Dragon Bands Z

Dragon Bands Z: Görsel Trend Analizi Göstergesi

Dragon Bands Z, birden fazla teknik kaynağın görsel olarak birleştirilmesiyle grafik okumasını basitleştirmek için tasarlanmış bir göstergedir. Amacı, çok sayıda tekil göstergeyle dolu grafiklere ihtiyaç duymadan piyasa yönü ve gücü hakkında net bir gösterge sağlamaktır.

Gösterge, fiyat hareketini dört ana görsel duruma çevirmek için hibrit bir renk dolgusu kullanır:

  • Yeşil: Baskın bir yükseliş yönlü gücü gösterir.

  • Kırmızı: Baskın bir düşüş yönlü gücü doğrular.

  • Sarı: Düşük volatilite veya konsolidasyon aşamasını önerir.

  • Gri: Piyasa kararsızlığını işaret eder, yön onayı için beklemeyi önerir.

Bu metodoloji, mevcut trendin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Birden fazla göstergeyi ayrı ayrı analiz etmekten farklı olarak, Dragon Bands Z analizi birleşik bir görünüm için birleştirir.

Temel Özellikler

  • Görsel Netlik: Karmaşık teknik bilgiyi basit bir renk koduna çevirir.

  • Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Sinyali veya trendi diğer zaman dilimlerinde doğrulamak için bir panel içerir, bu da işlemleri ana trendle hizalamaya yardımcı olur.

  • Çok Yönlülük: İşlevselliği yönleri doğrulamaya odaklandığı için hem kısa zaman dilimlerinde (scalping) hem de uzun zaman dilimlerinde (swing trading) analiz için uygundur.

Dragon Bands Z, görsel karmaşayı ortadan kaldırarak ve yalnızca temel trend bilgilerini bırakarak mevcut stratejinizi güçlendiren bir destek aracı olmayı amaçlar.

DRAGON BANDS Z (Teknik Bilgiler)

Dragon Bands Z, üç katmanlı hibrit bir mimari aracılığıyla piyasa okumasını güçlendirmek için tasarlanmıştır. İlk katman olan Hibrit Bantlar (Bollinger + Keltner + Envelopes), gerçek volatiliteye daha iyi yanıt veren ve her sistemin ayrı ayrı tipik olan yanlış kırılımları önleyen adaptif bir kanal oluşturur. İkinci katman olan Sinyal Motoru (ADX + MACD + Stokastik), izole sinyallerin öznelliğini azaltarak trend yönünü ve gücünü üçlü bir konsensüs altında entegre eder. Üçüncü katman olan Momentum Filtresi (RSI + Williams %R), fiyat ivmesinin ana yöne eşlik ettiğini doğrular ve yanıltıcı farklılıkları ortadan kaldırır. Tüm bu bilgiler, her tonun teknik konsensüsün doğrudan sentezini temsil ettiği basitleştirilmiş dört renkli görsel bir çıktıya dönüştürülür: yükseliş, düşüş, sıkışma veya çatışma. Sonuç, yedi göstergenin gücünü tek bir net ve operasyonel okumada yoğunlaştıran, hassasiyeti ve karar verme hızını maksimize eden bir araçtır.


