协方差矩阵自适应演化策略（CMA-ES）
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概述
优化领域有很多算法，但我们正在寻找最强大的算法来解决我们交易机器人的优化问题。CMA-ES（协方差矩阵自适应演化策略）是数学严谨性与生物学直觉相结合的罕见例子之一，它创造了一种算法，该算法不仅能解决优化问题，还能学习理解问题的结构。
CMA-ES 的历史始于 20 世纪 90 年代末的德国研究实验室，当时尼古劳斯·汉森（Nikolaus Hansen）和安德烈亚斯·奥斯特迈尔（Andreas Ostermeier）提出了一个根本性问题：有没有可能设计一种优化算法，它不仅能简单地搜索解决方案，还能根据问题的具体结构进行调整？传统的进化算法在父代个体周围的球形区域内生成后代，这种方法对于简单函数效果良好，但对于复杂且条件数较差的病态问题则效果不佳。让我们一起来看一下这个有趣的算法。
算法的实现
想象一下在一个形状不规则的岛屿上寻找宝藏。通常的做法是向各个方向均匀搜索，就像岛屿是圆形的那样。CMA-ES 逐渐了解岛屿的形状，并逐渐将其搜索方向转向找到宝藏的可能性更高的方向。此外，它还能记住成功的路线，并利用这一记忆来规划未来的搜索路径。
CMA-ES 基于一个看似简单的方程： x_k ~ N(m, σ²C) 。然而，这种简洁的背后隐藏着深厚的数学结构。这里的每个符号都承载着关于搜索状态的重要信息：m 是当前对最优解位置的最佳猜测， σ 是我们愿意冒险偏离已知解的程度度量，而 C 是一个协方差矩阵，它编码了我们对函数几何特性的理解。我们唯一可以合理引入的改动是用幂律分布替换正态分布，这意味着实现将遵循一个修改后的方程：x_k ~ PowerDist(m, σ²C)。 这一修改改变了对搜索空间的探索方式（更大的‘跳跃’），但保留了算法的基本自适应性质。
协方差矩阵 C 是该算法的真正核心。它起初是一个不起眼的单位矩阵，代表一种球形分布。但每一次迭代都会有所演变，在快速改进的方向上不断延伸，而在进展缓慢的地方则有所收缩。逐渐地，球体变成一个椭圆，然后变成一个细长的椭球体，理想情况下，其方向与待优化函数的轮廓相一致。
CMA-ES 的主要创新之处在于演化路径的概念。这是算法的一种遗传记忆，它不仅记得成功点在哪里，还记得算法是如何找到这些点的。进化路径累积了关于连续成功步骤的信息，形成了一个指向最有前景搜索区域的方向向量。第二条进化路径执行着更为精细的功能：它控制着步长。如果算法的连续步骤之间存在相关性，即每个后续步骤都延续了前一个步骤的方向，那么步长就会增加 — 算法“感觉”它正在朝着正确的方向前进。如果步骤是随机的且不相关，则步长减小 — 或许算法已经接近最优解，需要更仔细地进行搜索。
在 CMA-ES 中，进化的生物学隐喻背后隐藏着一条严谨的数学原理 — 最大似然估计。该算法会不断地问自己：哪些分布参数使得观察到的成功点最有可能出现？这将进化优化从一种启发式方法转变为一种基于统计的方法。
C 协方差矩阵的每次更新都包含两个部分：基于进化路径的秩一更新和使用来自整个选定种群的信息的秩 μ更新。秩一更新提供了稳定性和捕捉长期趋势的能力，而秩μ更新则允许快速适应当前一代的新信息。
在 CMA-ES 的背景下，使用了一个修改后的 Heaviside 函数，该函数在该算法的停滞检测机制中起着重要作用。该函数将进化路径的长度与预期长度进行比较；如果路径过短，则表明存在“随机摇摆”的情况。 停用条件（hsig = 0）：算法随机“游荡”，步长相互抵消，则步长可能过大。在停滞期，秩一更新的影响会减弱，我们会更多地依赖来自整体群体的信息。 激活条件（hsig = 1）： 算法朝着某个方向发展，连续的步骤相互关联，那么步长就足以适应当前情况。
CMA-ES 最深刻的特性之一是它对搜索空间变换的不变性。该算法同样有效地求解函数 f(x) 和函数 f(Ax + b)，其中 A 是任意非奇异矩阵，b 是任意移位向量。这意味着 CMA-ES 与坐标系的选择无关。这种不变性并非偶然；它是使用最大似然原则和调整协方差矩阵的直接结果。该算法能自动为问题检测出一个自然坐标系，其中坐标轴与函数变化的主要方向一致。
理论上的优雅必须兼顾实际可用性。CMA-ES 需要 O(n²) 内存来存储协方差矩阵，需要 O(n³) 计算来进行特征值分解，这使得该算法适用于维度高达数百个变量的问题。对于大维度情况，已经开发出了专门的改进方法：sep-CMA-ES 仅限于对角协方差矩阵，VkD-CMA 使用可变维度，而 LM-CMA 则应用了有限记忆原理。这些方法的实现目前不在本文讨论范围内，但后续文章中可能会再次探讨。
图1.CMA-ES 算法示意图
该图展示了算法经过几代演变的过程 — 三个算法状态的快照（第 1 代、第 5 代和第 15 代），展示了种群如何逐渐收敛到最优解。
协方差矩阵的调整 — 蓝色椭圆显示了当代数变化时分布形状的变化： 1-圆形（单位矩阵），5-拉长和旋转，15-根据局部几何形状进行精细调整。
算法组成： 红点代表整个种群（λ 个后代），绿点代表最佳解（μ 个父代），黑点 m 代表种群均值，虚线圆圈代表目标函数的等值线。
关键公式如下，并附有关于幂律修正的说明。该图清晰地展示了算法如何根据待优化函数的形态调整其搜索策略，逐步缩小搜索空间并逼近最优解。
让我们来编写伪代码。
初始化
- 设置算法参数：
- 种群规模（lambda）= 50
- 父母数量 (mu) = 25
- 秩-1 更新的学习率（c1）= 0.01
- 秩-μ 更新的学习率（cμ）= 0.8
- 步长阻尼 = 0.6
- 初始步长（sigma）= 0.3
- 计算重组权重：
- 对于每个 μ 个父代，计算其权重为 log(μ + 0.5) - log(i + 1)
- 将权重归一化，使其总和等于 1。
- 计算有效选择质量 μ_eff（由重组权重决定的等效规模）
- 初始化策略参数：
- 计算进化路径（cs，cc）的学习率
- 计算标准正态向量（chiN）的期望范数
- 确定特征值分解的区间
- 初始化数据结构：
- C 协方差矩阵 = 单位矩阵
- 特征向量矩阵 B = 单位矩阵
- 特征值向量 D = 单位向量
- pc 和 ps 演化路径 = 零向量
- 总体均值 m = 搜索空间中的随机点
- 创建初始种群：
- 在搜索空间中生成 lambda 随机点
演化的基本循环
重复此过程直至达到停止条件：
第 1 步：产生后代
- 对于每个 lambda 后代：
- 从标准正态分布生成随机向量 z
- 应用变换：y = B × D × z
- 创建后代：x_k = m + σ × y
- 对 x_k 应用搜索空间约束
第 2 步：评估和更新
- 评估所有后代的适应度
- 对种群进行排序：
- 按适应度降序排列后代
- 如有必要，更新已找到的最佳解决方案。
- 更新种群均值：
- 存储先前的平均值 m_old
- 计算新的均值，即 μ 个最佳后代的加权和：m_new = Σ(w_i × x_i)，其中 i 从 1 到 μ
- 更新进化路径：
- 计算均值偏移：y_w = (m_new - m_old) / σ
- 利用特征值分解计算 C^(-1/2) × y_w
- 更新演化路径，步长为：ps = (1 - cs) × ps + √(cs × (2 - cs) × μ_eff) × C^(-1/2) × y_w
- 检查停滞条件（Heaviside函数）
- 更新协方差矩阵的演化路径：pc = (1 - cc) × pc + stagnation_indicator × √(cc × (2 - cc) × μ_eff) × y_w
- 更新协方差矩阵：
- 根据向量 pc 的外积准备秩-1 更新
- 根据最佳子代偏差的加权和，准备秩-μ 更新
- 更新 C：C = (1 - c1 - cμ) × C + c1 × (pc × pc^T) + cμ × Σ(w_i × y_i × y_i^T)
- 确保矩阵对称性
- 更新步长：
- 基于 ps 路径长度计算自适应系数
- 更新 σ：σ = σ × exp((cs/damps) × (||ps||/chiN - 1))
- 为了保证数值稳定性，应将 σ 限制在合理的范围内。
- 特征值分解（如有必要）：
- 如果自上次分解以来已经经过了足够多的迭代：
- 对 C = B × D² × B^T 进行雅可比分解
- 按降序排列特征值和特征向量
- 确保矩阵的正定性
- 如果自上次分解以来已经经过了足够多的迭代：
- 检查并修正协方差矩阵：
- 定期检查 C 正定性
- 如有必要，在对角线上增加一个较小的数值。
- 确保矩阵对称性
现在，让我们编写从 C_AO 类派生的 C_AO_CMAES，它将实现 CMA-ES 优化算法。
公有成员与方法：
- SetParams() - 从以下位置设置 CMA-ES 参数值 参数数组。
- Init() - 初始化算法。接受每个变量的最小值、最大值和步长，以及轮数。
- Moving() -实现算法的主循环，负责生成新的解决方案。
- Revision() - 评估新解决方案并更新算法状态。
私有字段：
- CMA-ES 参数 - 变量 包含 CMA-ES 算法的具体参数：父代数量 (mu)、步长 (sigma)、学习率 (learningRateC1, learningRateCMu）、阻尼因子（stepSizeDamping）以及其他算法运行所必需的参数。
- CMA-ES数据结构- 数组用于存储重组权重、covMatrix 协方差矩阵、B 特征向量、D 特征值、进化路径（pc，ps）以及其他辅助数据。mu_eff、counteval、eigeneval、chiN、eigenInterval 值用于控制和管理算法进度。
- 用于性能优化的变量旨在加快算法运行过程中的计算速度，如学习率和阻尼。
- 辅助数组 在执行各种操作时，用作向量和矩阵的临时存储。
- 辅助方法执行 CMA-ES 算法的各个步骤，例如初始化分布、更新分布、计算特征分解、对种群进行排序、计算权重、更新均值、检查正定性以及确保正定性。
总的来说， C_AO_CMAES 该类封装了 CMA-ES 算法的逻辑，提供了初始化、参数调整和执行优化的接口。它包含了实现算法所需的参数、数据数组和方法。公有与私有成员的划分有助于控制对类内部组件的访问。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_CMAES : public C_AO { public: //---------------------------------------------------------- ~C_AO_CMAES () { } C_AO_CMAES () { ao_name = "CMAES"; ao_desc = "Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy"; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/18227"; // Default parameters popSize = 50; // Default population size (lambda) mu = 25; // Number of parents (half of the population) learningRateC1 = 0.01; // Learning rate for rank-1 update learningRateCMu = 0.8; // Learning rate for rank-μ update stepSizeDamping = 0.6; // Damping for step size // Create and initialize the parameters array ArrayResize (params, 5); params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; params [1].name = "mu"; params [1].val = mu; params [2].name = "learningRateC1"; params [2].val = learningRateC1; params [3].name = "learningRateCMu"; params [3].val = learningRateCMu; params [4].name = "stepSizeDamping"; params [4].val = stepSizeDamping; } void SetParams () { popSize = (int)params [0].val; mu = (int)params [1].val; learningRateC1 = params [2].val; learningRateCMu = params [3].val; stepSizeDamping = params [4].val; } bool Init (const double &rangeMinP [], // minimum values const double &rangeMaxP [], // maximum values const double &rangeStepP [], // step size const int epochsP = 0); void Moving (); void Revision (); //------------------------------------------------------------------ private: //--------------------------------------------------------- // CMA-ES specific parameters int mu; // Number of parents (selected points) double sigma; // Step size double learningRateC1; // Learning rate for rank-1 update double learningRateCMu; // Learning rate for rank-μ update double stepSizeDamping; // Damping factor for step size update // CMA-ES specific data structures double weights []; // Recombination weights double covMatrix []; // Covariance matrix (stored as a one-dimensional array) double B []; // C eigenvectors double D []; // C eigenvalues (square roots) double pc []; // Evolution path for C double ps []; // Evolution path for step-size control double mu_eff; // Effective selection mass int counteval; // Counter of function evaluations since the last decomposition int eigeneval; // Generation counter when decomposition was performed double chiN; // Expected norm N(0,I) int eigenInterval; // Interval for eigenvalue decomposition // Variables for performance optimization double cs; // Learning rate for the sigma path double cc; // Learning rate for rank-1 path double damps; // Damping for sigma double hsig_threshold; // Threshold for the Heaviside function // Auxiliary arrays double y_vec []; // Mutation vector double arindex []; // Array of indices for sorting double arfitness []; // Fitness array for sorting double temp_vec []; // Temporary vector for matrix operations double invsqrtC_times_yw []; // Temporary storage for C^(-1/2) * y_w // Caching variables for Box-Muller double cached_normal; bool has_cached; // Auxiliary methods void InitDistribution (); void UpdateDistribution (); void ComputeEigendecomposition (); double GetChiN (); void SortPopulation (); void ComputeWeights (); void UpdateMean (); bool CheckPositiveDefinite (); void EnforcePositiveDefinite (); }; //————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_CMAES 类的 Init 方法初始化 CMA-ES 算法。它以最小和最大参数值、步长和迭代次数作为输入。首先，调用 StandardInit 方法执行标准初始化。has_cached 标志初始化为 “false”，表示 Box-Muller 随机数生成没有缓存值。接下来，将 sigma 步长初始化为初始值 0.3（搜索范围的 30%）。调用 ComputeWeights 方法来计算重组权重，调用 GetChiN 方法来计算期望范数 N(0, I)。
cs、cc、damps 和 hsig_threshold 参数是根据 mu_eff（有效质量）和坐标数（coords）计算的。这些参数用于在运行过程中调整 CMA-ES 策略。计算并设置 eigenInterval，以确定执行特征值分解的频率。此参数用于优化性能。
内存被分配给 CMA-ES 特有的数组，例如 covMatrix 协方差矩阵、B 特征向量、D 特征值、pc 和 ps 演化路径、y_vec、arindex、arfitness、temp_vec 和 invsqrtC_times_yw 时间向量。仅当需要更改问题维度时，才会重新创建数组。
pc 和 ps 演化路径数组初始化为零，covMatrix 协方差矩阵和 B 特征向量矩阵初始化为单位矩阵，D 特征值数组初始化为 1。调用 InitDistribution 方法来初始化初始分布。然后重置 counteval 和 eigeneval 函数的评估计数器。“revision” 标志设置为 “true” 表示应重新计算适应度值。“true” 表示初始化成功。
总之，Init 方法执行 CMA-ES 算法工作所需的所有初始化操作，包括设置参数、为数组分配内存和初始化初始值。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— bool C_AO_CMAES::Init (const double &rangeMinP [], // minimum values const double &rangeMaxP [], // maximum values const double &rangeStepP [], // step size const int epochsP = 0) // number of epochs { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; //------------------------------------------------------------------ // Initialize Box-Muller caching has_cached = false; // Initialize CMA-ES specific variables sigma = 0.3; // Initial step size (30% of search range) // Calculate the effective mass of the variance selection ComputeWeights (); // Expected norm N(0,I) chiN = GetChiN (); // Calculate and save strategy parameters cs = (mu_eff + 2.0) / (coords + mu_eff + 5.0); cc = (4.0 + mu_eff / coords) / (coords + 4.0 + 2.0 * mu_eff / coords); damps = 1.0 + 2.0 * MathMax (0.0, MathSqrt ((mu_eff - 1.0) / (coords + 1.0)) - 1.0) + cs; hsig_threshold = 1.4 + 2.0 / (coords + 1.0); // Set the eigenvalue decomposition interval - tuning for performance eigenInterval = (int)(coords / (10.0 * MathSqrt (learningRateC1 + learningRateCMu))); eigenInterval = MathMax (1, eigenInterval); // Allocate arrays only once ArrayResize (covMatrix, coords * coords); ArrayResize (B, coords * coords); ArrayResize (D, coords); ArrayResize (pc, coords); ArrayResize (ps, coords); ArrayResize (y_vec, coords); ArrayResize (arindex, popSize); ArrayResize (arfitness, popSize); ArrayResize (temp_vec, coords); ArrayResize (invsqrtC_times_yw, coords); // Initialize evolution paths with zeros ArrayInitialize (pc, 0); ArrayInitialize (ps, 0); // Fast initialization of the identity covariance matrix and decomposition ArrayInitialize (covMatrix, 0.0); ArrayInitialize (B, 0.0); for (int i = 0; i < coords; i++) { covMatrix [i * coords + i] = 1.0; B [i * coords + i] = 1.0; D [i] = 1.0; } // Initialize initial distribution InitDistribution (); // Reset calculation counters counteval = 0; eigeneval = 0; // Forced fitness recalculation revision = true; return true; } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_CMAES 类中的 Moving 方法负责在种群中生成新的后代（解）。 变换 y = B * D * z：在遍历种群的循环中，有一个嵌套循环，该循环遍历每个个体的所有坐标。计算每个坐标 i 处的 y_vec [i] 值。这是通过矩阵乘法实现的。实际上，它是将 z 个随机数的向量乘以矩阵 “B * D”，其中 B 是协方差矩阵的特征向量，D 是协方差矩阵的特征值，z 是使用 u.PowerDistribution 函数生成的随机数。
后代生成：计算每个 k 个后代的每个 i 坐标的 (a [k].c [i]) 值。这是通过将缩放向量 y_vec[i] 添加到当前均值 cB[i]（当前分布的中心）来实现的。缩放是通过将 y_vec[i] 乘以 'sigma' 步长来实现的。因此，a[k].c[i] = cB[i] + sigma * y_vec[i]。
u.SeInDiSp 函数确保子代的坐标值保持在 rangeMin[i]、rangeMax[i] 和 rangeStep[i] 定义的有效范围内。它可以对值进行裁剪，使其在边界处反弹，并将其量化到最接近的有效步长值。生成所有后代后，“revision” 标志设置为 “true”，并且应该重新计算生成的后代的适应度值。
因此，该方法 根据当前分布生成新的解集（ cB 平均值和协方差矩阵，表示为B 和 D) 和 sigma 步长。它使用随机数在当前均值附近产生微小变化，以探索搜索空间。这 SeInDiSp 函数确保新解保持在允许的范围内，以及 “revision” 标志。 以便随后重新评估这些新解的适应度。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_CMAES::Moving () { // Generate new lambda descendants for (int k = 0; k < popSize; k++) { // Apply the transformation y = B*D*z for (int i = 0; i < coords; i++) { y_vec [i] = 0.0; for (int j = 0; j < coords; j++) { y_vec [i] += B [i * coords + j] * D [j] * u.PowerDistribution (0.0, -8, 8, 20); } // Generate a descendant: x_k = m + σ * y a [k].c [i] = cB [i] + sigma * y_vec [i]; a [k].c [i] = u.SeInDiSp (a [k].c [i], rangeMin [i], rangeMax [i], rangeStep [i]); } } // Fitness recalculation mark revision = true; } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_CMAES 类的 Revision 方法负责在评估新种群的适应度函数后更新算法参数。首先，该方法检查 “revision” 标志的值。然后，调用 SortPopulation() 方法，对当前种群进行排序，使最好的个体位于顶部。UpdateDistribution() 方法根据种群中最佳个体的信息来更新 CMA-ES 分布的参数（策略向量的 cB 均值、协方差矩阵、sigma 步长、进化路径）。分布更新是 CMA-ES 的一个关键步骤，因为它允许算法根据获得的结果调整其搜索策略。
因此，Revision 方法代表了 CMA-ES 的主要适应周期。它对种群进行排序，根据最优个体更新分布参数，并增加计算计数器的数值。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_CMAES::Revision () { if (!revision) return; revision = false; // Sort the population by fitness SortPopulation (); // Update distribution parameters based on selected individuals UpdateDistribution (); // Update the calculation counter counteval++; } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_CMAES 类的 InitDistribution 方法旨在初始化解决方案搜索的初始分布。该方法为搜索空间中的每个坐标确定一个初始均值（cB）。对于每个坐标 i，使用 u.RNDfromCI() 在 rangeMin[i] 和 rangeMax[i] 之间随机设置 cB[i] 的值。外层循环遍历整个种群（popSize 个个体）。在这个循环内部，有一个内循环，用于遍历每个个体的所有坐标。为每个后代生成坐标。首先，它们从给定的范围 RNDfromCI 中随机选择，然后使用 SeInDiSp 四舍五入到采样步长。
u.RNDfromCI 函数生成给定区间内均匀分布的随机数。u.SeInDiSp 函数确保每个个体的生成坐标都位于由定义的可接受范围内。 rangeMin[i]、rangeMax[i] 和 rangeStep [i].
该方法使用在搜索空间中均匀分布的随机解来初始化初始种群。分布中心（cB）也是随机选择的。这为 CMA-ES 的后续迭代提供了一个起点，算法将调整搜索策略以找到最优解。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Initialize search distribution | //+------------------------------------------------------------------+ void C_AO_CMAES::InitDistribution () { // Set the initial mean to the center of the search space for (int i = 0; i < coords; i++) { cB [i] = u.RNDfromCI (rangeMin [i], rangeMax [i]); } for (int k = 0; k < popSize; k++) { for (int i = 0; i < coords; i++) { // Generate a uniformly distributed point a [k].c [i] = u.RNDfromCI (rangeMin [i], rangeMax [i]); a [k].c [i] = u.SeInDiSp (a [k].c [i], rangeMin [i], rangeMax [i], rangeStep [i]); } } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
GetChiN 方法计算从 N (0,I) 中抽取的随机向量的期望范数，给定坐标数 ( coords )。 。结果根据搜索空间的维度进行近似计算。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate the expected norm N(0,I) | //+------------------------------------------------------------------+ double C_AO_CMAES::GetChiN () { double n = (double)coords; return MathSqrt (n) * (1.0 - 1.0 / (4.0 * n) + 1.0 / (21.0 * n * n)); } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
SortPopulation 旨在根据目标函数值（适应度）对一组解决方案进行排序，以确定最佳解决方案。首先，该方法将种群中每个个体的适应度值复制到 arfitness 辅助数组中。同时创建了 arindex 数组，该数组最初包含个体的索引。这是必要的，以便在按适应度排序后，能够恢复排序后的适应度与种群中原始个体之间的对应关系。
采用插入排序算法。它遍历 arfitness 数组，对于每个元素，将其插入到数组已排序部分的正确位置，并将较大的元素向右移动。值得注意的是，排序是按降序进行的（在 “while” 循环中 arfitness [j] < tempFitness），目标是最大化目标函数（fitness）。与 arfitness 一起，arindex 也同步排序，以跟踪个体原始索引的位置。
排序后，该方法检查最佳个体的适应度是否优于当前最佳解，如果是，则更新 fB，并将最佳解替换为种群中最佳个体的坐标。因此，该方法不仅根据适应度对种群进行排序，还能记录当前找到的最佳解。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Sort the population by fitness | //+------------------------------------------------------------------+ void C_AO_CMAES::SortPopulation () { // Copy fitness values and indices for (int i = 0; i < popSize; i++) { arindex [i] = i; arfitness [i] = a [i].f; } for (int i = 1; i < popSize; i++) { double tempFitness = arfitness [i]; double tempIndex = arindex [i]; int j = i - 1; // Sort in descending order (for maximization) while (j >= 0 && arfitness [j] < tempFitness) { arfitness [j + 1] = arfitness [j]; arindex [j + 1] = arindex [j]; j--; } arfitness [j + 1] = tempFitness; arindex [j + 1] = tempIndex; } // Update the best solution if necessary if (arfitness [0] > fB) { fB = arfitness [0]; int bestIdx = (int)arindex [0]; ArrayCopy (cB, a [bestIdx].c, 0, 0, coords); } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
UpdateMean 方法通过加权重组最优个体来更新群体均值（cB）。对于每个坐标，计算一个新的平均值，该平均值是来自最优个体的加权坐标值之和，其中权重在 weights 数组中指定。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Update the mean using weighted recombination | //+------------------------------------------------------------------+ void C_AO_CMAES::UpdateMean () { // Weighted recombination: m^(g+1) = Σ w_i * x_{i:λ}^(g+1) for (int j = 0; j < coords; j++) { double meanSum = 0.0; for (int i = 0; i < mu; i++) { int idx = (int)arindex [i]; meanSum += weights [i] * a [idx].c [j]; } cB [j] = meanSum; } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
ComputeWeights 方法用于计算加权重组的权重，按大小 mu 分配权重数组，并计算 log(mu+0.5) 以用于权重公式。对于从 0 到 mu-1 的每个 i，它将 log(mu + 0.5) 与 log(i+1) 之间的差值赋给一个权重，将这些权重相加，该方法将所有权重除以该和，使和等于 1，然后计算权重的平方和，计算 mu_eff — 使用权重的效率，这对于调整算法的速度和方差非常重要。
该方法考虑了最佳解的贡献，为重组提供了最优权重。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate weighted recombination weights | //+------------------------------------------------------------------+ void C_AO_CMAES::ComputeWeights () { // Allocate the array of weights ArrayResize (weights, mu); // Pre-calculate log(mu + 0.5) double log_mu_plus_half = MathLog (mu + 0.5); // Calculate positive weights double sum = 0.0; for (int i = 0; i < mu; i++) { weights [i] = log_mu_plus_half - MathLog (i + 1); sum += weights [i]; } // Normalize weights double sum_weights = 0.0; double sum_squares = 0.0; for (int i = 0; i < mu; i++) { weights [i] /= sum; sum_weights += weights [i]; sum_squares += weights [i] * weights [i]; } // Calculate the effective mass of the variance selection mu_eff = sum_weights * sum_weights / sum_squares; } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
UpdateDistribution 方法更新分布参数，即 CMA-ES 算法中的协方差矩阵（covMatrix）和步长（sigma）。如果经过足够多的世代（counteval - eigeneval > eigenInterval），则计算特征值分解，并将当前均值（cB）存储在 oldMean 临时数组中。该方法调用 UpdateMean 来计算新的均值，计算新均值与旧均值之差除以 sigma，并将 y_w 乘以 C^(-1/2)，使用 B 和 D 分解将其分解为几个步骤，并将结果存储在 invsqrtC_times_yw 中。
然后，该方法使用 invsqrtC_times_yw 更新 ps 步长的演化路径，根据 ps 范数和预期长度确定进展是否被认为是“停滞的”，然后使用 y_w 和 hsig 进展指标更新 pc 协方差矩阵的演化路径。该方法首先计算 c1a 秩一更新矩阵，然后基于个体与旧均值之差除以 sigma，使用 “weights” 计算 cmu 秩μ更新矩阵，使用秩一和秩 μ更新来更新 covMatrix 协方差矩阵，并在进展停滞时调整 c1。定期调用 EnforcePositiveDefinite 函数，以确保协方差矩阵为正定矩阵。sigma 步长根据 ps 范数进行更新，并且为了数值稳定性，其值被限制在 min_sigma 和 max_sigma 之间。
一般来说， UpdateDistribution 根据搜索历史（进化路径）和种群数据调整分布参数（协方差矩阵和步长），以适应目标函数的地形。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Update distribution parameters | //+------------------------------------------------------------------+ void C_AO_CMAES::UpdateDistribution () { // Check the necessity of eigenvalue decomposition if (counteval - eigeneval > eigenInterval) { ComputeEigendecomposition (); eigeneval = counteval; } // Preserve the old average double oldMean []; ArrayResize (oldMean, coords); ArrayCopy (oldMean, cB, 0, 0, coords); // Update average UpdateMean (); // Calculate the mean shift double y_w []; ArrayResize (y_w, coords); for (int j = 0; j < coords; j++) { y_w [j] = (cB [j] - oldMean [j]) / sigma; } // Calculate C^(-1/2) * y_w // Step 1: B^T * y_w ArrayInitialize (temp_vec, 0.0); for (int i = 0; i < coords; i++) { for (int j = 0; j < coords; j++) { temp_vec [i] += B [j * coords + i] * y_w [j]; } } // Step 2: D^(-1) * (B^T * y_w) for (int i = 0; i < coords; i++) { temp_vec [i] /= D [i]; } // Step 3: B * D^(-1) * B^T * y_w ArrayInitialize (invsqrtC_times_yw, 0.0); for (int i = 0; i < coords; i++) { for (int j = 0; j < coords; j++) { invsqrtC_times_yw [i] += B [i * coords + j] * temp_vec [j]; } } // Update the evolution path for sigma double norm_ps_squared = 0.0; for (int i = 0; i < coords; i++) { ps [i] = (1.0 - cs) * ps [i] + MathSqrt (cs * (2.0 - cs) * mu_eff) * invsqrtC_times_yw [i]; norm_ps_squared += ps [i] * ps [i]; } // Heaviside function double norm_ps = MathSqrt (norm_ps_squared); double expected_length = MathSqrt (1.0 - MathPow (1.0 - cs, 2.0 * counteval)) * chiN; bool hsig = norm_ps / expected_length < hsig_threshold; // Update the evolution path for C double delta_hsig = hsig ? 1.0 : 0.0; for (int i = 0; i < coords; i++) { pc [i] = (1.0 - cc) * pc [i] + delta_hsig * MathSqrt (cc * (2.0 - cc) * mu_eff) * y_w [i]; } // Prepare rank-1 update double c1a []; ArrayResize (c1a, coords * coords); for (int i = 0; i < coords; i++) { for (int j = 0; j <= i; j++) { c1a [i * coords + j] = c1a [j * coords + i] = pc [i] * pc [j]; } } // Prepare rank-μ update double cmu []; ArrayResize (cmu, coords * coords); ArrayInitialize (cmu, 0.0); for (int k = 0; k < mu; k++) { int idx = (int)arindex [k]; // Calculate y_i = (x_i - m_old) / sigma for (int i = 0; i < coords; i++) { temp_vec [i] = (a [idx].c [i] - oldMean [i]) / sigma; } // Add the weighted outer product for (int i = 0; i < coords; i++) { for (int j = 0; j <= i; j++) { double update = weights [k] * temp_vec [i] * temp_vec [j]; cmu [i * coords + j] += update; if (i != j) cmu [j * coords + i] += update; } } } // Update C the covariance matrix double c1 = learningRateC1; double cmu_rate = learningRateCMu; // Adjust c1 if hsig is 'false' (progress stalled) if (!hsig) { c1 *= (1.0 - (1.0 - delta_hsig) * cc * (2.0 - cc)); } double one_minus_c1_cmu = 1.0 - c1 - cmu_rate; // Update C with rank-1 and rank-μ updates for (int i = 0; i < coords; i++) { for (int j = 0; j <= i; j++) { covMatrix [i * coords + j] = one_minus_c1_cmu * covMatrix [i * coords + j] + c1 * c1a [i * coords + j] + cmu_rate * cmu [i * coords + j]; // Maintain symmetry if (i != j) { covMatrix [j * coords + i] = covMatrix [i * coords + j]; } } } // Ensure positive definiteness if (counteval % (10 * eigenInterval) == 0) { EnforcePositiveDefinite (); } // Update the sigma step size double exponent = (cs / damps) * (norm_ps / chiN - 1.0); sigma *= MathExp (exponent); // Limit sigma for numerical stability double min_sigma = 1e-16; double max_eigenvalue = D [0]; // D sorted in descending order double max_sigma = 1e4 * MathMax (1.0, MathSqrt (max_eigenvalue)); if (sigma < min_sigma) sigma = min_sigma; else if (sigma > max_sigma) sigma = max_sigma; } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
ComputeEigendecomposition 执行分解 使用改进的雅可比方法将 covMatrix 对称协方差分解为特征值和特征向量，该方法创建 covMatrix 的副本，因此不会修改原始数据。最初，B 被设置为单位矩阵，代表初始基。它会执行最大迭代次数，或者直到非对角线上的非零元素小于 “tolerance” 为止。
求最大非对角线元素：找出对角线以外绝对值最大的元素，选择该元素进行旋转。接下来，如果最大值小于 “tolerance”，则中断循环。该方法计算 phi 以执行雅可比旋转，通过应用旋转来修改 C_copy 的元素，并根据旋转更新 B 矩阵的列（特征向量）。迭代结束后，该方法求出对角元素的平方根（确保最小正性为 1e-14），并将特征值和相应的特征向量按降序排列，以供后续使用。因此，该方法能够准确计算协方差矩阵的特征值和特征向量。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate the eigenvalue decomposition using the Jacobi method | //+------------------------------------------------------------------+ void C_AO_CMAES::ComputeEigendecomposition () { // Create a copy of the covariance matrix for decomposition double C_copy []; ArrayResize (C_copy, coords * coords); ArrayCopy (C_copy, covMatrix); // Initialize B as the identity matrix for (int i = 0; i < coords; i++) { for (int j = 0; j < coords; j++) { B [i * coords + j] = (i == j) ? 1.0 : 0.0; } } // Improved Jacobi eigenvalue decomposition int max_iterations = 10; //50 * coords; double tolerance = 0.01; //1e-14 * coords * coords; for (int iter = 0; iter < max_iterations; iter++) { // Find the largest off-diagonal element double max_val = 0.0; int p = 0, q = 1; for (int i = 0; i < coords - 1; i++) { for (int j = i + 1; j < coords; j++) { double val = MathAbs (C_copy [i * coords + j]); if (val > max_val) { max_val = val; p = i; q = j; } } } // Check convergence if (max_val < tolerance) break; // Calculate the rotation angle double app = C_copy [p * coords + p]; double aqq = C_copy [q * coords + q]; double apq = C_copy [p * coords + q]; double phi = 0.5 * MathArctan (2.0 * apq / (aqq - app + 1e-14)); double c = MathCos (phi); double s = MathSin (phi); // Update the matrix elements double app_new = c * c * app - 2 * c * s * apq + s * s * aqq; double aqq_new = s * s * app + 2 * c * s * apq + c * c * aqq; C_copy [p * coords + p] = app_new; C_copy [q * coords + q] = aqq_new; C_copy [p * coords + q] = C_copy [q * coords + p] = 0.0; // Update other elements in p and q rows/columns for (int i = 0; i < coords; i++) { if (i != p && i != q) { double aip = C_copy [i * coords + p]; double aiq = C_copy [i * coords + q]; C_copy [i * coords + p] = C_copy [p * coords + i] = c * aip - s * aiq; C_copy [i * coords + q] = C_copy [q * coords + i] = s * aip + c * aiq; } } // Update eigenvectors for (int i = 0; i < coords; i++) { double bip = B [i * coords + p]; double biq = B [i * coords + q]; B [i * coords + p] = c * bip - s * biq; B [i * coords + q] = s * bip + c * biq; } } // Extract eigenvalues and ensure positivity double min_eigenvalue = 1e-14; for (int i = 0; i < coords; i++) { D [i] = MathSqrt (MathMax (min_eigenvalue, C_copy [i * coords + i])); } // Sort eigenvalues and vectors in descending order for (int i = 0; i < coords - 1; i++) { int max_idx = i; for (int j = i + 1; j < coords; j++) { if (D [j] > D [max_idx]) max_idx = j; } if (max_idx != i) { // Exchange eigenvalues double temp = D [i]; D [i] = D [max_idx]; D [max_idx] = temp; // Exchange eigenvectors for (int k = 0; k < coords; k++) { temp = B [k * coords + i]; B [k * coords + i] = B [k * coords + max_idx]; B [k * coords + max_idx] = temp; } } } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
CheckPositiveDefinite 方法检查协方差矩阵是否为正定矩阵。它快速检查对角线元素的正性，并比较最小特征值（来自 D 数组按降序排列）包含一个较小的正数 1e-14 。如果两个检查都通过，则该方法返回 'true'。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check the positive definiteness of the covariance matrix | //+------------------------------------------------------------------+ bool C_AO_CMAES::CheckPositiveDefinite () { // Quick check: all diagonal elements should be positive for (int i = 0; i < coords; i++) { if (covMatrix [i * coords + i] <= 0) return false; } // Check if the minimum eigenvalue is positive double min_eigenvalue = D [coords - 1]; // D is sorted in descending order return min_eigenvalue > 1e-14; } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
EnforcePositiveDefinite 方法确保 covMatrix 协方差矩阵的正定性。它执行以下几个步骤：找到对角线上的最小元素，并将缺失的“校正”值添加到对角线元素，使最小值等于 1e-10；通过对每个非对角线元素与其转置求平均值来最大化矩阵的对称性。
如果矩阵仍然不是正定的，则使用 ComputeEigendecomposition 进行特征值分解，将所有小于 √1e-10 的特征值替换为 √1e-10，以确保正定性。然后，该方法使用 B 特征向量和修正后的 D 特征值重新计算 covMatrix，以获得修正后的正定矩阵。这种方法确保协方差矩阵变为正定矩阵，适合在 CMA-ES 算法中进行进一步计算。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Ensuring positive definiteness of the covariance matrix | //+------------------------------------------------------------------+ void C_AO_CMAES::EnforcePositiveDefinite () { // Method 1: Adding a small value to the diagonal double min_diag = 1e308; // A very large number for (int i = 0; i < coords; i++) { if (covMatrix [i * coords + i] < min_diag) { min_diag = covMatrix [i * coords + i]; } } if (min_diag < 1e-10) { double correction = 1e-10 - min_diag; for (int i = 0; i < coords; i++) { covMatrix [i * coords + i] += correction; } } // Method 2: Ensuring symmetry for (int i = 0; i < coords; i++) { for (int j = i + 1; j < coords; j++) { double avg = (covMatrix [i * coords + j] + covMatrix [j * coords + i]) * 0.5; covMatrix [i * coords + j] = covMatrix [j * coords + i] = avg; } } // If still not positive definite, perform the factorization and fix if (!CheckPositiveDefinite ()) { ComputeEigendecomposition (); double min_eigenvalue = 1e-10; for (int i = 0; i < coords; i++) { if (D [i] < MathSqrt (min_eigenvalue)) { D [i] = MathSqrt (min_eigenvalue); } } // Reconstruct C = B * D^2 * B^T ArrayInitialize (covMatrix, 0.0); for (int i = 0; i < coords; i++) { for (int j = 0; j <= i; j++) { double sum = 0.0; for (int k = 0; k < coords; k++) { sum += B [i * coords + k] * D [k] * D [k] * B [j * coords + k]; } covMatrix [i * coords + j] = covMatrix [j * coords + i] = sum; } } } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试结果
现在我们终于可以查看结果了。显而易见，该算法能够很好地快速处理中等规模的问题，并且在某些设置下，也能处理低维问题，但最困难的多维问题执行起来需要不成比例的时间，因此实际上被排除在结果之外。为什么会发生这种情况？传统上，MQL5 中的矩阵计算是一个严重的计算问题。在手动实现矩阵运算时，该算法在高维问题上的表现不尽如人意，这极大地限制了其在实际中的应用。然而，随着内置矩阵处理类的出现，情况发生了巨大变化。现在，对于所有计算密集型任务，使用平台自带的矩阵运算实现至关重要。
=============================
5 Hilly's; Func runs:10000; result：0.7625797883550075
25 Hilly's；Func runs：10000; result：0.7208874560706138
500 Hilly's; Func runs:10000; result：0.0
=============================
5 Forest's; Func runs：10000; result：0.8205636421348295
25 Forest's; Func runs：10000; result：0.7961602627346933
500 Forest's; Func runs：10000; result：0.0
=============================
5 Megacity's; Func runs:10000; result：0.7584615384615383
25 Megacity's; Func runs:10000; result：0.49076923076923074
500 Megacity's；Func runs：10000; result：0.0
=============================
All score:4.34942 (48.33%)
在可视化结果中，我们可以看到该算法既能处理“大幅跳跃”，又能聚焦于函数的极值区域，并对其进行深入探索。
Hilly测试函数上的 CMA-ES
Forest 测试函数上的 CMA-ES
Megacity 测试函数上的 CMA-ES
根据结果，CMA-ES 算法在最强大的基于种群的优化算法排名中位列第 38。
|
#
|
AO
|
描述
|Hilly
|
Hilly
Final
|Forest
|
Forest
Final
|Megacity (discrete)
|
Megacity
Final
|
Final
结果
|
％ 的
最大限度
|10 p（5 F）
|50 p（25 F）
|1000 p（500 F）
|10 p（5 F）
|50 p（25 F）
|1000 p（500 F）
|10 p（5 F）
|50 p（25 F）
|1000 p（500 F）
|1
|ANS
|跨邻域搜索
|0.94948
|0.84776
|0.43857
|2.23581
|1.00000
|0.92334
|0.39988
|2.32323
|0.70923
|0.63477
|0.23091
|1.57491
|6.134
|68.15
|2
|CLA
|密码锁算法（joo）
|0.95345
|0.87107
|0.37590
|2.20042
|0.98942
|0.91709
|0.31642
|2.22294
|0.79692
|0.69385
|0.19303
|1.68380
|6.107
|67.86
|3
|AMOm
|动物迁徙优化 M
|0.90358
|0.84317
|0.46284
|2.20959
|0.99001
|0.92436
|0.46598
|2.38034
|0.56769
|0.59132
|0.23773
|1.39675
|5.987
|66.52
|4
|(P+O)ES
|（P+O）进化策略
|0.92256
|0.88101
|0.40021
|2.20379
|0.97750
|0.87490
|0.31945
|2.17185
|0.67385
|0.62985
|0.18634
|1.49003
|5.866
|65.17
|5
|CTA
|彗尾算法（joo）
|0.95346
|0.86319
|0.27770
|2.09435
|0.99794
|0.85740
|0.33949
|2.19484
|0.88769
|0.56431
|0.10512
|1.55712
|5.846
|64.96
|6
|TETA
|时间演化旅行算法（joo）
|0.91362
|0.82349
|0.31990
|2.05701
|0.97096
|0.89532
|0.29324
|2.15952
|0.73462
|0.68569
|0.16021
|1.58052
|5.797
|64.41
|7
|SDSm
|随机扩散搜索 M
|0.93066
|0.85445
|0.39476
|2.17988
|0.99983
|0.89244
|0.19619
|2.08846
|0.72333
|0.61100
|0.10670
|1.44103
|5.709
|63.44
|8
|BOAm
|台球优化算法 M
|0.95757
|0.82599
|0.25235
|2.03590
|1.00000
|0.90036
|0.30502
|2.20538
|0.73538
|0.52523
|0.09563
|1.35625
|5.598
|62.19
|9
|AAm
|射箭算法 M
|0.91744
|0.70876
|0.42160
|2.04780
|0.92527
|0.75802
|0.35328
|2.03657
|0.67385
|0.55200
|0.23738
|1.46323
|5.548
|61.64
|10
|ESG
|社会群体的演化（joo）
|0.99906
|0.79654
|0.35056
|2.14616
|1.00000
|0.82863
|0.13102
|1.95965
|0.82333
|0.55300
|0.04725
|1.42358
|5.529
|61.44
|11
|SIA
|模拟各向同性退火（joo）
|0.95784
|0.84264
|0.41465
|2.21513
|0.98239
|0.79586
|0.20507
|1.98332
|0.68667
|0.49300
|0.09053
|1.27020
|5.469
|60.76
|12
|BBO
|基于生物地理学的优化
|0.94912
|0.69456
|0.35031
|1.99399
|0.93820
|0.67365
|0.25682
|1.86867
|0.74615
|0.48277
|0.17369
|1.40261
|5.265
|58.50
|13
|ACS
|人工合作搜索
|0.75547
|0.74744
|0.30407
|1.80698
|1.00000
|0.88861
|0.22413
|2.11274
|0.69077
|0.48185
|0.13322
|1.30583
|5.226
|58.06
|14
|DA
|辩证算法
|0.86183
|0.70033
|0.33724
|1.89940
|0.98163
|0.72772
|0.28718
|1.99653
|0.70308
|0.45292
|0.16367
|1.31967
|5.216
|57.95
|15
|BHAm
|黑洞算法 M
|0.75236
|0.76675
|0.34583
|1.86493
|0.93593
|0.80152
|0.27177
|2.00923
|0.65077
|0.51646
|0.15472
|1.32195
|5.196
|57.73
|16
|ASO
|无政府社会优化
|0.84872
|0.74646
|0.31465
|1.90983
|0.96148
|0.79150
|0.23803
|1.99101
|0.57077
|0.54062
|0.16614
|1.27752
|5.178
|57.54
|17
|RFO
|皇家同花顺优化（joo）
|0.83361
|0.73742
|0.34629
|1.91733
|0.89424
|0.73824
|0.24098
|1.87346
|0.63154
|0.50292
|0.16421
|1.29867
|5.089
|56.55
|18
|AOSm
|原子轨道搜索 M
|0.80232
|0.70449
|0.31021
|1.81702
|0.85660
|0.69451
|0.21996
|1.77107
|0.74615
|0.52862
|0.14358
|1.41835
|5.006
|55.63
|19
|TSEA
|龟壳进化算法（joo）
|0.96798
|0.64480
|0.29672
|1.90949
|0.99449
|0.61981
|0.22708
|1.84139
|0.69077
|0.42646
|0.13598
|1.25322
|5.004
|55.60
|20
|DE
|差异进化
|0.95044
|0.61674
|0.30308
|1.87026
|0.95317
|0.78896
|0.16652
|1.90865
|0.78667
|0.36033
|0.02953
|1.17653
|4.955
|55.06
|21
|SRA
|成功的餐厅经营者算法（joo）
|0.96883
|0.63455
|0.29217
|1.89555
|0.94637
|0.55506
|0.19124
|1.69267
|0.74923
|0.44031
|0.12526
|1.31480
|4.903
|54.48
|22
|CRO
|化学反应优化
|0.94629
|0.66112
|0.29853
|1.90593
|0.87906
|0.58422
|0.21146
|1.67473
|0.75846
|0.42646
|0.12686
|1.31178
|4.892
|54.36
|23
|BIO
|血统遗传优化（joo）
|0.81568
|0.65336
|0.30877
|1.77781
|0.89937
|0.65319
|0.21760
|1.77016
|0.67846
|0.47631
|0.13902
|1.29378
|4.842
|53.80
|24
|BSA
|鸟群算法
|0.89306
|0.64900
|0.26250
|1.80455
|0.92420
|0.71121
|0.24939
|1.88479
|0.69385
|0.32615
|0.10012
|1.12012
|4.809
|53.44
|25
|HS
|和谐搜索
|0.86509
|0.68782
|0.32527
|1.87818
|0.99999
|0.68002
|0.09590
|1.77592
|0.62000
|0.42267
|0.05458
|1.09725
|4.751
|52.79
|26
|SSG
|树苗播种和生长
|0.77839
|0.64925
|0.39543
|1.82308
|0.85973
|0.62467
|0.17429
|1.65869
|0.64667
|0.44133
|0.10598
|1.19398
|4.676
|51.95
|27
|BCOm
|细菌趋化性优化 M
|0.75953
|0.62268
|0.31483
|1.69704
|0.89378
|0.61339
|0.22542
|1.73259
|0.65385
|0.42092
|0.14435
|1.21912
|4.649
|51.65
|28
|ABO
|非洲水牛优化
|0.83337
|0.62247
|0.29964
|1.75548
|0.92170
|0.58618
|0.19723
|1.70511
|0.61000
|0.43154
|0.13225
|1.17378
|4.634
|51.49
|29
|(PO)ES
|（PO）进化策略
|0.79025
|0.62647
|0.42935
|1.84606
|0.87616
|0.60943
|0.19591
|1.68151
|0.59000
|0.37933
|0.11322
|1.08255
|4.610
|51.22
|30
|FBA
|基于分形的算法
|0.79000
|0.65134
|0.28965
|1.73099
|0.87158
|0.56823
|0.18877
|1.62858
|0.61077
|0.46062
|0.12398
|1.19537
|4.555
|50.61
|31
|TSm
|禁忌搜索 M
|0.87795
|0.61431
|0.29104
|1.78330
|0.92885
|0.51844
|0.19054
|1.63783
|0.61077
|0.38215
|0.12157
|1.11449
|4.536
|50.40
|32
|BSO
|头脑风暴优化
|0.93736
|0.57616
|0.29688
|1.81041
|0.93131
|0.55866
|0.23537
|1.72534
|0.55231
|0.29077
|0.11914
|0.96222
|4.498
|49.98
|33
|WOAm
|鲸鱼优化算法 M
|0.84521
|0.56298
|0.26263
|1.67081
|0.93100
|0.52278
|0.16365
|1.61743
|0.66308
|0.41138
|0.11357
|1.18803
|4.476
|49.74
|34
|AEFA
|人工电场算法
|0.87700
|0.61753
|0.25235
|1.74688
|0.92729
|0.72698
|0.18064
|1.83490
|0.66615
|0.11631
|0.09508
|0.87754
|4.459
|49.55
|35
|AEO
|基于人工生态系统的优化算法
|0.91380
|0.46713
|0.26470
|1.64563
|0.90223
|0.43705
|0.21400
|1.55327
|0.66154
|0.30800
|0.28563
|1.25517
|4.454
|49.49
|36
|CAm
|骆驼算法 M
|0.78684
|0.56042
|0.35133
|1.69859
|0.82772
|0.56041
|0.24336
|1.63149
|0.64846
|0.33092
|0.13418
|1.11356
|4.444
|49.37
|37
|ACOm
|蚁群优化 M
|0.88190
|0.66127
|0.30377
|1.84693
|0.85873
|0.58680
|0.15051
|1.59604
|0.59667
|0.37333
|0.02472
|0.99472
|4.438
|49.31
|38
|CMAES
|协方差矩阵自适应演化策略
|0.76258
|0.72089
|0.00000
|1.48347
|0.82056
|0.79616
|0.00000
|1.61672
|0.75846
|0.49077
|0.00000
|1.24923
|4.349
|48.33
|39
|BFO-GA
|细菌觅食优化 - ga
|0.89150
|0.55111
|0.31529
|1.75790
|0.96982
|0.39612
|0.06305
|1.42899
|0.72667
|0.27500
|0.03525
|1.03692
|4.224
|46.93
|40
|SOA
|简单优化算法
|0.91520
|0.46976
|0.27089
|1.65585
|0.89675
|0.37401
|0.16984
|1.44060
|0.69538
|0.28031
|0.10852
|1.08422
|4.181
|46.45
|41
|ABHA
|人工蜂巢算法
|0.84131
|0.54227
|0.26304
|1.64663
|0.87858
|0.47779
|0.17181
|1.52818
|0.50923
|0.33877
|0.10397
|0.95197
|4.127
|45.85
|42
|ACMO
|大气云模型优化
|0.90321
|0.48546
|0.30403
|1.69270
|0.80268
|0.37857
|0.19178
|1.37303
|0.62308
|0.24400
|0.10795
|0.97503
|4.041
|44.90
|43
|ADAMm
|自适应矩估计 M
|0.88635
|0.44766
|0.26613
|1.60014
|0.84497
|0.38493
|0.16889
|1.39880
|0.66154
|0.27046
|0.10594
|1.03794
|4.037
|44.85
|44
|CGO
|混沌游戏优化
|0.57256
|0.37158
|0.32018
|1.26432
|0.61176
|0.61931
|0.62161
|1.85267
|0.37538
|0.21923
|0.19028
|0.78490
|3.902
|43.35
|45
|CROm
|珊瑚礁优化 M
|0.78512
|0.46032
|0.25958
|1.50502
|0.86688
|0.35297
|0.16267
|1.38252
|0.63231
|0.26738
|0.10734
|1.00703
|3.895
|43.27
|RW
|随机游走
|0.48754
|0.32159
|0.25781
|1.06694
|0.37554
|0.21944
|0.15877
|0.75375
|0.27969
|0.14917
|0.09847
|0.52734
|2.348
|26.09
总结
CMA-ES 能够根据目标函数的局部几何特性调整搜索策略，这一能力使其在处理具有未知结构的复杂、病态问题时几乎不可或缺。幂律分布的重尾使得该算法能够进行“长跳跃”，这对于逃离局部最优解至关重要。该算法的计算复杂度为 O(n²) 内存和 O(n³) 时间，严重限制了其适用性。对于高维问题（n > 100），资源投入强度与所获得的收益不成比例。多维函数的运行时间增长如此之快，以至于对于较大的 n 值，该算法几乎无法应用。
CMA-ES 适用于噪声函数，能够处理不连续的目标函数，在多极值景观上表现有效，而这种多样性的秘诀在于该算法的基本理念：它不对函数结构做出假设，而是对其进行细致探索，并根据积累的经验调整其搜索策略。CMA-ES 重新定义了进化计算中的一类方法，它表明生物启发式算法可以具有严格的数学基础，并且算法适应不仅仅是参数调整，而是学习问题结构的基本原则。
该算法对于中等规模的问题而言非常出色，它是一款专业工具，在其细分领域中看起来是一个值得考虑的替代方案。该算法兼具数学上的优雅与实际中的高效，但由于其计算上的局限性，使用时需谨慎。在这种情况下，MQL5 语言开发人员最近引入了快速的 MQL5 矩阵操作来计算矩阵；在此算法实现中，使用了传统的顺序计算。
图2.根据相应测试的算法颜色分级
图 3.算法测试结果直方图（范围从 0 到 100，越高越好，其中 100 是可能的最大理论结果，存档中有一个用于计算评级表的脚本）
CMAES 的优点和缺点：
优点：
- 对中等维度的函数具有良好的收敛性。
缺点：
- 低维函数的结果分散。
- 大尺度函数的关键资源密集度。
这篇文章附有一个归档，其中包含当前版本的算法代码。文章作者不对规范算法描述的绝对准确性负责。为提高搜索能力，已对其中多项功能进行了修改。文章中提出的结论和判断都是基于实验结果。
本文中用到的程序
|#
|名称
|类型
|描述
|1
|#C_AO.mqh
|包含文件
|种群优化算法的父类
|2
|#C_AO_enum.mqh
|包含文件
|种群优化算法的枚举
|3
|TestFunctions.mqh
|包含文件
|测试函数库
|4
|TestStandFunctions.mqh
|包含文件
|测试平台函数库
|5
|Utilities.mqh
|包含文件
|辅助函数库
|6
|CalculationTestResults.mqh
|包含文件
|用于计算比较表中结果的脚本
|7
|Testing AOs.mq5
|脚本
|所有种群优化算法的统一测试平台
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|脚本
|使用不带可视化的种群优化算法的简单示例
|9
|Test_AO_CMAES.mq5
|脚本
|CMAES 测试平台
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/18227
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