Bitcoin Scalping MT5

5

Bitcoin Scalping MT4/MT5 Tanıtımı – Kripto Ticaretine Yönelik Akıllı EA


LANSMAN PROMOSYONU:

  • Şu anki fiyatla sadece 3 kopya kaldı!
  • Son fiyat: 3333,33 $

BONUS - ÖMÜR BOYU BITCOIN SCALPING SATIN ALIN, ÜCRETSİZ EA EURUSD Algo Trading (2 hesap) ALIN => Daha fazla detay için özel olarak sorunuz!!!

EA CANLI SİNYAL

MT4 Versiyonu


Bugün Bitcoin Neden Önemli?

Bitcoin, sadece bir dijital para birimi olmaktan daha fazlası haline geldi – finansal bir devrim. Kripto para biriminin öncüsü olarak, Bitcoin dünya çapında en çok işlem gören ve tanınan kripto varlıktır. Volatilitesi ve artan benimsenmesi ile Bitcoin, tüccarlara büyük fırsatlar sunmaktadır. Ancak, bu fırsatlar risklerle birlikte gelir ve burada Bitcoin Scalping MT4/MT5 devreye girer ve daha akıllıca ticaret yapmanıza yardımcı olur.


LANSMAN KOMBO:

  • KOMBO 1 - ÖMÜR BOYU Gold Trend Scalping + Bitcoin Scalping SATIN AL. ÜCRETSİZ EA Forex Algo Trading (Sonsuz hesap) ALIN => Daha fazla detay için özel olarak sorunuz!
  • KOMBO 2 - ÖMÜR BOYU Nasdaq Algo + Bitcoin Scalping SATIN AL. ÜCRETSİZ EA Gold Trend Scalping (Sonsuz hesap) ALIN => Daha fazla detay için özel olarak sorunuz!

Tüm ürünleri ve tüm canlı sinyalleri kontrol edin


Bitcoin Scalping MT4/MT5’in Ana Özellikleri

1. Gelişmiş Ticaret Stratejisi

- Yüksek olasılıklı giriş noktalarını belirlemek için bir önceki günün fiyat hareketi ve momentumunu kullanır.

- Sadece bir işlem yaparak disiplinli ve odaklanmış bir yaklaşım sağlar.

- Her oturumda üçe kadar işlem açabilir ve tercihinize göre 1, 2 veya 3 işlem açmak için özelleştirilebilir ayarlar içerir.


2. Risk Yönetimi Temeli

- Martingale veya Grid gibi riskli stratejiler kullanmaz, bu da sermayenizin güvenliğini sağlar.

- Tüm işlemler, işlem sırasında değişmeyen sabit bir Stop Loss (SL) içerir, bu da tutarlı risk kontrolü sağlar.

- Karları maksimize etmek ve kazançları kilitlemek için isteğe bağlı Trailing Stop veya Breakeven ayarlarını içerir.


3. Derinlemesine Geri Test

Bitcoin Scalping EA, 2018'den bugüne kadar olan tarihsel verilerle titizlikle geri test edilmiştir ve Bitcoin'in ilk günlerinden günümüze kadar olan evrimini kapsar. Bu testler, EA'nın farklı piyasa koşullarındaki dayanıklılığını kanıtlamaktadır.


Önerilen Kurulum

- Parite: BTC/USD

- Zaman Dilimi: Herhangi bir (En iyi sonuç için H1 önerilir)

- Minimum Yatırım: Herhangi bir miktar (en iyi performans için 1.000 $ önerilir)

- Broker: IC Markets veya 2000 puandan düşük spreadlere sahip herhangi bir broker.


Neden Bitcoin Scalping MT4/MT5’i Seçmelisiniz?

- Tutarlılık: Günde en fazla bir işlem yaparak aşırı ticaretten kaçınır ve nicelikten çok kaliteye odaklanır.

- Güvenlik: Sabit SL, hesabınızın her zaman korunmasını sağlar.

- Esneklik: Ticaret ayarları, EA'yı risk toleransınıza göre özelleştirmenizi sağlar.

- Güvenilirlik: Gerçek veriler üzerinde yapılan yıllarca süren testlerle kanıtlanmıştır.


Riskleri Anlamak

Bitcoin Scalping MT4/MT5, riskleri en aza indirecek şekilde tasarlanmış olsa da, şu noktaları kabul etmek önemlidir:

1. Piyasa Volatilitesi: Kripto piyasaları son derece volatil olup, beklenmedik kayıplara yol açabilir.

2. Garantili Kar Yok: Her ticaret sistemi gibi, EA da kayıp dönemleri yaşayabilir.

3. Broker Koşulları: Performans, spread'ler, kayma ve yürütme hızına bağlı olarak değişebilir.


Son Düşünceler

Bitcoin Scalping MT4/MT5, Bitcoin'in volatilitesinden faydalanmak isteyen tüccarlar için güvenli, disiplinli ve kanıtlanmış bir çözüm sunar. Kripto ticaretine yeni başlayan biri veya deneyimli bir tüccar olsanız da, bu EA sermayenizi korurken başarılı olmanızı sağlamak için gerekli araçları sunar.

Bitcoin Scalping MT4/MT5’i şimdi edinin ve kripto piyasasından en iyi şekilde yararlanın!



İncelemeler 5
Marko Mutschler
33
Marko Mutschler 2025.02.05 06:54 
 

I have been trading the bot live for some time now and have been achieving good results with it. The backtests seem to be confirmed in live trading. Thanks for the great work. I really appreciate it!

Quentin123441
25
Quentin123441 2025.01.08 13:43 
 

Incredible! Nothing to say about this robot. It is of outstanding quality, it's the kind of robot I’ve been looking for over the past few months. The support is amazing with great responsiveness. Thank you for this work

krtpdms
96
krtpdms 2024.12.20 08:52 
 

I purchased it a week ago. I’ve made a profit in all 4 positions. The seller's feedback is also quick. I believe it could be a really powerful bot if there are continuous updates.! i love this bot thx !

Marko Mutschler
33
Marko Mutschler 2025.02.05 06:54 
 

I have been trading the bot live for some time now and have been achieving good results with it. The backtests seem to be confirmed in live trading. Thanks for the great work. I really appreciate it!

Nice Trader OÜ
2642
Aller Uja 2025.01.20 05:39 
 

This EA, which operates on a mass-hysteria instrument, is my first BTCUSD EA, and so far, I’m satisfied with it. The strategy fits this instrument well, and the trades are profitable. Hopefully, this EA and its strategy will have a more sustainable and promising future. I also own other products from this developer, and I haven’t been able to give all of them such a positive review based on my personal experiences. The current usage period could be a bit longer, but I reserve the right to update this review later if I notice changes in the EA’s reliability.

Quentin123441
25
Quentin123441 2025.01.08 13:43 
 

Incredible! Nothing to say about this robot. It is of outstanding quality, it's the kind of robot I’ve been looking for over the past few months. The support is amazing with great responsiveness. Thank you for this work

krtpdms
96
krtpdms 2024.12.20 08:52 
 

I purchased it a week ago. I’ve made a profit in all 4 positions. The seller's feedback is also quick. I believe it could be a really powerful bot if there are continuous updates.! i love this bot thx !

Joshua Cohen
378
Joshua Cohen 2024.12.04 02:46 
 

Los and his team have one again created a remarkable and trustworthy EA! I don't know how he does it, but they understand what they want to do, their approach, and they accomplish it! This really says a lot, especially since this EA is for BTC. Thanks!

İncelemeye yanıt