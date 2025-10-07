Hourly Bias Scanner

Büyük Oyuncuların Görmenizi İstemediği Sırları Keşfedin.

Piyasa “balinalarının” her zaman aynı saatte ve aynı yönde mi piyasaya girdiğini hiç merak ettiniz mi? Bu gösterge size bunu gösterir. Giriş sinyalleri vermez, ancak normalde fark edilmeyecek olan saatlik veya günlük tarihsel hareket kalıplarını ortaya çıkarır.

Örneğin, Perşembe günleri saat 15:00'te EURUSD'nin %80 oranında yükselme olasılığı olduğunu keşfedebilirsiniz. Saatlik eğilimlerini doğrulamak veya stratejileri için yüksek olasılıklı saatleri belirlemek isteyen yatırımcılar için idealdir.

Onunla bir bakışta şunları görselleştirirsiniz: yükseliş/düşüş mumlarının yüzdesi, baskın yön ve ortalama hareket. Böylece, kurumların tarihsel olarak nasıl davrandığını anlar, analizinizi hızlı ve basit bir şekilde tamamlarsınız.

Not: M30 (30 dakikalık grafik) Veriler saatlik olarak konsolide edilir: Her saat, o saati oluşturan iki adet 30 dakikalık mumun davranışını gösterir.

Not: Metaller, hisse senetleri ve endeksler için Bazı varlıklarda, piyasalar ve aracı kurumlar her zaman tam olarak bu saatte açılmadığı için 00:00 (gece yarısı) saatinde veri görünmeyebilir. Bu normaldir ve varlığın gerçek açılış saatini yansıtır.

Bu gösterge Forex, borsa endeksleri (SP500, NDX) ve değerli metallerde geliştirilmiş ve test edilmiştir. Mantığı teorik olarak kripto para birimleri de dahil olmak üzere diğer varlıklarda da çalışır, ancak doğrudan bu piyasada doğrulanmamıştır.