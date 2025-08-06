Correlation Nexus

Correlation Nexus: Çiftler Arasındaki İlişkiyi Doğrudan veya Ters Olarak Yönetin

Correlation Nexus, iki finansal enstrüman arasındaki istatistiksel korelasyona dayalı alım satım fırsatlarını tespit eden, MetaTrader 5 için gelişmiş bir teknik göstergedir. Bu sistem, pozitif (doğrudan) korelasyonlardan ve negatif (ters) korelasyonlardan faydalanmanızı sağlayarak, farklı döviz çiftlerine, endekslere veya emtialara dinamik olarak uyum sağlar.

Geleneksel araçlardan farklı olarak, bu gösterge yalnızca tek başına çalışmaz. Mantığı, gerçek istatistiksel korelasyonu, teyit edici teknik analizi ve görsel olarak net bir sinyal sistemini birleştirir. Kontrol paneli sayesinde, daha fazla hassasiyet ve güvenle hareket etmenizi sağlar.

Nasıl Çalışır?

Bir ana çift ( symbol_to_analyze ) seçin ve gösterge ayarlarına yerleştirin. İkincil çifti (göstergeyi uygulayacağınız) içeren bir grafik açın. İşlem yapmak istediğiniz korelasyon türünü seçin: Negatif (Ters) Korelasyon: Çiftler arasında zıt sinyaller.

Pozitif (Doğrudan) Korelasyon: Çiftler arasında senkronize sinyaller. Gösterge, iki varlık arasındaki ilişkiyi sürekli olarak değerlendirir. Bir sinyal, ancak ana çiftin teknik analizi yeterince güçlü olduğunda ve seçilen korelasyon eşiği karşılandığında üretilir.

Korelasyon Türleri ve Örnekleri

Korelasyon Türü Önerilen Çiftler Sinyal Mantığı Örnek Negatif (Ters) EUR/USD ↔ USD/CHF </> XAU/USD ↔ DXY Ana çiftte AL → İkincil çiftte SAT EUR/USD'de AL → USD/CHF'de SAT Pozitif (Doğrudan) AUD/USD ↔ NZD/USD </> EUR/USD ↔ GBP/USD Ana çiftte AL → İkincil çiftte AL AUD/USD'de AL → NZD/USD'de AL

Çift Eşik Sistemi

Sinyallerin en yüksek kalitesini garanti etmek için Correlation Nexus, kullanıcı tarafından yapılandırılabilir ayrı eşiklere sahip bir çift doğrulama sistemi kullanır.

Korelasyon Eşiği ( min_correlation_strength ) Çiftler arasındaki ilişkinin gücünü tanımlar. Varsayılan Değer: 0.8 . Bu, sinyallerin yalnızca korelasyon ≥ +0.8 (pozitif için) veya ≤ -0.8 (negatif için) olduğunda etkinleştirileceği anlamına gelir. Kişiselleştirilebilir Eşik: Kullanıcı, stratejisine göre bu değeri ayarlayabilir; örneğin, daha fazla sinyal için 0.6'ya veya daha yüksek hassasiyet için 0.9'a ayarlayabilir.

Puan Eşiği ( score_threshold ) Teknik analiz sinyalinin gücünü tanımlar. Gösterge, birden fazla göstergeye (RSI, MACD, EMAs vb.) dayanarak her alım veya satım sinyaline bir puan atar. Sabit Eşik: Kullanıcı, sinyalleri doğrulamak için manuel olarak minimum puan tanımlayabilir; önerilen aralık 3 ile 9 arasındadır. Varsayılan Değer: 4 (önerilen). 4 değeri: daha fazla esneklik, daha fazla sinyal. 6 değeri: daha muhafazakar bir yaklaşım, daha az sinyal. Bu seçenek, sistemin hassasiyeti üzerinde kontrol sahibi olmayı tercih edenler için idealdir. Dinamik Eşik: Bu seçenek etkinleştirildiğinde, eşik ATR (Average True Range) ile ölçülen piyasa oynaklığına göre otomatik olarak ayarlanır. Ayarlama Aralığı: 4 ile 9 arasında, ortalama değer 5 ile 6 arasındadır. Normal koşullarda, nadiren 4'e düşer veya 7'ye yükselir ve neredeyse hiçbir zaman 8 veya 9'a ulaşmaz. Yüksek değerler: daha kısıtlayıcı, daha az sinyal, daha yüksek doğruluk. Düşük değerler: daha fazla sinyal, daha fazla esneklik, ancak daha az filtreleme. Bu seçenek, sistemin otomatik olarak uyum sağlaması gereken değişen ortamlarda kullanışlıdır.



Öne Çıkan Özellikler

Çift Mod: Korelasyon türüne göre ters veya doğrudan mantıkla çalışır.

Entegre Teknik Analiz: RSI, MACD, EMAs ve ADX gibi araçlarla sinyalleri doğrular.

Etkileşimli Panel: Sinyal gücünü, korelasyon türünü ve puanını gerçek zamanlı olarak gösterir.

Çift Kalite Eşiği: Sinyalleri filtrelemek için korelasyon eşiğini ve puan eşiğini birleştirir.

Risk Yönetimi: Yalnızca en uygun koşullarda işlem yapmak için hacim (tick) ve oynaklık (ATR) için gelişmiş filtrelere sahiptir.

Birden fazla sembol ve zaman dilimi ile uyumludur.

Görsel, sesli ve bildirim uyarıları için destek sunar.

Stratejik Avantajlar

Yanlış sinyalleri önler: Gerçek istatistiksel korelasyon ve teknik onay gerektirdiği için.

Daha büyük çiftlerin mantığına dayanarak, daha az volatiliteye sahip çiftlerde işlem yapmanızı sağlar (örneğin, USD/CHF'de işlem yapmak için EUR/USD'yi kullanmak).

Endeksler, para birimleri ve metaller arasında istatistiksel arbitraj veya çapraz işlem için idealdir.

Çoklu stratejiler için esnektir: Gün içi, salınım (swing) ticareti veya kısmi otomasyon.

Son Tavsiye

İstatistiksel ve teknik analizi birleştiren güvenilir, görsel ve güçlü bir araç arıyorsanız, Correlation Nexus, yalnızca bireysel fiyatı değil, varlıklar arasındaki ilişkiyi işlem yapmanızı sağlayarak size gerçek bir rekabet avantajı sunar.

Artık tek bir çiftte işlem yapmakla sınırlı değilsiniz: Piyasayı birbirine bağlı bir sistem olarak görebilir ve varlıkların birbirine göre nasıl hareket ettiğine dayalı kararlar alabilirsiniz.



