Gerçek Zamanlı Sentetik FX Kuru (Real-Time Synthetic FX Rate)

Gerçek Zamanlı Sentetik FX Kuru (Real-Time Synthetic FX Rate), broker'ınızda mevcut olan herhangi bir döviz çifti (majör, minör ve egzotik çiftler dahil) için güçlü ve sentetik bir kur tahmini hesaplamak üzere tasarlanmış bir indikatördür.

Amacı, dakika dakika fiyat oluşumunu yansıtan dinamik bir referans sunmak ve resmi kurlar yayınlanmadan veya kurumsal onaylardan önce yol gösterici bir kılavuz sağlamaktır.

Nasıl Çalışır: Sağlam Hibrit Model

İndikatör, piyasa oynaklığına göre otomatik olarak ayarlanan dinamik ağırlıklara sahip üç ana bileşeni birleştirerek sentetik değerini üretir:

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP): En yüksek hacmin işlem gördüğü fiyat seviyelerine daha fazla önem verir, alıcılar ve satıcıların gerçek konsensüsünü yansıtır.

Kırpılmış Ortalama (Trimmed Mean): Aşırı fiyatları veya hatalı tikleri ( outliers ) otomatik olarak dışarıda bırakarak temiz ve istikrarlı bir referans sağlar.

En Son Ortalama: Sentetik kuru en güncel fiyat hareketine uygun tutar, aşırı gecikmeleri önler.

Resmi Kurlardan Farkı

Resmi Kurlar: Genellikle para otoriteleri tarafından tasfiye edilen ve onaylanan bankalar arası işlemlere dayanarak günde bir kez hesaplanır. Bunlar tarihi bir referansı temsil eder.

Sentetik FX Kuru: Broker'ınızın piyasasındaki gerçek zamanlı verileri kullanır, analitik, tahmini ve gayriresmi bir değer üretir.

Bu sentetik kur, resmi verilerin yayınlanmasından önce kurun gerçek yönünü ve eğilimini anlamak için veya dahili değerleme desteği olarak faydalı olan öncü bir referans aracı görevi görür.

Temel Avantajlar