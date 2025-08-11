MultiFrame Momentum
- Göstergeler
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 11 Ağustos 2025
MultiFrame Momentum Göstergesi
MultiFrame Momentum, birden fazla zaman dilimindeki momentumun gücünü ve yönünü analiz eden, fiyat modellerini dinamik oynaklıkla birleştirerek daha kesin sinyaller üreten gelişmiş bir göstergedir. Her zaman diliminin etkisini son aktivitesine (ATR'ye dayalı) göre otomatik olarak ayarlayan akıllı bir ağırlıklandırma sistemi kullanır, bu da onu Forex, endeksler veya kripto para birimleri gibi değişken oynaklığa sahip piyasalarda işlem yapmak için ideal hale getirir.
Nasıl Kullanılır
1. Başlangıç Ayarları
Zaman Dilimi Seçimi: Stratejinize göre zaman dilimlerini etkinleştirin/devre dışı bırakın:
-
Scalping: M1-M30
-
Günlük İşlem (Day Trading): M15-H4
-
Swing İşlem (Swing Trading): H1-W1
Dinamik Ağırlıklar (ATR):
-
UseDynamicWeights: Ağırlıkların otomatik ayarlanmasını etkinleştirir/devre dışı bırakır (önerilen: AÇIK).
-
ATR_Period: Oynaklığı hesaplamak için periyot (örn: denge için 14, daha fazla hassasiyet için 7).
-
ATR_Multiplier: ATR etkisinin yoğunluğu (0.3 = yumuşak, 1.0 = agresif).
Desen Ayarları:
-
ContinuationWeight: Devam desenlerine ağırlık (örn: aynı yönde ardışık mumlar).
-
ReversalWeight: Tersine dönüş desenlerine ağırlık (örn: yön değiştiren mumlar).
Sinyal Eşikleri:
-
BuyThreshold: Alım için minimum yükseliş olasılığı %'si (örn: 100).
-
SellThreshold: Satım için minimum düşüş olasılığı %'si.
-
StrongSignalThreshold: Güvenilir sinyaller için minimum desen gücü (örn: 0.5).
2. Sinyallerin Yorumlanması
Yeşil Çizgi:
-
Koşul: Yükseliş olasılığı > BuyThreshold + desen gücü > StrongSignalThreshold.
-
Hareket: Yüksek güvenli alım sinyali.
Kırmızı Çizgi:
-
Koşul: Düşüş olasılığı > SellThreshold + desen gücü < -StrongSignalThreshold.
-
Hareket: Yüksek güvenli satım sinyali.
3. Ek Filtreler
Analiz Edilen Geçmiş (HistoryBars):
-
Her zaman diliminde değerlendirilen önceki mum sayısı (örn: 3 = son 3 mumu analiz eder).
Adaptif Oynaklık:
-
Daha yüksek ATR'ye (oynaklık) sahip zaman dilimleri otomatik olarak daha fazla ağırlık alır ve yatay piyasaları filtreler.
Önerilen Stratejiler
Scalper'lar İçin (M1-M15)
Hızlı Sinyaller:
-
Çizgi yeşil olduğunda ve fiyat Bollinger üst bandının (20,2) üzerinde kapandığında alım yapın.
-
Çizgi kırmızı olduğunda ve fiyat Bollinger alt bandının altında kapandığında satım yapın.
Risk Yönetimi:
-
İşlem yapılan zaman diliminin ATR'sine dayalı dinamik durdurma emirleri kullanın (örn: 1.5 x mevcut ATR).
Swing Trader'lar İçin (H1-D1)
Hacim ile Onay:
-
Hacmin son 50 mumun ortalamasının %30'undan fazla olduğu sinyalleri filtreleyin.
Uyumsuzluklar:
-
Çizgi yeşil ancak fiyat daha düşük dipler yapıyorsa, önceki en yüksek seviyenin üzerinde bir kapanış bekleyin.
Kripto Para Birimleri İçin
Önerilen Ayarlar:
-
ATR_Period = 10 (Ani değişikliklere karşı daha yüksek hassasiyet).
-
ATR_Multiplier = 0.7 (Tepki verme ve istikrar arasında denge).
-
Önemli haberler sırasında M5'ten küçük zaman dilimlerinde işlem yapmaktan kaçının.
Temel Avantajlar
-
Daha Kesin Sinyaller: Fiyat modellerini ve gerçek zamanlı oynaklığı birleştirir.
-
Uyarlanabilirlik: Trend olan veya yatay piyasalarda eşit derecede iyi çalışır.
-
Kişiselleştirme: Herhangi bir işlem stiline (scalping, swing, pozisyon) ayarlanabilir.
Not: Gün içi işlemler için Londra ve New York seanslarında işlem yapılması önerilir.