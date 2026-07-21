内容





引言

现实中的诸多问题（尤其是交易优化问题），其目标函数多为复杂离散空间形态，存在多重局部极值、不连续区间与不可导区域，因此传统基于梯度的优化方法并不适用。为解决此类问题，学界发展出了多种元启发式算法。各类算法在搜索空间的全局探索与局部利用的平衡上各有优劣。

极值优化（EO）是一种源自Bak‑Sneppen模型的元启发式优化算法。该算法由Stefan Boettcher和Allon Percus于1999年提出，其灵感来源于自组织临界性理论：复杂系统会自发演化至临界状态，并不断发生不同规模的雪崩式波动。针对连续优化场景，可以进一步开发基于种群的改进版EO算法，通过迭代式种群完成更新。





算法实现

Bak-Sneppen模型最初用于描述生态系统的演化过程，并揭示自组织临界性现象。这是一个简单的协同演化模型，用以说明局部相互作用如何引发全局性的临界事件。

Bak-Sneppen模型原理

物种生态系统：

共有N个物种排列成链状（或分布在网格上）；

每个物种i对应一个适应度值fi ∈ [0,1]；

适应度代表物种对环境的适应能力。

演化动力学

在每一步迭代中： 1. 找到适应度最小的物种：fmin = min {fi} 2. 将该物种及其相邻物种的适应度替换为新的随机值 3. 重复上述过程

系统会自主演化至临界状态；

形成临界阈值fc ≈ 0.67；

适应度低于该阈值的物种会以雪崩式突变的形式被淘汰；

雪崩规模服从幂律分布。

系统无需外部干预，会长期处于停滞平稳阶段，随后突发不同规模的雪崩式剧烈波动，以此完成自组织演化。雪崩规模遵循幂律变化规律：P(s) ~ s^(-τ)。在无固定特征尺度的系统中，物种的存续周期同样服从幂律分布。单一物种的状态变化会影响其相邻物种，局部交互作用最终催生整体系统的全局演化特征。

Boettcher与Percus基于Bak-Sneppen模型的核心原理，研发出了极值优化算法。该算法的核心逻辑并非优化最优个体，而是改进最差个体。这种聚焦最差单元的优化思路看似反直觉，却能有效摆脱局部最优解的桎梏。Bak-Sneppen模型的演化遵循间断平衡理论：系统长期保持稳态，偶尔被突发性剧变打破。极值优化算法复用了这一核心原理：仅对系统内劣质组件进行迭代更新。一个组件的改进可能显著提升整体解，但也可能使其他组件变成“较差”组件。

极值优化算法将原本应用于生态系统模型的自组织临界性原理，迁移至优化求解领域。其核心创新点在于：利用复杂系统与生俱来的自组织特性，自动平衡搜索空间的全局探索与局部利用。我们将通过实际工程问题验证该算法的有效性，算法伪代码流程如下。

初始化： 基于种群规模（popSize）生成智能体种群 初始化参数 通过创建数组对智能体和组件排序 首次运行（初始化种群）： 对于种群中的每个智能体： 遍历智能体的各个组件 （坐标）： 在合法取值范围内随机赋值 按需执行数据离散化处理

（坐标）： 基本优化循环： 对种群内每个智能体执行以下操作： 智能体排序： 生成包含所有智能体及其适应度的列表

按适应度排序（对于最大化的劣解优先排序） 选取目标智能体： 基于幂律分布P(n) ∝ n^(-τ)

依据该分布随机选取排序位次

将该位次对应的智能体确定为待优化目标智能体 目标智能体组件排序： 逐一计算目标智能体所有组件的适应度： 适应度计算公式：适应度 = 1 - （相对最优值的归一化偏差）

按组件适应度升序排序（劣质组件优先） 组件筛选与变异： 通过幂律分布随机选取待优化组件的排序位次

为选中组件重新随机赋予合法数值

执行边界校验，并按需离散化 结果更新： 依据适应度对全体种群排序（最优解置顶） 如果迭代得到更优解，则更新全局最优解

让我们通过代码实现该算法。我们将自定义极值优化算法类，基于优化最差单元、迭代寻优的核心逻辑实现EO算法。该类继承自算法基类C_AO，并拓展了专属的算法参数与核心方法。构造函数与析构函数：分别用于初始化算法参数和释放程序资源。主要参数：

popSize —— 种群规模，即种群内的智能体总数量；

—— 种群规模，即种群内的智能体总数量； tau —— 幂律分布指数，用于控制单元筛选概率；

—— 幂律分布指数，用于控制单元筛选概率； greedyStart —— 贪心初始化智能体的占比；

—— 贪心初始化智能体的占比； eliteUpdate —— 单次迭代中参与更新的智能体占比。

SetParams —— 从参数数组中提取当前参数值并使其生效；

—— 从参数数组中提取当前参数值并使其生效； Init —— 结合参数取值范围与迭代总轮次，完成种群初始化；

—— 结合参数取值范围与迭代总轮次，完成种群初始化； Moving —— 执行单步算法运算，更新种群整体状态；

—— 执行单步算法运算，更新种群整体状态； Revision —— 更新评估结果，或为下一阶段运算做前置准备。

RankedComponent —— 用于存储智能体各组件按质量（适应度）排序结果的结构体；

—— 用于存储智能体各组件按质量（适应度）排序结果的结构体； RankedAgent —— 用于存储智能体按整体适应度排序结果的结构体。

compRanks 与 agentRanks —— 存储排序后组件和智能体数据的结构体数组；

与 —— 存储排序后组件和智能体数据的结构体数组； tau、greedyStart、eliteUpdate —— 算法运行行为的核心控制参数。

ApplyExtremalOptimization —— 基于幂律分布、按元素排名筛选并更新取值的核心极值优化机制；

—— 基于幂律分布、按元素排名筛选并更新取值的核心极值优化机制； CalculateComponentFitness —— 计算智能体单个组件的适应度；

—— 计算智能体单个组件的适应度； SelectRankByPowerLaw —— 基于幂律分布选取组件或智能体的排名，实现对最差单元的定向优化。

参数数组用于存储算法配置参数，同步原始参数数值，适配界面交互与外部程序调控需求。方法：内部结构体：内部变量与参数：内部辅助方法：

该类专为极值优化算法设计，尤其适用于通过逐步替换种群个体中适应度最低的组件，来搜索高质量解的优化场景。

bool C_AO_EO::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; ArrayResize (compRanks, coords); ArrayResize (agentRanks, popSize); return true ; }

EO类的初始化方法负责为后续算法运行准备初始条件。该方法接收各变量的取值范围（最小值、最大值）、变量更新步长，以及可选的迭代次数（轮次）作为参数。

方法首先调用标准初始化流程，完成基础参数配置与通用数据结构的准备。如果该流程执行失败，则初始化直接终止。

如果初始化成功，方法将重新分配用于存储排序后组件与排序后智能体的数组容量。组件数组的大小根据问题的变量个数或坐标维度设定，智能体数组的大小则根据指定的种群规模设定。上述步骤完成后，方法返回初始化成功的结果。

void C_AO_EO::Moving () { if (!revision) { int greedyCount = ( int )(popSize * greedyStart); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true ; return ; } ApplyExtremalOptimization (); }

ApplyExtremalOptimization方法实现了用于更新智能体种群的EO算法主循环。其核心目的是依据EO算法原理，通过修改智能体的各组件，优化求解结果。算法每次迭代更新的个体数量，由eliteUpdate参数（更新的智能体比例）与种群规模共同计算得出。所有智能体按照适应度排序，算法采用由差到优的排序规则，以适配最大化寻优场景。再通过幂律概率分布筛选出需要更新的目标智能体。

对于选中的智能体，程序会对其所有组件进行排序。系统为每一个组件单独计算适应度，以评判该组件对智能体整体性能的贡献程度，并按照组件适应度由差到优完成排序。算法再次利用幂律概率分布，随机选取一个智能体组件进行更新，该机制能够优先选中表现最差的组件。

被选中的智能体组件将被替换为合法区间内的随机值，其上下限由rangeMin和rangeMax参数指定。更新后的数值会经过合法性校验，确保严格符合预设的取值边界与步长要求。

该方法对所有待更新智能体循环执行上述流程，实现了极值优化算法的核心逻辑：筛选系统中性能最差的组件并随机重置，持续提升整体解的适应度与优化效果。

void C_AO_EO::ApplyExtremalOptimization () { int numUpdates = MathMax ( 1 , ( int )(popSize * eliteUpdate)); for ( int update = 0 ; update < popSize; update++) { int targetAgent; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { agentRanks [i].idx = i; agentRanks [i].fitness = a [i].f; } for ( int i = 0 ; i < popSize - 1 ; i++) { for ( int j = i + 1 ; j < popSize; j++) { if (agentRanks [i].fitness > agentRanks [j].fitness) { RankedAgent temp = agentRanks [i]; agentRanks [i] = agentRanks [j]; agentRanks [j] = temp; } } } int rank = SelectRankByPowerLaw (popSize); targetAgent = agentRanks [rank].idx; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { compRanks [c].agentIdx = targetAgent; compRanks [c].componentIdx = c; compRanks [c].fitness = CalculateComponentFitness (targetAgent, c); } for ( int i = 0 ; i < coords - 1 ; i++) { for ( int j = i + 1 ; j < coords; j++) { if (compRanks [i].fitness > compRanks [j].fitness) { RankedComponent temp = compRanks [i]; compRanks [i] = compRanks [j]; compRanks [j] = temp; } } } int compRank = SelectRankByPowerLaw (coords); int compIdx = compRanks [compRank].componentIdx; a [targetAgent].c [compIdx] = u.RNDfromCI (rangeMin [compIdx], rangeMax [compIdx]); a [targetAgent].c [compIdx] = u.SeInDiSp (a [targetAgent].c [compIdx], rangeMin [compIdx], rangeMax [compIdx], rangeStep [compIdx]); } }

CalculateComponentFitness方法用于计算智能体单个组件的适应度值。该函数在EO算法中起到关键作用，用于评估每个组件对整体解适应度的贡献程度。算法使用简单的指标，将组件“适应度”定义为其对整体适应度的相对贡献度。

首先，将“适应度”初始化为0。接下来，计算组件的取值区间长度（range）。如果区间长度大于0，则计算归一化偏差。偏差的计算方式为：当前组件值与基准值cB之差的绝对值，再除以组件的取值区间长度，完成归一化。适应度通过1.0减去该“偏差”得到。这使得“适应度”与偏差成反比：组件值与目标值的偏差越小，其“适应度”越高。

因此，该函数返回指定组件的适应度得分，用于反映当前组件值与目标值的匹配程度，为后续组件排序提供依据。

double C_AO_EO::CalculateComponentFitness ( int agentIdx, int componentIdx) { double fitness = 0.0 ; double range = rangeMax [componentIdx] - rangeMin [componentIdx]; if (range > 0 ) { double deviation = MathAbs (a [agentIdx].c [componentIdx] - cB [componentIdx]) / range; fitness = 1.0 - deviation; } return fitness; }

SelectRankByPowerLaw方法实现了基于幂律概率分布从列表中选取元素位次（排名）的功能。该方法是EO算法的核心，通过该方法完成智能体与待修改组件的筛选。方法接收参数maxRank，表示元素的最大排名。

该方法基于逆变换法生成服从幂律分布的随机值，分布公式为：P(n) ∝ n^(-τ)，其中，n为元素排名； τ(tau)为控制幂律分布形态的参数。

根据参数"tau"的取值，分两种情况实现：

一般情况（τ ≠ 1.0）： 计算归一化系数"norm"，保证概率尺度正确；

通过u.RNDprobab()生成区间[0, 1)内的随机数r；

利用逆变换公式，根据"r"、"norm"和"τ"计算排名"rank"；

将排名限制在[0, maxRank - 1]范围内，防止数组越界。 特殊情况（τ = 1.0）： 为τ = 1.0场景单独计算归一化系数"norm"；

使用专用公式计算排名"rank"；

将排名限制在[0, maxRank - 1]范围内。

最终，该方法返回一个整数类型的排名"rank"，表示元素在排序列表中被选中的位置。该选取过程是概率性的：依据EO算法原理，排名越低（表现越差）的元素被选中的概率越高。

int C_AO_EO::SelectRankByPowerLaw ( int maxRank) { double r = u.RNDprobab (); if (tau != 1.0 ) { double norm = ( 1.0 - MathPow (maxRank + 1.0 , 1.0 - tau)) / ( 1.0 - tau); double x = r * norm; int rank = ( int )MathPow (( 1.0 - tau) * x + 1.0 , 1.0 / ( 1.0 - tau)) - 1 ; if (rank >= maxRank) rank = maxRank - 1 ; if (rank < 0 ) rank = 0 ; return rank; } else { double norm = MathLog (maxRank + 1.0 ); int rank = ( int )(MathExp (r * norm) - 1.0 ); if (rank >= maxRank) rank = maxRank - 1 ; if (rank < 0 ) rank = 0 ; return rank; } }

"Revision"方法用于更新EO算法运行过程中当前最优解的相关信息。其作用是确定当前最优解，并更新存储该最优解信息的全局变量。方法首先创建临时数组aT用于存放排序后的智能体。通过内置函数u.Sorting对智能体种群a进行排序。排序采用最大化目标规则，即适应度函数值f最高的最优智能体，会被排在数组a的最前端。该数组是核心数据结构，存储了所有智能体信息，包括其组件c的取值与适应度函数值f。

排序完成后，程序会判断最优智能体（即a[0]）的适应度值f，是否大于当前全局最优值fB（保存迄今找到的最优解适应度）。如果当前智能体优于全局最优解，则将该智能体的组件值a[0].c复制到cB数组（存储最优解的组件），并将fB更新为该智能体的适应度值a[0].f。

因此，Revision函数会更新最优解信息，保存其组件与适应度值，并对种群进行排序，使最优解始终位于数组起始位置。

void C_AO_EO::Revision () { static S_AO_Agent aT []; ArrayResize (aT, popSize); u.Sorting (a, aT, popSize); if (a [ 0 ].f > fB) { ArrayCopy (cB, a [ 0 ].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); fB = a [ 0 ].f; } }





测试结果

EO|极值优化（Boettcher-Percus）|50.0|1.4|0.5|0.3|

=============================

5 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.5146369337195529

25 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.29089804555433085

500 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.25192095557138877

=============================

5 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.367128650332966

25 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.19477408852361866

500 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.15367465708144543

=============================

5 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.2584615384615384

25 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.12707692307692314

500 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.09413846153846227

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总分：2.25271 (25.03%)

测试后，该算法效果并不理想，因此我决定重新审视所有原始方法，并推出一个旨在提升算法收敛速度的改进版本。

我对该优化方法的个人解读如下：我们实现一个继承自基础优化类的新类。

构造函数用于设置算法初始参数：种群规模、需要增强（优化）的最差解数量、变异概率，以及用于选择与变异操作的分布指数。所有参数均存储在结构体数组中，便于后续修改与自定义配置。

SetParams方法根据参数数组中的数值更新类的内部变量。类中声明了以下方法：算法初始化；执行迭代步进（更新状态）；结果校验（重新评估解或为下一次迭代做准备）。类的私有部分存储用于跟踪当前迭代轮次与总迭代轮次的变量。同时定义一个方法，对种群中某个解的指定组件执行变异，这是本算法实现的核心部分。

class C_AO_EOm : public C_AO { public : ~C_AO_EOm () { } C_AO_EOm () { ao_name = "EOm" ; ao_desc = "Extremal Optimization M" ; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/18755" ; popSize = 50 ; popRaising = 3 ; mutationRate = 0.1 ; powCh = 2.0 ; powMut = 8.0 ; ArrayResize ( params , 5 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "popRaising" ; params [ 1 ].val = popRaising; params [ 2 ].name = "mutationRate" ; params [ 2 ].val = mutationRate; params [ 3 ].name = "powCh" ; params [ 3 ].val = powCh; params [ 4 ].name = "powMut" ; params [ 4 ].val = powMut; } void SetParams () { popSize = ( int ) params [ 0 ].val; popRaising = ( int ) params [ 1 ].val; mutationRate = params [ 2 ].val; powCh = params [ 3 ].val; powMut = params [ 4 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); int popRaising; double mutationRate; double powCh; double powMut; private : int currentEpoch; int totalEpochs; void MutateComponent ( int agentIdx, int componentIdx); };

通过Init方法完成算法的初始化工作。该函数的输入参数包括：优化参数的最小值数组、最大值数组、步长数组，以及算法运行的总迭代轮次（总循环数）。

方法内部会首先调用基类C_AO的通用初始化函数StandardInit，该函数执行全局初始化、内存分配，并配置优化参数的取值范围与迭代步长等基础配置。

如果StandardInit执行失败，Init函数将直接终止并返回false。如果StandardInit执行成功，该方法会初始化迭代计数变量：将当前迭代轮次（currentEpoch）置为 0，将总迭代轮次（totalEpochs）赋值为epochsP参数值。

最终，方法返回true，代表初始化完成。该方法通过配置初始参数与迭代计数器，完成算法运行前的全部准备工作。

bool C_AO_EOm::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; currentEpoch = 0 ; totalEpochs = epochsP; return true ; }

Moving方法是极值优化算法的主迭代循环，负责在寻优过程中驱动解种群的迭代演化。迭代轮次自增： 更新当前迭代计数器currentEpoch。种群初始化（仅首轮迭代执行）：如果校验标识revision为false（即算法首次迭代），则执行种群初始化。

对种群中的每个“智能体”（解）、以及解的每个“坐标”参数，系统会在该坐标预设区间(rangeMin, rangeMax)内生成随机值。同时调用SeInDiSp离散化函数，保证参数取值严格匹配预设的步长精度。初始化完成后，将"revision"设置为true，确保该初始化逻辑仅执行一次。该方法终止。

后续迭代轮次的极值优化：创建临时数组aT，以存储变异后的新解。遍历种群中的所有智能体，初始化临时结构体aT[i]。针对解的每一维坐标，生成随机数并进行powCh幂次运算，用于筛选“父代”。

对随机数做缩放处理，以此在ind种群中选出父代索引。判定变异类型：如果随机数小于变异概率mutationRate，则触发变异操作，依据幂律分布PowerDistribution对父代坐标值执行变异更新；如果不触发变异，则执行朝向最优解的“定向迭代”，并叠加随机噪声。新坐标值计算方式为父代坐标值、随机扰动值以及全局最优坐标cB [c] 与父代坐标值差值的总和。再通过SeInDiSp完成数值离散化。所有变异运算结束后，将临时数组aT中的全部新解批量拷贝至主种群数组a。

因此，该方法实现了算法的演化循环：每一轮迭代都会通过个体筛选、随机幂律变异和定向搜索机制更新解的状态，持续优化目标函数值（最小化或最大化），最终得到全局最优解。

void C_AO_EOm::Moving () { currentEpoch++; if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true ; return ; } static S_AO_Agent aT []; ArrayResize (aT, popSize); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { aT [i].Init (coords); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double rnd = u.RNDprobab (); rnd = pow (rnd, powCh); int ind = ( int )u.Scale (rnd, 0.0 , 1.0 , 0 , popSize - 1 ); double mutType = u.RNDprobab (); if (mutType < mutationRate) { aT [i].c [c] = u.PowerDistribution (a [ind].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], powMut); } else { aT [i].c [c] = a [ind].c [c] + u.RNDprobab () * (cB [c] - a [ind].c [c]); } aT [i].c [c] = u.SeInDiSp (aT [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) ArrayCopy (a [i].c, aT [i].c); }

该方法负责在算法运行过程中，实时更新最优解的相关信息。

种群排序：创建临时数组aT，用于拷贝存储种群数据。通过内置方法u.Sorting，依据目标函数值对主种群数组a进行排序。

更新全局最优解：校验种群首个元素（当前最优解）的目标函数值f是否优于当前全局最优值fB。 如果当前解更优，则将首个元素的坐标a[0].c赋值给全局最优坐标cB，同时将该更优解的目标函数值更新至fB。

更新最差解：将种群末尾元素的目标函数值，更新至全局最差值变量fW。

最差解优化提升：循环执行popRaising次最差解优化操作，对种群中的最差个体进行改良：选取排序后种群数组末尾的popRaising个最差智能体，将其目标函数值f重新随机赋值，取值区间介于当前全局最差值fW与全局最优值fB之间。该操作旨在增加种群多样性，同时推动劣质解向优质解区间靠拢。

种群二次重排：使用u.Sorting方法对种群数组a重新排序。在个体目标值f更新后，需要重新排序恢复种群的有序结构。

void C_AO_EOm::Revision () { static S_AO_Agent aT []; ArrayResize (aT, popSize); u.Sorting (a, aT, popSize); if (a [ 0 ].f > fB) { ArrayCopy (cB, a [ 0 ].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); fB = a [ 0 ].f; } fW = a [popSize - 1 ].f; for ( int i = 0 ; i < popRaising; i++) { a [popSize - 1 - i].f = u.RNDfromCI (fW, fB); } u.Sorting (a, aT, popSize); }

现在，该算法（在一定程度上继承并改进了EO的理念），采用幂律分布来选择候选供体（ donor），不再局限于只挑选表现较差的个体。

a [popSize - 1 - i].f = u.RNDfromCI (fW, fB);

我新增了一项标准EO中没有的机制：算法会对表现最差的智能体进行“复活”操作，为其随机分配一个介于种群当前最差适应度fW与最优适应度fB之间的适应度值。基于幂律分布的变异是“幂律分布变异”思路的具体实现。向优定向移动（当mutType >= mutationRate时触发）作为附加机制，旨在加快算法的收敛速度。

现在来看一下改进版算法的运行结果。我们可以将以下结果纳入评测表中。

EO|极值优化改进版|50.0|3.0|0.1|2.0|8.0|

=============================

5 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.7616651321732368

25 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.7724295992586084

500 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.3174703398632668

=============================

5 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.9999936711143977

25 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.7675163269928252

500 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.23527203643380376

=============================

5 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.7476923076923077

25 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.5396923076923076

500 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.14249230769230903

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总分：5.28422 (58.71%)

可视化结果显示，低维函数对应的测试结果离散度较大（绿色线条）。

EOm在Hilly测试函数上

EOm在Forest测试函数上

EOm在Megacity测试函数上

测试结果显示，EOm算法在本次排名表中位列第12位。





总结

本次提出的轻量化改进极值优化算法（EOm），为元启发式优化领域提供了一个具有参考价值的研究案例：适度脱离原有理论框架，反而能显著提升算法的实际性能。该算法在45种群智能优化算法中位列第12，本质上属于混合改进算法，仅保留了原始EO的幂律分布核心思想。

最差智能体“复活”机制能够有效防止算法早熟收敛，维持种群多样性，并为全局搜索提供更多可能性。简化计算结构：舍弃逐个组件适应度评估，降低了计算复杂度，并直接对完整解进行迭代更新，提升收敛速度。

本次改进型EO算法的优异表现，印证了元启发式算法设计的一条重要准则：算法性能的优劣，并不取决于其对原始理论的忠实程度，而是取决于其对搜索空间探索与开发能力的平衡。该实现方案虽然突破了传统极值优化算法的经典原理，却具备收敛速度快、求解效果具有竞争力、实现与配置简便等优势。

因此，该算法可作为种群优化算法体系中实用的工具，尤其适用于需要兼顾求解质量与计算成本的优化场景。

图例1. 算法在相应测试中的颜色渐变表示

图例2. 算法测试结果的直方图（评分范围为0到100，越高越好，其中100为理论上的最高可能得分，压缩包中附有用于计算排名表的脚本）

EOm算法的优缺点：

优点：

实现简单 快速而高效 在离散问题上表现良好

缺点：

在低维函数上的结果离散度较大 在“平滑型”低维问题上表现为平均水平

文章附有一个包含当前版本算法代码的归档文件。本文作者对标准算法描述的绝对准确性不承担责任。为提升搜索能力，已经对其中的许多算法进行了修改。文章中表述的结论和论断都是基于实验的结果。



文中所用的程序