Virtual Candle Blocks
- Göstergeler
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 9 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 20
Sanal Mum Blokları – Piyasayı sınırsız görselleştirin
Sanal Mum Blokları (Virtual Candle Blocks), MetaTrader 5 için, platformda doğal olarak bulunmayanlar da dahil olmak üzere, istediğiniz herhangi bir özel zaman diliminde mumlar oluşturmanıza ve görselleştirmenize olanak tanıyan gelişmiş bir göstergedir.
Başlıca Özellikler:
-
Özel Zaman Dilimleri: Temel mumları istediğiniz sürenin blokları halinde gruplayarak (ör. 5 saat, 14 saat, 28 saat, 72 saat vb.) yeni bir sanal mum oluşturun. Bu sayede TradingView gibi premium platformlara özel zaman dilimlerine erişim sağlayabilirsiniz.
-
Net Görselleştirme: Gövde ve fitil içeren sanal mumları doğrudan grafik üzerine çizer. Renkleri, gövde genişliğini kişiselleştirebilir ve saf bir fiyat hareketi analizi için fitilleri gösterip göstermemeyi seçebilirsiniz.
-
Tamamen Özelleştirilebilir: Gösterge, seçilen sanal zaman dilimini gösteren minimalist bir panel içerir. MT5'in tüm çizim araçlarıyla uyumludur, bu da sanal mumlar üzerine destek, direnç ve trendleri işaretlemenize olanak tanır.
-
Gelişmiş Analiz: Grafik zaman dilimini bir "yakınlaştırma" işlevi olarak kullanarak her bir sanal mumun iç yapısını inceleyebilir, böylece formasyonları ve trend değişimlerini tespit etme yeteneğinizi geliştirebilirsiniz.
İçin idealdir:
-
Fiyat Hareketi (Price Action) yatırımcıları için, temiz ve dikkat dağıtmayan bir grafik tercih edenler.
-
Teknik analistler için, görsel ve kavramsal bir avantaj elde etmek için standart dışı zaman dilimleri kullananlar.
Kullanım Önerisi:
Üst üste binmeyen bir görselleştirme için, MetaTrader'ın orijinal mumlarını "Yok" olarak ayarlayarak renklerini gizlemenizi öneririz. Bu şekilde, yalnızca sanal mumları görürsünüz.
Açıklayıcı Not:
Sanal mumların fiyat hesaplaması her zaman doğrudur. Bazı durumlarda, sanal zaman dilimi temel grafik zaman diliminin tam katı değilse, fitil hafifçe hizasız görünebilir. Bu sadece görsel bir konudur ve temel grafik zaman dilimini değiştirerek düzeltilebilir.