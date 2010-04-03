Oracle Oscillator

Oracle Osilatör (Oracle Oscillator), teknik analizde gerçek bir devrimdir. Bu gösterge, yatırımcıyı RSI, Stokastik, Williams %R ve DeMarker gibi birden fazla osilatörü aynı anda izlemeye zorlamak yerine, her birinin en iyi yönlerini tek bir hibrit çizgide (DodgerBlue rengi) birleştirir. Bu çizgi, piyasa hareketlerine reaktif olacak şekilde mükemmel bir şekilde kalibre edilmiş, ancak aynı zamanda pek çok yatırımcıyı şaşırtan gürültü ve yanlış sinyallerden kaçınarak muhafazakâr ve stabil kalmıştır.

Neden her bir osilatörden ayrı ayrı üstündür?

  • RSI: Çok kullanılır, ancak yatay piyasalarda genellikle yetersiz kalır.

  • Stokastik: Hassastır, aşırı sinyal üretir.

  • Ters Williams %R: İlginç okumalar sunar, ancak tek başına kullanıldığında dengesizleşir.

  • DeMarker: Tükenişi tespit etmek için faydalıdır, ancak gecikme eğilimi gösterir.

Bunların hepsini aynı anda tek bir grafikte kullanmak, o kadar çok gürültü yaratır ki, onları birleştirmek imkansız hale gelir. Oracle Osilatör, bu sorunu, onları dengeli bir şekilde birleştiren ağırlıklı matematiksel bir hesaplama ile çözer. Sonuç, her osilatörün özünü yakalayan, gereksiz olanı ortadan kaldıran ve gerçekten faydalı olanı güçlendiren tek, güvenilir bir çizgidir.

Sinyal Çizgisi (Sarı Renk) – Gelişmiş Hassasiyet

Bu, yaygın osilatörlerde bulunan tipik sinyal çizgisi değildir. Burada, AMA + Jurik birleştirilmiştir; piyasaya gerekli hızla eşlik edecek şekilde, ancak aynı zamanda yanlış girişleri önleyecek doğru ihtiyatla kalibre edilmiştir. Daha klasik yaklaşımları tercih edenler için, basit bir standart SMA kullanma seçeneği de mevcuttur.

Anahtar Seviyeler

Gösterge, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini hassasiyetle işaretlemek için basit bir ağırlıklı ortalama ile hesaplanan 78 (üst) ve 22 (alt) seviyeleriyle yapılandırılmıştır. Bu seviyeler, kullanıcı tarafından kişisel stratejisine göre ayarlanabilir.

ADX ile Onay

Osilatör, trendin gücünü görsel olarak gösteren entegre bir ADX histogramı içerir. Bu, piyasanın yatırımcının yararlanmak istediği yönde gerçekten güce sahip olup olmadığını doğrulamaya yardımcı olur.

Entegre ATR Paneli

Ek olarak, gösterge şunları gösteren küçük bir gösterge paneli içerir:

  • Mevcut mumun ve son mumların ATR değeri (yapılandırılabilir).

  • Bu mumların ATR ortalaması.

Bu detay, yatırımcıya daha akıllı bir giriş yapmayı öğretir: aralığı (ATR) önceki mumdan daha yüksek ve son ortalamadan daha büyük olan mumları aramak, böylece gerçek güç anlarında işlem yapma olasılığını artırır.

Standart Yapılandırma = Mükemmel Denge

Başlangıçtan itibaren, Oracle Osilatör reaktivite (hareketlerde geride kalmama) ve muhafazakârlık (aşırı yanlış sinyallerden kaçınma) arasında bir denge sağlamak için ince ayar yapılmıştır. Ancak, her şey girişler aracılığıyla ayarlanabilir, böylece her yatırımcı onu kendi stiline uyarlayabilir.

Oracle Osilatör, bir osilatörden daha fazlasıdır: diğer göstergelerin parçalanmış olarak sunduğu şeyi tek bir araçta yoğunlaştıran akıllı bir birleştirme sistemidir.

  • Tek bir osilatör kullanmaktan daha nettir (çünkü bireysel sınırlamalarını ortadan kaldırır).

  • Hepsini birlikte kullanmaktan daha güçlüdür (çünkü gürültüden ve sinyal çelişkisinden kaçınır).

  • Her parametre matematiksel hassasiyeti korumak için hesaplandığından, herhangi bir manuel kombinasyondan daha stabildir.

Oracle Osilatör ile yatırımcı, ilk kez hız ve güvenliği, gücü ve stabiliteyi tek bir araçta harmanlayan ve daha net, güvenilir ve tutarlı girişleri işaretlemek üzere tasarlanmış bir osilatöre sahip olur.

Tek bir çizgi, tüm avantajlar.


