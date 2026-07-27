协方差矩阵自适应演化策略（CMA-ES）





概述

优化领域有很多算法，但我们正在寻找最强大的算法来解决我们交易机器人的优化问题。CMA-ES（协方差矩阵自适应演化策略）是数学严谨性与生物学直觉相结合的罕见例子之一，它创造了一种算法，该算法不仅能解决优化问题，还能学习理解问题的结构。



CMA-ES 的历史始于 20 世纪 90 年代末的德国研究实验室，当时尼古劳斯·汉森（Nikolaus Hansen）和安德烈亚斯·奥斯特迈尔（Andreas Ostermeier）提出了一个根本性问题：有没有可能设计一种优化算法，它不仅能简单地搜索解决方案，还能根据问题的具体结构进行调整？传统的进化算法在父代个体周围的球形区域内生成后代，这种方法对于简单函数效果良好，但对于复杂且条件数较差的病态问题则效果不佳。让我们一起来看一下这个有趣的算法。





算法的实现

想象一下在一个形状不规则的岛屿上寻找宝藏。通常的做法是向各个方向均匀搜索，就像岛屿是圆形的那样。CMA-ES 逐渐了解岛屿的形状，并逐渐将其搜索方向转向找到宝藏的可能性更高的方向。此外，它还能记住成功的路线，并利用这一记忆来规划未来的搜索路径。

CMA-ES 基于一个看似简单的方程： x_k ~ N(m, σ²C) 。然而，这种简洁的背后隐藏着深厚的数学结构。这里的每个符号都承载着关于搜索状态的重要信息：m 是当前对最优解位置的最佳猜测， σ 是我们愿意冒险偏离已知解的程度度量，而 C 是一个协方差矩阵，它编码了我们对函数几何特性的理解。我们唯一可以合理引入的改动是用幂律分布替换正态分布，这意味着实现将遵循一个修改后的方程：x_k ~ PowerDist(m, σ²C)。 这一修改改变了对搜索空间的探索方式（更大的‘跳跃’），但保留了算法的基本自适应性质。

协方差矩阵 C 是该算法的真正核心。它起初是一个不起眼的单位矩阵，代表一种球形分布。但每一次迭代都会有所演变，在快速改进的方向上不断延伸，而在进展缓慢的地方则有所收缩。逐渐地，球体变成一个椭圆，然后变成一个细长的椭球体，理想情况下，其方向与待优化函数的轮廓相一致。

CMA-ES 的主要创新之处在于演化路径的概念。这是算法的一种遗传记忆，它不仅记得成功点在哪里，还记得算法是如何找到这些点的。进化路径累积了关于连续成功步骤的信息，形成了一个指向最有前景搜索区域的方向向量。第二条进化路径执行着更为精细的功能：它控制着步长。如果算法的连续步骤之间存在相关性，即每个后续步骤都延续了前一个步骤的方向，那么步长就会增加 — 算法“感觉”它正在朝着正确的方向前进。如果步骤是随机的且不相关，则步长减小 — 或许算法已经接近最优解，需要更仔细地进行搜索。

在 CMA-ES 中，进化的生物学隐喻背后隐藏着一条严谨的数学原理 — 最大似然估计。该算法会不断地问自己：哪些分布参数使得观察到的成功点最有可能出现？这将进化优化从一种启发式方法转变为一种基于统计的方法。

C 协方差矩阵的每次更新都包含两个部分：基于进化路径的秩一更新和使用来自整个选定种群的信息的秩 μ更新。秩一更新提供了稳定性和捕捉长期趋势的能力，而秩μ更新则允许快速适应当前一代的新信息。

在 CMA-ES 的背景下，使用了一个修改后的 Heaviside 函数，该函数在该算法的停滞检测机制中起着重要作用。该函数将进化路径的长度与预期长度进行比较；如果路径过短，则表明存在“随机摇摆”的情况。 停用条件（hsig = 0）：算法随机“游荡”，步长相互抵消，则步长可能过大。在停滞期，秩一更新的影响会减弱，我们会更多地依赖来自整体群体的信息。 激活条件（hsig = 1）： 算法朝着某个方向发展，连续的步骤相互关联，那么步长就足以适应当前情况。

CMA-ES 最深刻的特性之一是它对搜索空间变换的不变性。该算法同样有效地求解函数 f(x) 和函数 f(Ax + b)，其中 A 是任意非奇异矩阵，b 是任意移位向量。这意味着 CMA-ES 与坐标系的选择无关。这种不变性并非偶然；它是使用最大似然原则和调整协方差矩阵的直接结果。该算法能自动为问题检测出一个自然坐标系，其中坐标轴与函数变化的主要方向一致。



理论上的优雅必须兼顾实际可用性。CMA-ES 需要 O(n²) 内存来存储协方差矩阵，需要 O(n³) 计算来进行特征值分解，这使得该算法适用于维度高达数百个变量的问题。对于大维度情况，已经开发出了专门的改进方法：sep-CMA-ES 仅限于对角协方差矩阵，VkD-CMA 使用可变维度，而 LM-CMA 则应用了有限记忆原理。这些方法的实现目前不在本文讨论范围内，但后续文章中可能会再次探讨。

图1.CMA-ES 算法示意图

该图展示了算法经过几代演变的过程 — 三个算法状态的快照（第 1 代、第 5 代和第 15 代），展示了种群如何逐渐收敛到最优解。

协方差矩阵的调整 — 蓝色椭圆显示了当代数变化时分布形状的变化： 1-圆形（单位矩阵），5-拉长和旋转，15-根据局部几何形状进行精细调整。

算法组成： 红点代表整个种群（λ 个后代），绿点代表最佳解（μ 个父代），黑点 m 代表种群均值，虚线圆圈代表目标函数的等值线。

关键公式如下，并附有关于幂律修正的说明。该图清晰地展示了算法如何根据待优化函数的形态调整其搜索策略，逐步缩小搜索空间并逼近最优解。

让我们来编写伪代码。

初始化 设置算法参数： 种群规模（lambda）= 50

父母数量 (mu) = 25

秩-1 更新的学习率（c1）= 0.01

秩-μ 更新的学习率（cμ）= 0.8

步长阻尼 = 0.6

初始步长（sigma）= 0.3 计算重组权重： 对于每个 μ 个父代，计算其权重为 log(μ + 0.5) - log(i + 1)

将权重归一化，使其总和等于 1。

计算有效选择质量 μ_eff（由重组权重决定的等效规模） 初始化策略参数： 计算进化路径（cs，cc）的学习率

计算标准正态向量（chiN）的期望范数

确定特征值分解的区间 初始化数据结构： C 协方差矩阵 = 单位矩阵

特征向量矩阵 B = 单位矩阵

特征值向量 D = 单位向量

pc 和 ps 演化路径 = 零向量

总体均值 m = 搜索空间中的随机点 创建初始种群： 在搜索空间中生成 lambda 随机点 演化的基本循环 重复此过程直至达到停止条件： 第 1 步：产生后代 对于每个 lambda 后代： 从标准正态分布生成随机向量 z

应用变换：y = B × D × z

创建后代：x_k = m + σ × y

对 x_k 应用搜索空间约束 第 2 步：评估和更新 评估所有后代的适应度 对种群进行排序： 按适应度降序排列后代

如有必要，更新已找到的最佳解决方案。 更新种群均值： 存储先前的平均值 m_old

计算新的均值，即 μ 个最佳后代的加权和：m_new = Σ(w_i × x_i)，其中 i 从 1 到 μ 更新进化路径： 计算均值偏移：y_w = (m_new - m_old) / σ

利用特征值分解计算 C^(-1/2) × y_w

更新演化路径，步长为：ps = (1 - cs) × ps + √(cs × (2 - cs) × μ_eff) × C^(-1/2) × y_w

检查停滞条件（Heaviside函数）

更新协方差矩阵的演化路径：pc = (1 - cc) × pc + stagnation_indicator × √(cc × (2 - cc) × μ_eff) × y_w 更新协方差矩阵： 根据向量 pc 的外积准备秩-1 更新

根据最佳子代偏差的加权和，准备秩-μ 更新

更新 C：C = (1 - c1 - cμ) × C + c1 × (pc × pc^T) + cμ × Σ(w_i × y_i × y_i^T)

确保矩阵对称性 更新步长： 基于 ps 路径长度计算自适应系数

更新 σ：σ = σ × exp((cs/damps) × (||ps||/chiN - 1))

为了保证数值稳定性，应将 σ 限制在合理的范围内。 特征值分解（如有必要）： 如果自上次分解以来已经经过了足够多的迭代： 对 C = B × D² × B^T 进行雅可比分解 按降序排列特征值和特征向量 确保矩阵的正定性

检查并修正协方差矩阵： 定期检查 C 正定性

如有必要，在对角线上增加一个较小的数值。

确保矩阵对称性