。当然，您会认为现在我们可以以“键-值”格式，或者更准确地说，以“列-值”格式插入数据了。是的，我们可以做到。所以您的第一个想法是创建一个脚本，如下所示：

01. CREATE DATABASE IF NOT EXISTS MT5_Tutor_DB;
02. USE MT5_Tutor_DB;
03. 
04. CREATE TABLE IF NOT EXISTS tb_Quotes
05. (
06.     of_day DATE PRIMARY KEY,
07.     symbol CHAR(6),
08.     price DECIMAL(5, 2)
09. );
10. 
11. INSERT INTO tb_Quotes (of_day) VALUES ('2023-07-07');
12. INSERT INTO tb_Quotes (symbol) VALUES ('BOVA11');
13. INSERT INTO tb_Quotes (price) VALUES (105.61);
14. 
15. SELECT * FROM tb_Quotes;

SQL 脚本

请记住，此脚本在获取 of_day 的值后立即执行。因此，为了防止 SQL 阻止记录的创建，我们更改了日期。实际上，我们正在运用逻辑，并证明我们理解主键的工作原理。然而，在执行此脚本时，我们遇到了一个错误。况且，鉴于此事关乎专业层面的兴趣，我们尝试探查数据库中究竟发生了什么，最终获得了这样一幅图片：

现在您可能会问：既然记录已经创建，为什么还会出错呢？原因是在第 12 行，我们正试图插入信息。这样一来，SQL 将尝试创建一个新记录。但请等一等。如果我没有指定要创建新的主键，为什么 SQL 要创建新记录呢？我认为只要我们使用主键，就会使用相同的记录。事实上，许多人一开始会犯这个错误，是因为他们不了解这个概念的精髓。

但让我们先澄清一下情况。当我们使用 INSERT INTO 命令时，我们正在数据库中创建一条新记录。但是，要修改此记录（这正是本例中需要的），我们必须使用不同的命令。现在，让我们把这些事情分开，在另一个主题中再仔细研究。


修改和更新记录

为了让 SQL 知道要修改或更新哪条记录，我们需要一个唯一键，即主键。由于我们将 of_day 值定义为主键，因此我们首先需要做的就是尝试将其添加到数据库中。如果记录已存在，SQL 将不允许创建新记录。

在数据库中定义并注册主键后，我们可以修改或更新其他列的值。注意：请勿尝试更改主键的值，以免出现问题。我们需要先创建键，然后再更新记录。以下代码使用键-值概念（或更准确地说，列-值）执行更新操作以创建新记录：

01. CREATE DATABASE IF NOT EXISTS MT5_Tutor_DB;
02. USE MT5_Tutor_DB;
03. 
04. CREATE TABLE IF NOT EXISTS tb_Quotes
05. (
06.     of_day DATE PRIMARY KEY,
07.     symbol CHAR(6),
08.     price DECIMAL(5, 2)
09. );
10. 
11. INSERT INTO tb_Quotes (of_day) VALUES ('2023-07-07');
12. UPDATE tb_Quotes SET symbol = 'BOVA11' WHERE of_day = '2023-07-07';
13. UPDATE tb_Quotes SET price = 105.61 WHERE of_day = '2023-07-07';
14. 
15. SELECT * FROM tb_Quotes;

SQL 脚本

执行此脚本后的结果如下所示：

请注意，在执行上述脚本之前，我们已考虑到记录已存在的事实。所以，我们就这样做。然后，在第 11 行，我们创建一个键来表示我们将向数据库添加一条新记录。创建此键后，我们使用 UPDATE 命令，如下所示：

  1. 在命令名称之后，我们立即指定表名。
  2. 在表名之后，我们使用 SET 命令；它表示我们将要修改或更新某个列。
  3. 接下来，我们有了列名及其对应的值，我们将把这些信息输入到表格中。
  4. 为了让 SQL 找到需要更新的记录，我们使用 WHERE 命令，指定将使用哪个键。

这里还有几个问题，但我们不会把事情复杂化，让我们尽量把事情简化。目标是为您提供在 MetaTrader 5 中使用 SQL 的基础知识，而不是进行完整的 SQL 课程。然而，我建议我们对今天的材料进行更深入的探讨，因为在这方面我们可以做更多的事情来加快 SQL 的速度，并避免因低效查询而使其过载。这里重点是教学讲解，而不是执行效率。

好了，现在我们知道如何插入、修改和更新记录了。我们只需要了解如何删除记录即可。但是，我们再次强调，要将这些材料分开，以避免混淆。


删除记录

从数据库中删除记录是一件非常简单的事情。有几种方法可以批量删除一整组记录。但是，我再说一遍，我们将探讨最简单的方法，这样你至少能从数据库中删除一条记录。

为此，我们假设如下情况：您添加了 2023 年 7 月 7 日的记录，但随后意识到当天没有交易。因此，您需要从数据库中删除这条记录，因为无效的记录可能会破坏整个数据库。实现此目的的一种方法是使用以下脚本：

1. USE MT5_Tutor_DB;
2. 
3. DELETE FROM tb_Quotes WHERE of_day = '2023-07-07';
4. 
5. SELECT * FROM tb_Quotes;

SQL 脚本

请注意，我们首先在第 01 行选择数据库。在第 03 行，我们执行一条命令，从数据库中删除一条记录。这是怎么做到的？以最简单的方式。也就是说，我们首先要更准确地指定命令名称：DELETE FROM; 然后是记录所在的表名，在本例中为 tb_Quotes。接下来，我们指出哪些内容将被删除。为此，我们使用 WHERE 命令，后面跟上告诉 SQL 要查找哪种匹配项的信息。在我们的场景中，我们使用要从数据库中删除的日期的主键。

为了完成脚本，我们在第 05 行要求 SQL 显示该表。你注意到删除一条记录有多简单了吗？但所示方法只是众多可能方法中的一种。


最后的想法

本文力求将内容尽可能简化。我知道做同样的事情有更好的方法。如果您已经具备 SQL 程序方面的经验和知识，您就会非常清楚，这里介绍的所有内容才是 SQL 的真正基础。对于那些不了解的人来说，“大米和豆子”这一说法是一种地方性表达，用来表示我们只需要最基本的东西，但同时也要有一些最起码的多样性，这样我们才能感到满足。

但回到我们的话题，我想让你稍微做些准备，以便你能利用这些文章在 SQL 中做些事情。我不希望你浪费时间编写无意义的代码，创建不同的子程序来实现 SQL 中已经包含的功能。

我这样做是为了激励你始终追求充分且更广泛的知识，这样你就不会固守自己的舒适区，浪费时间去做那些如果你使用合适的工具本可以更简单、高效、安全地完成的事情。

经常，当许多人看到程序员或程序员团队使用某种工具时，他们会因误解而皱起眉头，并表示这与他们的个人兴趣不符。但我想告诉你们，亲爱的正在努力成为专业程序员的读者们，你们不要把面子或个人执念看得太重。首先开始使用现有工具。你会变得更加高效，对自己和自己的工作更有信心，最重要的是，你会更有价值。毕竟，当其他人绞尽脑汁寻找解决方案时，你凭借更广泛的知识，会立即找到合适的工具，并轻松地创造出客户所需的解决方案。本文的主旨如下： 

技术世界发展得非常快。等我们理解了某件事，它已经过时了。

想想看吧，下篇文章再见。关于 SQL，还有一些要点需要解释，之后我们才能开始使用 SQL 和 MQL5 的组合为我们的回放/模拟系统创建一些东西。那么，回头见。

文件 描述
Experts\Expert Advisor.mq5
 演示 Chart Trade 与 EA 之间的交互（交互需要 Mouse Study）。
Indicators\Chart Trade.mq5 创建一个窗口，用于配置要发送的订单（需要 Mouse Study 才能进行交互）
Indicators\Market Replay.mq5 创建用于与回放/模拟服务交互的控件（交互需要 Mouse Study）。
Indicators\Mouse Study.mq5 提供图形控件与用户之间的交互（回放系统和真实市场操作都需要）。
Services\Market Replay.mq5 创建并维护市场回放/模拟服务（整个系统的主文件）。
VS C++ Code Server.cpp 创建并维护一个用 C++ 开发的套接字服务器（迷你聊天版本）。
Python Code Server.py 实现 MetaTrader 5 和 Excel 之间的 Python 套接字通信。
Indicators\Mini Chat.mq5 通过指标实现迷你聊天功能（需要服务器支持）
Experts\Mini Chat.mq5 使用 EA（需服务器支持）启用迷你聊天功能。
Scripts\SQLite.mq5 演示如何在 MQL5 中使用 SQL 脚本。
Files\Script 01.sql 演示如何创建带有外键的简单表。
Files\Script 02.sql 演示如何向数据表中添加值。

本文由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原文地址： https://www.mql5.com/pt/articles/12927

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