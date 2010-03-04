EurUsd London Breakout Pro

Gelişmiş yapay zeka araçlarının desteğiyle geliştirilen EURUSD London Breakout Pro, hız ve stabilite için optimize edilmiş temiz ve verimli bir kod sunar.

Bu Uzman Danışman, kurumsal düzeyde bir risk yönetimi çerçevesi uygular ve martingale, grid averaging veya kontrolsüz hedging gibi yüksek riskli stratejilerden kaçınır.

Hassasiyet ve güvenlik talep eden traderlar için tasarlanan sistem, kanıtlanmış bir Londra seansı breakout konseptini güçlü giriş filtreleriyle birleştirir:


  • EMA200 (H4) ile yönsel eğilim

  • ADX(14) ile piyasa gücünün ölçülmesi

  • MACD(12,26,9) ile momentum uyumu

  • RSI(14) ile aşırı alım/aşırı satım koruması

  • ATR(14) ile uyarlanabilir tamponlar ve dinamik stop-loss ayarı


Miktardan çok kaliteye odaklanan EURUSD London Breakout Pro, Forex piyasasının en likit saatlerinde yüksek olasılıklı hareketleri yakalamayı hedefler — tutarlı yürütme ve sağlam sermaye koruması ile.


EA Nasıl Çalışır

  • Londra öncesi Asya seansı “kutusunu” oluşturur (00:00–07:59 GMT).

  • M15 mumunun kutu ± tampon alanı kırılmasıyla kapanması durumunda giriş yapar; tampon = max(5 pip, 0,1×ATR(14)).

  • Yön filtresi: EMA200(H4) ile fiyat karşılaştırması (opsiyonel eğim koşulu).

  • Kalite filtreleri: ADX(14) ≥ 20–25, MACD(12,26,9) uyumlu, RSI(14) koruması.

  • Risk yönetimi: SL kutunun karşı tarafında (≥1,5×ATR), 1R/2R’de kısmi çıkışlar, opsiyonel break-even ve ATR trailing.


Seans ve Güvenlik

  • İşlem penceresi: 06:30–12:00 GMT.

  • Opsiyonel “news guard” (manuel zaman girişi) ile EUR/USD için yüksek etkili haberlerden önce/sonra işlemleri durdurma.

  • Günlük circuit breaker, özsermaye düşüşüne göre çalışır ve maksimum spread/slippage kontrolü yapar.


Gereksinimler

  • ECN/RAW hesap önerilir (EURUSD’de düşük spread).

  • 5 haneli broker; minimum lot 0,01; EURUSD, M15.

  • Zaman dilimi: GMT parametreleri ayarlanabilir; harici bağımlılık yok.


Parametreler (gruplar halinde)

  • Seans, Kutu, Filtreler (EMA/ADX/MACD/RSI/ATR)

  • Risk (% risk, MaxSpread/Slippage)

  • Çıkışlar (SL/TP/BE/Trailing)

  • Broker, Uyarılar, Loglar


Notlar

  • Martingale/grid yok.

  • DLL yok, harici servis yok.

  • Backtestlerde yüksek kaliteli veri kullanılmalıdır; sonuçlar broker/likiditeye göre değişebilir.


Risk Uyarısı

Forex/CFD ticareti risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın.


FREE
