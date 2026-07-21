极值优化（EO）
内容
引言
现实中的诸多问题（尤其是交易优化问题），其目标函数多为复杂离散空间形态，存在多重局部极值、不连续区间与不可导区域，因此传统基于梯度的优化方法并不适用。为解决此类问题，学界发展出了多种元启发式算法。各类算法在搜索空间的全局探索与局部利用的平衡上各有优劣。
极值优化（EO）是一种源自Bak‑Sneppen模型的元启发式优化算法。该算法由Stefan Boettcher和Allon Percus于1999年提出，其灵感来源于自组织临界性理论：复杂系统会自发演化至临界状态，并不断发生不同规模的雪崩式波动。针对连续优化场景，可以进一步开发基于种群的改进版EO算法，通过迭代式种群完成更新。
算法实现
Bak-Sneppen模型最初用于描述生态系统的演化过程，并揭示自组织临界性现象。这是一个简单的协同演化模型，用以说明局部相互作用如何引发全局性的临界事件。
Bak-Sneppen模型原理
物种生态系统：
- 共有N个物种排列成链状（或分布在网格上）；
- 每个物种i对应一个适应度值fi ∈ [0,1]；
- 适应度代表物种对环境的适应能力。
演化动力学
在每一步迭代中： 1. 找到适应度最小的物种：fmin = min{fi} 2. 将该物种及其相邻物种的适应度替换为新的随机值 3. 重复上述过程自组织临界性
- 系统会自主演化至临界状态；
- 形成临界阈值fc ≈ 0.67；
- 适应度低于该阈值的物种会以雪崩式突变的形式被淘汰；
- 雪崩规模服从幂律分布。
系统无需外部干预，会长期处于停滞平稳阶段，随后突发不同规模的雪崩式剧烈波动，以此完成自组织演化。雪崩规模遵循幂律变化规律：P(s) ~ s^(-τ)。在无固定特征尺度的系统中，物种的存续周期同样服从幂律分布。单一物种的状态变化会影响其相邻物种，局部交互作用最终催生整体系统的全局演化特征。
Boettcher与Percus基于Bak-Sneppen模型的核心原理，研发出了极值优化算法。该算法的核心逻辑并非优化最优个体，而是改进最差个体。这种聚焦最差单元的优化思路看似反直觉，却能有效摆脱局部最优解的桎梏。Bak-Sneppen模型的演化遵循间断平衡理论：系统长期保持稳态，偶尔被突发性剧变打破。极值优化算法复用了这一核心原理：仅对系统内劣质组件进行迭代更新。一个组件的改进可能显著提升整体解，但也可能使其他组件变成“较差”组件。
极值优化算法将原本应用于生态系统模型的自组织临界性原理，迁移至优化求解领域。其核心创新点在于：利用复杂系统与生俱来的自组织特性，自动平衡搜索空间的全局探索与局部利用。我们将通过实际工程问题验证该算法的有效性，算法伪代码流程如下。
初始化：
- 基于种群规模（popSize）生成智能体种群
- 初始化参数
- 通过创建数组对智能体和组件排序
首次运行（初始化种群）：
- 对于种群中的每个智能体：
- 遍历智能体的各个组件（坐标）：
- 在合法取值范围内随机赋值
- 按需执行数据离散化处理
- 遍历智能体的各个组件（坐标）：
基本优化循环：
对种群内每个智能体执行以下操作：
- 智能体排序：
- 生成包含所有智能体及其适应度的列表
- 按适应度排序（对于最大化的劣解优先排序）
- 选取目标智能体：
- 基于幂律分布P(n) ∝ n^(-τ)
- 依据该分布随机选取排序位次
- 将该位次对应的智能体确定为待优化目标智能体
- 目标智能体组件排序：
- 逐一计算目标智能体所有组件的适应度：
- 适应度计算公式：适应度 = 1 - （相对最优值的归一化偏差）
- 按组件适应度升序排序（劣质组件优先）
- 逐一计算目标智能体所有组件的适应度：
- 组件筛选与变异：
- 通过幂律分布随机选取待优化组件的排序位次
- 为选中组件重新随机赋予合法数值
- 执行边界校验，并按需离散化
结果更新：
- 依据适应度对全体种群排序（最优解置顶）
- 如果迭代得到更优解，则更新全局最优解
让我们通过代码实现该算法。我们将自定义极值优化算法类，基于优化最差单元、迭代寻优的核心逻辑实现EO算法。该类继承自算法基类C_AO，并拓展了专属的算法参数与核心方法。构造函数与析构函数：分别用于初始化算法参数和释放程序资源。主要参数：
- popSize —— 种群规模，即种群内的智能体总数量；
- tau —— 幂律分布指数，用于控制单元筛选概率；
- greedyStart —— 贪心初始化智能体的占比；
- eliteUpdate —— 单次迭代中参与更新的智能体占比。
- SetParams —— 从参数数组中提取当前参数值并使其生效；
- Init —— 结合参数取值范围与迭代总轮次，完成种群初始化；
- Moving —— 执行单步算法运算，更新种群整体状态；
- Revision —— 更新评估结果，或为下一阶段运算做前置准备。
- RankedComponent —— 用于存储智能体各组件按质量（适应度）排序结果的结构体；
- RankedAgent —— 用于存储智能体按整体适应度排序结果的结构体。
- compRanks与agentRanks —— 存储排序后组件和智能体数据的结构体数组；
- tau、greedyStart、eliteUpdate —— 算法运行行为的核心控制参数。
- ApplyExtremalOptimization —— 基于幂律分布、按元素排名筛选并更新取值的核心极值优化机制；
- CalculateComponentFitness —— 计算智能体单个组件的适应度；
- SelectRankByPowerLaw —— 基于幂律分布选取组件或智能体的排名，实现对最差单元的定向优化。
该类专为极值优化算法设计，尤其适用于通过逐步替换种群个体中适应度最低的组件，来搜索高质量解的优化场景。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Initialization bool C_AO_EO::Init (const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; //------------------------------------------------------------------ ArrayResize (compRanks, coords); ArrayResize (agentRanks, popSize); return true; } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
EO类的初始化方法负责为后续算法运行准备初始条件。该方法接收各变量的取值范围（最小值、最大值）、变量更新步长，以及可选的迭代次数（轮次）作为参数。
方法首先调用标准初始化流程，完成基础参数配置与通用数据结构的准备。如果该流程执行失败，则初始化直接终止。
如果初始化成功，方法将重新分配用于存储排序后组件与排序后智能体的数组容量。组件数组的大小根据问题的变量个数或坐标维度设定，智能体数组的大小则根据指定的种群规模设定。上述步骤完成后，方法返回初始化成功的结果。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Main loop of the algorithm void C_AO_EO::Moving () { // Initial population setup if (!revision) { int greedyCount = (int)(popSize * greedyStart); for (int i = 0; i < popSize; i++) { // Random initialization for the rest for (int c = 0; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true; return; } // Apply Extremal Optimization --------------------------------- ApplyExtremalOptimization (); } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
ApplyExtremalOptimization方法实现了用于更新智能体种群的EO算法主循环。其核心目的是依据EO算法原理，通过修改智能体的各组件，优化求解结果。算法每次迭代更新的个体数量，由eliteUpdate参数（更新的智能体比例）与种群规模共同计算得出。所有智能体按照适应度排序，算法采用由差到优的排序规则，以适配最大化寻优场景。再通过幂律概率分布筛选出需要更新的目标智能体。
对于选中的智能体，程序会对其所有组件进行排序。系统为每一个组件单独计算适应度，以评判该组件对智能体整体性能的贡献程度，并按照组件适应度由差到优完成排序。算法再次利用幂律概率分布，随机选取一个智能体组件进行更新，该机制能够优先选中表现最差的组件。被选中的智能体组件将被替换为合法区间内的随机值，其上下限由rangeMin和rangeMax参数指定。更新后的数值会经过合法性校验，确保严格符合预设的取值边界与步长要求。
该方法对所有待更新智能体循环执行上述流程，实现了极值优化算法的核心逻辑：筛选系统中性能最差的组件并随机重置，持续提升整体解的适应度与优化效果。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Apply Extremal Optimization void C_AO_EO::ApplyExtremalOptimization () { // Number of agents to update in this iteration int numUpdates = MathMax (1, (int)(popSize * eliteUpdate)); // Update selected agents based on EO principle //for (int update = 0; update < numUpdates; update++) for (int update = 0; update < popSize; update++) { // Step 1: Select an agent to modify // Use ranking by overall fitness int targetAgent; // Rank agents by fitness (from worst to best for maximization) for (int i = 0; i < popSize; i++) { agentRanks [i].idx = i; agentRanks [i].fitness = a [i].f; } // Sort (worst first to maximize) for (int i = 0; i < popSize - 1; i++) { for (int j = i + 1; j < popSize; j++) { if (agentRanks [i].fitness > agentRanks [j].fitness) { RankedAgent temp = agentRanks [i]; agentRanks [i] = agentRanks [j]; agentRanks [j] = temp; } } } // Select an agent according to the power-law distribution int rank = SelectRankByPowerLaw (popSize); targetAgent = agentRanks [rank].idx; // Step 2: Rank the components of the selected agent for (int c = 0; c < coords; c++) { compRanks [c].agentIdx = targetAgent; compRanks [c].componentIdx = c; compRanks [c].fitness = CalculateComponentFitness (targetAgent, c); } // Sort components (worst first) for (int i = 0; i < coords - 1; i++) { for (int j = i + 1; j < coords; j++) { if (compRanks [i].fitness > compRanks [j].fitness) { RankedComponent temp = compRanks [i]; compRanks [i] = compRanks [j]; compRanks [j] = temp; } } } // Step 3: Select a component to change according to P(n) ∝ n^(-τ) int compRank = SelectRankByPowerLaw (coords); int compIdx = compRanks [compRank].componentIdx; // Step 4: Replace the selected component with a new random value // This is the key principle of EO - unconditional replacement with random a [targetAgent].c [compIdx] = u.RNDfromCI (rangeMin [compIdx], rangeMax [compIdx]); // Check boundaries a [targetAgent].c [compIdx] = u.SeInDiSp (a [targetAgent].c [compIdx], rangeMin [compIdx], rangeMax [compIdx], rangeStep [compIdx]); } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
CalculateComponentFitness方法用于计算智能体单个组件的适应度值。该函数在EO算法中起到关键作用，用于评估每个组件对整体解适应度的贡献程度。算法使用简单的指标，将组件“适应度”定义为其对整体适应度的相对贡献度。
首先，将“适应度”初始化为0。接下来，计算组件的取值区间长度（range）。如果区间长度大于0，则计算归一化偏差。偏差的计算方式为：当前组件值与基准值cB之差的绝对值，再除以组件的取值区间长度，完成归一化。适应度通过1.0减去该“偏差”得到。这使得“适应度”与偏差成反比：组件值与目标值的偏差越小，其“适应度”越高。
因此，该函数返回指定组件的适应度得分，用于反映当前组件值与目标值的匹配程度，为后续组件排序提供依据。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Calculate the fitness component double C_AO_EO::CalculateComponentFitness (int agentIdx, int componentIdx) { // For the general optimization problem we use a simple metric // λi = relative contribution of the component to the fitness double fitness = 0.0; double range = rangeMax [componentIdx] - rangeMin [componentIdx]; if (range > 0) { // Normalized deviation double deviation = MathAbs (a [agentIdx].c [componentIdx] - cB [componentIdx]) / range; fitness =1.0 - deviation;// Invert so that bigger = better } return fitness; } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
SelectRankByPowerLaw方法实现了基于幂律概率分布从列表中选取元素位次（排名）的功能。该方法是EO算法的核心，通过该方法完成智能体与待修改组件的筛选。方法接收参数maxRank，表示元素的最大排名。
该方法基于逆变换法生成服从幂律分布的随机值，分布公式为：P(n) ∝ n^(-τ)，其中，n为元素排名； τ(tau)为控制幂律分布形态的参数。
根据参数"tau"的取值，分两种情况实现：
一般情况（τ ≠ 1.0）：
- 计算归一化系数"norm"，保证概率尺度正确；
- 通过u.RNDprobab()生成区间[0, 1)内的随机数r；
- 利用逆变换公式，根据"r"、"norm"和"τ"计算排名"rank"；
- 将排名限制在[0, maxRank - 1]范围内，防止数组越界。
特殊情况（τ = 1.0）：
- 为τ = 1.0场景单独计算归一化系数"norm"；
- 使用专用公式计算排名"rank"；
- 将排名限制在[0, maxRank - 1]范围内。
最终，该方法返回一个整数类型的排名"rank"，表示元素在排序列表中被选中的位置。该选取过程是概率性的：依据EO算法原理，排名越低（表现越差）的元素被选中的概率越高。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Select a rank according to a power-law distribution int C_AO_EO::SelectRankByPowerLaw (int maxRank) { // P(n) ∝ n^(-τ), where n is a rank from 1 to maxRank // Use the inverse transformation method double r = u.RNDprobab (); if (tau != 1.0) { // General case: inverse transform for P(n) ∝ n^(-τ) double norm = (1.0 - MathPow (maxRank + 1.0, 1.0 - tau)) / (1.0 - tau); double x = r * norm; int rank = (int)MathPow ((1.0 - tau) * x + 1.0, 1.0 / (1.0 - tau)) - 1; if (rank >= maxRank) rank = maxRank - 1; if (rank < 0) rank = 0; return rank; } else { // Special case τ = 1: P(n) ∝ 1/n double norm = MathLog (maxRank + 1.0); int rank = (int)(MathExp (r * norm) - 1.0); if (rank >= maxRank) rank = maxRank - 1; if (rank < 0) rank = 0; return rank; } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
"Revision"方法用于更新EO算法运行过程中当前最优解的相关信息。其作用是确定当前最优解，并更新存储该最优解信息的全局变量。方法首先创建临时数组aT用于存放排序后的智能体。通过内置函数u.Sorting对智能体种群a进行排序。排序采用最大化目标规则，即适应度函数值f最高的最优智能体，会被排在数组a的最前端。该数组是核心数据结构，存储了所有智能体信息，包括其组件c的取值与适应度函数值f。
排序完成后，程序会判断最优智能体（即a[0]）的适应度值f，是否大于当前全局最优值fB（保存迄今找到的最优解适应度）。如果当前智能体优于全局最优解，则将该智能体的组件值a[0].c复制到cB数组（存储最优解的组件），并将fB更新为该智能体的适应度值a[0].f。
因此，Revision函数会更新最优解信息，保存其组件与适应度值，并对种群进行排序，使最优解始终位于数组起始位置。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Update the best solutions void C_AO_EO::Revision () { // Sort the population for MAXIMIZATION static S_AO_Agent aT []; ArrayResize (aT, popSize); // Use the built-in sorting function u.Sorting (a, aT, popSize); // Update the global best solution if (a [0].f > fB) { ArrayCopy (cB, a [0].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); fB = a [0].f; } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试结果测试后，该算法效果并不理想，因此我决定重新审视所有原始方法，并推出一个旨在提升算法收敛速度的改进版本。
EO|极值优化（Boettcher-Percus）|50.0|1.4|0.5|0.3|
=============================
5 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.5146369337195529
25 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.29089804555433085
500 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.25192095557138877
=============================
5 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.367128650332966
25 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.19477408852361866
500 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.15367465708144543
=============================
5 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.2584615384615384
25 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.12707692307692314
500 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.09413846153846227
=============================
总分：2.25271 (25.03%)
我对该优化方法的个人解读如下：我们实现一个继承自基础优化类的新类。
构造函数用于设置算法初始参数：种群规模、需要增强（优化）的最差解数量、变异概率，以及用于选择与变异操作的分布指数。所有参数均存储在结构体数组中，便于后续修改与自定义配置。
SetParams方法根据参数数组中的数值更新类的内部变量。类中声明了以下方法：算法初始化；执行迭代步进（更新状态）；结果校验（重新评估解或为下一次迭代做准备）。类的私有部分存储用于跟踪当前迭代轮次与总迭代轮次的变量。同时定义一个方法，对种群中某个解的指定组件执行变异，这是本算法实现的核心部分。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_EOm : public C_AO { public: //---------------------------------------------------------- ~C_AO_EOm () { } C_AO_EOm () { ao_name = "EOm"; ao_desc = "Extremal Optimization M"; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/18755"; popSize = 50; // Population size popRaising = 3; // Boost the worst agents mutationRate = 0.1; // Mutation probability powCh = 2.0; // Selection power-law exponent powMut = 8.0; // Mutation power-law exponent ArrayResize (params, 5); params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; params [1].name = "popRaising"; params [1].val = popRaising; params [2].name = "mutationRate"; params [2].val = mutationRate; params [3].name = "powCh"; params [3].val = powCh; params [4].name = "powMut"; params [4].val = powMut; } void SetParams () { popSize = (int)params [0].val; popRaising = (int)params [1].val; mutationRate = params [2].val; powCh = params [3].val; powMut = params [4].val; } bool Init (const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0); void Moving (); void Revision (); //------------------------------------------------------------------ int popRaising; // Boost the worst agents double mutationRate; // Mutation probability double powCh; // Selection power-law exponent double powMut; // Mutation power-law exponent private: //--------------------------------------------------------- int currentEpoch; // current epoch int totalEpochs; // total number of epochs void MutateComponent (int agentIdx, int componentIdx); }; //————————————————————————————————————————————————————————————————————
通过Init方法完成算法的初始化工作。该函数的输入参数包括：优化参数的最小值数组、最大值数组、步长数组，以及算法运行的总迭代轮次（总循环数）。
方法内部会首先调用基类C_AO的通用初始化函数StandardInit，该函数执行全局初始化、内存分配，并配置优化参数的取值范围与迭代步长等基础配置。
如果StandardInit执行失败，Init函数将直接终止并返回false。如果StandardInit执行成功，该方法会初始化迭代计数变量：将当前迭代轮次（currentEpoch）置为 0，将总迭代轮次（totalEpochs）赋值为epochsP参数值。
最终，方法返回true，代表初始化完成。该方法通过配置初始参数与迭代计数器，完成算法运行前的全部准备工作。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Initialization bool C_AO_EOm::Init (const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; //------------------------------------------------------------------ currentEpoch = 0; totalEpochs = epochsP; return true; } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
Moving方法是极值优化算法的主迭代循环，负责在寻优过程中驱动解种群的迭代演化。迭代轮次自增： 更新当前迭代计数器currentEpoch。种群初始化（仅首轮迭代执行）：如果校验标识revision为false（即算法首次迭代），则执行种群初始化。
对种群中的每个“智能体”（解）、以及解的每个“坐标”参数，系统会在该坐标预设区间(rangeMin, rangeMax)内生成随机值。同时调用SeInDiSp离散化函数，保证参数取值严格匹配预设的步长精度。初始化完成后，将"revision"设置为true，确保该初始化逻辑仅执行一次。该方法终止。
后续迭代轮次的极值优化：创建临时数组aT，以存储变异后的新解。遍历种群中的所有智能体，初始化临时结构体aT[i]。针对解的每一维坐标，生成随机数并进行powCh幂次运算，用于筛选“父代”。
对随机数做缩放处理，以此在ind种群中选出父代索引。判定变异类型：如果随机数小于变异概率mutationRate，则触发变异操作，依据幂律分布PowerDistribution对父代坐标值执行变异更新；如果不触发变异，则执行朝向最优解的“定向迭代”，并叠加随机噪声。新坐标值计算方式为父代坐标值、随机扰动值以及全局最优坐标cB [c] 与父代坐标值差值的总和。再通过SeInDiSp完成数值离散化。所有变异运算结束后，将临时数组aT中的全部新解批量拷贝至主种群数组a。
因此，该方法实现了算法的演化循环：每一轮迭代都会通过个体筛选、随机幂律变异和定向搜索机制更新解的状态，持续优化目标函数值（最小化或最大化），最终得到全局最优解。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Main loop of the algorithm void C_AO_EOm::Moving () { currentEpoch++; // Initial population setup if (!revision) { for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true; return; } //Apply Extremal Optimization--------------------------------------- static S_AO_Agent aT []; ArrayResize (aT, popSize); for (int i = 0; i < popSize; i++) { aT [i].Init (coords); for (int c = 0; c < coords; c++) { double rnd = u.RNDprobab (); rnd = pow (rnd, powCh); int ind = (int)u.Scale (rnd, 0.0, 1.0, 0, popSize - 1); // Select the mutation type double mutType = u.RNDprobab (); if (mutType < mutationRate) { aT [i].c [c] = u.PowerDistribution (a [ind].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], powMut); } else { // Directed movement towards the better with noise aT [i].c [c] = a [ind].c [c] + u.RNDprobab () * (cB [c] - a [ind].c [c]); } // Check boundaries aT [i].c [c] = u.SeInDiSp (aT [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } for (int i = 0; i < popSize; i++) ArrayCopy (a [i].c, aT [i].c); } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
该方法负责在算法运行过程中，实时更新最优解的相关信息。
种群排序：创建临时数组aT，用于拷贝存储种群数据。通过内置方法u.Sorting，依据目标函数值对主种群数组a进行排序。
更新全局最优解：校验种群首个元素（当前最优解）的目标函数值f是否优于当前全局最优值fB。 如果当前解更优，则将首个元素的坐标a[0].c赋值给全局最优坐标cB，同时将该更优解的目标函数值更新至fB。
更新最差解：将种群末尾元素的目标函数值，更新至全局最差值变量fW。
最差解优化提升：循环执行popRaising次最差解优化操作，对种群中的最差个体进行改良：选取排序后种群数组末尾的popRaising个最差智能体，将其目标函数值f重新随机赋值，取值区间介于当前全局最差值fW与全局最优值fB之间。该操作旨在增加种群多样性，同时推动劣质解向优质解区间靠拢。
种群二次重排：使用u.Sorting方法对种群数组a重新排序。在个体目标值f更新后，需要重新排序恢复种群的有序结构。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Update the best solutions void C_AO_EOm::Revision () { // Sort the population -------------------------------------------- static S_AO_Agent aT []; ArrayResize (aT, popSize); u.Sorting (a, aT, popSize); // Update the global best solution if (a [0].f > fB) { ArrayCopy (cB, a [0].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); fB = a [0].f; } fW = a [popSize - 1].f; //------------------------------------------------------------------ for (int i = 0; i < popRaising; i++) { a [popSize - 1 - i].f = u.RNDfromCI (fW, fB); } u.Sorting (a, aT, popSize); } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
现在，该算法（在一定程度上继承并改进了EO的理念），采用幂律分布来选择候选供体（ donor），不再局限于只挑选表现较差的个体。
a [popSize - 1 - i].f = u.RNDfromCI (fW, fB);
我新增了一项标准EO中没有的机制：算法会对表现最差的智能体进行“复活”操作，为其随机分配一个介于种群当前最差适应度fW与最优适应度fB之间的适应度值。基于幂律分布的变异是“幂律分布变异”思路的具体实现。向优定向移动（当mutType >= mutationRate时触发）作为附加机制，旨在加快算法的收敛速度。
现在来看一下改进版算法的运行结果。我们可以将以下结果纳入评测表中。
EO|极值优化改进版|50.0|3.0|0.1|2.0|8.0|
=============================
5 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.7616651321732368
25 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.7724295992586084
500 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.3174703398632668
=============================
5 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.9999936711143977
25 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.7675163269928252
500 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.23527203643380376
=============================
5 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.7476923076923077
25 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.5396923076923076
500 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.14249230769230903
=============================
总分：5.28422 (58.71%)
可视化结果显示，低维函数对应的测试结果离散度较大（绿色线条）。
EOm在Hilly测试函数上
EOm在Forest测试函数上
EOm在Megacity测试函数上
测试结果显示，EOm算法在本次排名表中位列第12位。
|#
|AO
|描述
|Hilly
| Hilly
最终
|Forest
| Forest
最终
|Megacity (离散)
| Megacity
最终
| 最终
结果
| % of
最大
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|跨邻域搜索
|0.94948
|0.84776
|0.43857
|2.23581
|1.00000
|0.92334
|0.39988
|2.32323
|0.70923
|0.63477
|0.23091
|1.57491
|6.134
|68.15
|2
|CLA
|密码锁算法（joo）
|0.95345
|0.87107
|0.37590
|2.20042
|0.98942
|0.91709
|0.31642
|2.22294
|0.79692
|0.69385
|0.19303
|1.68380
|6.107
|67.86
|3
|AMOm
|动物迁徙优化M
|0.90358
|0.84317
|0.46284
|2.20959
|0.99001
|0.92436
|0.46598
|2.38034
|0.56769
|0.59132
|0.23773
|1.39675
|5.987
|66.52
|4
|(P+O)ES
|(P+O) 进化策略
|0.92256
|0.88101
|0.40021
|2.20379
|0.97750
|0.87490
|0.31945
|2.17185
|0.67385
|0.62985
|0.18634
|1.49003
|5.866
|65.17
|5
|CTA
|彗星尾算法（joo）
|0.95346
|0.86319
|0.27770
|2.09435
|0.99794
|0.85740
|0.33949
|2.19484
|0.88769
|0.56431
|0.10512
|1.55712
|5.846
|64.96
|6
|TETA
|时间演化旅行算法（joo）
|0.91362
|0.82349
|0.31990
|2.05701
|0.97096
|0.89532
|0.29324
|2.15952
|0.73462
|0.68569
|0.16021
|1.58052
|5.797
|64.41
|7
|SDSm
|随机扩散搜索 M
|0.93066
|0.85445
|0.39476
|2.17988
|0.99983
|0.89244
|0.19619
|2.08846
|0.72333
|0.61100
|0.10670
|1.44103
|5.709
|63.44
|8
|BOAm
|台球优化算法M
|0.95757
|0.82599
|0.25235
|2.03590
|1.00000
|0.90036
|0.30502
|2.20538
|0.73538
|0.52523
|0.09563
|1.35625
|5.598
|62.19
|9
|AAm
|射箭算法M
|0.91744
|0.70876
|0.42160
|2.04780
|0.92527
|0.75802
|0.35328
|2.03657
|0.67385
|0.55200
|0.23738
|1.46323
|5.548
|61.64
|10
|ESG
|社会群体的进化（joo）
|0.99906
|0.79654
|0.35056
|2.14616
|1.00000
|0.82863
|0.13102
|1.95965
|0.82333
|0.55300
|0.04725
|1.42358
|5.529
|61.44
|11
|SIA
|模拟各向同性退火（joo）
|0.95784
|0.84264
|0.41465
|2.21513
|0.98239
|0.79586
|0.20507
|1.98332
|0.68667
|0.49300
|0.09053
|1.27020
|5.469
|60.76
|12
|EOm
|极值优化M
|0.76166
|0.77242
|0.31747
|1.85155
|0.99999
|0.76751
|0.23527
|2.00277
|0.74769
|0.53969
|0.14249
|1.42987
|5.284
|58.71
|13
|BBO
|生物地理学优化算法
|0.94912
|0.69456
|0.35031
|1.99399
|0.93820
|0.67365
|0.25682
|1.86867
|0.74615
|0.48277
|0.17369
|1.40261
|5.265
|58.50
|14
|ACS
|人工协同搜索
|0.75547
|0.74744
|0.30407
|1.80698
|1.00000
|0.88861
|0.22413
|2.11274
|0.69077
|0.48185
|0.13322
|1.30583
|5.226
|58.06
|15
|DA
|辩证算法
|0.86183
|0.70033
|0.33724
|1.89940
|0.98163
|0.72772
|0.28718
|1.99653
|0.70308
|0.45292
|0.16367
|1.31967
|5.216
|57.95
|16
|BHAm
|黑洞算法M
|0.75236
|0.76675
|0.34583
|1.86493
|0.93593
|0.80152
|0.27177
|2.00923
|0.65077
|0.51646
|0.15472
|1.32195
|5.196
|57.73
|17
|ASO
|无序社会优化
|0.84872
|0.74646
|0.31465
|1.90983
|0.96148
|0.79150
|0.23803
|1.99101
|0.57077
|0.54062
|0.16614
|1.27752
|5.178
|57.54
|18
|RFO
|皇家同花顺优化（joo）
|0.83361
|0.73742
|0.34629
|1.91733
|0.89424
|0.73824
|0.24098
|1.87346
|0.63154
|0.50292
|0.16421
|1.29867
|5.089
|56.55
|19
|AOSm
|原子轨道搜索M
|0.80232
|0.70449
|0.31021
|1.81702
|0.85660
|0.69451
|0.21996
|1.77107
|0.74615
|0.52862
|0.14358
|1.41835
|5.006
|55.63
|20
|TSEA
|龟壳演化算法（joo）
|0.96798
|0.64480
|0.29672
|1.90949
|0.99449
|0.61981
|0.22708
|1.84139
|0.69077
|0.42646
|0.13598
|1.25322
|5.004
|55.60
|21
|BSA
|回溯搜索算法
|0.97309
|0.54534
|0.29098
|1.80941
|0.99999
|0.58543
|0.21747
|1.80289
|0.84769
|0.36953
|0.12978
|1.34700
|4.959
|55.10
|22
|DE
|差分进化
|0.95044
|0.61674
|0.30308
|1.87026
|0.95317
|0.78896
|0.16652
|1.90865
|0.78667
|0.36033
|0.02953
|1.17653
|4.955
|55.06
|23
|SRA
|成功餐饮经营者算法 (joo)
|0.96883
|0.63455
|0.29217
|1.89555
|0.94637
|0.55506
|0.19124
|1.69267
|0.74923
|0.44031
|0.12526
|1.31480
|4.903
|54.48
|24
|CRO
|化学反应优化
|0.94629
|0.66112
|0.29853
|1.90593
|0.87906
|0.58422
|0.21146
|1.67473
|0.75846
|0.42646
|0.12686
|1.31178
|4.892
|54.36
|25
|BIO
|血液遗传优化算法（joo）
|0.81568
|0.65336
|0.30877
|1.77781
|0.89937
|0.65319
|0.21760
|1.77016
|0.67846
|0.47631
|0.13902
|1.29378
|4.842
|53.80
|26
|BSA
|鸟群算法
|0.89306
|0.64900
|0.26250
|1.80455
|0.92420
|0.71121
|0.24939
|1.88479
|0.69385
|0.32615
|0.10012
|1.12012
|4.809
|53.44
|27
|DEA
|差分进化算法
|0.75995
|0.67572
|0.34171
|1.77738
|0.89582
|0.64223
|0.23941
|1.77746
|0.61538
|0.44031
|0.15115
|1.20684
|4.762
|52.91
|28
|HS
|和声搜索
|0.86509
|0.68782
|0.32527
|1.87818
|0.99999
|0.68002
|0.09590
|1.77592
|0.62000
|0.42267
|0.05458
|1.09725
|4.751
|52.79
|29
|SSG
|树苗播种和生长
|0.77839
|0.64925
|0.39543
|1.82308
|0.85973
|0.62467
|0.17429
|1.65869
|0.64667
|0.44133
|0.10598
|1.19398
|4.676
|51.95
|30
|BCOm
|细菌趋化性优化算法M
|0.75953
|0.62268
|0.31483
|1.69704
|0.89378
|0.61339
|0.22542
|1.73259
|0.65385
|0.42092
|0.14435
|1.21912
|4.649
|51.65
|31
|ABO
|非洲水牛优化
|0.83337
|0.62247
|0.29964
|1.75548
|0.92170
|0.58618
|0.19723
|1.70511
|0.61000
|0.43154
|0.13225
|1.17378
|4.634
|51.49
|32
|(PO)ES
|(PO) 进化策略
|0.79025
|0.62647
|0.42935
|1.84606
|0.87616
|0.60943
|0.19591
|1.68151
|0.59000
|0.37933
|0.11322
|1.08255
|4.610
|51.22
|33
|FBA
|基于分形的算法
|0.79000
|0.65134
|0.28965
|1.73099
|0.87158
|0.56823
|0.18877
|1.62858
|0.61077
|0.46062
|0.12398
|1.19537
|4.555
|50.61
|34
|TSm
|禁忌搜索M
|0.87795
|0.61431
|0.29104
|1.78330
|0.92885
|0.51844
|0.19054
|1.63783
|0.61077
|0.38215
|0.12157
|1.11449
|4.536
|50.40
|35
|BSO
|头脑风暴优化
|0.93736
|0.57616
|0.29688
|1.81041
|0.93131
|0.55866
|0.23537
|1.72534
|0.55231
|0.29077
|0.11914
|0.96222
|4.498
|49.98
|36
|WOAm
|鲸鱼优化算法M
|0.84521
|0.56298
|0.26263
|1.67081
|0.93100
|0.52278
|0.16365
|1.61743
|0.66308
|0.41138
|0.11357
|1.18803
|4.476
|49.74
|37
|AEFA
|人工电场算法
|0.87700
|0.61753
|0.25235
|1.74688
|0.92729
|0.72698
|0.18064
|1.83490
|0.66615
|0.11631
|0.09508
|0.87754
|4.459
|49.55
|38
|AEO
|基于人工生态系统的优化算法
|0.91380
|0.46713
|0.26470
|1.64563
|0.90223
|0.43705
|0.21400
|1.55327
|0.66154
|0.30800
|0.28563
|1.25517
|4.454
|49.49
|39
|CAm
|骆驼算法M
|0.78684
|0.56042
|0.35133
|1.69859
|0.82772
|0.56041
|0.24336
|1.63149
|0.64846
|0.33092
|0.13418
|1.11356
|4.444
|49.37
|40
|ACOm
|蚁群优化M
|0.88190
|0.66127
|0.30377
|1.84693
|0.85873
|0.58680
|0.15051
|1.59604
|0.59667
|0.37333
|0.02472
|0.99472
|4.438
|49.31
|41
|CMAES
|协方差矩阵自适应演化策略
|0.76258
|0.72089
|0.00000
|1.48347
|0.82056
|0.79616
|0.00000
|1.61672
|0.75846
|0.49077
|0.00000
|1.24923
|4.349
|48.33
|42
|BFO-GA
|细菌觅食优化 - ga
|0.89150
|0.55111
|0.31529
|1.75790
|0.96982
|0.39612
|0.06305
|1.42899
|0.72667
|0.27500
|0.03525
|1.03692
|4.224
|46.93
|43
|SOA
|简单优化算法
|0.91520
|0.46976
|0.27089
|1.65585
|0.89675
|0.37401
|0.16984
|1.44060
|0.69538
|0.28031
|0.10852
|1.08422
|4.181
|46.45
|44
|ABHA
|人工蜂巢算法
|0.84131
|0.54227
|0.26304
|1.64663
|0.87858
|0.47779
|0.17181
|1.52818
|0.50923
|0.33877
|0.10397
|0.95197
|4.127
|45.85
|45
|ACMO
|大气云模型优化
|0.90321
|0.48546
|0.30403
|1.69270
|0.80268
|0.37857
|0.19178
|1.37303
|0.62308
|0.24400
|0.10795
|0.97503
|4.041
|44.90
|RW
|随机游走
|0.48754
|0.32159
|0.25781
|1.06694
|0.37554
|0.21944
|0.15877
|0.75375
|0.27969
|0.14917
|0.09847
|0.52734
|2.348
|26.09
总结
本次提出的轻量化改进极值优化算法（EOm），为元启发式优化领域提供了一个具有参考价值的研究案例：适度脱离原有理论框架，反而能显著提升算法的实际性能。该算法在45种群智能优化算法中位列第12，本质上属于混合改进算法，仅保留了原始EO的幂律分布核心思想。
最差智能体“复活”机制能够有效防止算法早熟收敛，维持种群多样性，并为全局搜索提供更多可能性。简化计算结构：舍弃逐个组件适应度评估，降低了计算复杂度，并直接对完整解进行迭代更新，提升收敛速度。
本次改进型EO算法的优异表现，印证了元启发式算法设计的一条重要准则：算法性能的优劣，并不取决于其对原始理论的忠实程度，而是取决于其对搜索空间探索与开发能力的平衡。该实现方案虽然突破了传统极值优化算法的经典原理，却具备收敛速度快、求解效果具有竞争力、实现与配置简便等优势。
因此，该算法可作为种群优化算法体系中实用的工具，尤其适用于需要兼顾求解质量与计算成本的优化场景。
图例1. 算法在相应测试中的颜色渐变表示
图例2. 算法测试结果的直方图（评分范围为0到100，越高越好，其中100为理论上的最高可能得分，压缩包中附有用于计算排名表的脚本）
EOm算法的优缺点：
优点：
- 实现简单
- 快速而高效
- 在离散问题上表现良好
缺点：
- 在低维函数上的结果离散度较大
- 在“平滑型”低维问题上表现为平均水平
文章附有一个包含当前版本算法代码的归档文件。本文作者对标准算法描述的绝对准确性不承担责任。为提升搜索能力，已经对其中的许多算法进行了修改。文章中表述的结论和论断都是基于实验的结果。
文中所用的程序
|#
|名称
|类型
|描述
|1
|#C_AO.mqh
|库
|种群优化算法的基类
|2
|#C_AO_enum.mqh
|库
|种群优化算法的枚举说明
|3
|TestFunctions.mqh
|库
|测试函数库
|4
|TestStandFunctions.mqh
|库
|测试台函数库
|5
|Utilities.mqh
|库
|辅助函数库
|6
|CalculationTestResults.mqh
|库
|用于计算比较表结果的脚本
|7
|Testing AOs.mq5
|脚本
|面向所有种群优化算法的统一测试平台
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|脚本
|种群优化算法非可视化简易使用案例
|9
|Test_AO_EOm.mq5
|脚本
|EOm测试
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/18755
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。