Legion of Soldiers

Here is a Turkish translation of the "Legion of Soldiers – Manual de Uso".

Legion of Soldiers – Kullanım Kılavuzu

Ana Odak Noktası

Legion of Soldiers, önceden belirlenmiş trend stratejileri içinde yeniden girişler için tasarlanmış bir göstergedir.

Bu gösterge tek başına trendi tanımlamaz, ancak önceden tespit edilmiş bir trend sistemine eşlik etmek ve onu güçlendirmek için kullanılır.

Trendin yönü, aşağıdaki gibi araçlar kullanılarak önceden teyit edilmelidir:

Nasıl Kullanılır

Kullanıcı, mavi çizgi (Fast) ile kırmızı çizgi (Slow) arasındaki kesişmeleri beklemelidir:

  • Aşağıdan yukarıya kesişme: Ana trendin zaten teyit edilmiş olması koşuluyla, boğa yönlü yeniden giriş sinyali.

  • Yukarıdan aşağıya kesişme: Düşüş trendi içinde ayı yönlü yeniden giriş sinyali.

Gösterge, alım satımcının tercihine göre yalnızca boğa yönlü kesişmelerde, yalnızca ayı yönlü kesişmelerde veya her ikisinde de bildirim almayı sağlayan yapılandırılabilir bir uyarı sistemi içerir.

Histogram

Legion of Soldiers'ın histogramı, sinyalin gücünü ve onayını görsel olarak ölçen bir araç olarak işlev görür.

  • Yukarı doğru yansıdığında, long pozisyonlar için boğa baskısı olduğunu gösterir.

  • Aşağı doğru yansıdığında, short pozisyonlar için ayı gücünü yansıtır.

Yoğunluğu (yüksekliği), hacim ve oynaklık (ATR) ile dinamik olarak ayarlanır, bu da zayıf sinyalleri filtrelemeye ve başarı olasılığı daha yüksek olanları önceliklendirmeye yardımcı olur.

Risk Yönetimi

Stop Loss (SL), alım satımcının ana stratejisine göre tanımlanmalıdır. Pratik bir seçenek, piyasaya gönderilen askeri korumak için onu önceki en yüksek veya en düşük seviyeye yerleştirmektir.

Take Profit (TP) de kullanıcının stratejisine bağlıdır. Regression Zones göstergesi ile birleştirildiğinde, net çıkış hedefleri belirlemek için bir referans olarak hizmet edebilir.

Regression Zones ile Tamamlama

Regression Zones piyasa hareketinin ne kadar ileri gidebileceğini görselleştirmeye yardımcı olurken, Legion of Soldiers ana trend lehine olası yeniden giriş noktalarını işaretlemeye odaklanır ve birden fazla girişin yönetimini optimize eder.

Temel Fonksiyonlar

Üst Zaman Dilimi Filtresi (HTF):

  • Sinyalleri daha büyük bir zaman dilimiyle hizalamaya olanak tanır.

  • Etkinleştirildi → daha seçici ve tutarlı sinyaller.

  • Devre Dışı Bırakıldı → yalnızca mevcut zaman dilimine dayalı hesaplama.

Otomatik Optimizasyon:

  • Parametreleri son piyasa koşullarına göre dinamik olarak ayarlar.

  • Etkinleştirildi → gösterge otomatik olarak optimize edilir.

  • Devre Dışı Bırakıldı → kullanıcı hassasiyeti ve davranışı manuel olarak tanımlar.

Entegre Uyarılar:

  • Kullanıcının zevkine göre yapılandırılabilen, ilgili kesişmeler (boğa ve ayı) hakkında görsel, sesli ve anlık bildirimler.

Önemli Tavsiye

Legion of Soldiers gerçek potansiyelini şu durumlarda gösterir:

  • Ana bir trend stratejisi (örneğin: Whale Detector) ile birlikte kullanıldığında.

  • Fiyat hedeflerini ölçmek için Regression Zones ile tamamlandığında.

Bu şekilde, alım satımcı, makro trend ile uyumlu ve ek araçlarla desteklenen yüksek olasılıklı yeniden girişleri filtreleyebilir.

Legion of Soldiers, piyasadaki takviye ekibinizdir: en iyi yeniden girişleri tespit etmeye ve işlemlerinizi ana trendin gücüyle hizalı tutmaya her zaman hazırdır.


